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Новини Політика України Оборона Бюджет-2021
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бюджет (1204) оборона (1231) Турчинов (1076) фінансування (999) ЗСУ (5781)

Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов

Вперше, починаючи з 2014 року, скорочується фінансування Збройних сил України та відбувся повний провал у виконанні державного оборонного замовлення.

Про це в ефірі "Прямого" сказав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Не може бути вільної, незалежної України без потужних ЗСУ. Саме тому армія має завжди бути пріоритетом для керівництва країни. Але, починаючи з другої половини 2019 року, ці пріоритети були змінені. Замість послідовного зміцнення обороноздатності нам розповідають про "мир за будь-яку ціну", - сказав Турчинов, наголосивши, що вперше з 2014 року повністю провалено державне оборонне замовлення та відбувається скорочення фінансування ЗСУ.

За його словами, державне оборонне замовлення не виконано за всіма основними показникам, а бюджет на 2021 рік, який внесли і пропустили через Верховну Раду, "вперше з 2014 року передбачає реальне скорочення загального фонду, запланованого для фінансування Міноборони та Збройних сил України". "Зокрема, загальний фонд бюджету зменшено на пів мільярда порівняно з цифрами поточного року, і це на фоні інфляції та слабшання гривні", – сказав Турчинов, пояснивши, що, щоб приховати удар по армійському бюджету, "зелена" влада дописала 20 мільярдів державних гарантій, за рахунок яких збільшено номінальні цифри. "Але ці гарантії по суті є пустими папірцями, які як цього року, так і наступного ніхто не планує конвертувати в гроші", – сказав він.

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Турчинов наголосив, що надзвичайно важливою складовою боєздатної армії є моральний дух і мотивація до проходження військової служби, які зараз перебувають на небезпечно низькому рівні. "У нас відбувається, відповідно до закону про деокупацію, Операція об’єднаних сил. Але мені відомо тільки про одну військову операцію, яку провів Верховний Головнокомандувач Зеленський, - це відведення військ. Інших операцій проведено не було. Жодного метру української землі за цей час не було звільнено", - сказав він, додавши, що можна уявити, якою в цих умовах є мотивація наших воїнів, яким забороняють відповідати на агресію російських військ та штрафують, обмежуючи і без того мізерну зарплатню, коли вони, захищаючи наші позиції, стріляють у відповідь агресору.

"Саме тому масово звільняються професіонали – золотий фонд наших Збройних сил, на яких фактично сьогодні й тримається наша оборона і наша безпека", – резюмував він.
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Топ коментарі
+64
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5674
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05.12.2020 14:35
+55
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7818
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05.12.2020 14:38
+51
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7084
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05.12.2020 14:45
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Та зважаючи на 1954 рік народження вона вже хіба що на гурмана якогось....
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05.12.2020 14:59 Відповісти
итальянцы ещё те гурманыгерентофилы...!
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05.12.2020 15:01 Відповісти
І саме тому кацапи від самого його прізвища ріденьким дрищуть?
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05.12.2020 14:54 Відповісти
вии как живете - товарищ\ъ(господин,пан)? - СЕЙЧАС - вот в чем вопрос)))
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05.12.2020 14:55 Відповісти
В армії нестача патронів, хворе ти наше?
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05.12.2020 14:55 Відповісти
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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05.12.2020 14:51 Відповісти
Зеботи, можете щось відповісти на ці запитання після 1,5 річного правління блазня-нелоха? Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2865

Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8330
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05.12.2020 14:53 Відповісти
Ух, а как дысал, как дысал! Какой был пафос, какой типаж!
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05.12.2020 17:40 Відповісти
Ага. Хрюсскій мір та Гулаг все ближче і ближче.
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05.12.2020 14:56 Відповісти
Точка невозврата пройдена.
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05.12.2020 15:06 Відповісти
Та ні хріна. Зарано радієш. Нас в Україні 20%- але вистачить щоб всіх вас пустити на шашлик.
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05.12.2020 15:08 Відповісти
Дуже гарним вчора був ефір з Турчиновим. Подивіться:
https://www.youtube.com/watch?v=tvZxELoWkUE
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05.12.2020 14:55 Відповісти
Ня поридай.
Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 7469
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05.12.2020 15:03 Відповісти
То що, наслідки п"янки і пожежі? Колись подібне бачив...Тільки "клієнт" не у вікні під"їзду завис, а на порозі дому...
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05.12.2020 15:14 Відповісти
Бухали і зіпали ;Пукін ввєді;. Самогонка вона добре горить.....
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05.12.2020 15:15 Відповісти
Ясно...
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05.12.2020 15:34 Відповісти
А ти молодець малорос, тобі тільки кацапи і лайкають. Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 8000
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05.12.2020 15:05 Відповісти
Выйми хер зеленый со рта, может блевать перестанешь.
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05.12.2020 15:06 Відповісти
ну, ти той самий дебіл. Блюй.
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05.12.2020 15:07 Відповісти
А шо???? Воно ще не сидит??? Недоработочка.
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05.12.2020 18:41 Відповісти
Треба рахувати в розп'ятих та з'їдених хунтою. Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 4286
Плюс шашлички....
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05.12.2020 15:02 Відповісти
Нагадай мені, скільки метрів Української землі було звільнено при зєлєнському????
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05.12.2020 15:04 Відповісти
Ніскільки. А от здали до хріна...
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05.12.2020 15:06 Відповісти
Сколько?
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05.12.2020 15:10 Відповісти
Станиця, Петровське... Я не землемір.
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05.12.2020 15:14 Відповісти
А ти кацарилий вінторог у своєго таварісча майора спрасі. Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 3994
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05.12.2020 15:16 Відповісти
Дебіл, зараз у війні танки задіяні? Ти хоч згадаєш, коли вони востаннє були задіяні?
Так от, якщо згадаєш, на тй час потрібно було якнайбільше танків, будь-яких. Тому була зроьлена ставка на реконструкцію модернізацію наявних старих Т-64 і Т-72. А "оплот" продавали на експорт тим, хто купував.
Зараз, можливо, і поступають Оплоти на озброєння в ЗСУ? Може, тобі відомо?
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05.12.2020 15:06 Відповісти
Зараз ні хріна не робиться. А от в 2015 на відремонтовану ;свинарчуками; БТР хлопці ледь не молилися. Є у мене відео на компі, треба буде викласти.
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05.12.2020 15:12 Відповісти
зроби, виклади.
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05.12.2020 15:47 Відповісти
Запитаю дозволу в автора відео-друга.
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05.12.2020 16:02 Відповісти
Опять те же грабли, по кругу
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05.12.2020 15:20 Відповісти
Ещё один повод выразить глубочайшее презрение тем 73%, которые проголосовали за Зеленского. Радуйтесь, теперь вас защищает не 95-я бригада, а 95-й квартал.
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05.12.2020 15:22 Відповісти
О, я в 2019 одному зєлєлюбу 7 зубів вигатив.Якраз на вибори.
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05.12.2020 15:25 Відповісти
Кацапський провокатор зізнався в злочині проти громадянина України.
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05.12.2020 16:27 Відповісти
Мій прадід в ґулаґє 15 років відмотав. Теж за ;злочини проти громадян СССР;. УПА. Так що... Засунь свої погрози собі ж в сраку.
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05.12.2020 16:34 Відповісти
что с конопляника взять!
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05.12.2020 19:48 Відповісти
👍
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05.12.2020 18:54 Відповісти
Головне перестати стріляти! А якщо не стріляти - то навіщо армія. Гроші потрібні на дороги! От тільки чи зрозуміли цей "геніальний" план ті військові, які голосували за Сцикуна?
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05.12.2020 16:00 Відповісти
зеленский разваливает Украину по всем фронтам, в каждой сфере убытки и хаос, всё по сценарию Кремля... Украинцы, просыпайтесь!
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05.12.2020 16:04 Відповісти
Мм ммм......исланский шпат. Кальцит! Именно его обнаружили внутри в области живота!!! мумии ...Бога. А это ребенок 5 лет. Смешное заключение по мумии да? Т.е перед нами материал древней ...Поляризационной линзы! Именно такими линзами смотрели люди на небо на барельєфах Ангкор Ват! Это очень важно. Вот почему викинги очень им дорожили. Поляризация лучей и волн! Используя разные поляризационные линзы можно увидеть инфраструктуру маленьких зеленых. Тех! ...которые создали вирус и меняют климат.
Вы смотрите на небо -оно чистое. Вы ставите линзу ...и видите тарелку. Теперь понятно?
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05.12.2020 16:07 Відповісти
И наоборот.
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05.12.2020 16:13 Відповісти
Чувак, прочитай нарешті підручнику фізики для 8 класу, у розділі оптики, шо то таке «полярізація».
Чи ти ще у 7-му?
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05.12.2020 17:11 Відповісти
Это ты мне говоришь...Чувак??? У которого жена физик-оптик с проектного института, который имел профиль разработки линз для аэрогеосъемок. Или я не правильно понял, или ты, чувак тихо....очень тихо и невнятно сказал?
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05.12.2020 18:30 Відповісти
Если хотите управлять временем, нитками пространства-времени, вы должны мыслить выше облаков. И ....манускрипт Войнича, это даже уже не энциклопедия, это окно новых возможностей, это шаг в другой мир.
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05.12.2020 18:26 Відповісти
Ну що,зе-дебіли,ви задоволені своїм говнокомандуючим?
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05.12.2020 16:14 Відповісти
Молися на свого сЦаря *****, ваня з Ольгіно...
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05.12.2020 16:28 Відповісти
Нах....- це туди Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 6713. Напрямок зрозумів Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 2627
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05.12.2020 18:57 Відповісти
Финансирования не будет никому!
ВВП ниже плинтуса.
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05.12.2020 16:51 Відповісти
ЗеЛеный мародер и его банда за все овтетят .дело времени
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05.12.2020 17:20 Відповісти
Боже два с половиной года в стране нет президента. Этому Зеленскому импичмент и в Ростов. Стране нужен сильный лидер!
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05.12.2020 17:21 Відповісти
Так и главнокомандующего нету, вместо него некто "я не лох и мне 42 года".
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05.12.2020 17:52 Відповісти
Знати зеленого криворіжського поца в шию.Мерзотник.
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05.12.2020 18:44 Відповісти
Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 4 а куда смотрел этот патриот турчинов когда был главой РНБО. когда в 2016 Кривой Рог был отдан Вилкулу старшему.

