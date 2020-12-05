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Продуктові магазини, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Продуктові магазини, готелі та гірськолижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину

Посилений тритижневий карантин в Україні можуть ввести на початку січня 2021 року. Однак це не буде тотальний локдаун, як навесні поточного року.

Про це під час зустрічі з журналістами, 5 грудня, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, наразі розглядається три дати на початку січня, а точну дату запровадження карантину мають оголосити у середу, 9 грудня, на засіданні уряду.

Він додав, що на відміну від повного локдауну, який був навесні, у січні працюватиме транспорт, готелі та гірськолижні курорти. Також залишатимуться відчиненими продуктові магазини

При цьому уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів.

Ляшко наголосив, що це орієнтовні обмеження, а остаточно з карантинними заходами уряд визначиться наступного тижня. За прогнозами, тритижневий карантин може суттєво знизити щоденний приріст хворих.

Також читайте: Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи
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Топ коментарі
+20
пля - они просто издеваются над быдлом...
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05.12.2020 16:34
+18
буковель игорь валерьевич кварталу в аренду не сдаст...
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05.12.2020 16:36
+17
К тому времени квартал95 уже закончит отбор средств у идиотов и будет греться на ...Мальдивах.
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05.12.2020 16:35
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Організуйте ліпше вакцинацію та ефективну діагностику.
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05.12.2020 16:34 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.


https://patrioty.org.ua/society/u-rivnomu-kovidnyi-apokalipsys-patsiientiv-vypysuiut-z-likaren-dodomu-vmyraty-355006.html
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05.12.2020 17:03 Відповісти
Тут один бывший мент мне высказался - перестаньте приводить Европу в пример . Надоело ему.
Если бы зебилы внимательно изучали опыт Европы, то столько бы людей не гибло .
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05.12.2020 17:14 Відповісти
Что меня удивляет - Аваков весной возил врачей в Италию помогать на 2-3 недели - НЕУЖЕЛИ ОНИ НЕ УВИДЕЛИ , что все койки подключены к кислороду и люди этим дышат ?????

Ответа никто из этих врачей до сих пор не дал
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05.12.2020 17:17 Відповісти
Да кто там прислушивается к мнению врачей? Они и этим карантином крутят по рекомендациям олигархов и бизнесменов, но не медиков !
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05.12.2020 17:35 Відповісти
Судя по тому, что во время карантина у нас будут работать гостиницы и горнолыжные курорты, со всеми вытекающими последствиями, его организацию взял под личный контроль сам Зеленский. Мастера спорта по борьбе с этой болячкой он уже перерос, готовится в чемпионы.
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05.12.2020 17:12 Відповісти
Если одесситка , то пишите одесским языком
Во- первых НЕ ЧТО , а ШО 😀😀😀

Зеленский хочет владеть КАЗИНО 😀😀😀
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05.12.2020 17:19 Відповісти
І Юзик, Юзик....
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05.12.2020 20:14 Відповісти
пля - они просто издеваются над быдлом...
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05.12.2020 16:34 Відповісти
Точно.Болевой порог-проверяют.
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05.12.2020 16:45 Відповісти
Їм треба боятися не лайки плебсу, а навпаки його мовчання
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05.12.2020 17:25 Відповісти
Вони доведуть "бидло" своїми дурантінами так, що воно скоро вийде на вулиці. І чим скоріше, тим краще.
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06.12.2020 03:49 Відповісти
бидло не вийде. тому воно і бидло.
Та й вже відточені механізми щоб люди не могли вийти на протести.

