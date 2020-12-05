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електронне декларування (1018) Рябошапка Руслан (404)

"Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ухвалений вчора закон №4460-д про встановлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації має бути ветований президентом, оскільки є проявом політичного популізму, а не вирішенням проблеми.

Про це пише у фейсбуці ексгенпрокрор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції, передбачені новими нормами Кримінального кодексу України, не лише не мають стримуючого характеру, а, навпаки, стимулюють до порушення антикорупційного законодавства. Наприклад, заплативши штраф розміром у тисячу євро, суб'єкт декларування матиме можливість не подавати декларацію  у разі звільнення, приховуючи можливі незаконно набуті під час проходження публічної служби активи вартістю в мільйони євро.

Що, зі свого боку, істотно ускладнюватиме, а іноді і унеможливить притягнення до відповідальності за можливе незаконне збагачення на публічній службі, додає ексгенпрокурор.

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Рябошапка акцентує, що прийнятий закон не вирішує проблеми зловживань у разі звільнення від кримінальної відповідальності або покарання за недостовірне декларування або умисне недекларування.

"Кримінальний закон містить орієнтовно десяток положень, які дозволяють звільнити від відповідальності або покарання за названі кримінальні правопорушення, що призводило до масових випадків безкарності за вчинення аналогічних правопорушень у минулому. Тому необхідно включити недостовірне декларування та умисне недекларування до переліку корупційних злочинів, що надалі не даватиме можливості застосувати відповідні положення КК для уникнення відповідальності", - пише він.

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"Саме тому новий закон не може забезпечити якісне функціонування режиму електронного декларування в Україні, а тому президент України має його відхилити і направити свої пропозиції до парламенту для їхнього термінового розгляду і прийняття", - резюмує Рябошапка.

Політичний популізм, а не вирішення проблеми, - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях 01
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Топ коментарі
+20
Вот смешной Рябошапка! Хочет, чтобы монобольшинство (условное) приняло Закон, по которому "слуги", наворовавшие себе миллионы при зе!президенте и УТАИВШИЕ этот факт, потом еще и несли за это уголовную ответственность?!! Еще раз подтвержден их девиз: СДЕЛАЕМ ИХ РАЗОМ! СДЕЛАЕМ ИХ ЕЩЕ РАЗ!
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05.12.2020 09:44
+11
вся власть зелених єто дешевий популизм і грабеж украіни і укаінцев..
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05.12.2020 09:45
+11
А зачем гринпоцу бороться с коррупцией? Вы офигели? Так же придется "выйти" на самого себя!)))) Уже вижу гору отрубанных рук))))

США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Позавчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
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05.12.2020 11:29
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Соросенок
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05.12.2020 09:32 Відповісти
оконечно интересно, пока это порябвашее создание сидело на должности прокурорвы и ничего не делало - было нормально... потом заговорило... а не пришло ли время не просто увольнять с должности за преступную бездеятельность, но и привлекать к уголовной ответственности? госопдин зеленский, вы же жы ж як неначе буцім-то якийсь юридичній факультет закінчували...
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05.12.2020 09:39 Відповісти
По курсу КВНа правда,с папой остепененым вохром, но то таке.
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05.12.2020 09:55 Відповісти
"Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 9754

-Для того щоб провести обшук в любій квартирі - можна брудними чобітьми вибивати любі двері і надіти кайданки на мешканців...

-Але є такі квартири, в які, щоб зайти, - слід перед порогом туфлі зняти і попрохати дозволу - Чи можна ввійти? Але якщо не дозволять - - то ні...

