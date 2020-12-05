Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов
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Вперше, починаючи з 2014 року, скорочується фінансування Збройних сил України та відбувся повний провал у виконанні державного оборонного замовлення.
Про це в ефірі "Прямого" сказав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.
"Не може бути вільної, незалежної України без потужних ЗСУ. Саме тому армія має завжди бути пріоритетом для керівництва країни. Але, починаючи з другої половини 2019 року, ці пріоритети були змінені. Замість послідовного зміцнення обороноздатності нам розповідають про "мир за будь-яку ціну", - сказав Турчинов, наголосивши, що вперше з 2014 року повністю провалено державне оборонне замовлення та відбувається скорочення фінансування ЗСУ.
За його словами, державне оборонне замовлення не виконано за всіма основними показникам, а бюджет на 2021 рік, який внесли і пропустили через Верховну Раду, "вперше з 2014 року передбачає реальне скорочення загального фонду, запланованого для фінансування Міноборони та Збройних сил України". "Зокрема, загальний фонд бюджету зменшено на пів мільярда порівняно з цифрами поточного року, і це на фоні інфляції та слабшання гривні", – сказав Турчинов, пояснивши, що, щоб приховати удар по армійському бюджету, "зелена" влада дописала 20 мільярдів державних гарантій, за рахунок яких збільшено номінальні цифри. "Але ці гарантії по суті є пустими папірцями, які як цього року, так і наступного ніхто не планує конвертувати в гроші", – сказав він.
Турчинов наголосив, що надзвичайно важливою складовою боєздатної армії є моральний дух і мотивація до проходження військової служби, які зараз перебувають на небезпечно низькому рівні. "У нас відбувається, відповідно до закону про деокупацію, Операція об’єднаних сил. Але мені відомо тільки про одну військову операцію, яку провів Верховний Головнокомандувач Зеленський, - це відведення військ. Інших операцій проведено не було. Жодного метру української землі за цей час не було звільнено", - сказав він, додавши, що можна уявити, якою в цих умовах є мотивація наших воїнів, яким забороняють відповідати на агресію російських військ та штрафують, обмежуючи і без того мізерну зарплатню, коли вони, захищаючи наші позиції, стріляють у відповідь агресору.
"Саме тому масово звільняються професіонали – золотий фонд наших Збройних сил, на яких фактично сьогодні й тримається наша оборона і наша безпека", – резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=tvZxELoWkUE
Плюс шашлички....
Так от, якщо згадаєш, на тй час потрібно було якнайбільше танків, будь-яких. Тому була зроьлена ставка на реконструкцію модернізацію наявних старих Т-64 і Т-72. А "оплот" продавали на експорт тим, хто купував.
Зараз, можливо, і поступають Оплоти на озброєння в ЗСУ? Може, тобі відомо?
Вы смотрите на небо -оно чистое. Вы ставите линзу ...и видите тарелку. Теперь понятно?
Чи ти ще у 7-му?
ВВП ниже плинтуса.
отданому главой ЦВК Охендовский и и с подписью еще одного "патриота" Порошенка....который тянул до последнего и подписал. перевыборы. принятые на голосованиии большинство...
а чья у нас каалиция была?? не "патриотов"
как следствие вместо переголосований на отдельных участках ( где были фальсификации во втором туре) . были назначены повторные выборы с 1го тура и всеми желающими)
и как следствие глава цвк работавший при Пете и невидящий нарушений. в выборах 2020 прошел от партии Вилкула ( тобишь регионов бывших)
Экс-глава Центральной избирательной комиссии 2013-2018 годов Михаил Охендовский, ранее подозреваемый в получении взяток, был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии Блок Вилкула Украинская перспектива. Об этом сообщается на сайте ЦИК
"Відсутність державних замовлень не дає розвиватися оборонній промисловості України, а також обеззброює Збройні сили" - переконаний голова Верховної Ради та виконувач обов'язків президента у 2014 році, секретар РНБО (2015-2019) Олександр Турчинов.
"На превеликий жаль, виробництво компонентів твердого ракетного палива було зупинено. Зупинено виробництво тих самих ракет, про які у своїй доповіді говорив Зеленський. Назву вивчив, а сенс цього він не розуміє. Тому що жодної ракети в цьому році не було замовлено. Жодної. Жодної ракети - ні крилатої, ні нових ракетних комплексів. І це є колосальна проблема. Тому що це не тільки обеззброєння наших Збройних сил, а це фактично знову зупинка нашої оборонної промисловості.
Тому що для того, щоб вона існувала, для того, щоб вона розвивалася, повинні бути державні замовлення. Навіть ті гроші, які заплановані на цей рік, вони не використані. Жодного снаряду не було вироблено. Ми створили власну базу по виробництву *********** великих калібрів. Жодного не замовлено. Тобто у нас війна завершилася, мабуть, у когось в голові? Але ми знаходимося в реальній небезпеці. Війна продовжується", - сказав Турчинов.
Шурик, ну вы бабло гоношили на войне, зебилы на дорогах. Я тебя умоляю, не прикидывайся большим поцем, чем ты есть на самом деле