В Україні за добу від COVID-19 померли 226 осіб, виявлено 13 825 нових випадків, одужали - 14 724
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В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали 14 724 людини, померло 226 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 1504 людини, летальних випадків - 226, одужали 14 724 людини", - написав Степанов у фейсбуці в суботу вранці.
Днем раніше, 4 грудня, зафіксовано 15 131 новий випадок захворювання на COVID-19; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок, 1 грудня зафіксували 12 498 хворих.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок суботи становить 801 716 осіб, 13 421 особа померла від COVID-19, одужали 412 533 особи.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1541), Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.
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Рост только в Венгрии (из соседей) плюс 22%
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
а тут - х.з., наверное вы прав - всем побоку, так шо зараженных с миллион-другой.
"я вообще х.з. чем надо думать шоп такое сказать "
Словаки САМИ признали что это деньги на ветер.
а чего так признали? не слышал просто - чего плохого в том шоб проследить динамику, зоны поражения и настигнуть 50к. инфектикантов)))?
Ну допустим, выявили две группы больных и здоровых. Если следовать логике, больных сразу изолируем от здоровых, дальше здоровых сажаем на три недели на карантин, ПОЛНОСТЬЮ исключив все контакты, через три недели их опять тестируем, выявляем тех кто вновь заболел, их тоже изолируем. А те кто прошел обе проверки помещаем в закрытый социум, ограничивая круг общения с лицами из вне. Тогда будет какой-то толк от всего этого, но вы не забывайте что, грубо говоря этой болячки вообще ни у кого не было, а постоянные контакты с внешним миром принесли ее в страну. Короче если радикально бороться, то это будет ЗОНА со строгими порядками. А кто на это согласится?
после весенней паники, сейчас уже всем побоку по большому счету. кстати в Китае как-то иначе считают и тем самым в неск. раз меньше получается усопших от вируса и вроде даже зараженных как-то считают иначе.
А когда заболеете и бежите в больницу, то начинаете проклинать их за то что вас не обеспечили тем и тем.
Врачам.. Это тоже народ...плевать.. У меня племяшка с короной валяются медик е мае.. Температура парацетамолом не сбивается 39.5..сбила.. Бабушкины методом.. Позвонили семейному.. Ого.. Держитесь.. Пейте парацетамол.. Дебилы... Кароче.. Наверное будем самолечением как у меня.... Да скорая переключается на доктора пейте парацетамол.. Уроды пусть ваши родственники пьют парацетамол и будет им счастье... Должен быть алгоритм действий.. Его нет.. В аптеках нет некоторых лекарств.. Говорит о том что люди болеют.. А в больницах нет мест...
Знаете.. Как народу было плевать кто погибает на фронте...
Так и плевать кто умирает от ковид... Или болеет...
Они закрыты
И тест кто прилетает через три часа и самоизоляция..
Так что нечего приводить японию.. Мы не япония
Да люди болеют но их мало и им предоставляется помощь..
Вот на острове тонГа нет ковид.. Они закрылись от туристов..
Аму нас ну что.. Цирк на дроти.. Кого ковид не затронул.. Ржут.. Волосики платят про вселенский заговор.. Да мне плевать какой этот вирус рукотаорный или природный... Заговор не заговор.. Я болела и тяжело.. И кт у меня на руках.. Занималась.. Да.. В школе работаю... Е мае
Проработала один месяц! И укатила в ковид..
Но мое окружение все здорово! Кто со мной мной общался....
Всех обзвонила.. И у никого нет вопросов где я заболела.. Нет..