Наприклад, ті ж "нацжёны" Авакова будуть створювати видимість протестів.
А аналогічного лайна вже дуже багато завели опзж та медведчуки...
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06.12.2020 09:23 Відповісти
К тому времени квартал95 уже закончит отбор средств у идиотов и будет греться на ...Мальдивах.
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05.12.2020 16:35 Відповісти
Кстати, где тот Бигос Инфо ? Пусть расскажет куда намылилась ВЕСЕЛАЯ ЗЕЛЁНАЯ КОМАНДА отдыхать 😀😀😀
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05.12.2020 17:11 Відповісти
буковель игорь валерьевич кварталу в аренду не сдаст...
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05.12.2020 16:36 Відповісти
Та зрозуміло що гірськолижні будуть працювати. Беню Нелох в обіду не дасть.
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05.12.2020 16:41 Відповісти
Беня сам себе нелох
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05.12.2020 16:52 Відповісти
Дата введения локдауна пока согласовывается с графиком концертов Квартала 95.
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05.12.2020 16:42 Відповісти
Сейчас каждые 5 дней умирает от ковида столько же граждан Украины, как за 6 лет войны в Донбасе. Жесткий карантин необходимо вводить немедленно, этим будут спасены десятки тысяч жизней украинцев. Но тогда накроются все денежные корпоративы, в том числе и 95-го квартала. Поэтому ЗЕленой мрази глубоко насрать на людские жизни, лишь бы бабло не упустить. И этот хрипатый клоун-урод еще смеет выпускать грязные видосики, такое впечатленик, что ему в трусы Порох каждый день дзюрит.
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05.12.2020 16:42 Відповісти
Что то у вас с математикой не то. Проверьте уравнения.
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05.12.2020 21:07 Відповісти
El Snow

Сейчас каждые 5 дней умирает от ковида столько же граждан Украины, как за 6 лет войны в Донбасе. Жесткий карантин необходимо вводить немедленно, этим будут спасены десятки тысяч жизней украинцев. Но тогда накроются все денежные корпоративы, в том числе и 95-го квартала. Поэтому ЗЕленой мрази глубоко насрать на людские жизни, лишь бы бабло не упустить. И этот хрипатый клоун-урод еще смеет выпускать грязные видосики, такое впечатленик, что ему в трусы Порох каждый день дзюрит.
05.12.2020 16:42
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06.12.2020 01:37 Відповісти
Судячи зі статистики (явно накрученої) за п'ять днів в Україні від ко-вірусу помирає близько 100 людей. Шо ти верзеш, учьоний?
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06.12.2020 03:52 Відповісти
Во-первых, в день умирает 230 -300 человек, а не за п'ять днів 100.
Во-вторых, данные явно занижены минимум в два-три раза,т.к. есть сознательное занижение статистики и есть просто умершие от короны, которых никто не тестировал (либо результаты теста пришли через неделю-другую после смерти и в статистику по дню смерти человек уже не попадает)

Считай : 300*5=1500*2= 3000 или 230*5=1150*3=3450, а на Донбассе погибло около 3000 военных за годы войны. С начала эпидемии официально зарегистрированно больше 12 тысяч смертей от ковида...

