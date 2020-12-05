УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13707 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗдоров'я Коронавірус і карантин
5 165 53
карантин (16073) Степанов Максим (2011) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 14 724 людини, померло 226 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1504 людини, летальних випадків - 226, одужали 14 724 людини", - написав Степанов у фейсбуці в суботу вранці.

Днем раніше, 4 грудня, зафіксовано 15 131 новий випадок захворювання на COVID-19; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок, 1 грудня зафіксували 12 498 хворих.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 801 716 осіб, 13 421 особа померла від COVID-19, одужали 412 533 особи.

Читайте також: Україна зможе забезпечити безкоштовну вакцинацію "груп ризику", - Степанов

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Брехня від зелених шулерів! Всі знайомі, колеги, родичі хворіють навколо, в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас - Степанов молодець! Брехуни в усьому: як в обіцянках на виборах, так і в роботі! Сімейним наказали не відправляти на тести легкі та середні випадки
показати весь коментар
05.12.2020 08:34
+7
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html

https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
показати весь коментар
05.12.2020 08:39
+7
Зебілу треба концерт провести 22 грудня, тому будуть "тримати все під контролем". Квартальні клоуни вони такі. Але мудрий нарід сам це обрав. Зробили себе разом! ©
показати весь коментар
05.12.2020 08:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня від зелених шулерів! Всі знайомі, колеги, родичі хворіють навколо, в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас - Степанов молодець! Брехуни в усьому: як в обіцянках на виборах, так і в роботі! Сімейним наказали не відправляти на тести легкі та середні випадки
показати весь коментар
05.12.2020 08:34 Відповісти
Дивіться на кількість смертей: по них в нас вже за 25000... Потім вони причину будуть писати ліву: інсульт, тиск, інфаркт, пневмонія, плевріт тощо. Все як на рашці....
показати весь коментар
05.12.2020 08:38 Відповісти
значит неповезло, у меня из знакомых 1 семья только заболела 4 чел.
показати весь коментар
05.12.2020 08:47 Відповісти
Зебілу треба концерт провести 22 грудня, тому будуть "тримати все під контролем". Квартальні клоуни вони такі. Але мудрий нарід сам це обрав. Зробили себе разом! ©
показати весь коментар
05.12.2020 08:51 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724 - Цензор.НЕТ 3482
показати весь коментар
05.12.2020 10:29 Відповісти
" в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується" - это вранье
Польша минус 30% за неделю
Румыния минус 23% за неделю
Больнгария минус 16%
Австрия минус 27%
Молдова минус 1%

Рост только в Венгрии (из соседей) плюс 22%
показати весь коментар
05.12.2020 09:22 Відповісти
Как єтот письдеш достал !!!!! У соседа отец подхватил коронуот дочери учительницы ..... в результате не выдержало сердце. Причину смерти указали - острая сердечная недостаточность . Статистика смертности в десятки раз выше !!!!! А осел вещал вчера, с паскудной ухмылочкой, о позитивных результатах от карантина выходного дня !!! ГОРТИТЕ В АДУ ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ !!!!!
показати весь коментар
05.12.2020 11:53 Відповісти
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали мeрти як мухи у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм дужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html

