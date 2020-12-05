Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи
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У Росії працівників бюджетних установ з осені змусять взяти участь у випробуваннях вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на листування бюджетників з керівництвом, яке є в розпорядженні агентства, і на коментарі відвідувачів центрів вакцинації.
За інформацією агентства, для всіх департаментів в адміністрації Москви, де працює приблизно 20 тисяч осіб, встановили квоти на участь у випробуваннях - вакцинувати потрібно себе і мінімум двох друзів/родичів.
Reuters наводить і дані з листування з третьої московської поліклініки, де заступник головлікаря пригрозила підлеглим за відмову від вакцинації відстороненням від роботи.
"Якщо ви відмовитеся від вакцинації, вас можуть відсторонити від роботи. Для цього є законодавча база", - написала вона агентству в коментарі.
Журналісти агентства поспілкувалися з відвідувачами в центрах, де роблять щеплення від коронавірусу. Деякі з них заявили, що не змогли відмовити роботодавцям у проханні взяти участь у випробуванні вакцини. "Вони загнали нас сюди. Відмовити неможливо, просто не можна", - наводить агентство слова одного із співробітників служби екстреної допомоги.
Учитель однієї зі шкіл також розповів Reuters, що для закладу виділили квоту і керівництво змушувало співробітників взяти участь у випробуваннях. "Якщо вони кажуть, що ви маєме прийти, то ви мусите прийти", - говорить учитель, додавши, що записалися 17 їхніх працівників.
Водночас не всі росіяни згодні, щоб над ними ставили досліди. Співробітниця поліклініки №68 в центрі Москви розповіла, що роботодавець змусив її зробити щеплення, але вона відмовилася, заявивши, що "не хоче бути піддослідним кроликом".
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"Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное
Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.
Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:
воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.
Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
никто даунов не заставляет,дауны сами шлют детишек в юнармию и гордятся вылупками на кухнях...
Про це у Facebook повідомив Сергій Савченко.
Зайшовши під час екскурсії заводу до цеху, на забороні входу в який наполягав сам екскурсовод, відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас. На новорічних кульках чітко проступала радянська зірка і напис: «Армия РФ».
Коли розкладений товар вирішили зняти, оператора запитали: «Хто вам дав право тут фотографувати» і зйомку силою намагалися завершити.
Згідно з викладеною автором допису інформацією, завод під Києвом є філією «найстарішої майстерні», розміщеної в Москві. На сайті фабрики вказано, що в асортименті підприємства «понад 50 артикулів», куди постійно додають «модні й актуальні тренди». Сайт української філії ідентичний російському.
У відповідь користувачі соціальної мережі поцікавилися, куди ж прямує товар і хто є замовником. Дехто припускав, що прикраси з «Армією РФ» виготовляють в цілях пропаганди, інші стверджували, що - на експорт.
Водночас адміністрація фабрики навіть й не приховує, що співпрацює з Росією.
Екскурсовод Сергій Савченко
16 ч.
Чиє Клавдієве, або Фабрика крихких новорічних мрій
Розбити віру в добро і людей так само просто, як і новорічну іграшку, створену цими людьми. Але є іграшки, які не розбити: їхні стінки міцні, а скло витривале настільки, що розбиває на длуски нашу українську реальність, а малюнок, навіть якби хотів, не зможеш тепер розвидіти, бо на ньому ненависне тавро радянської зірки у супроводі слів "армия россии".
На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото і відео зйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Борони Боже відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстрині. Не доведи небо, це потрапить у Інтернет, тоді викриється стільки цікавого, а разом з тим - небажаного, неафішованого, виявиться, що місце дитячих мрій - це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю!
І коли раптом ти станеш небажаним свідком такої діяльності фабрики, керівництво і охорона обернуться не чарівними ельфами, а тими, хто будуть затримувати тебе на території, погрожуватимуть "розбити морду", і обіцятимуть "поговорити так, щоб стало понятно"!..
Бо увесь цей різдвяно-новорічний блискіт і сяяяння ялинкових куль не більше, ніж мішура, гліттер, за мерехтінням якого приховуються відділи у Тюмені і Москві, російський сайт, замовлення, дзвоніня телефону +7495... і офіс (як символічно): Москва, проспект МИРУ.
То чиє ти, Клавдієве?!..
кароче мокши и прочие жыдоугробуряты на самом деле братья *********** и славяне со всех сторон,как и сам зюзя с князем игорем..валерьевичем...
Не змушуватимуть, а змушують.
Редактори, виправляйте.
По предварительным данным, это или китайская или северокорейская. Им после стекломоя ...
распад и неуважение
Сообщают, что вакцина будет распространяться через закладки.
Это минимализирует риск заражения. РТ