Что тебе неймется, счетовод?
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06.12.2020 23:49 Відповісти
В чем тогда ЛОКДАУН?Придурки пля. Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 2793
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05.12.2020 16:42 Відповісти
ни в чём ))
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05.12.2020 16:44 Відповісти
уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів.
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05.12.2020 17:47 Відповісти
Короче малый бизнес давайдосвидания, теперь только крупные игроки будут...
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05.12.2020 16:43 Відповісти
Карантин-значит закрыть ВСЕ.
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05.12.2020 16:44 Відповісти
Ну, ещё бы! Быковельский дохтор наук Саша Шевченко заявил, шо в горах вируса нет. Ему - верю.))
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05.12.2020 16:44 Відповісти
Тобто у вас там буде аншлаг. Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 626
От такий він "жорсткий карантин"...
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05.12.2020 17:31 Відповісти
Учитывая нынешнюю ситуацию, аншлаг вряд ли будет, но, в целом, конечно же будут ездить.
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05.12.2020 18:07 Відповісти
Минулої зими вся епідемія почалася у Європі саме з гірськолижних курортів. І цього року Франція, Австрія, Швейцарія, Італія гірськолижні курорти закривають за виключенням власне гірськолижних трас. А для наших дебілів при владі закони природи не писані.
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05.12.2020 16:44 Відповісти
Беню образити для них означатиме кінець епохи царювання
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05.12.2020 17:27 Відповісти
На Буковеле вирус гибнет и не распространяется!
Что делать на горнолыжном курорте без еды? Иди в "Буковеле" каждый будет набирать полуфабрикатов в супермаркете и жарить на костре?
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05.12.2020 16:45 Відповісти
Итальянцы закрыли горнолыжные курорты. Австрияки в задумчивости , словаки тоже
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05.12.2020 17:09 Відповісти
Ахах))) Коломойський їм за закриття Буковеля фаберже повідриває)))
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05.12.2020 16:52 Відповісти
Нет у них Фаберже 😀😀😀
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05.12.2020 17:07 Відповісти
то нах тогда тот карантин??????
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05.12.2020 16:53 Відповісти
А храмы будут работать.. Ну куда без них..
Раньше в церквях школы были.. Приют.. Да много чего было.. Только сказки моей бабушкТолько вот быдло неработающему дали порулить.. И имеем то что имеем...
Кстати дом в котором жили мои предки сделали приют.. Давали тогда моим предкам 15000рублей...мои тетка с дядькой(всю жизнь работали. Мою бабку с.сестрой и братом воспитывали(так получилось осиротели они..) схватилась за голову и сказали нах их деньги с домом.. Кароче ушли.. Построили домик.. В общем когда раскулачивали.. Нечего было у нас брать.. А в голод бабуля картины меняла на хлеб..Такиерассказывала.. В книге не найдете... Жах.. Чего моя бабуля перенесла.. И враг народа.. Она ж в оккупации была.. Куда она с детками припрется.. И пухли с голода..
А счас.. Хлеб у мусорное бросают.. Господи.. Видела б моя бабушка.. Плакала б.. Пилюли.
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05.12.2020 16:54 Відповісти
Це буде останній карантин для дебіла ляшка. Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 1309
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05.12.2020 16:57 Відповісти
Перевод від інших поки не надійшов?
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05.12.2020 17:01 Відповісти
Лохи снова будут сосать лапу, олигархи продолжать зарабатывать
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05.12.2020 17:02 Відповісти
То есть мужчины будут тайно стричься на квартирах у мастеров ? 😀😀😀

Мужчине надо стричься раз 10 дней

мозги, Ляшко , включай иногда. Сам ведь не лысый
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05.12.2020 17:05 Відповісти
Мужчине надо стричься раз 10 дней

простите вы интимную стрижку имеете ввиду?
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05.12.2020 17:32 Відповісти
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати


https://uainfo.org/blognews/1607088605-umershie-ot-covid-ryadom-s-zhivymi-chto-proishodit-v-odesskoy.html
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05.12.2020 17:10 Відповісти
ну вот он и как бы интеллектуальный (что в понимании зелени - хитрожопый) карантин ))))
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05.12.2020 17:11 Відповісти
Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 8214
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05.12.2020 17:13 Відповісти
Главное что ГОРНО-ЛЫЖНЫЕ курорты будуть работать. Это самое ВАЖНОЕ в такой критический момент. Спасибо. Ждем с нетерпением следующих ВАЖНЫХ рекомендаций от ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА страны.
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05.12.2020 17:28 Відповісти
Только что увидел блеклый фарс, когда Венедиктова назвала Генпрокуратуру "Оком государевым". То что это око близоруко и подслеповато знают все. Но у меня возник вопрос - так это орган для государя?

А кто у нас государь? Зеленский? Ермак? Народ? Кому служит Генпрокуратура?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза.

«Вот что-то у меня большие сомнения на счёт того, что Венедиктова воспринимает народ, как своего государя. Да и про служение государству или про верность праву тоже ведь речь не идет. В общем, бред какой-то от Генпрокурора. Особенно после её залета с Татаровым.