https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
показати весь коментар
05.12.2020 08:39 Відповісти
Шо, москалику, не нравится?
показати весь коментар
05.12.2020 08:58 Відповісти
брехня нікому не подобається. Особливо, коли брешуть нагло, дивлячись в очі
показати весь коментар
05.12.2020 09:14 Відповісти
Хоч в мене і 40 відсотків москальскоі крові, і украінською заговорив лише 10 рокіа тому, я не москаль. Ти, напевно, бот Степанова, який підтримуєш старі досупруновські схеми в медицині, вдвічі вищі ціни на ліки, у порівняння із тією ж Польшею. Так?
показати весь коментар
05.12.2020 09:18 Відповісти
Не сомненно, что лекарства, выписнные на польском, эффективнее тех же лекарств выписанных на русском, а тем более на украинском языке.
показати весь коментар
05.12.2020 11:40 Відповісти
Жена работает учителем. Класс 35 человек. Болеют 2-3 максимум. Из школы не выгорел. Теннис , болтовня... В 20.00 начинается вайбер-шоу. Узнают что задано на завтра хотя уроки закончились в 15.00. Учетиля все перекашляли. Как и каждый год до этого. Из новых симптомов, в этом году - страх. Одна болела пневмонией но ей за 60. Уже на работе.
показати весь коментар
05.12.2020 09:16 Відповісти
Из школы не выгонеш.
показати весь коментар
05.12.2020 09:17 Відповісти
Возможно до вас не дошло еще. У нас по десять учеников нет в классах. Постоянно классы закрывают на изоляцию. Те приходят - новые заболевают- снова закрывают. Идиотизм. Зачем было закрывать школы на полгода в том году при 3000, а сейчас, когда реально болеют учителя, дети, их родители - подвергать опасности жизни людей. Тем более вакцина уже на подходе...
показати весь коментар
05.12.2020 09:54 Відповісти
Ну как не дошло? 4-5 место по стране держпм уверенно.
показати весь коментар
05.12.2020 10:38 Відповісти
Щасливі у вас вчителі.У нашій школі залишилося тільки 6 чи 7 вчителів,що не перехворіли,хоча можливо у них просто не було симптомів.Близько половини перехворівших перенесли хворобу середньої тяжкості,з пневмонією.Дві вчительки пенсіонерки взагалі ледве вижили.
показати весь коментар
05.12.2020 09:53 Відповісти
Жена говорит что, тоже, в один момент 5-6 учетилей не было в школе. Но ещё говорит что так каждый год или через год. Из необычного только страх. Кругом ведь паника. Сейчас вроде одна молодая болеет.
показати весь коментар
05.12.2020 10:28 Відповісти
Схоже, процес зайшов у стадію насичення. Більше інфікуватися просто нікому. 15 тисяч на добу - максимум, що можливий для даної популяції в даних умовах. Можливі одноразові аномальні відхилення. Питання, скільки цей максимум протримається.
показати весь коментар
05.12.2020 08:41 Відповісти
ахахаха, так в Словакии за 2 дня 2 млн. тестов сделали = 25к. зараженных, а тут на в 9 раз больше населения тестов сделали в 180 раз меньше и нашли 15к. зараженных, а ты такое пишешь??? я вообще х.з. чем надо думать шоп такое сказать В Украине за сутки от COVID-19 умерли 226 человек, выявлены 13 825 новых случаев, выздоровели - 14 724 - Цензор.НЕТ 1677
показати весь коментар
05.12.2020 08:46 Відповісти
та він з команди Степана...
показати весь коментар
05.12.2020 08:48 Відповісти
А що ті тести дають? Інфіковані сидять вдома? Члени родин інфікованих сидять на самоізоляції? Чи може, в нас почали штрафувати тих інфікованих, які порушують самоізоляцію? Жодного смислу проводити масове тестування в Україні немає. Українці не бажають боротися з епідемією. Тести в нас необхідні лише для діагностики ковіду, та визначення способу лікування. І карантин для українців - повна дурниця. Не потрібні українцям ні карантин, ні вакцинація, ні лікування.
показати весь коментар
05.12.2020 08:55 Відповісти
Нет блин, бегают как у нас без масок и ходят на "Квартал".
а тут - х.з., наверное вы прав - всем побоку, так шо зараженных с миллион-другой.
показати весь коментар
05.12.2020 09:31 Відповісти
