"Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях

Ухвалений вчора закон №4460-д про встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації має бути ветований президентом, оскільки є проявом політичного популізму, а не вирішенням проблеми.

Про це пише у фейсбуці ексгенпрокрор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції, передбачені новими нормами Кримінального кодексу України, не лише не мають стримуючого характеру, а, навпаки, стимулюють до порушення антикорупційного законодавства. Наприклад, заплативши штраф розміром у тисячу євро, суб'єкт декларування матиме можливість не подавати декларацію у разі звільнення, приховуючи можливі незаконно набуті під час проходження публічної служби активи вартістю в мільйони євро.

Що, зі свого боку, істотно ускладнюватиме, а іноді і унеможливить притягнення до відповідальності за можливе незаконне збагачення на публічній службі, додає ексгенпрокурор.

Читайте також: Порошенко про відповідальність за недостовірне декларування: Проголосоване Радою покарання занадто м'яке, але це краще, ніж нічого

Рябошапка акцентує, що прийнятий закон не вирішує проблеми зловживань у разі звільнення від кримінальної відповідальності або покарання за недостовірне декларування або умисне недекларування.

"Кримінальний закон містить орієнтовно десяток положень, які дозволяють звільнити від відповідальності або покарання за названі кримінальні правопорушення, що призводило до масових випадків безкарності за вчинення аналогічних правопорушень у минулому. Тому необхідно включити недостовірне декларування та умисне недекларування до переліку корупційних злочинів, що надалі не даватиме можливості застосувати відповідні положення КК для уникнення відповідальності", - пише він.

Читайте також: "Не передбачає позбавлення волі", - голова НАЗК закликав Зеленського ветувати закон про електронне декларування, ухвалений ВР 4 грудня

"Саме тому новий закон не може забезпечити якісне функціонування режиму електронного декларування в Україні, а тому президент України має його відхилити і направити свої пропозиції до парламенту для їхнього термінового розгляду і прийняття", - резюмує Рябошапка.