Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов

Вперше, починаючи з 2014 року, скорочується фінансування Збройних сил України та відбувся повний провал у виконанні державного оборонного замовлення.

Про це в ефірі "Прямого" сказав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Не може бути вільної, незалежної України без потужних ЗСУ. Саме тому армія має завжди бути пріоритетом для керівництва країни. Але, починаючи з другої половини 2019 року, ці пріоритети були змінені. Замість послідовного зміцнення обороноздатності нам розповідають про "мир за будь-яку ціну", - сказав Турчинов, наголосивши, що вперше з 2014 року повністю провалено державне оборонне замовлення та відбувається скорочення фінансування ЗСУ.

За його словами, державне оборонне замовлення не виконано за всіма основними показникам, а бюджет на 2021 рік, який внесли і пропустили через Верховну Раду, "вперше з 2014 року передбачає реальне скорочення загального фонду, запланованого для фінансування Міноборони та Збройних сил України". "Зокрема, загальний фонд бюджету зменшено на пів мільярда порівняно з цифрами поточного року, і це на фоні інфляції та слабшання гривні", – сказав Турчинов, пояснивши, що, щоб приховати удар по армійському бюджету, "зелена" влада дописала 20 мільярдів державних гарантій, за рахунок яких збільшено номінальні цифри. "Але ці гарантії по суті є пустими папірцями, які як цього року, так і наступного ніхто не планує конвертувати в гроші", – сказав він.

Читайте також: Турчинов про обшуки в Музеї Революції Гідності: ​​"Цей маразм є свідченням агонії та ганебного шляху до фіналу цієї влади"

Турчинов наголосив, що надзвичайно важливою складовою боєздатної армії є моральний дух і мотивація до проходження військової служби, які зараз перебувають на небезпечно низькому рівні. "У нас відбувається, відповідно до закону про деокупацію, Операція об’єднаних сил. Але мені відомо тільки про одну військову операцію, яку провів Верховний Головнокомандувач Зеленський, - це відведення військ. Інших операцій проведено не було. Жодного метру української землі за цей час не було звільнено", - сказав він, додавши, що можна уявити, якою в цих умовах є мотивація наших воїнів, яким забороняють відповідати на агресію російських військ та штрафують, обмежуючи і без того мізерну зарплатню, коли вони, захищаючи наші позиції, стріляють у відповідь агресору.

"Саме тому масово звільняються професіонали – золотий фонд наших Збройних сил, на яких фактично сьогодні й тримається наша оборона і наша безпека", – резюмував він.