Геннадій Москаль (з власного досвіду)
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05.12.2020 20:32 Відповісти
А що на вашу думку він повинен був робити?
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05.12.2020 10:40 Відповісти
Хороший парень но больно обидчивый. Достоин публичной порки.
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05.12.2020 09:43 Відповісти
А зачем гринпоцу бороться с коррупцией? Вы офигели? Так же придется "выйти" на самого себя!)))) Уже вижу гору отрубанных рук))))

США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Позавчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
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05.12.2020 11:29 Відповісти
будиночок у Франції вже задекларував?
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05.12.2020 09:43 Відповісти
Він на ЗеЛенку формлений,як вілла в Італіі,та помешканя в UK.
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05.12.2020 09:53 Відповісти
він про Рябошапку ... при чому Лєнка
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05.12.2020 11:22 Відповісти
А какая разница?
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05.12.2020 11:28 Відповісти
Ппро Рябоошаапку не в курсі, а от про ЗеЛенку - так.
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05.12.2020 16:34 Відповісти
Жена Рябошапки уже много лет живет во Франции и работает в международных структурах. Она способна купить дом и без мужа, а тем более там дают кредиты под минимальные проценты. Так что не надо путать божий дар с яишницей. Это не Ленка, которая вместе с мужем-идиотом на дураках зарабатывала в своем квартале.
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05.12.2020 12:59 Відповісти
Якщо вони проживають сумысно у шлюбі, то будиночок обов`язково повинен бути задекларований.
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05.12.2020 14:13 Відповісти
Ги ... Так хто дурні та ідіоти ?
Глядачі, чи Лєнка з Вовою ??
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05.12.2020 17:04 Відповісти
Вот смешной Рябошапка! Хочет, чтобы монобольшинство (условное) приняло Закон, по которому "слуги", наворовавшие себе миллионы при зе!президенте и УТАИВШИЕ этот факт, потом еще и несли за это уголовную ответственность?!! Еще раз подтвержден их девиз: СДЕЛАЕМ ИХ РАЗОМ! СДЕЛАЕМ ИХ ЕЩЕ РАЗ!
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05.12.2020 09:44 Відповісти
просто хочу понять твою логику (ну, или витиеватую цепочку бессмісленніх умозаключений), то есть слово "утаившие" віделено, то есть на нем особій акцент, правильно?
то есть, по твоей цепочке витиеватіх умозаключений, если украл и заявил об єтом - то єто благородно и нормально?
а вот если украл и УТАИЛ, то єто просто вопиющее злодейство и нет ему прощения?
я правильно понял твою глубокую мисль?
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05.12.2020 09:55 Відповісти
Иными словами- НЕЗАДЕКЛАРИРОВАВШИЙ полученный доход. В данном контексте- неправомерный.
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05.12.2020 12:13 Відповісти
Нічого смішного. Якщо всі будуть мовчати тому що, як ви говорили - монобільшість злодії, то як суспільство дізнається про це.
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05.12.2020 10:45 Відповісти
вся власть зелених єто дешевий популизм і грабеж украіни і укаінцев..
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05.12.2020 09:45 Відповісти
виии за кого голосовали?
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05.12.2020 09:53 Відповісти
Швидше за все "протів порошенки".
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05.12.2020 10:01 Відповісти
Да ,проблему эту видимо придётся решать другим людям и другими методами ... "Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 8500
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05.12.2020 09:45 Відповісти
серый - ну шо - зеленых ходоков ,напавших на Украину ,будем грызть ?))
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05.12.2020 09:51 Відповісти
Зуби зітруться. Потрібен альтернативний підхід.
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05.12.2020 10:20 Відповісти
Поживём-увидим ,но если придётся грызть то тогда уже всех .... "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про прийнятий закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 493
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05.12.2020 11:12 Відповісти
э нет - бешеных животных(которые на всех кидаются) - стреляют сразу - так шо определиться надо
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05.12.2020 12:03 Відповісти
Нет ,ну ВСЕХ не в глобальном смысле конечно а ВСЕХ кто привёл нас к такому положению дел а их определить проще пареной репы . "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про прийнятий закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 1490
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05.12.2020 13:51 Відповісти
даже по коментам відно что власть дерьмо... если набежавшие лаптеносие созданія дружно гадят протів апонента..значит получили абетки гадить на умного человека.
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05.12.2020 09:47 Відповісти
Опять путинята попытались обмануть МВФ!
Но поздравления от Европы по поводу ПРИНЯТИЯ закона,из сети удалены.
И это лучшая оценка слуг-путинят во главе с пуйловским криворагульным ЗЕбилом.
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05.12.2020 09:50 Відповісти
Вот же ж гадство. Сколько еще терпеть этих придурков у власти? Все, что отравляет и убивает Украину как государство, полезло из всех щелей и расцветает буйным цветом. Пора бы уже развесить на каждом столбе на Крещатике таблички с именами ЗЕмрази вкупе с зажопниками и ознакомить каждого из них с местом окончания их поганой жизни. Под роспись. Пусть уже привыкают чи шо...
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05.12.2020 09:54 Відповісти
зеленый, не стыдно жить?
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05.12.2020 10:13 Відповісти
Как помне так популизм это сажать за декларирование.За убийство не сажают "сильных мира сего" ,а за декларирование тем более не посадят. Лишняя коррупционная схема.Штраф в большой сумме - без права оспорить и сумма фиксированная - чтоб небыло опять коррупционной составляющей.....
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05.12.2020 10:01 Відповісти
И конфискаааааация...
