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Білорусь (5972) санкції (6879) США (14526) Тіхановська (361)

Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, який розширить повноваження президента щодо введення санкцій щодо Білорусі.

Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції. Про це екскандидатка в президенти Білорусі написала в колонці для Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

Вона зазначила, що народ і опозиція "потребує великої допомоги від США".

"Ми потребуємо великої допомоги від США, навіть у цей складний перехідний період. Я закликаю конгрес США в оперативному порядку прийняти законопроєкт "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі", - написала Тіхановська.

Також читайте: Опозиція Білорусі оприлюднила шість сценаріїв розвитку подій у країні. Серед них і нвибори, і військовий переворотові 
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Топ коментарі
+26
Супраць дыктатуры Лукашэнка, лапаць!
Я грамадзянiн Беларусi - падтрымлiваю самыя жорсткiя санкцыi.
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05.12.2020 16:58
+10
Чий Крим ? Хто путін ?
Інакше ніяк . Ватна свідомість повинна здохнути .
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05.12.2020 18:19
+9
"Я нуждаюсь в помощи.
Введите против моей страны санкции".
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05.12.2020 16:55
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разобрацца можно по-разному...

Массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает Al-Jazeera.
По информации телеканала, ввиду резкого снижения туристического потока в регион, обусловленного ограничительными мерами на фоне COVID-19, и обеднения проблема недоедания в настоящий момент также распространилась на отдельные городские районы.
"Мы видим много голодных людей, которые не ели по несколько дней, не имея средств на покупку еды - их тысячи", - сказала Сара Чапман, представитель благотворительной организации, которая работает на Бали и помогает накормить пожилых людей, инвалидов и семьи с ограниченными возможностями.
В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.
Известно, что на туризм приходилось около 60% ВВП острова. При этом в августе текущего года уровень безработицы вырос до 5,6%. Также было потеряно около 105 тысяч рабочих мест.
Вдобавок на Бали наблюдается увеличение числа "ковид-бедняков" - людей, имевших небольшой достаток, но из-за пандемии потерявших возможность зарабатывать даже на пропитание.
"Это люди среднего класса, которые ранее имели работу, они могут выглядеть нормально, потому что у них новая обувь или мотоцикл, но на самом деле они тоже бедствуют", - пояснил руководитель проекта благотворительной организации Scholars of Sustenance Foundation Bali Диджей Дентон (DJ Denton), подчеркнув, что речь идет о появлении нового класса людей на острове.
Ранее власти острова заявляли, что Бали будет закрыт до 2021 года. Таким образом местные власти опровергли слухи о том, что экзотический остров в Индонезии откроется для путешественников со всего мира 1 декабря, сообщает The Times of India.
Сейчас в условиях пандемии коронавируса путешественники могут попасть на Бали только по электронной бизнес-визе - такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру, на переговоры с местными предпринимателями. Допустимый срок пребывания составит 60 дней, в дальнейшем он может четырежды быть продлен на 30 суток.
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05.12.2020 17:42 Відповісти
Певно, вихід один, - затим, як Індонезія - це колишня колонія Нідерландів, то всі голодні індонезійці мають переселитися в свою колишню метрополію. Нідерланди нагодують, Нідерланди обігріють...
А той, хто проти, - той расіст, ксєнохвоб і правоконсєрватівний мусульманонєнавістнік!
Вєсь мір голодних і рабов, - гайда в Європу!!! )))
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05.12.2020 20:14 Відповісти
Машка Захарова выступила с резким осуждам-с политики НАТО...,ну типа вы нам еще за Украину и Грузию ответите...,ну да это НАТО захватило Крым и треть Донбасса...,Машка явно курит колумбийский табак из Аргентины... Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 1512
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05.12.2020 17:58 Відповісти
Тихановская призвала Сенат США
-- начать тут надо с того, что нигде политики деньги не зарабатывают -- они их тратят и распределяют...
(исключение -- Батька Махно)
Поэтому всё это звучит, примерно так: Родные и любимые братья и сёстры -- американские и европейские работяги!
Ущемите себя немного ещё на чуть-чуть и отстегните нам от ваших потных трудов -- денег, преференций и услуг -- шо бы мы смогли абсауген от вас напрямую, а не только через ******** газо-нефтяную трубу.

Взамен вы получите от нас, нашу же Демократию, у нас же! -- наверно, или наврядли ? -- но: "Не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое стремленье"

