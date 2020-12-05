Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заява заступника голови Офісу президента України Олега Татарова щодо "зовнішнього управління" в Україні спровокована серйозним і системним психологічним тиском на нього.
Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Подоляк підкреслив, що висловлювання Татарова спровоковані "серйозним і системним психологічним тиском".
"Останніми днями Олег Татаров перебуває під серйозним і системним психологічним тиском. Причини цього зрозумілі. Подібний тиск, зокрема й агресивні пікети та мітинги під стінами ОП, спровокували дещо заплутані й двозначні заяви з боку Олега Юрійовича. Тому офіційно хочемо всіх запевнити в тому, що пан Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не економічні відносини з МВФ чи Світовим банком, а лише рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які й оплачують подібні компроматні кампанії", – заявив він.
Подоляк додав, що в України "чудові стратегічні відносини з нашими західними партнерами, які дають змогу країні впевнено себе почувати в конкурентному глобальному світі".
Раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву Татарова щодо пікету з вимогою його відставки.
"Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.
Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління", - написав Татаров у фейсбуці.
Будь ласка, зачекайте...
- Вова, ну сколько можно сидеть в туалете?!!! Я устала детей писать в ванную комнату отправлять!...
- Лена, у меня понос!...
- Да когда же он кончится?!!! Ты уже пачку «Лоперамида» сожрал!
- Как только эти сумасшедшие митинговальщики разойдутся…
Якісь дитячі пояснення
Он одного президента в Ростов сплавил, пусть закончит со вторым ! (с)
Против Пороха 58 дел заведено, а он ЗЕлень давит.
Здесь слабак Татаров согнулся под психологическим давлением
Что же будет с Татаровым, когда его на кол на Майдане посадят, а ????
***********Оце так! Зєльцмани визнали, що взяли на роботу шизофреніка!!!
На Цензорі заборонено вживати слова "коксозалежний блазень", чи давати посилання на пошук у Гугл-картинках за словом "нарик"?
Якесь відчайдушно-кумедне непорозуміння...
Введить "*****"- подивіться чиє фото вийде.
От чому на раші дуже хочуть зробити чебурнет!
А щоб ви зробили,коли на пошук за словом з'являлося ваше обличя?!!
Але Гугль знає точно, хто такий Нарік. )))
І Бутусов знає, хто такий Нарік, бо той Нарік подавав до суду на Бутусова.
А от у вашому коментарі через вживання цього слова виникла певна двозначність трактування, на що я, власне, й звернув вашу увагу.
До речі, за вашою порадою прогуглив у картинках слово "наркоман". Дійсно, фотка Зєлі там з'явилася, - але аж на 23 місці. І його випередив Обама, бо його фота, - на 15 місці.
Обами взагалі не бачів.
Зараз зміню налаштуваня,та подивлюсь.
Фото юнака Обами(?) на 19.
https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemu-privedet-reshenie-oon/a-55826990
Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООНВ ООН прислушались к рекомендациям ВОЗ и косвенно признали наличие у конопли лечебных свойств, исключив марихуану из списка опасных наркотиков. К чему может привести это решение?Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года - основной международный инструмент, служащий ориентиром для стран-участниц организации в множестве запрещенных препаратов.До недавних пор каннабис упоминался в документе дважды. В списке I, представляющем собой общий перечень всех наркотических веществ, признанных таковыми на данный момент. И в списке IV, в который включены самые опасные наркотики, подлежащие строжайшему контролю - к примеру, героин и кокаин.Отныне, впрочем, каннабис больше не будет находиться с последними в одном ряду. 2 декабря Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую коноплю и ее производные из списка IV. В основу такого решения легли соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые та направила в ООН в январе 2019 года. Что же касается исключения конопли из Списка IV, то и это решение было принято лишь минимальным большинством голосов. Из 53 государств-членов организации в пользу этой инициативы высказались 27 стран. 25 стран, включая Россию и Китай, выступили против, а одна страна - Украина - воздержалась от голосования.
Какие все-таки у вас организмы-то слабые!
https://youtu.be/7JF3LdXjsF4
Эта тупая власть (Подоляк, редкий идиот, что он несет??) и рыговские кадры Овоща должны тянуть друг друга ко дну вместе. Молодцы, дегенераты.
вот именно так и заявил, бывший посол Канады