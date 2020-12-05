"Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях
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Ухвалений вчора закон №4460-д про встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації має бути ветований президентом, оскільки є проявом політичного популізму, а не вирішенням проблеми.
Про це пише у фейсбуці ексгенпрокрор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, санкції, передбачені новими нормами Кримінального кодексу України, не лише не мають стримуючого характеру, а, навпаки, стимулюють до порушення антикорупційного законодавства. Наприклад, заплативши штраф розміром у тисячу євро, суб'єкт декларування матиме можливість не подавати декларацію у разі звільнення, приховуючи можливі незаконно набуті під час проходження публічної служби активи вартістю в мільйони євро.
Що, зі свого боку, істотно ускладнюватиме, а іноді і унеможливить притягнення до відповідальності за можливе незаконне збагачення на публічній службі, додає ексгенпрокурор.
Рябошапка акцентує, що прийнятий закон не вирішує проблеми зловживань у разі звільнення від кримінальної відповідальності або покарання за недостовірне декларування або умисне недекларування.
"Кримінальний закон містить орієнтовно десяток положень, які дозволяють звільнити від відповідальності або покарання за названі кримінальні правопорушення, що призводило до масових випадків безкарності за вчинення аналогічних правопорушень у минулому. Тому необхідно включити недостовірне декларування та умисне недекларування до переліку корупційних злочинів, що надалі не даватиме можливості застосувати відповідні положення КК для уникнення відповідальності", - пише він.
"Саме тому новий закон не може забезпечити якісне функціонування режиму електронного декларування в Україні, а тому президент України має його відхилити і направити свої пропозиції до парламенту для їхнього термінового розгляду і прийняття", - резюмує Рябошапка.
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-Для того щоб провести обшук в любій квартирі - можна брудними чобітьми вибивати любі двері і надіти кайданки на мешканців...
-Але є такі квартири, в які, щоб зайти, - слід перед порогом туфлі зняти і попрохати дозволу - Чи можна ввійти? Але якщо не дозволять - - то ні...
Геннадій Москаль (з власного досвіду)
США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Позавчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
Глядачі, чи Лєнка з Вовою ??
то есть, по твоей цепочке витиеватіх умозаключений, если украл и заявил об єтом - то єто благородно и нормально?
а вот если украл и УТАИЛ, то єто просто вопиющее злодейство и нет ему прощения?
я правильно понял твою глубокую мисль?
Но поздравления от Европы по поводу ПРИНЯТИЯ закона,из сети удалены.
И это лучшая оценка слуг-путинят во главе с пуйловским криворагульным ЗЕбилом.
Хіба що відразу, як їх від корита влади усувають.
"Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования. Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов в монобильшинстве. И из-за отсутствия политической воли Зеленского обеспечить силами собственной коалиции восстановление реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно - подмять под себя Конституционный Суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует и поэтому решил стать личным адвокатом господина Татарова", - подчеркнул пятый президент Украины.
Що заважає зробить аналогічно і в даному випадку?...
Я теж думку, подібну до Вашої висловлював.
Можно красть дальше.
ну реально за 5-10 лет сколько топ депутатов топ чинуш село в тюряги?
как говорят. какая разница он не сядит на 1 год или не сядет на 10 лет