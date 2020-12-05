Продуктові магазини, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посилений тритижневий карантин в Україні можуть ввести на початку січня 2021 року. Однак це не буде тотальний локдаун, як навесні поточного року.
Про це під час зустрічі з журналістами, 5 грудня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, наразі розглядається три дати на початку січня, а точну дату запровадження карантину мають оголосити у середу, 9 грудня, на засіданні уряду.
Він додав, що на відміну від повного локдауну, який був навесні, у січні працюватиме транспорт, готелі та гірськолижні курорти. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини
При цьому уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів.
Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами, тритижневий карантин може суттєво знизити щоденний приріст хворих.
Будь ласка, зачекайте...
https://patrioty.org.ua/society/u-rivnomu-kovidnyi-apokalipsys-patsiientiv-vypysuiut-z-likaren-dodomu-vmyraty-355006.html
Если бы зебилы внимательно изучали опыт Европы, то столько бы людей не гибло .
Ответа никто из этих врачей до сих пор не дал
Во- первых НЕ ЧТО , а ШО 😀😀😀
Зеленский хочет владеть КАЗИНО 😀😀😀
Та й вже відточені механізми щоб люди не могли вийти на протести.
Наприклад, ті ж "нацжёны" Авакова будуть створювати видимість протестів.
А аналогічного лайна вже дуже багато завели опзж та медведчуки...
Сейчас каждые 5 дней умирает от ковида столько же граждан Украины, как за 6 лет войны в Донбасе. Жесткий карантин необходимо вводить немедленно, этим будут спасены десятки тысяч жизней украинцев. Но тогда накроются все денежные корпоративы, в том числе и 95-го квартала. Поэтому ЗЕленой мрази глубоко насрать на людские жизни, лишь бы бабло не упустить. И этот хрипатый клоун-урод еще смеет выпускать грязные видосики, такое впечатленик, что ему в трусы Порох каждый день дзюрит.
05.12.2020 16:42
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Во-вторых, данные явно занижены минимум в два-три раза,т.к. есть сознательное занижение статистики и есть просто умершие от короны, которых никто не тестировал (либо результаты теста пришли через неделю-другую после смерти и в статистику по дню смерти человек уже не попадает)
Считай : 300*5=1500*2= 3000 или 230*5=1150*3=3450, а на Донбассе погибло около 3000 военных за годы войны. С начала эпидемии официально зарегистрированно больше 12 тысяч смертей от ковида...
Что тебе неймется, счетовод?
От такий він "жорсткий карантин"...
Что делать на горнолыжном курорте без еды? Иди в "Буковеле" каждый будет набирать полуфабрикатов в супермаркете и жарить на костре?
Раньше в церквях школы были.. Приют.. Да много чего было.. Только сказки моей бабушкТолько вот быдло неработающему дали порулить.. И имеем то что имеем...
Кстати дом в котором жили мои предки сделали приют.. Давали тогда моим предкам 15000рублей...мои тетка с дядькой(всю жизнь работали. Мою бабку с.сестрой и братом воспитывали(так получилось осиротели они..) схватилась за голову и сказали нах их деньги с домом.. Кароче ушли.. Построили домик.. В общем когда раскулачивали.. Нечего было у нас брать.. А в голод бабуля картины меняла на хлеб..Такиерассказывала.. В книге не найдете... Жах.. Чего моя бабуля перенесла.. И враг народа.. Она ж в оккупации была.. Куда она с детками припрется.. И пухли с голода..
А счас.. Хлеб у мусорное бросают.. Господи.. Видела б моя бабушка.. Плакала б.. Пилюли.
Мужчине надо стричься раз 10 дней
мозги, Ляшко , включай иногда. Сам ведь не лысый
простите вы интимную стрижку имеете ввиду?
https://uainfo.org/blognews/1607088605-umershie-ot-covid-ryadom-s-zhivymi-chto-proishodit-v-odesskoy.html
А кто у нас государь? Зеленский? Ермак? Народ? Кому служит Генпрокуратура?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза.
«Вот что-то у меня большие сомнения на счёт того, что Венедиктова воспринимает народ, как своего государя. Да и про служение государству или про верность праву тоже ведь речь не идет. В общем, бред какой-то от Генпрокурора. Особенно после её залета с Татаровым.
Очень хочется увидеть, кто назовет себя опричниками государевыми? А кто хочет быть Малютой или Меншиковым уже видно. Интересно и то, кто первый из них завопит - А царь то, не настоящий!!!», - завершает Береза.
2% помре.
Але і з перехворівших багато вже ніколи не буде повноцінно здоровим
шлюшко - пнх)
За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.
Від католицького Різдва (24 грудня) до православного Різдва (7 січня), а практично до 10 січня більшість компаній відправляє своїх співробітників у новорічно-різдвяну відпустку. То робіть свій лохдаун у цей час. Натомість у свята дадуть народу нагулятись, вірніше створюють умови, щоб у свята народ набрався побільше корони.