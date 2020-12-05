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Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Нацполіція затримала нотаріуса Київського міського округу на хабарі майже у 1,2 млн грн. Затримано також і посередника.
Обом вже повідомлено про підозру. Санкцією статті передбачено покарання до восьми років позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Майже 1,2 млн грн "винагороди" фігуранти вимагали за сприяння в безперешкодній державній реєстрації прав на завод і вплив на реєстратора. А в разі відмови від їхніх послуг обіцяли створити проблеми з реєстрацією. Треба зазначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень", - наголошується в повідомленні правоохоронців.
Топ коментарі
+7 Кардан_вал
показати весь коментар05.12.2020 12:03
+6 Андрей Андрийко
показати весь коментар05.12.2020 11:47
+5 Valerij Savenko
показати весь коментар05.12.2020 12:07
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Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
Всех не переловишь!
Причем казнь прилюдная.
За что тут смертная казнь? Пострадали люди? Частный нотариус у частного лица попросил денег за услуги. Частное лицо в состоянии такие деньги заплатить - покупка завода (!) встала бы ему аж на 43 тыс долл дороже.
Для начала не надо хамить.
Я с вами свиней не пас.
Китай давно практикует ЭТО на законных основаниях.
Я взяток не беру и не даю, если вы этим занимаетесь, то испытайте на себе.
Логика у вас убийственная.
Частное лицо "оформило" сделку с частным лицом, а умыкнули за копейки государственный завод.
Другими словами, за копейки у вас украли завод.
Вас это устраивает?
Меня лично, нет.