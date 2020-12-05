"Кількість хворих перестала збільшуватись так само геометрично, як колись магазини Roshen", - Зеленський
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Карантин вихідного дня виправдав покладені на нього надії, і кількість хворих на COVID-19 "перестала збільшуватись так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента.
Зеленський вважає, що карантин вихідного дня, як би до нього не ставилися, дав свій результат і щоденна кількість нових хворих перестала збільшуватись "так само стрімко і геометрично, як колись магазини Roshen у всій країні".
За його словами, всі розуміють, що в окремих регіонах є проблеми, але вони точкові.
"Ми знаємо, працюємо, впевнені, що все обов'язково вирішимо. Ми зміцнюємося і хочемо бути готовими до всього: щоб було достатньо ліжок, достатньо кисню. А загалом ситуація контрольована і не вимагає запровадження локдауна", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Стол сервирован тоже не самой полезной едой. Что Зеленский хотел показать этим фото? Скорее, как эту постановку объясняли президенту советники?
Ведь почти сразу стало известно, что в собственности родителей Зеленского большая элитная квартира в Киеве.
Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе
«То есть, у Зеленского осталась несколько дней на выполнение обещания. А если не выполнит? Уйдет с поста, как обещал?
Владимир Александрович, не можете? Уходите! Вы обещали.
Пусть войну закончат те, кто может это сделать.
Такие люди есть
зачастую компенсируют чувство своей неполноценности шумливостью, суетливостью
и чванством, которые производят неприятное,
буквально омерзительное впечатление.
Д. Карнеги
редником............
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кому шо, а курці просо...
У когось шиза пробила.
...
врет, врет и врет. и плохо игрет.
Как гритца - рожденный ползать летать не умеет.
Ч. Колтон
(величайший лидер современности, и не только маленький, но мелкий)
Наполеон I
Очевидно таким «каменем преткновения» в прямом и переносном значении для ЗЕ в этой жизни стал Петро Порошенко.
В переводе с греческого имя Петр означает "скала" или "камень".
Одно из самых почитаемых имен в церкви. Имя одного из 12 апостолов.
В Евангелии от Матфея Иисус Христос говорит апостолу Петру: «…и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» Сколько раз еще Зюзя споткнется об этот камень?
22 год ·
Дмитрий:
Из за личной скромности, Зеленскай не может подарить больнице концентраторы кислорода,как циничный Порошенко.
Hellis:
13 миллионов мышей, выбравших Вовика, плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Печаль... Печаль не в том, что они это жрут, печаль в том, что и нас в эту бездну затянули.
Йож Туманный:
На счет "стрімкого зростання кількості магазинів Рошен", я хочу сказать одно: у каждого юмориста есть определенный репертуар, проверенный временем. Шутки, которые заходят всегда, так сказать. И потому обычно любое шоу любого состоявшегося комика в разговорном жанре состоит на 70% из старья, и в лучшем случае на 30% из чего-то свежего.
"Рошен" - это звездный час Зеленского. Магазины "Рошен" и их владелец, а точнее, шутейки в его адрес, вознесли дурачка на вершину амбиций любого дегенерата - в президентское кресло.
То, что Вовочка тут и там вворачивает ремарки про компанию своего оппонента - это, полагаю, чисто профессиональное. Вова знает, что народу это нравится, и что если напоминать о своем предшественнике, то градус ненависти к его личности немного поугаснет. Просто шутка, проверенная временем. Посмотрим, дотянет ли он до конца каденции на одних и тех же шутках.
Евгений Кузьменко:
Мда.
«Вечерний квартал» и другие продукты кварталовской жизнедеятельности я сроду не смотрел. По той простой причине, что мои представления о смешном сильно отличались от кварталовских. Не входил я в их целевую аудиторию. Меня смешили «Монти Пайтоны», Гашек, Вудхаус, Искандер, Лесь, Питер Кук и Дадли Мур, Фрай & Лори - долго еще можно перечислять.
Но составить для себя представление о мире «95 квартала» меня вынудила эта самая целевая аудитория. Заставила - в прямом смысле этого слова. В маршрутках Киев-Сумы и Сумы-Киев, которыми я регулярно добирался в родной город и обратно, кварталовское крутили в салоне. Фильмы, сериалы, ТВ-программы и «Вечерний квартал». Бывало, что и все 5 часов поездки - с передышкой в Пирятине.
За невозможностью сойти за борт (сам знал, на что шел) - я поначалу пытался временно эмигрировать из кварталовского мира надев наушники и слушая музыку или аудиокниги. Но, во-первых, голоса и хохот из телевизора часто заглушали звук в наушниках; а во-вторых, смеялись и пассажиры. Минимум половине народа в маршрутке увиденное нравилось.
Тогда я стал наблюдать за реакцией соотечественников-попутно подвергаясь интоксикации кварталовскими шутками. Ни дать, ни взять героический ученый, проводящий вредоносные опыты на себе.
Подробнее о своих наблюдениях я расскажу как-нибудь потом. Сейчас речь о другом: всякий раз, выползая из маршрутки, я говорил себе, что, по крайней мере, за ее пределами смотреть кварталовское меня никто не заставит.
Вспомнил об этих своих мыслях вчера вечером, изучив очередной видос Владимира Зеленского. Посмотреть его пришлось по рабочей необходимости. Президент все-таки.
Так Квартал-95 заставил меня смотреть себя на постоянной основе. С тем же актером в главной роли, с тем же качеством смешного, с той же звуковой дорожкой. Единственное, чего недоставало - так это смеха зрителей за кадром.
Ну, и в очередной раз пришлось признать, что стилистически и ментально мы живем в стране победившего «Квартала». И с этой маршрутки в ближайшее время - не сойти. Если, конечно, в пути не заглохнет или еще какой форс-мажор. Правда, смеющиеся пассажиры - они же все равно никуда не денутся...
...Спал я плохо: всю ночь снился какой-то хохот с подвизгиванием. Видать, подвезли ту самую звуковую дорожку - и немедленно внедрили в мое сознание.
Хоть я в «Розетке» ничего такого и не заказывал
ЗАХОДИ В РОШЕН !!!
его магазинов и навязчивого желания его посадить.
Обратите Ваше президентское внимание ,что у нас эпидемия коронавируса ,а Вы
руководитель штаба по борьбе с ней , замерьте линейкой то расстояние ,
которое отделяет нашу страну от финансовой пропасти .
А ещё у нас ,позволю напомнить война, и оккупированные врагом территории.