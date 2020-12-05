УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6490 відвідувачів онлайн
Новини Фоторепортаж
8 299 18
хабар (3982) нотаріус (28) Нацполіція (13906)

Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція затримала нотаріуса Київського міського округу на хабарі майже у 1,2 млн грн. Затримано також і посередника.

Обом вже повідомлено про підозру. Санкцією статті передбачено покарання до восьми років позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Майже 1,2 млн грн "винагороди" фігуранти вимагали за сприяння в безперешкодній державній реєстрації прав на завод і вплив на реєстратора. А в разі відмови від їхніх послуг обіцяли створити проблеми з реєстрацією. Треба зазначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень", - наголошується в повідомленні правоохоронців.

Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція 01

Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція 02
Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція 03
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Нічого дивного. В Україні вже давно більшість нотаріусів стала хабаріусами.
показати весь коментар
05.12.2020 12:03
+6
Молодцы!!!!
Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
Всех не переловишь!
показати весь коментар
05.12.2020 11:47
+5
Только смертная казнь или, как более мягкая мера наказания, пожизненное заключение.
Причем казнь прилюдная.
показати весь коментар
05.12.2020 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы!!!!
Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
Всех не переловишь!
показати весь коментар
05.12.2020 11:47 Відповісти
Только смертная казнь или, как более мягкая мера наказания, пожизненное заключение.
Причем казнь прилюдная.
показати весь коментар
05.12.2020 12:07 Відповісти
Договорились, но сначала испытаем эффект на тебе, ок? Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9452
За что тут смертная казнь? Пострадали люди? Частный нотариус у частного лица попросил денег за услуги. Частное лицо в состоянии такие деньги заплатить - покупка завода (!) встала бы ему аж на 43 тыс долл дороже. Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1867
показати весь коментар
05.12.2020 12:23 Відповісти
Читайте статью, потом пишите. Она угрожала в случае отказа от её услуг.
показати весь коментар
05.12.2020 12:43 Відповісти
смертная казнь, конечно туфта, а вот на десяточку бы закрыть стоило.
показати весь коментар
05.12.2020 12:44 Відповісти
посмотри вокруг. эта ситуация везде, только суммы разные. потому и живем как папуа. если у тебя больше финансовых возможностей чем у соседа.то это не начит что сосед говно. а в любых делах имущие бабло именно так и считают. все благодаря тому что кто то больше аплатит
показати весь коментар
05.12.2020 12:51 Відповісти
"Договорились, но сначала испытаем эффект на тебе, ок? "

Для начала не надо хамить.
Я с вами свиней не пас.
Китай давно практикует ЭТО на законных основаниях.
Я взяток не беру и не даю, если вы этим занимаетесь, то испытайте на себе.
Логика у вас убийственная.
Частное лицо "оформило" сделку с частным лицом, а умыкнули за копейки государственный завод.
Другими словами, за копейки у вас украли завод.
Вас это устраивает?
Меня лично, нет.
показати весь коментар
05.12.2020 17:12 Відповісти
в лифчике прятала ))
показати весь коментар
05.12.2020 11:58 Відповісти
Нічого дивного. В Україні вже давно більшість нотаріусів стала хабаріусами.
показати весь коментар
05.12.2020 12:03 Відповісти
40 тыс. грн. на бочку и пусть гуляет
показати весь коментар
05.12.2020 12:03 Відповісти
кто-то не купит лишнюю машинку...
показати весь коментар
05.12.2020 12:19 Відповісти
Брало б государство 20 штук баксов и не создавало проблем и богатым бы было и умным и антикоррупционным, но нет... все через одно место...
показати весь коментар
05.12.2020 12:32 Відповісти
Суд Лігва може врятувати нашу країну,на жаль- факт.
показати весь коментар
05.12.2020 15:22 Відповісти
Лінча звичайно
показати весь коментар
05.12.2020 15:22 Відповісти
И ТОЛЬКО СУД ЛИНЧА, КОТОРЫЙ К СТАТИ ПОРА УЖЕ И УЗАКОНИТЬ .ФОРМАЛЬНО. КАК У МАХНО ;РАССТРЕЛЯТЬ. ПОТОМ РАЗБЕРЕМСЯ"
показати весь коментар
05.12.2020 18:48 Відповісти
токо смертная казнь, через повешение ,на майдане.суд по ускоренной процедуре,шоб другим не повадно было.
показати весь коментар
05.12.2020 16:47 Відповісти
кобилі в пизу весь квартал Порох прийде порядок наведе
показати весь коментар
05.12.2020 18:11 Відповісти
Вузкоока венікова відмаже,собаков пальцем не поворушне поки отримає кг зелені.
показати весь коментар
05.12.2020 18:50 Відповісти
 
 