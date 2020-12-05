Агресія РФ в Україні залишається найбільш кричущим порушенням суверенітету на теренах ОБСЄ, - заступник держсекретаря США Біган

Агресія Росії проти України є найсерйознішим сучасним порушенням державного суверенітету у всій Європі.

Про це сказав під час 27-го засідання Ради Міністрів Організації з безпеки та співпраці в Європі заступник держсекретаря США Стівен Біган, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США в Україні.

"Найбільш кричущим порушенням суверенітету і територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ залишається російська агресія на сході України й окупація Криму. З 2014 року конфлікт забрав життя понад 13 тисяч українських громадян, і понад мільйон людей були змушені покинути домівки. Кримські татари, етнічні українці та інші, хто виступає проти окупації, досі піддаються репресіям", - сказав Біган.

На його переконання, "Україна має залишатися нашим пріоритетом". "Неприйнятно, що Спеціальна моніторингова місія щодня наражається на утиски, переслідування і обмеження переважно на контрольованих Росією територіях. Нікого не обманюють наполегливі твердження Москви, що Україна відповідальна за конфлікт на своїй території", - зазначив дипломат.

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Він підкреслив, що "дії Росії в Україні та в інших місцях, її відверте нехтування міжнародним правом і основними принципами ОБСЄ призвели до серйозного погіршення безпекової ситуації на європейському континенті". "США закликають Росію виконати свої Мінські зобов'язання в повному обсязі. Ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму", - підкреслив Біган.

Крім прямої агресії, Росія, за його словами, намагається підірвати демократичні системи інших держав, використовуючи дезінформацію й інші гібридні методи.

"Використання Росією дезінформації та інших гібридних методів є викликом для всіх наших країн, оскільки Москва прагне підірвати демократичні принципи інших держав", - зазначив Біган.

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Він додав, що Росія всіляко перешкоджає дотриманню прав людини і на власній території, дислокує військовий контингент на суверенній території Молдови та Грузії без згоди цих держав.