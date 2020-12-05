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Новини Політика України Коронавірус і карантин
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Зеленський (17522) карантин (16073) Порошенко (13191) троль (36) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Карантин вихідного дня виправдав покладені на нього надії, і кількість хворих на COVID-19 "перестала збільшуватись так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента.

Зеленський вважає, що карантин вихідного дня, як би до нього не ставилися, дав свій результат і щоденна кількість нових хворих перестала збільшуватись "так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні".

За його словами, всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми, але вони точкові.

"Ми знаємо, працюємо, впевнені, що все обов'язково вирішимо. Ми зміцнюємося і хочемо бути готовими до всього: щоб було достатньо ліжок, достатньо кисню. А загалом ситуація контрольована і не вимагає запровадження локдауна", - зазначив Зеленський.

Дивіться також: "Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+203
Це вже схоже на паранойю !!!)))
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05.12.2020 12:56
+192
"Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6318
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05.12.2020 12:53
+182
"Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4743
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05.12.2020 12:49
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"Лахта", ти що, перепив учора? Сходи, похмелися...
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06.12.2020 09:09 Відповісти
Вас там що, прямо з "ганделика" за клавіатуру саджають? Хоч-би, похмелиться давали... Судячи по рівню освіченості, ти не те що шоколаду хорошого не бачив - для тебе цукерки "Тузік", московської фабрики, за щастя були...
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06.12.2020 09:45 Відповісти
На Facebook главы государства на днях появилось фото Зеленского с родителями на более чем скромной кухне как бы родного дома.
Стол сервирован тоже не самой полезной едой. Что Зеленский хотел показать этим фото? Скорее, как эту постановку объясняли президенту советники?
Ведь почти сразу стало известно, что в собственности родителей Зеленского большая элитная квартира в Киеве.
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06.12.2020 02:46 Відповісти
Полезное всегда хорошо
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06.12.2020 03:06 Відповісти
Хлопчик продовжує грать роль "простого парня из народа", "своего в доску"...
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06.12.2020 07:33 Відповісти
Ось вони, прості українці
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6649
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06.12.2020 08:53 Відповісти
)))))))))))) сама "бідна сімейка"! Ну, якщо здати цепури батяньки то мажна було б і прикрасити стіл червоною та чорною ікоркою. От чому він такий не рівнодушний до Порошенка бо навіть на шоколадку не вистачає. ))))))))))
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06.12.2020 13:36 Відповісти
Боженько -Боже! Одні злидні, але ж зе-лох-торат у це повірить і знову віддасть голос "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4830
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06.12.2020 13:41 Відповісти
Что сказать то хотел?
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06.12.2020 03:36 Відповісти
Такої одностайності на цензорі це не було!
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06.12.2020 02:31 Відповісти
Владимир Зеленский год назад во время встречи лидеров стран Нормандской четверки заверил, что сможет закончить войну на Донбассе до 9 декабря 2020 г.


Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе

«То есть, у Зеленского осталась несколько дней на выполнение обещания. А если не выполнит? Уйдет с поста, как обещал?

Владимир Александрович, не можете? Уходите! Вы обещали.
Пусть войну закончат те, кто может это сделать.
Такие люди есть
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06.12.2020 02:47 Відповісти
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1069 "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4025
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06.12.2020 14:52 Відповісти
Люди, имеющие меньше всего оснований быть довольными своими достижениями,


зачастую компенсируют чувство своей неполноценности шумливостью, суетливостью


и чванством, которые производят неприятное,


буквально омерзительное впечатление.
Д. Карнеги
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06.12.2020 03:04 Відповісти
Якби ж він компенсував тільки чванстом невдоволення собою на сцені , але він навіть не чваниться - він хизується своїми здобутками , ВІН БРЕШЕ БРЕШЕ БРЕШЕ ... й зовсім не про сценічні невдачі налихо для 45 мільйонів.
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06.12.2020 03:46 Відповісти
Дякую дiду. Здорово сказано. Чи не в брову, а в око.
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06.12.2020 11:22 Відповісти
ну если оно таки нелох и всё знает про понты то это предвыборная реклама наступника попе-
редником............
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06.12.2020 05:29 Відповісти
Дебил и параноик.
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06.12.2020 06:04 Відповісти
Это он, типа, под...л (в смысле: пошутил)? Концом на рояле у него лучше получалось (какое всё-таки убожество)...
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06.12.2020 06:20 Відповісти
Ось детальний аналіз, того що він сказав, дуже цікаво: "Нє бросай страну, сьінок!. -Єсть!".
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06.12.2020 09:05 Відповісти
как когда-то магазины Roshen по всей стране"

