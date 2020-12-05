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Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська закликала Сенат США затвердити закон, який розширить повноваження президента щодо введення санкцій щодо Білорусі.
Також вона подякувала адміністрації Трампа за підтримку опозиції. Про це екскандидатка в президенти Білорусі написала в колонці для Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Вона зазначила, що народ і опозиція "потребує великої допомоги від США".
"Ми потребуємо великої допомоги від США, навіть у цей складний перехідний період. Я закликаю конгрес США в оперативному порядку прийняти законопроєкт "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі", - написала Тіхановська.
Топ коментарі
+26 Вiктар BY
показати весь коментар05.12.2020 16:58
+10 Виталий Дармиц
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+9 Стронг Рок
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Массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает Al-Jazeera.
По информации телеканала, ввиду резкого снижения туристического потока в регион, обусловленного ограничительными мерами на фоне COVID-19, и обеднения проблема недоедания в настоящий момент также распространилась на отдельные городские районы.
"Мы видим много голодных людей, которые не ели по несколько дней, не имея средств на покупку еды - их тысячи", - сказала Сара Чапман, представитель благотворительной организации, которая работает на Бали и помогает накормить пожилых людей, инвалидов и семьи с ограниченными возможностями.
В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.
Известно, что на туризм приходилось около 60% ВВП острова. При этом в августе текущего года уровень безработицы вырос до 5,6%. Также было потеряно около 105 тысяч рабочих мест.
Вдобавок на Бали наблюдается увеличение числа "ковид-бедняков" - людей, имевших небольшой достаток, но из-за пандемии потерявших возможность зарабатывать даже на пропитание.
"Это люди среднего класса, которые ранее имели работу, они могут выглядеть нормально, потому что у них новая обувь или мотоцикл, но на самом деле они тоже бедствуют", - пояснил руководитель проекта благотворительной организации Scholars of Sustenance Foundation Bali Диджей Дентон (DJ Denton), подчеркнув, что речь идет о появлении нового класса людей на острове.
Ранее власти острова заявляли, что Бали будет закрыт до 2021 года. Таким образом местные власти опровергли слухи о том, что экзотический остров в Индонезии откроется для путешественников со всего мира 1 декабря, сообщает The Times of India.
Сейчас в условиях пандемии коронавируса путешественники могут попасть на Бали только по электронной бизнес-визе - такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру, на переговоры с местными предпринимателями. Допустимый срок пребывания составит 60 дней, в дальнейшем он может четырежды быть продлен на 30 суток.
А той, хто проти, - той расіст, ксєнохвоб і правоконсєрватівний мусульманонєнавістнік!
Вєсь мір голодних і рабов, - гайда в Європу!!! )))
-- начать тут надо с того, что нигде политики деньги не зарабатывают -- они их тратят и распределяют...
(исключение -- Батька Махно)
Поэтому всё это звучит, примерно так: Родные и любимые братья и сёстры -- американские и европейские работяги!
Ущемите себя немного ещё на чуть-чуть и отстегните нам от ваших потных трудов -- денег, преференций и услуг -- шо бы мы смогли абсауген от вас напрямую, а не только через ******** газо-нефтяную трубу.
Взамен вы получите от нас, нашу же Демократию, у нас же! -- наверно, или наврядли ? -- но: "Не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое стремленье"
Публика и Администрация может не разделять точку зрения немецкого Автора, водилы-дальнобоя, с 9 -- 12 часовым рабочим днём... -- точнее -- ночью... ...я ж ночной лётчик... *)
Інакше ніяк . Ватна свідомість повинна здохнути .
Так вот, у нее взгляды точно такие же, как у Виктара. Мол, нужно больше санкций, нужно заморозить работу предприятий, создать экономическую ..опу и тогда народ скинет Лукашенко. Но, в отличие от нашего комментатора, она открыто признает - большинство нашего народа пассивны, их толком ни на забастовку не вытащишь, ни на улицы, поэтому и нужна "помощь извне", чтобы наконец победил холодильник.
На замечание, кстати, что это по сути отдаст Беларусь в руки Масквы, она сказала очень показательно "Да какая разница, Беларусь страна маленькая и все равно под кем-то лежать будет. Главное Лукашенко скинуть, а там видно будет"...
І тільки домогосподарка здалася безпечною вусатому таргану. В чому він благополучно прорахувався, бо навіть проста домогосподарка стала символом боротьби білорусів проти знавіснілого дурбалєя.
Білоруське суспільство не готове до таких змін ні політично, ні морально, ні матеріально, ні мілітарно. Тихановська понадіялася на халяву - не проконало: протести вщухають; вона заволала про санкції ("заграніца нам поможєт")... Закінчиться тим, що вона дремене "за бугор"(якщо уже не там...) і пи.дітиме звідти на пару з "нобелівською сикухою" Алєксієвіч.