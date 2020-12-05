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ОАСК заявив про "критичну" ситуацію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів

Новини Цензор.НЕТ Події

ОАСК заявив про

У Окружного адміністративного суду столиці марок для відправки кореспонденції залишилося лише на першу декаду грудня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва повідомляє про загрозливу ситуацію з відправкою судової кореспонденції. Зокрема, марок для надсилання сторонам процесуальних документів та листування суду вистачить орієнтовно на першу декаду грудня 2020 року", - зауважили у суді.

Зазначається, що платіжки ОАСК на придбання поштових марок зареєстровано в Державній казначейській службі ще 12 листопада 2020 року, однак наразі їх не оплачено.

Керівник апарату суду Дмитро Миронюк, зі свого боку, зазначив, що для листування суду зі сторонами щомісяця потрібно не менше пів мільйона гривень.

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У суді просять у разі звернення до суду вказувати адресу електронної пошти, куди суд направлятиме кореспонденцію, а також знайомитися зі станом розгляду справи на порталі "Судова влада України".
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Топ коментарі
+13
Выделить срочно с ковидного фонда 1,3 миллиарда.
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05.12.2020 09:15
+13
Не позорились бы... За такие зарплаты, какие получают они, могут не только марки , но и почтовых голубей прикупить
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05.12.2020 09:23
+11
Якщо кожен суддя зекономить на 1 пачці сигарет, які він курить, і ці гроші віддасть на марки, то ОАСК зможе відправляти пошту ще років з 10.
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05.12.2020 09:09
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ОАСК заявил о "критической" ситуации с марками для корреспонденции: Осталось на несколько дней - Цензор.НЕТ 9918
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05.12.2020 09:09 Відповісти
Якщо кожен суддя зекономить на 1 пачці сигарет, які він курить, і ці гроші віддасть на марки, то ОАСК зможе відправляти пошту ще років з 10.
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05.12.2020 09:09 Відповісти
Госпадя,как же вас дебилоидов много((((
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05.12.2020 10:23 Відповісти
Цигарок
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05.12.2020 10:30 Відповісти
..Це не той бідовий суд де *вовки ПРоцвітають * !?
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05.12.2020 09:12 Відповісти
Главное чтобы туалетную бумагу не забыли поставить)))
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05.12.2020 09:12 Відповісти
"Электронное государство", говорили они.
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05.12.2020 09:14 Відповісти
Выделить срочно с ковидного фонда 1,3 миллиарда.
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05.12.2020 09:15 Відповісти
В 90-ых годах было то же самое .
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05.12.2020 09:15 Відповісти
На своих поршах пусть развозят...
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05.12.2020 09:18 Відповісти
Не позорились бы... За такие зарплаты, какие получают они, могут не только марки , но и почтовых голубей прикупить
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05.12.2020 09:23 Відповісти
За те те взятки и зарплаты , что они получают, они должны на своих внедорожниках корреспонденцию на дом развозить.
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05.12.2020 09:26 Відповісти
тю...а судовый сбор же не отменили? неужели там на марки не включено))))
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05.12.2020 09:28 Відповісти
там вже є: маска, ласти, скафандр та 10 пар одноразових рукавиць... ОАСК заявив про "критичну" ситуаію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів - Цензор.НЕТ 972
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05.12.2020 09:58 Відповісти
аппетиты ростут, любовницы дорожают, да и жену на шопинг в Европу раз в неделю нужно отправлять или на гавно изойдёт, недавно брычку обновил, у нас всё хорошо, только просьба к зелебобикам подтянуть пояса и скинуться на марки, вы покладистые терпеливые поскулите немножко и будут нам на марочки.
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05.12.2020 10:38 Відповісти
А скинуться на марки со своих миллионных зарплат не пробовали?
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05.12.2020 09:30 Відповісти
Полмиллиона в месяц на марки?? При цене 10 грн за письмо?? Это 50000 писем в месяц...или примерно 2000 писем в рабочий день...
Кого ты лечишь скотина??
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05.12.2020 09:34 Відповісти