===
кому шо, а курці просо...
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06.12.2020 07:54 Відповісти
Я не психіатр, але як медика мене психічний стан Зеленського насторожує . Я не буду вказувати на очевидний симптом- роздвоєння особистості; і так всі бачать , що він грає вар'ята не тільки на сцені , але і вжиттю. Одне говорить ,друге робить . Нарцизм також на виду . Мене турбує його параноїдальний синдром з нав'язливою ідеєю і маніями: переслідування , підозри, образи , наговорення, заздрості, знищення , страху . І ця навязлива ідея одна - Порошенко. Ним обов'язково мають зацікавитись психіатри ;бо це не проста людина, від неі залежить доля цілої краіни.
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06.12.2020 07:57 Відповісти
Йому вже краще. Лікарі кажуть: "... Ест человеческую пищу, начал курить. Играет на музыкальных инструментах.(с)".
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1232
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06.12.2020 09:11 Відповісти
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1684
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06.12.2020 09:19 Відповісти
вроджені та набуті психічні відхилення Зеленського, накладені на зловживання психостимуляторами, дають такий саме приблизно ефект, як одночасний прийом снодійного та проносного - він постійно меле нісенітницю, не приходячи до тями
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06.12.2020 11:42 Відповісти
мерзавец. кошачья блевотина!
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06.12.2020 08:26 Відповісти
Похоже, продукция Рошена после этого видосика станет еще популярней. Завтра схожу, куплю конфет "ромашка", если еще не разобрали.
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06.12.2020 08:47 Відповісти
І я "Ромашку" ********.
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06.12.2020 09:39 Відповісти
Очень рекомендую их зефир и мармелад
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06.12.2020 10:04 Відповісти
только "Сливки Ленивки" и "Эсмиральда". если этих продуктов дома нет я начинаю нервничать
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06.12.2020 11:03 Відповісти
оці смачні
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06.12.2020 11:52 Відповісти
Що з ним? Параноя?
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06.12.2020 08:57 Відповісти
лайно квартальне
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06.12.2020 09:20 Відповісти
Цей дебіл хоч читає, що про нього пишуть? Чи як клоун - мавпує, народ рже, а він думає, що подобається?
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06.12.2020 09:20 Відповісти
читає, але вважає шо все це пишуть найняті Порошенком порохоботи.
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06.12.2020 12:10 Відповісти
Паранойя косит ряды......
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06.12.2020 09:26 Відповісти
В "Рошен" відмінна продукція Юзік поганого не порадить.
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06.12.2020 09:29 Відповісти
Мне кажется он больной, в медицинском понимании этого слова.
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06.12.2020 09:36 Відповісти
Бережись, магазини "Рошен" наступають!!!!!!! "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9607 "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9607 "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9607
У когось шиза пробила.
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06.12.2020 09:36 Відповісти
Скоро Порох для деяких буде нарівні зі Степаном Бандерою. "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8999
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06.12.2020 09:37 Відповісти
Ударим по магазинам Рошен видосиками от 95 кагала
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06.12.2020 09:40 Відповісти
Дно высказываний пробито.
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06.12.2020 09:47 Відповісти
''По данным британских неврологов, коронавирус SARS-CoV-2 может привести к серьезным повреждениям мозга и центральной нервной системы и стать причиной психоза,'' что и доказно ************ и его мишпухой!
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06.12.2020 09:54 Відповісти
Буба и без того был идиот, но еще добавились последствия короны!
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06.12.2020 10:54 Відповісти
Ничего, вот станет порох 7 м президентом, посмотрим как запоет зе квартал...
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06.12.2020 10:03 Відповісти
5-го грудня 15-ть тис хворих. До вводу Лох Дауна вихідного дня було 13-тис. Що воно меле?
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06.12.2020 10:19 Відповісти
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі,з маячнею переслідування !!!))))
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06.12.2020 10:24 Відповісти
Це вже порошенкофобія!!!
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06.12.2020 10:49 Відповісти
В цьому вся суть Зеленського. Якби він мав державницьке мислення то у відкритих магазинах "Рошен" побачив би нові робочі місця і сплачені в бюджет податки. А так як він дрібна заздрісна людинка то тільки те й може, що заздрити чужому успіху. А при нагоді чужий успіх ще й собі вкраде.
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06.12.2020 10:57 Відповісти
тут є проблемка..
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7155
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06.12.2020 12:12 Відповісти
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7476 Более чем наглядно "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3898
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06.12.2020 14:37 Відповісти
не зря кацапов и зерыгов дебилами зовут)никак не врубятся,что заболевших и умерших нельзя президенту с магазинами ,даже очень успешными,сравнивать
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06.12.2020 11:20 Відповісти
Вот зачем ты,свинособака,в инет залез?до этого только твоя мама знала ,что ты олигофрен
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06.12.2020 12:08 Відповісти
Яты,сидящая на бутылке свинособака,и не такое про себя одобришь))))
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06.12.2020 12:35 Відповісти
Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись глядачів 95-го кагалу....
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06.12.2020 11:08 Відповісти
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4189
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06.12.2020 11:11 Відповісти
А больных на шизу прибавилось
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06.12.2020 11:54 Відповісти
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9448