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05.12.2020 10:03 Відповісти
Ну коли це були бджоли проти меду? "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про прийнятий закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 6205
Хіба що відразу, як їх від корита влади усувають.
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05.12.2020 10:12 Відповісти
Це, якщо зелених трутнів у владу вибирати.
"Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования. Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов в монобильшинстве. И из-за отсутствия политической воли Зеленского обеспечить силами собственной коалиции восстановление реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно - подмять под себя Конституционный Суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует и поэтому решил стать личным адвокатом господина Татарова", - подчеркнул пятый президент Украины.
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05.12.2020 10:44 Відповісти
Если кто-то "забыл" или "не помнит" свое имущество, то это не деменция /если нет официального диагноза "Альцгемера"/, а признание, что это имущество не его /не законно получено/, а значит должно быть КОНФИСКОВАНО /ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ/ если незадекларировано, другого наказания и не нужно!
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05.12.2020 10:14 Відповісти
Хто б вже гавкав...
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05.12.2020 10:18 Відповісти
Коли людину ловлять на браконьєрстві, чи незаконній підприємницькій діяльності, то не тільки накладають штраф за правопорушення, але й конфіскують "незаконно добуту продукцію, а також засоби промислу... Добув лося - м"ясо, шкуру, незаконно добуті - в продаж, влупили штраф, здерли відшкодування збитків, відібрали зброю, транспорт, на якому виїжджав на "браконьєрку". Ловив рибу? Рибу - на ринок, сіті, човен, автомобіль, що привіз браконьєра до водойми - на конфіскацію. Клепав алкоголь у гаражі - спирт, обладнання - в конфіскування...
Що заважає зробить аналогічно і в даному випадку?...
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05.12.2020 10:21 Відповісти
Закон не дозволяє.
Я теж думку, подібну до Вашої висловлював.
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05.12.2020 12:20 Відповісти
Ато мы не догадались) вон генпрокурорша не задекларировала имущество - суд днло закрыл, примите вы хоть расстрел на месте, - суд закроет дело, и на этом фсе.
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05.12.2020 10:26 Відповісти
А точнее - депутаты и чиновники испугались своей тени - никто не хочет садиться. Бюджет дерибанят и старые и новые, полная безнаказанность, за 6 лет ни одой звучной посадки, а разворовывали миллиардами потому, что это одно государственное кодло, меняются местами только руководители, а шестерки на подхвате. Абсолютно не исключено, что корни этого дерибана вовсе не в Украине, на Украине просто отовариваются. А на какие шиши Рябошапка оказался с семьей за бугром - там сегодня жить очень не дешево? Он что был крупным бизнесменом типа Ахметова, это был обычный юрист-хапуга. И его никто до сих пор не спросил - откуда дровишки потому, что кому нужно, те знают откуда.
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05.12.2020 11:10 Відповісти
Ми спостерігаємо постійний процес прикриття "еліткою" своїх корупційних діянь.
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05.12.2020 11:29 Відповісти
Отличный закон!
Можно красть дальше.
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05.12.2020 11:57 Відповісти
Це не популізм, а збереження своєї дупи від майбутнього кримінального переслідування.
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05.12.2020 12:09 Відповісти
Зеленский, конечно же , в доле с ворами при строительстве дорог, поэтому 1 км дороги при зеленском в два раза дороже чем при порошенко!!
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05.12.2020 12:35 Відповісти
страдания микитася начались , когда 100 % прокурор только стал, стратегом страданий був друг 100 % БАЙ, це при ньому реабілітували Ріната після виборів за незаконне будівництво в Пущі-Водиці. так що 100 % стояв стовідсотково у джерел корупції первісною командою Зе
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05.12.2020 13:13 Відповісти
А ще закон дасть змогу здерти штраф розміром у тисячу євро з простих спеціалістів, чиновників нижчого рівня, які перекладають папірці і помилилися десь на 1 грн у декларації (не вказали якісь бонуси за лояльність за користування банківськими картами і тд, а це ж величезна корупція, це вам не хабар взяти починаючи від 100 тис ує)
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05.12.2020 13:57 Відповісти
уже понятно что стратегию захода на гору Олимп была продуманной и как сказал Богдан она продумывалась с 15-го года это минимум, а я так думаю с отлёта Яныка..... так что смотрите цирк товарищи)
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05.12.2020 14:13 Відповісти
Вчера, я то самое сказал. Зе сам по уши в дерьме, потом когда нужно будет сдавать пост, то и прикрыть своих пацанов надо и себя за одно. А то вы как себе думали? Порох успешный бизнесмен, а дырявый зе, юморил максимум и пускал слюни на его заслуги.
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05.12.2020 14:52 Відповісти
Важко не погодитись з паном Рябошапкою.
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05.12.2020 15:57 Відповісти
там ще ляпав якорний пайщик ВБА банку що його обанкротити хотів Богдан і порушував кримінал проти нього через НАБУ саме 100 %.
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05.12.2020 16:23 Відповісти
Нарешті яскравий приклад в якому влада дослухається волі народу, і відразу видно що ці 5-ть питань від резидента будуть реалізовані🙂
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05.12.2020 17:06 Відповісти
непонятно, чем главзебила не устраивал Рябошапка. Сравнить Рябошапку и Венедиктову - так Рябошапка самый что ни есть адекватный генпрокурорище. Может резал правду матку в покрасневшие глаза зеленского? мол, петух, харе кокс нюхать, тебя ждут дела государственной важности.
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05.12.2020 17:26 Відповісти
Вот жеж, свой на стопроцентав, а ругается.
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05.12.2020 19:54 Відповісти
"Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 6734 еще один политический популист..

