Продуктові магазини, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину

Посилений тритижневий карантин в Україні можуть ввести на початку січня 2021 року. Однак це не буде тотальний локдаун, як навесні поточного року.

Про це під час зустрічі з журналістами, 5 грудня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, наразі розглядається три дати на початку січня, а точну дату запровадження карантину мають оголосити у середу, 9 грудня, на засіданні уряду.

Він додав, що на відміну від повного локдауну, який був навесні, у січні працюватиме транспорт, готелі та гірськолижні курорти. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини

При цьому уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів.

Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами, тритижневий карантин може суттєво знизити щоденний приріст хворих.

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