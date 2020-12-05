За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 1541 новий випадок, серед захворілих 57 медиків, - Кличко

За минулу добу в столиці України лабораторно підтверджено 1541 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"1541 хворого на коронавірус виявлено в столиці за минулу добу. Померли 15 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 1410 киян. Підтверджених випадків захворювання в Києві наразі вже 78 291", - написав Кличко.

Також мер столиці зазначає, що захворіли 874 жінки віком від 19 до 100 років, 566 чоловіків віком від 18 до 92 років, 44 дівчинки від 7 до 17 років і 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років. Серед захворілих - 57 медиків.

До лікарень столиці за минулу добу госпіталізували 113 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Водночас наголошується, що одужали в столиці за добу 523 людини. Загалом коронавірус подолали 25 108 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 283, в Дарницькому - 253, в Деснянському районі - 239 випадків.

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