отданому главой ЦВК Охендовский и и с подписью еще одного "патриота" Порошенка....который тянул до последнего и подписал. перевыборы. принятые на голосованиии большинство...
а чья у нас каалиция была?? не "патриотов"

как следствие вместо переголосований на отдельных участках ( где были фальсификации во втором туре) . были назначены повторные выборы с 1го тура и всеми желающими)




и как следствие глава цвк работавший при Пете и невидящий нарушений. в выборах 2020 прошел от партии Вилкула ( тобишь регионов бывших)

Экс-глава Центральной избирательной комиссии 2013-2018 годов Михаил Охендовский, ранее подозреваемый в получении взяток, был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии Блок Вилкула Украинская перспектива. Об этом сообщается на сайте ЦИК

Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 8579
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05.12.2020 20:02 Відповісти
Відсутність держзакупівель в оборонній сфері обеззброює українську армію - Турчинов

"Відсутність державних замовлень не дає розвиватися оборонній промисловості України, а також обеззброює Збройні сили" - переконаний голова Верховної Ради та виконувач обов'язків президента у 2014 році, секретар РНБО (2015-2019) Олександр Турчинов.
"На превеликий жаль, виробництво компонентів твердого ракетного палива було зупинено. Зупинено виробництво тих самих ракет, про які у своїй доповіді говорив Зеленський. Назву вивчив, а сенс цього він не розуміє. Тому що жодної ракети в цьому році не було замовлено. Жодної. Жодної ракети - ні крилатої, ні нових ракетних комплексів. І це є колосальна проблема. Тому що це не тільки обеззброєння наших Збройних сил, а це фактично знову зупинка нашої оборонної промисловості.
Тому що для того, щоб вона існувала, для того, щоб вона розвивалася, повинні бути державні замовлення. Навіть ті гроші, які заплановані на цей рік, вони не використані. Жодного снаряду не було вироблено. Ми створили власну базу по виробництву *********** великих калібрів. Жодного не замовлено. Тобто у нас війна завершилася, мабуть, у когось в голові? Але ми знаходимося в реальній небезпеці. Війна продовжується", - сказав Турчинов.
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06.12.2020 00:14 Відповісти
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов.

Шурик, ну вы бабло гоношили на войне, зебилы на дорогах. Я тебя умоляю, не прикидывайся большим поцем, чем ты есть на самом деле Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 916
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06.12.2020 09:29 Відповісти
аякже, наші дебіли "усталі от войни", хочуть увійти в склад рфії за гречку
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06.12.2020 13:21 Відповісти
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