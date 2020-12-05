Там немає розкоші та надмірностей. Це бюджет життя, - МОЗ наполягатиме на збільшенні фінансування медицини
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У держбюджеті має бути закладено кошти на підвищення зарплат медичним працівникам, а також на закупівлю лікарських засобів для лікарень.
Міністерство охорони здоров'я України наполягає на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік і збільшенні фінансування медичної системи. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я наполягаю на перегляді тих цифр, які є в бюджеті на наступний рік. Я кажу про те, що в тому бюджетному запиті, який подало Міністерство охорони здоров'я, в ньому враховано всі розрахунки, всі цифри, які необхідні для того, щоб ми просто жили", - заявив він.
Він уточнив, що до складеного МОЗ бюджетного запиту внесено підвищення заробітних плат для медиків.
"Ми все підрахували і чітко можемо сказати, що, на нашу думку, в 2021 році справедлива зарплата для наших лікарів має становити 23 тис.грн. І ми говоримо зараз про середню зарплату. Середнього медичного персоналу – 17 тис.грн, молодшого медичного персоналу – 12 тис. грн. Це те, що має бути в 2021 році, і це наша життєва необхідність", – наголосив міністр.
Також у запит внесено фінансування закупівель лікарських засобів для лікарень.
"Я хочу, щоб у 2021 році ми перестали чути про те, що коли ти йдеш в лікарню, треба із собою брати "пакуночок" із ліками, бо там їх немає. Немає чому? Бо немає відповідного фінансування. Ми все розрахували, скільки коштів нам потрібно на нашу медицину, подали все в нашому бюджетному запиті. Ми наполягаємо на тому, щоб ці кошти було враховано. Там немає розкоші, немає жодних надмірностей, це "бюджет життя", якщо можна так сказати", – підсумував Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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тільки не для чинуш та депутанів. Вони у Феофаніях лікуються та за кордоном. От коли б їх у якусь районну чи сільську лікарню відправити на "лікування"...
Смешно...
Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
Порошенковские реформы , в том числе и в медицине , доказали свою полезность .
Тут главное - не растерять достигнутого !
Нужно продолжить сокращение коек в больницах , убирать врачей и развивать Скайп , и самое главное - упор на семейного , так называемого врача , который будет раздавать ( продавать ) направления , с чем раньше с успехом справлялась тётка в регистратуре .
Нет времени на раскачку , Ковид не дремлет !
В противном случае все снова будет разворовано.
А по персоналу сумы реальные.....в условиях войны планетарного масштаба. Вы в курсе, что война продолжится и после локдауна?....он всего лишь перекур....в подворотне.