Публика и Администрация может не разделять точку зрения немецкого Автора, водилы-дальнобоя, с 9 -- 12 часовым рабочим днём... -- точнее -- ночью... ...я ж ночной лётчик... *)
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05.12.2020 18:05 Відповісти
Путлер спит и видит президентом Белоруси братана Бабарико... Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 1052
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05.12.2020 18:09 Відповісти
Чий Крим ? Хто путін ?
Інакше ніяк . Ватна свідомість повинна здохнути .
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05.12.2020 18:19 Відповісти
Тихановская всё делает правильно, последовательно.
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05.12.2020 18:21 Відповісти
Що саме робити тіханоуская?)) а ще і последоватєльно)))
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05.12.2020 22:32 Відповісти
А кто кукловод усатого таракана ? У тараканов что есть воля ? Так кто им рулит ?
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05.12.2020 20:30 Відповісти
Кукла, твоя мама, на окружной сейчас стоит
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05.12.2020 20:56 Відповісти
Бг-ггг...дурепа... Беларуси помощь нужна, добавьте санкций... шлепер-2...ХЕХ...
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05.12.2020 19:22 Відповісти
Кухарка читает по бумажке текст,который ей дают.Консерва кремлядская, тупорылая.
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05.12.2020 19:47 Відповісти
***** твоё бункерное, всю жизнь читает по бумажке, и что? Разве от этого оно стало меньшим ******?
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05.12.2020 20:57 Відповісти
Куйло бункерное-это как раз твое и твоей кухарки.У твоего Куйла бункерного вариантов между тараканом и кухаркой нет.
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05.12.2020 23:04 Відповісти
Так санкции нужны или цветы для ментов? От одних санкций таракан в Ростов не улетит.
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05.12.2020 21:04 Відповісти
Оригинально когда домашняя хозяйка изобразившая из себя национального "лидера" требует санкций против собственной страны и собственного народа
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05.12.2020 21:14 Відповісти
Вона вже зрадила і країну і народ. Її, гниду, треба більше не пускати в Білорусь. Тіхановська -- персона НОН ГРАТА.
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05.12.2020 21:57 Відповісти
Это в кремле ее "изобразили",откуда у кухарки и ее муженька подкацапника деньги на раскрутку))
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05.12.2020 23:05 Відповісти
А причем здесь США , у Тихановской детский инфантилизм , перекладывать ответственность на других . Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672 В том что происходит виноваты сами белорусы , во-первых 90% любители мышебратьев и Русни , во-вторых 70 % стукачей друг на друга Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672 остальные терпилы . Омон вас избивает , но у них есть семьи родственники они же не живут в вакууме , почему белорусы на них не воздействуют Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 7304 Потому что смотрите пункт выше Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672 Единственный совет , кому не нравится уезжайте , пока есть возможность , эта территория не для жизни Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672
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05.12.2020 21:58 Відповісти
Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 2873 Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 6970 Вiктар BY Вы бы лучше не санкции поддерживали , а рассказали бы сколько дверей подожгли в квартирах Омоновцев , они же живут среди вас , это же просто , у них есть жены дети , вы уже поговорили с ними , строго Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 4754 санкции это хорошо , но надо делать что то и самим Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 4754
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05.12.2020 22:15 Відповісти
С ними можно и нужно делать всё, что угодно. Они вне закона.
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06.12.2020 04:33 Відповісти
У меня коллега есть из Беларуси, недавно созванивались синей по рабочим вопросам и затронули тему политики - как раз там кто-то то ли из журналистов, то ли из политиков тоже затронул тему санкций против предприятий.
Так вот, у нее взгляды точно такие же, как у Виктара. Мол, нужно больше санкций, нужно заморозить работу предприятий, создать экономическую ..опу и тогда народ скинет Лукашенко. Но, в отличие от нашего комментатора, она открыто признает - большинство нашего народа пассивны, их толком ни на забастовку не вытащишь, ни на улицы, поэтому и нужна "помощь извне", чтобы наконец победил холодильник.
На замечание, кстати, что это по сути отдаст Беларусь в руки Масквы, она сказала очень показательно "Да какая разница, Беларусь страна маленькая и все равно под кем-то лежать будет. Главное Лукашенко скинуть, а там видно будет"...
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06.12.2020 05:46 Відповісти
О-о дура кончена. А як тіхановська співала, коли тікала за "межу" -- " я политику не хочу, у меня дети... я слабая женщина..." А тепер вони хочуть хоч знищити всю Білорусь, аби їхніх чоловіків не судили.
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06.12.2020 19:56 Відповісти
От Цепкалиха розумніша, вона навіть паспорт свій порвала на кордоні, аби не проміняти свою країну на західний "рай".
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06.12.2020 20:00 Відповісти
Закликають аби хтось робив проти них санкції))) а вони будуть родовжувати смоктати расєї і путєну...)))
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05.12.2020 22:29 Відповісти
Хто ти така, Чухановська? Кого ти представляєш?Жінка газового воротили?
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05.12.2020 22:40 Відповісти
Не понимаю? Неужели в Беларуси не нашлось никого кроме этой кухарки. Или все по Ленину "У нас каждая кухарка будет управлять государством!"
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06.12.2020 03:55 Відповісти
Всі інші або лежать півтора метра під землею, або баланду сьорбають на лукорежимних зонах.
І тільки домогосподарка здалася безпечною вусатому таргану. В чому він благополучно прорахувався, бо навіть проста домогосподарка стала символом боротьби білорусів проти знавіснілого дурбалєя.
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06.12.2020 14:10 Відповісти
Чиїм символом? Протестувальники її й не згадують. Щоб не ганьбитися. От Лукашенка, як і Порошенка згадають в Історії, бо заслужили. А ця мокра куриця нікому не потрібна.
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06.12.2020 20:13 Відповісти
Для того, щоб скинути багаторічний режим диктатора потрібна не висунута на шаріка "опозиційна кукла" ("дурілка картонная", як сказав Лукашенко) а тривалий наполегливий процес роботи опозиції з народом. Через партії, ЗМІ, майдани, масові акції...
Білоруське суспільство не готове до таких змін ні політично, ні морально, ні матеріально, ні мілітарно. Тихановська понадіялася на халяву - не проконало: протести вщухають; вона заволала про санкції ("заграніца нам поможєт")... Закінчиться тим, що вона дремене "за бугор"(якщо уже не там...) і пи.дітиме звідти на пару з "нобелівською сикухою" Алєксієвіч.
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06.12.2020 14:11 Відповісти
Народ любить "сильну руку". Та білоруси ж мають увесь комплект щасливого життя. Тільки "внешнее влияние" заважає))
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06.12.2020 20:26 Відповісти
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