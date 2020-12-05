В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 14 724 людини, померло 226 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1504 людини, летальних випадків - 226, одужали 14 724 людини", - написав Степанов у фейсбуці в суботу вранці.

Днем раніше, 4 грудня, зафіксовано 15 131 новий випадок захворювання на COVID-19; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок, 1 грудня зафіксували 12 498 хворих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 801 716 осіб, 13 421 особа померла від COVID-19, одужали 412 533 особи.

Читайте також: Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.