Очень хочется увидеть, кто назовет себя опричниками государевыми? А кто хочет быть Малютой или Меншиковым уже видно. Интересно и то, кто первый из них завопит - А царь то, не настоящий!!!», - завершает Береза.
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05.12.2020 17:28 Відповісти
То есть купить сотню саморезиков в хозмагазинчике это заразно, а отстоять стометровую очередь в Сильпо это не заразно, да? Сборище даунов, а не кабмин..
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05.12.2020 17:30 Відповісти
і звичайно ж, Епіцентр, бо Гереги знають кому башляти
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05.12.2020 17:32 Відповісти
..бладь! эти клоуны неучи навухудоносоры палят сами себя)....херячте локдаун до следующих выборов. я так понимаю к концу срока вы позавидуете и яныку а дай бог чаушеску. не останавливайтесь
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05.12.2020 17:40 Відповісти
Зараз народ розслабиться і на новий рік буде 50 тищ. Щодня.
2% помре.
Але і з перехворівших багато вже ніколи не буде повноцінно здоровим
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05.12.2020 17:45 Відповісти
Максиме , ну то ви вже занадто загнули . Я думаю , що максимум , доженуть до 25 - 30 . Кількість одужавших , теж буде зростати . А от здорових на всі 100% , - так , їх не буде . Як не було і раніше , навіть серед молоді ... .
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05.12.2020 18:16 Відповісти
Це тільки не розумна Меркель закриває лижні бази, нашим чемпіонам по боротьбі з ковідом пох. на людей...
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05.12.2020 17:46 Відповісти
Вони бачуть тільки статистику .
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05.12.2020 18:07 Відповісти
Подходящее сейчас слово - самоизоляция. Почему бы адептам ковида не закутаться в маску, опломбировать двери и сидя в своей добровольной тюрьме наблюдать ,в окна, как на воле загибаются " неверующие".
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05.12.2020 17:46 Відповісти
згадав як в гідропарку качка гоняли... чи не дебіли?
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05.12.2020 17:48 Відповісти
Так тож було влітку чи в травні . А зараз вам нє мєсяц май . ))
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05.12.2020 18:03 Відповісти
А рынки на фоне продуктовых супермаркетов , - неужели не закроют ? ))
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05.12.2020 17:59 Відповісти
Кто же закроет горно-лыжные курорты если с Оманом у преЗедента произошел казус, вот и прийдется теперь делать селфи на лыжах на Бенином курорте.
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05.12.2020 18:15 Відповісти
Карантин має бути для всіх, а не вибірково.
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05.12.2020 21:46 Відповісти
пздц.. нами управляют кварталовские идиоты .. но тогда кто по ходу Мы что молчим, терпим и позволяем им издеваться над нами в изощренной форме и кста не только с т.з локдауном !? Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 9115
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05.12.2020 18:40 Відповісти
для народа намордники, а для зеленых слуг - курорты..
шлюшко - пнх)
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05.12.2020 18:58 Відповісти
а на лижних курортах теж лише магазини працюватимуть, чи і ресторани з басейнами? Якщо ще на лижах можна без великого контакту кататись, то пожрать тільки у ресторані.
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05.12.2020 19:57 Відповісти
Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 7249 на винос. у сугробі Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 274 Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 274 Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 274
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05.12.2020 20:21 Відповісти
Так кто барыга?
За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.
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05.12.2020 21:44 Відповісти
Лебідь, щука і рак. Один каже, що локдаун вихідного дня приніс небачені позитивні результати, другий каже, що позитивних результатів не дав, а третій каже, що введуть тритижневий локдаун, але не зараз а через місяць. Дурдом, палата № 6.
Від католицького Різдва (24 грудня) до православного Різдва (7 січня), а практично до 10 січня більшість компаній відправляє своїх співробітників у новорічно-різдвяну відпустку. То робіть свій лохдаун у цей час. Натомість у свята дадуть народу нагулятись, вірніше створюють умови, щоб у свята народ набрався побільше корони.
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06.12.2020 00:34 Відповісти
Не пойму кто *******,то ли редактор то ли Ляшко - "горнолыжные" пишется без дефиса
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06.12.2020 08:57 Відповісти
 
 