ну реально за 5-10 лет сколько топ депутатов топ чинуш село в тюряги?

как говорят. какая разница он не сядит на 1 год или не сядет на 10 лет
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05.12.2020 20:41 Відповісти
Об этом пишет в фейсбуке экс-генпрокрор Руслан Рябошапка, Источник: https://censor.net/ru/n3235178 "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3354 я в акуе от современной украины!!у вас там есть хоть кто то адекватный??все,,экс" ,,врио" ,,исполняющие обязанности" ,,все президенты" ,,мнение одного не позиция другого" и так далее и тому подобное!!??какой то сплошной сюр!!и всех как бы это всё устраивает?? "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 3354 "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 6944
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05.12.2020 21:39 Відповісти
Я не понял, а где же пожизненное за коррупцию, как нас об этом совсем недавно просил зезидент? Или это уже не коррупция, если госслужащий скрывает свои истинные доходы?
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05.12.2020 22:17 Відповісти
"Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 9331
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05.12.2020 23:19 Відповісти
Этот Закон об ответственности за недекларирование правильнее было бы назвать "типа закон". "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях - Цензор.НЕТ 103
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06.12.2020 11:03 Відповісти
Зеленский безусловно собирается на второй срок. Для победы на будущих выборах ему в первую очередь нужно заручится поддержкой не народа, а чиновничества, силовиков и судей. Думаю задача обеспечения их лояльности в сговоре с КС успешно решена. Лично для меня больнее всего то, что за этот "типа Закон" проголосовали и те политические силы, сторонником которых я являюсь.
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06.12.2020 11:07 Відповісти
 
 