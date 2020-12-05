ОАСК заявив про "критичну" ситуацію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів
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У Окружного адміністративного суду столиці марок для відправки кореспонденції залишилося лише на першу декаду грудня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва повідомляє про загрозливу ситуацію з відправкою судової кореспонденції. Зокрема, марок для надсилання сторонам процесуальних документів та листування суду вистачить орієнтовно на першу декаду грудня 2020 року", - зауважили у суді.
Зазначається, що платіжки ОАСК на придбання поштових марок зареєстровано в Державній казначейській службі ще 12 листопада 2020 року, однак наразі їх не оплачено.
Керівник апарату суду Дмитро Миронюк, зі свого боку, зазначив, що для листування суду зі сторонами щомісяця потрібно не менше пів мільйона гривень.
У суді просять у разі звернення до суду вказувати адресу електронної пошти, куди суд направлятиме кореспонденцію, а також знайомитися зі станом розгляду справи на порталі "Судова влада України".
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Кого ты лечишь скотина??
Марки - это те же деньги, их печать может только государство, если мне не изменяет память.
На марке указан номинал, между прочим, марки при рассчете можно использовать.
И печатает марки государство, а не кто-то частный.
А знаете, почему?
А марки - это тоже деньги, вот почему (марки спокойно можно использовать при рассчете).
К бартеру 90-х идете, Слуги Народные, семимильными шагами.
"Дефолт - это хорошо" (как сказал Беня).
А ведь у зебобиков был шанс выбрать ЕС полтора года назад.
И второй шанс был, недавно совсем, на местных выборах осенью.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)