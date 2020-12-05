У нас один із найнижчих у Європі показників смертності від COVID-19, - Степанов
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Цей показник є головним результатом карантинних обмежень, запроваджених урядом в Україні.
Показник летальності від COVID-19 в Україні є одним із найнижчих у Європі і становить 1,7%. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 5 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо подивитися на відсоток летальності, який у нас наразі в країні, а він один із найнижчих у Європі, то він становить 1,7%", - сказав Степанов.
За його словами, це є головним результатом карантинних обмежень, запроваджених урядом. Степанов зазначив, що карантин вихідного дня дозволив також призупинити "ураганне поширення" коронавірусу. "Ми вже четвертий день поспіль бачимо за кількостю хворих людей, що ці цифри менші, ніж це було тиждень тому", - підкреслив глава МОЗ.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в Україні станом на ранок 5 грудня зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали 14 724 людини, померли 226 пацієнтів.
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так можно и сказать шо существование Австралии, например - "бред"
Але ми над цим працюємо, - подумав він.
В 2019 году в Украине была самая низкая среди европейских стран продолжительность здоровой жизни
- Та пиши хоть 1.7%, Светка, жалко их что-ли?
- Да нет, это вы наоборот очень добрый, дохнет то наоборот далеко не 1.7%.
Бойко ты плохо осведомлен...
Від "ковід" за 9 місяців померло 4.300 чоловік за 9 місяців (січень-вересень). Це 1% від усіх смертей в 426.800 чоловік. Від грипу померло більше - 4.800, і в тому числі від суїциду більше - 4.708 осіб. У той же час від хвороб системи кровообігу - 287.000 смертей, від серцево-судинних - майже 200.000, від онкології - 57.000 і т.д.
если сравнивать общее количество пацентов и количество умерших, то в мире смерность 2,3%, а в Украине 1,67%
если сравнивать количество выздоровевших и количество умерших, то в мире смерность 3%, а в Украине 3,25%
так что степанов просто взял удобную для него цифру.
Хххххххххххххххххх
Степашка, твои слова стоит расценивать как то, что в Европе при отключении больниц от електроснабжения, умирает людей больше, чем у нас? Как то, что в Европе на ступенях больниц умирает людей больше, чем у нас? Как то, что в Европе вьіписанньве из больниц пациентьі умирают больше, чем а нас?
Знаешь что мне сейчас захотелось сделать, Степашка? Лишить твои легкие доступа кислорода путем сдавливания пальцами твоего горла. Причем едленно так чтобьі тьі, говно, успело осознать всю суть за что.