Закон не дает возможности отправлять просто письмо, оно должно быть в обязательном порядке заказное с уведомлением, это около 35 грн. один листок в конверте, это к слову, но а так, ситуация крайне смешна до потери сознания, они могут обеспечить со своих "захмарних" зарплат псё, что им нужно. Это инфа исключительно из-за крайнего недофинансирование аппрата судей как в этом, так и в будущем году, мол, дайте нам бабла. Скоро Новый Год, к этому прекрасному дню, выписывается премия, равная годовой зарплате обычного обывателя страны, вот и намекают.
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05.12.2020 11:15 Відповісти
Оказывается, для Украины самая большая проблема не отсутствие правосудия, как такового, а недостаточное количество марок.
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05.12.2020 09:34 Відповісти
Самые честные судьи догрызают последний сухарь-прослезился......
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05.12.2020 09:39 Відповісти
В них діти голодні ходять, про яке правосуддя вони мають думати... У дітей на заправку Бентлі грошей нехватає, а ви пропонуєте їм ще марки за свій рахунок купувати... Звідки в цих злиднів гроші? ОАСК заявив про "критичну" ситуаію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів - Цензор.НЕТ 7096
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05.12.2020 10:13 Відповісти
Надо срочно в три раза повысить тарифы на газ и воду, иначе ОАСК не вытянет ситуацию с марками...
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05.12.2020 09:45 Відповісти
Судьи могли бы купить марки за свои деньги,зарплаты сотни тысяч гривен. Жлобы.
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05.12.2020 09:46 Відповісти
Новою поштою нехай відправляють... ОАСК заявив про "критичну" ситуаію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів - Цензор.НЕТ 8497
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05.12.2020 10:10 Відповісти
Ну так скиньтесь со своих взяток,подонки ряженые. Или зажали?
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05.12.2020 10:27 Відповісти
Дибилы) нарисуйте марку.
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05.12.2020 10:28 Відповісти
Вы с ума сошли.
Марки - это те же деньги, их печать может только государство, если мне не изменяет память.
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05.12.2020 11:24 Відповісти
Кишеньковий суд зЕзідента, який українці вимагають ліквідувати, жаліється на відсутність грошей на марки? А на "маленькі" зарплати вони не жаліються? Це вже якийсь оксюморон зеленої "реальності".
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05.12.2020 10:34 Відповісти
А зачем они вообще сейчас нужны? Оплачивать почтовые услуги можно разными способами!
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05.12.2020 10:39 Відповісти
Это деньги.
На марке указан номинал, между прочим, марки при рассчете можно использовать.
И печатает марки государство, а не кто-то частный.
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05.12.2020 11:23 Відповісти
марка как почтовая акцизная и тд то деньги и воздуха. вопрос только в том, кто будет печатать и через кого пойдет бабло. если бабло не поступает вовремя то ним кто то крутит %. вот и все дела
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05.12.2020 11:08 Відповісти
зеленым нельзя доверить даже обеспечение марками
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05.12.2020 11:15 Відповісти
Опаньки.
А знаете, почему?
А марки - это тоже деньги, вот почему (марки спокойно можно использовать при рассчете).
К бартеру 90-х идете, Слуги Народные, семимильными шагами.
"Дефолт - это хорошо" (как сказал Беня).
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05.12.2020 11:21 Відповісти
Если так дальше пойдет, то и водки не будет (водку в 90-х в качестве бартера использовали).
А ведь у зебобиков был шанс выбрать ЕС полтора года назад.
И второй шанс был, недавно совсем, на местных выборах осенью.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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05.12.2020 11:25 Відповісти
А аппарат для франкотипа поставить слабо? У него, правда, копеечку не украдёшь Но и ОАСК без переписки - это же благо по нынешним временам.
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05.12.2020 11:35 Відповісти
Нашим суддям тільки марок не вистачає...
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05.12.2020 11:44 Відповісти
От беда. Опять придётся Президенту в ручном режиме разруливаить ситуацию.
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05.12.2020 12:02 Відповісти
3,14...ць крокує впевненою ходою...
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05.12.2020 12:11 Відповісти
кому потрібні ті листи? Прокачують державне бабло ой наше.... Коли ж це закінчиця???
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05.12.2020 20:22 Відповісти
 
 