...
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06.12.2020 11:14 Відповісти
Приплести магазини Рошен до брехливої статистики захворювання хворобою, від від якої люди помирають, це треба бути упоротим циніком або ідіотом !!
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06.12.2020 11:20 Відповісти
Не знаю, кто как, но лично я до тех пор, пока Зеленскому не удалят аденоиды, его видосики буду смотреть только с отключенным звуком. "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5401
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06.12.2020 11:22 Відповісти
я давно так и делаю. Все равно все так же омерзительно, только еще больше заметно что он еще и актер плохой.
врет, врет и врет. и плохо игрет.
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06.12.2020 12:13 Відповісти
Вова, не будь дятлом, не позорь страну своими пошлостями. Магазины рошен не плодятся потому что всему бизнесу сейчас нехорошо. Стань наконец-таки государственным деятелем, а не дурачком с которого все смеются.
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06.12.2020 11:33 Відповісти
Не надо нам такого госдеятеля, да и не станет он им никогда. Нет предпосылок
Как гритца - рожденный ползать летать не умеет.
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06.12.2020 11:47 Відповісти
Самое неприятное существо, какое только есть, это - «маленький» великий человек.
Ч. Колтон
(величайший лидер современности, и не только маленький, но мелкий)
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06.12.2020 11:50 Відповісти
Когда маленький человек задумывает великое предприятие, он всегда кончает тем, что уменьшает его до уровня своей посредственности.
Наполеон I
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06.12.2020 11:53 Відповісти
Золотые слова "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4907 "Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9983
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06.12.2020 14:39 Відповісти
оно снова "заболело"??
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06.12.2020 11:59 Відповісти
вот же ж, мелкое и ничтожное чмо) в виде презика...
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06.12.2020 12:05 Відповісти
Есть такое изречение в Библии «Камень преткновения»
Очевидно таким «каменем преткновения» в прямом и переносном значении для ЗЕ в этой жизни стал Петро Порошенко.
В переводе с греческого имя Петр означает "скала" или "камень".
Одно из самых почитаемых имен в церкви. Имя одного из 12 апостолов.
В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит апостолу Петру: «…и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» Сколько раз еще Зюзя споткнется об этот камень?
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06.12.2020 12:42 Відповісти
Бедный Вовик....Мне его уже даже жалко. Несчастный мальчик...Похоже, он каждую ночь вскакивает в холодном поту и падает с кровати, потому-что ему Порох снится....и на унитаз боится садится, а вдруг ему Порох снизу его филейную часть обезабразит....Вовочка, может тебе оплатить лечение у хорошего психотерапевта?...
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06.12.2020 12:45 Відповісти
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6471
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06.12.2020 12:52 Відповісти
Дмитрий Чекалкин

22 год ·

Дмитрий:

Из за личной скромности, Зеленскай не может подарить больнице концентраторы кислорода,как циничный Порошенко.

Hellis:

13 миллионов мышей, выбравших Вовика, плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Печаль... Печаль не в том, что они это жрут, печаль в том, что и нас в эту бездну затянули.

Йож Туманный:

На счет "стрімкого зростання кількості магазинів Рошен", я хочу сказать одно: у каждого юмориста есть определенный репертуар, проверенный временем. Шутки, которые заходят всегда, так сказать. И потому обычно любое шоу любого состоявшегося комика в разговорном жанре состоит на 70% из старья, и в лучшем случае на 30% из чего-то свежего.

"Рошен" - это звездный час Зеленского. Магазины "Рошен" и их владелец, а точнее, шутейки в его адрес, вознесли дурачка на вершину амбиций любого дегенерата - в президентское кресло.

