Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція затримала нотаріуса Київського міського округу на хабарі майже у 1,2 млн грн. Затримано також і посередника.

Обом вже повідомлено про підозру. Санкцією статті передбачено покарання до восьми років позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Майже 1,2 млн грн "винагороди" фігуранти вимагали за сприяння в безперешкодній державній реєстрації прав на завод і вплив на реєстратора. А в разі відмови від їхніх послуг обіцяли створити проблеми з реєстрацією. Треба зазначити, що офіційна вартість послуг за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно становить 11 800 гривень", - наголошується в повідомленні правоохоронців.