То е так, панэ. Ковида нэмае, то е грып. Нэ потрибно ликуваты хворых, бо само пройдэ. Якщо пнэвмония або задыхаються, казаты що то воны соби выдумують хворобу. ))) Приходил к маме в Берегово врач по неотложке, это тупое уродское убожество вместо диагностировать трындело сколько у них от пневмонии умерло больных. Хотелось ему приказать заткнуться и не каркать. Боже сохрани от такой медицины и врачей!
показати весь коментар
06.12.2020 01:35 Відповісти
Як з 11 тис тестів отримати 15 тис захворівших? (2 000 000/180 000=11111)
"я вообще х.з. чем надо думать шоп такое сказать В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724 - Цензор.НЕТ 2149"
показати весь коментар
05.12.2020 08:56 Відповісти
это в пропорции - у нас делают 50к., там 2млн., у нас в 9 раз больше живунов.
показати весь коментар
05.12.2020 09:29 Відповісти
Хотілось би побачити цю "пропорцію" з цифрами, а не з брехнями.
показати весь коментар
05.12.2020 09:47 Відповісти
И сколько ТЕСТАМИ вылечили людей?
Словаки САМИ признали что это деньги на ветер.
показати весь коментар
05.12.2020 09:17 Відповісти
Правильно, при симптомах - лечимся аспирином, как от гриппа, ибо тестами то не вылечить.ся
а чего так признали? не слышал просто - чего плохого в том шоб проследить динамику, зоны поражения и настигнуть 50к. инфектикантов)))?
показати весь коментар
05.12.2020 09:34 Відповісти
чтобы отслеживать динамику необходимо всегда делать одинаковое кол-во тестов.
показати весь коментар
05.12.2020 09:40 Відповісти
Сегодня информация актуальна, через три дня уже нет. Собирать информацию ради информации как-то глупо.
Ну допустим, выявили две группы больных и здоровых. Если следовать логике, больных сразу изолируем от здоровых, дальше здоровых сажаем на три недели на карантин, ПОЛНОСТЬЮ исключив все контакты, через три недели их опять тестируем, выявляем тех кто вновь заболел, их тоже изолируем. А те кто прошел обе проверки помещаем в закрытый социум, ограничивая круг общения с лицами из вне. Тогда будет какой-то толк от всего этого, но вы не забывайте что, грубо говоря этой болячки вообще ни у кого не было, а постоянные контакты с внешним миром принесли ее в страну. Короче если радикально бороться, то это будет ЗОНА со строгими порядками. А кто на это согласится?
показати весь коментар
05.12.2020 10:49 Відповісти
а вон Япония и нормальная Корея как-то без зоны почти посадили вирус на бутылку?
после весенней паники, сейчас уже всем побоку по большому счету. кстати в Китае как-то иначе считают и тем самым в неск. раз меньше получается усопших от вируса и вроде даже зараженных как-то считают иначе.
показати весь коментар
05.12.2020 11:29 Відповісти
Китай не показатель, там власти покажут то что им нужно, да и карантин там был ЖЕСТКИМ, возле каждого подъезда полицейские дежурили, никого на улицу не выпускали, а нарушителей карантина в тюрьму сажали.
показати весь коментар
05.12.2020 13:26 Відповісти
Это да. Китайцы всюду чтоб шаг ступить должны смс отправлять. Тотальный контроль и запреты. Буш каркать что нужно работать и тебя притесняют - мигом в тюрягу.
показати весь коментар
06.12.2020 01:39 Відповісти
Просто ніхто не ходить на ті тести. Один у родині захворів, тест отримав - з іншими все ясно за симптомами без тестів. Хіба що комусь направлення дадуть на безкоштовний тест.
показати весь коментар
05.12.2020 08:59 Відповісти
Про такі тонкощі статистики одноклітинним амебам невідомо! У них просто немає сигнальної системи тому насичення у них не наступає. Якщо порахувати 15 тисяч за добу на на 20 млн . то виходить 1333 доби і всі перезаразяться . Вони плекають мрію що піzдемія триватиме не 4 роки ,а вічно!
показати весь коментар
05.12.2020 09:31 Відповісти
Это я так понимаю, лишь тяжелые фиксируются.
показати весь коментар
05.12.2020 08:49 Відповісти
Важкі і середньої тяжкості,що звертаються до лікарів.Основна маса тихо переносять хворобу вдома.
показати весь коментар
05.12.2020 09:57 Відповісти
Оце вже почалися мультікі - одужало більше ніж захворіло...якось не смішно...
показати весь коментар
05.12.2020 09:03 Відповісти