То, что Вовочка тут и там вворачивает ремарки про компанию своего оппонента - это, полагаю, чисто профессиональное. Вова знает, что народу это нравится, и что если напоминать о своем предшественнике, то градус ненависти к его личности немного поугаснет. Просто шутка, проверенная временем. Посмотрим, дотянет ли он до конца каденции на одних и тех же шутках.

Евгений Кузьменко:

Мда.
«Вечерний квартал» и другие продукты кварталовской жизнедеятельности я сроду не смотрел. По той простой причине, что мои представления о смешном сильно отличались от кварталовских. Не входил я в их целевую аудиторию. Меня смешили «Монти Пайтоны», Гашек, Вудхаус, Искандер, Лесь, Питер Кук и Дадли Мур, Фрай & Лори - долго еще можно перечислять.

Но составить для себя представление о мире «95 квартала» меня вынудила эта самая целевая аудитория. Заставила - в прямом смысле этого слова. В маршрутках Киев-Сумы и Сумы-Киев, которыми я регулярно добирался в родной город и обратно, кварталовское крутили в салоне. Фильмы, сериалы, ТВ-программы и «Вечерний квартал». Бывало, что и все 5 часов поездки - с передышкой в Пирятине.

За невозможностью сойти за борт (сам знал, на что шел) - я поначалу пытался временно эмигрировать из кварталовского мира надев наушники и слушая музыку или аудиокниги. Но, во-первых, голоса и хохот из телевизора часто заглушали звук в наушниках; а во-вторых, смеялись и пассажиры. Минимум половине народа в маршрутке увиденное нравилось.

Тогда я стал наблюдать за реакцией соотечественников-попутно подвергаясь интоксикации кварталовскими шутками. Ни дать, ни взять героический ученый, проводящий вредоносные опыты на себе.

Подробнее о своих наблюдениях я расскажу как-нибудь потом. Сейчас речь о другом: всякий раз, выползая из маршрутки, я говорил себе, что, по крайней мере, за ее пределами смотреть кварталовское меня никто не заставит.

Вспомнил об этих своих мыслях вчера вечером, изучив очередной видос Владимира Зеленского. Посмотреть его пришлось по рабочей необходимости. Президент все-таки.

Так Квартал-95 заставил меня смотреть себя на постоянной основе. С тем же актером в главной роли, с тем же качеством смешного, с той же звуковой дорожкой. Единственное, чего недоставало - так это смеха зрителей за кадром.

Ну, и в очередной раз пришлось признать, что стилистически и ментально мы живем в стране победившего «Квартала». И с этой маршрутки в ближайшее время - не сойти. Если, конечно, в пути не заглохнет или еще какой форс-мажор. Правда, смеющиеся пассажиры - они же все равно никуда не денутся...

...Спал я плохо: всю ночь снился какой-то хохот с подвизгиванием. Видать, подвезли ту самую звуковую дорожку - и немедленно внедрили в мое сознание.

Хоть я в «Розетке» ничего такого и не заказывал
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06.12.2020 12:53 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ !!!

ЗАХОДИ В РОШЕН !!!

"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8582
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06.12.2020 12:59 Відповісти
Господин президент ,отвлекитесь ,пожалуйста ,хоть на время от Порошенко ,
его магазинов и навязчивого желания его посадить.
Обратите Ваше президентское внимание ,что у нас эпидемия коронавируса ,а Вы
руководитель штаба по борьбе с ней , замерьте линейкой то расстояние ,
которое отделяет нашу страну от финансовой пропасти .
А ещё у нас ,позволю напомнить война, и оккупированные врагом территории.
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06.12.2020 12:59 Відповісти
Ваше звернення, слова "Обратите Ваше президентское внимание..." нагадало мені недавню заяву І.Венедиктової про те, що Генпрокуратура, відомство, яке вона очолює, є "Оком государевим". То може тому йому не вдається звернути на щось увагу.
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4291
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06.12.2020 17:15 Відповісти
"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5325
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06.12.2020 17:00 Відповісти
На носу -- полнейшая экономическая катастрофа, а дегенеративное Зе-чмо клепает бравурные видосики.
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06.12.2020 20:49 Відповісти
Скорее всего зелёный - порохобот. Он не модет не думать о Порохе. Как политики гомосексуалисты, которые очень рьяно борятся с гомосексуализмом. Но тольео на словах
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06.12.2020 21:52 Відповісти
"стремительно и геометрически" - ***** ! тормоз!
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26.03.2021 13:38 Відповісти
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