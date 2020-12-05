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бюджет (1204) медицина (1443) МОЗ (3877) Степанов Максим (2011)

Там немає розкоші та надмірностей. Це бюджет життя, - МОЗ наполягатиме на збільшенні фінансування медицини

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

Там немає розкоші та надмірностей. Це бюджет життя, - МОЗ наполягатиме на збільшенні фінансування медицини

У держбюджеті має бути закладено кошти на підвищення зарплат медичним працівникам, а також на закупівлю лікарських засобів для лікарень.

Міністерство охорони здоров'я України наполягає на перегляді проєкту державного бюджету на 2021 рік і збільшенні фінансування медичної системи. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я наполягаю на перегляді тих цифр, які є в бюджеті на наступний рік. Я кажу про те, що в тому бюджетному запиті, який подало Міністерство охорони здоров'я, в ньому враховано всі розрахунки, всі цифри, які необхідні для того, щоб ми просто жили", - заявив він.

Він уточнив, що до складеного МОЗ бюджетного запиту внесено підвищення заробітних плат для медиків.

"Ми все підрахували і чітко можемо сказати, що, на нашу думку, в 2021 році справедлива зарплата для наших лікарів має становити 23 тис.грн. І ми говоримо зараз про середню зарплату. Середнього медичного персоналу – 17 тис.грн, молодшого медичного персоналу – 12 тис. грн. Це те, що має бути в 2021 році, і це наша життєва необхідність", – наголосив міністр.

Також у запит внесено фінансування закупівель лікарських засобів для лікарень.

"Я хочу, щоб у 2021 році ми перестали чути про те, що коли ти йдеш в лікарню, треба із собою брати "пакуночок" із ліками, бо там їх немає. Немає чому? Бо немає відповідного фінансування. Ми все розрахували, скільки коштів нам потрібно на нашу медицину, подали все в нашому бюджетному запиті. Ми наполягаємо на тому, щоб ці кошти було враховано. Там немає розкоші, немає жодних надмірностей, це "бюджет життя", якщо можна так сказати", – підсумував Степанов.

Читайте також: Для медицини критично важливо, щоб бюджет-2021 ухвалили вчасно, - МОЗ
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Топ коментарі
+4
Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 6978
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05.12.2020 14:59
+3
Степашка и настаивать?
Смешно...
Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
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05.12.2020 15:01
+1
"... Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - министр здравоохранения Степанов.
Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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05.12.2020 14:56
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"... Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - министр здравоохранения Степанов.
Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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05.12.2020 14:56 Відповісти
Это бюджет жизни

===============
тільки не для чинуш та депутанів. Вони у Феофаніях лікуються та за кордоном. От коли б їх у якусь районну чи сільську лікарню відправити на "лікування"... Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 7581
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05.12.2020 14:59 Відповісти
Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 6978
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05.12.2020 14:59 Відповісти
Степашка и настаивать?
Смешно...
Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
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05.12.2020 15:01 Відповісти
Кому война, а кому и мать родна,то же самое Степанов говорит о пандемии, если кто не понял.
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05.12.2020 15:20 Відповісти
Глупости .
Порошенковские реформы , в том числе и в медицине , доказали свою полезность .
Тут главное - не растерять достигнутого !
Нужно продолжить сокращение коек в больницах , убирать врачей и развивать Скайп , и самое главное - упор на семейного , так называемого врача , который будет раздавать ( продавать ) направления , с чем раньше с успехом справлялась тётка в регистратуре .
Нет времени на раскачку , Ковид не дремлет !
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05.12.2020 15:36 Відповісти
Бред несёте, батенька .
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05.12.2020 16:19 Відповісти
Ковид не дремал и в феврале-марте, когда твои зеленые рехварматоры продавали за границу маски и прочее из госрезерва, и зерно все вывезли, а вам зебаранам *** все Порох срет в штаны. Скотская власть и такие же у нее сторонники.
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05.12.2020 16:47 Відповісти
Народ как бы и не против повышения зарплат врачам, вот олько одновременно нужно ввести уголовную статью с конфискацией за поборы в больницах. А то сейчас эти "бедные" врачи живут как олигархи в своих виллах. На машины посмотрите возле больниц: нищие врачи сплошь на мерседесах на работу катаются...
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05.12.2020 16:03 Відповісти
И парк из 40 великов нелоха, конечно же жизненная необходимость, а не роскошь. (Список можно продолжать)
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05.12.2020 16:42 Відповісти
В больнице все живут за взятки и ,,аптечную мафию,,они в доле,
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05.12.2020 17:48 Відповісти
Только если будет введено медицинское страхование. Человек приходит с полисом в свое! медучереждение, где под полис зарегистрированный, закуплены лекарства.
В противном случае все снова будет разворовано.
А по персоналу сумы реальные.....в условиях войны планетарного масштаба. Вы в курсе, что война продолжится и после локдауна?....он всего лишь перекур....в подворотне.
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05.12.2020 18:22 Відповісти
 
 