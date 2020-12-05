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Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи

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Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи

У Росії працівників бюджетних установ з осені змусять взяти участь у випробуваннях вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на листування бюджетників з керівництвом, яке є в розпорядженні агентства, і на коментарі відвідувачів центрів вакцинації.

За інформацією агентства, для всіх департаментів в адміністрації Москви, де працює приблизно 20 тисяч осіб, встановили квоти на участь у випробуваннях - вакцинувати потрібно себе і мінімум двох друзів/родичів.

Reuters наводить і дані з листування з третьої московської поліклініки, де заступник головлікаря пригрозила підлеглим за відмову від вакцинації відстороненням від роботи.

"Якщо ви відмовитеся від вакцинації, вас можуть відсторонити від роботи. Для цього є законодавча база", - написала вона агентству в коментарі.

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Журналісти агентства поспілкувалися з відвідувачами в центрах, де роблять щеплення від коронавірусу. Деякі з них заявили, що не змогли відмовити роботодавцям у проханні взяти участь у випробуванні вакцини. "Вони загнали нас сюди. Відмовити неможливо, просто не можна", - наводить агентство слова одного із співробітників служби екстреної допомоги.

Учитель однієї зі шкіл також розповів Reuters, що для закладу виділили квоту і керівництво змушувало співробітників взяти участь у випробуваннях. "Якщо вони кажуть, що ви маєме прийти, то ви мусите прийти", - говорить учитель, додавши, що записалися 17 їхніх працівників.

Водночас не всі росіяни згодні, щоб над ними ставили досліди. Співробітниця поліклініки №68 в центрі Москви розповіла, що роботодавець змусив її зробити щеплення, але вона відмовилася, заявивши, що "не хоче бути піддослідним кроликом".
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Топ коментарі
+16
Заняли Турция и Египет в период посещения их туристами из России.
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05.12.2020 16:23
+9
Sharp`s,
"Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное

Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:

воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
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05.12.2020 15:50
+8
Державним кріпакам не пощастило.
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05.12.2020 16:02
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Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 2808
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05.12.2020 15:57 Відповісти
Sharp`s,
"Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное

Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:

воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
показати весь коментар
05.12.2020 15:50 Відповісти
Заняли Турция и Египет в период посещения их туристами из России.
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05.12.2020 16:23 Відповісти
!!)))
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05.12.2020 16:53 Відповісти
вот по зараженности ковидом они отстают-только четвертое место в мире Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 624
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05.12.2020 16:40 Відповісти
Форерок начинает вакцинацию --- первое место обеспечено! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 9045
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05.12.2020 16:55 Відповісти
Изверги! 42 дня не пить???!!Расстреливайте лучше сразу, что бы не мучались... Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 3780
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05.12.2020 16:52 Відповісти
Им ***** ВСЕМ надо ни от Ковида а от ИДИОТИЗМА вакцинироваться . Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 4476
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05.12.2020 15:51 Відповісти
там сруктура головного вещества иная,для русни не идиот-это изгой.....ну как например для питекантропа высокая голубоглказая блонда-уродина
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05.12.2020 15:57 Відповісти
Зачем?? Они от ИДИОТИЗМА не страдают, а наслаждаются! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 6422
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05.12.2020 16:57 Відповісти
Ще не відомо,чи наші не куплять цю отруту.
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05.12.2020 15:52 Відповісти
@уйлова сыворотка как свой -чужой
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05.12.2020 15:53 Відповісти
Їх проблема.
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05.12.2020 15:54 Відповісти
Та їдь. Назавжди.
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05.12.2020 16:03 Відповісти
Мордва, бажаєш бан?
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05.12.2020 16:04 Відповісти
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 9930
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05.12.2020 16:10 Відповісти
це сміцька тваринка.
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05.12.2020 16:10 Відповісти
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 5679
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05.12.2020 16:07 Відповісти
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 3020
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05.12.2020 15:58 Відповісти
***** первого наколите сначала юпитером а потом апахмелите сатурном,, ***** два раза пёрднет и помрёть.
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05.12.2020 16:00 Відповісти
Не спешите! Он еще не всех кацапов в могилу загнал, только разворачиваться начал!
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05.12.2020 17:03 Відповісти
в расее и так киздец, в стране масква ещё жирок не плохой, но за мкадом киздец, ***** на правильном пути.
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05.12.2020 17:11 Відповісти
Ну що ж, ми тут тільки порадіти за них зможемо.
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05.12.2020 17:23 Відповісти
орально заставляют?чы совсем по скрепному?
никто даунов не заставляет,дауны сами шлют детишек в юнармию и гордятся вылупками на кухнях...
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05.12.2020 16:00 Відповісти
Державним кріпакам не пощастило.
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05.12.2020 16:02 Відповісти
тоже самое начнет делать ссученый янелох.
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05.12.2020 16:05 Відповісти
В Україні ніяке янелох і взагалі будь яке лохнея не заставе мене вколоти те що я не хочу. Не треба плутати з ординськими кріпаками.
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05.12.2020 17:28 Відповісти
лучше сразу расстрелять !
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05.12.2020 16:05 Відповісти
Вакцинировать Спутником, а потом расстрелять.
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05.12.2020 16:26 Відповісти
Правильно, тоді точно ковідом не захворіють. Дуже жаль що ви в кацапів не в радниках.)))
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05.12.2020 17:31 Відповісти
можно и наоборот, мы же не звери...
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05.12.2020 17:31 Відповісти
Первая вакцина, по словам эфиопа, скзанным в феврале, должна была появится через полтора года (февраль+18). И вдруг такой прогресс. А вы угораете с кацапского пустынника. Нас это тоже ждёт. Увы.
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05.12.2020 16:06 Відповісти
Пустырника
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05.12.2020 16:07 Відповісти
Отлично! Чем больше кацапов сдохнет,тем безопаснее Украине!
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05.12.2020 16:06 Відповісти
Давай, мерзавчик, жги! Твоя задача --- загнать всех кацапов в могилу! Я в тебя --- верю! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 5489
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05.12.2020 16:46 Відповісти
Будні Мордора...
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05.12.2020 16:07 Відповісти
Клавдіївська фабрика в Київській області запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.
Про це у Facebook повідомив Сергій Савченко.
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 7561
Зайшовши під час екскурсії заводу до цеху, на забороні входу в який наполягав сам екскурсовод, відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас. На новорічних кульках чітко проступала радянська зірка і напис: «Армия РФ».
Коли розкладений товар вирішили зняти, оператора запитали: «Хто вам дав право тут фотографувати» і зйомку силою намагалися завершити.
Згідно з викладеною автором допису інформацією, завод під Києвом є філією «найстарішої майстерні», розміщеної в Москві. На сайті фабрики вказано, що в асортименті підприємства «понад 50 артикулів», куди постійно додають «модні й актуальні тренди». Сайт української філії ідентичний російському.
У відповідь користувачі соціальної мережі поцікавилися, куди ж прямує товар і хто є замовником. Дехто припускав, що прикраси з «Армією РФ» виготовляють в цілях пропаганди, інші стверджували, що - на експорт.
Водночас адміністрація фабрики навіть й не приховує, що співпрацює з Росією.
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05.12.2020 16:09 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/live/?v=428461811851620&ref=watch_permalink
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05.12.2020 16:11 Відповісти
то братва рулить: одне тут, одне на москвє

Екскурсовод Сергій Савченко

16 ч.

Чиє Клавдієве, або Фабрика крихких новорічних мрій
Розбити віру в добро і людей так само просто, як і новорічну іграшку, створену цими людьми. Але є іграшки, які не розбити: їхні стінки міцні, а скло витривале настільки, що розбиває на длуски нашу українську реальність, а малюнок, навіть якби хотів, не зможеш тепер розвидіти, бо на ньому ненависне тавро радянської зірки у супроводі слів "армия россии".