И всё то вам не угодишь, увеличивается - плохо, уменьшается- тоже плохо. Короче сплошная зрадная зрада!
показати весь коментар
05.12.2020 10:54 Відповісти
Завтра ще буде меньше бо тестів зроблять в три рази меньше - така статистика вас задовольняє?!?
показати весь коментар
05.12.2020 11:54 Відповісти
Со слов Степанова, в день госпитализируют 1500 чел. Это 10% из 15000 выявленных в день. что то не вяжется... 1500 каждый день, это минимум 30-35 тысяч госпитализаций в месяц требующих кислорода! И это кроме обычных госпитализаций, люди ж болеют не только ковидом. А это еще больше не просто виртуальных коек в подвале и коридоре. Минус выздоровевшие, но тут тоже не понятно как их считают, по общеукраинским тестам, по выпискам из больницы, как? Искажение информации с целью чего то приукрасить приведет к неправильным решениям. Степанов и Тимошенко из ОП должны подумать об уголовной ответственности , за достоверность тех данных , что они дают.
показати весь коментар
05.12.2020 09:48 Відповісти
У нас районный центр с численностью около 30 тыс населения и каждый день умирает в больнице по 2- 3 человека, но в статистику почему- то попадает за неделю в три раза меньше людей. Больные в больнице до недели ждут тестов, лежат все вмести через шторку и с ковид и просто с пневмониеей пока не получаст результат теста. Заполненность кроватей на 100%. В больницу попадают в 2- х случаях - только очень тяжелые больные с большим поражением легких или по знакомству. С кислородом проблема, медецинского персонала не хватает, что бы оказывать надлежащие медецинские услуги. Такое впечатление, что правительство заинтересованное в большем количестве больных, так как процветает фармацептика и уменьшается количество пенсионеров.
показати весь коментар
05.12.2020 10:19 Відповісти
Как власти требуют ввести карантин, соблюдать меры гигиены, носить маски, то вы тупо их посылаете и х наХ.., вам никто не указ.
А когда заболеете и бежите в больницу, то начинаете проклинать их за то что вас не обеспечили тем и тем.
показати весь коментар
05.12.2020 10:54 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724 - Цензор.НЕТ 5185
показати весь коментар
05.12.2020 10:27 Відповісти
А як Зеленський поясне те, що коли хворий приходить в лікарню, і в нього виявили короновірус, то його родичам які мають ті ж симптоми, сімейний лікар не каже здавати аналізи на короновірус? Чи не прагнення це приховати владаю Зеленського реального страшного становища?
показати весь коментар
05.12.2020 11:54 Відповісти
Власти плевать.. ************ такой и поп..
Врачам.. Это тоже народ...плевать.. У меня племяшка с короной валяются медик е мае.. Температура парацетамолом не сбивается 39.5..сбила.. Бабушкины методом.. Позвонили семейному.. Ого.. Держитесь.. Пейте парацетамол.. Дебилы... Кароче.. Наверное будем самолечением как у меня.... Да скорая переключается на доктора пейте парацетамол.. Уроды пусть ваши родственники пьют парацетамол и будет им счастье... Должен быть алгоритм действий.. Его нет.. В аптеках нет некоторых лекарств.. Говорит о том что люди болеют.. А в больницах нет мест...
Знаете.. Как народу было плевать кто погибает на фронте...
Так и плевать кто умирает от ковид... Или болеет...
показати весь коментар
05.12.2020 12:14 Відповісти
А в Японии масляный режим
Они закрыты
И тест кто прилетает через три часа и самоизоляция..
Так что нечего приводить японию.. Мы не япония
Да люди болеют но их мало и им предоставляется помощь..
Вот на острове тонГа нет ковид.. Они закрылись от туристов..
Аму нас ну что.. Цирк на дроти.. Кого ковид не затронул.. Ржут.. Волосики платят про вселенский заговор.. Да мне плевать какой этот вирус рукотаорный или природный... Заговор не заговор.. Я болела и тяжело.. И кт у меня на руках.. Занималась.. Да.. В школе работаю... Е мае

Проработала один месяц! И укатила в ковид..
Но мое окружение все здорово! Кто со мной мной общался....
Всех обзвонила.. И у никого нет вопросов где я заболела.. Нет..
показати весь коментар
05.12.2020 12:24 Відповісти
 
 