На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото і відео зйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Борони Боже відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстрині. Не доведи небо, це потрапить у Інтернет, тоді викриється стільки цікавого, а разом з тим - небажаного, неафішованого, виявиться, що місце дитячих мрій - це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю!
І коли раптом ти станеш небажаним свідком такої діяльності фабрики, керівництво і охорона обернуться не чарівними ельфами, а тими, хто будуть затримувати тебе на території, погрожуватимуть "розбити морду", і обіцятимуть "поговорити так, щоб стало понятно"!..
Бо увесь цей різдвяно-новорічний блискіт і сяяяння ялинкових куль не більше, ніж мішура, гліттер, за мерехтінням якого приховуються відділи у Тюмені і Москві, російський сайт, замовлення, дзвоніня телефону +7495... і офіс (як символічно): Москва, проспект МИРУ.
То чиє ти, Клавдієве?!..
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05.12.2020 16:43 Відповісти
На россии правители всгда свой народ с навозом мешали.
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05.12.2020 16:15 Відповісти
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 13
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05.12.2020 16:16 Відповісти
А в нас люди за власні кошти роблять ПЛР-тести. Тому що результати безкоштовних потрібно очікувати по 7-10 днів...
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05.12.2020 16:17 Відповісти
о чём заголовок?бюджетники мокшании хорошие,любят Украину и крым ваш...но их геноцидят помалу нехорошие приверженцы *****...
кароче мокши и прочие жыдоугробуряты на самом деле братья *********** и славяне со всех сторон,как и сам зюзя с князем игорем..валерьевичем...
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05.12.2020 16:18 Відповісти
Компенсация маленького роста (и маленького причиндала) большими понтами.
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05.12.2020 16:21 Відповісти
У нас в некоторых частных компаниях точно так же стоит вопрос с вакцинацией от гриппа. И что? Да, я не сторонник Спутника, но его зарегистрировали после "испытания" на 150 подопытных (да это смешно в сравнении с десятками тысяч волонтеров у западных компаний). У нас в протокол включены лекарства, которые опробовали только на 33 подопытных. Так что, кто из нас круче, еще нужно разобраться. И Рашка и мы пример того, как делать не нужно. Но они по крайней мере реально пытаются остановить эпидемию, а наши пытаются освоить деньги. Разницу понимаете?
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05.12.2020 16:31 Відповісти
Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи.

Не змушуватимуть, а змушують.
Редактори, виправляйте.
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05.12.2020 16:32 Відповісти
Все сейчас возмущаются, а когда у нас такое будет, будут хвалить правительство.
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05.12.2020 16:46 Відповісти
Ну так у нас же не российской бадягой вакцинировать собираются.
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05.12.2020 17:03 Відповісти
Они тоже своей бодягой не вакцинируют!
По предварительным данным, это или китайская или северокорейская. Им после стекломоя ...
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05.12.2020 17:06 Відповісти
да это вакцина от новогодних пьянок а не от КОВИДА! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 3933
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05.12.2020 17:09 Відповісти
То, что у них принуждают, это нормально. Проблема, что у нас большинство сми за это открыто агитируют... это дно...
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05.12.2020 17:39 Відповісти
Ну, ждите, что Киселев по телевизору объявит, что вакцина --- смертельная! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 2151
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05.12.2020 17:50 Відповісти
******** ********ович! Добавь еще немного дусту в вакцину, чтоб уже --- гарантировано! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 832
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05.12.2020 17:48 Відповісти
І це добре . Бабки в це гамно вбухали величезні , думали продадуть під шумок . Але гамна ніхто купувати не хоче . Продавати гамно своїм , застосовуючи погрози - це і є настаящій рюзькє мір . Так що все ОК . *************************************
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05.12.2020 17:52 Відповісти
Ну, надо же как то уменьшать поголовье скота --- вакцина от ящура, в самый раз... Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 4947
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05.12.2020 17:55 Відповісти
Хорошо бы и у нас всю опу за Же проширять ентой вакциной
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05.12.2020 18:35 Відповісти


распад и неуважение

Сообщают, что вакцина будет распространяться через закладки.
Это минимализирует риск заражения. РТ

Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 4942
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05.12.2020 19:19 Відповісти
Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 809
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05.12.2020 19:20 Відповісти
От это я понимаю - экпериментальный полигон размером в целый Мордор. Неужели ихние самки обладают способностью нарожать быстрее чем там будут дохнуть ?
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05.12.2020 20:27 Відповісти
полагаю навального траванули такой же "вакциной" Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 3884
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05.12.2020 20:36 Відповісти
Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 7042
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05.12.2020 22:43 Відповісти
"у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися", - ну, до осені ще майже рік
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06.12.2020 10:15 Відповісти
 
 