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Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про

Заява заступника голови Офісу президента України Олега Татарова щодо "зовнішнього управління" в Україні спровокована серйозним і системним психологічним тиском на нього.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Подоляк підкреслив, що висловлювання Татарова спровоковані "серйозним і системним психологічним тиском".

"Останніми днями Олег Татаров перебуває під серйозним і системним психологічним тиском. Причини цього зрозумілі. Подібний тиск, зокрема й агресивні пікети та мітинги під стінами ОП, спровокували дещо заплутані й двозначні заяви з боку Олега Юрійовича. Тому офіційно хочемо всіх запевнити в тому, що пан Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не економічні відносини з МВФ чи Світовим банком, а лише рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які й оплачують подібні компроматні кампанії", – заявив він.

Подоляк додав, що в України "чудові стратегічні відносини з нашими західними партнерами, які дають змогу країні впевнено себе почувати в конкурентному глобальному світі".

Раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву Татарова щодо пікету з вимогою його відставки.

"Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.

Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління", - написав Татаров у фейсбуці.

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Топ коментарі
+65
ця тварина була люстрована.
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05.12.2020 17:40
+61
Если милиционер старой закалки Татаров так разволновался, что несёт полную ахинею, так может быть дать ему отдохнуть и освободить от должности? Пусть реабилитируется в частном секторе, вне госбюджета?
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05.12.2020 17:38
+58
Путевку ему. В Лукьяновский санаторно-оздоровительный комплекс.
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05.12.2020 17:41
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А порошнеко - це, по-вашому, проукраїнська сила? Цікаво, а на фіга ця проукраїнська сила 31 серпня 2015 року намагалася пропхнути в Конституцію України особливий статус бамбасу? І якби не граната і шалений спротив свободівців під Верховною Радою - пропхнули б. Це так, лише один епізод з проукраїнської діяльності сиволапого гетьмана.
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06.12.2020 03:42 Відповісти
Свистишь
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06.12.2020 07:09 Відповісти
зЗато у бубочки никаких проблем. Ни моральных ни психологических...
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05.12.2020 18:08 Відповісти
А что вы хотите от общества с ограниченной ответственностью?)
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05.12.2020 18:14 Відповісти
Проблемы у бубы есть, но ему о них никто не скажет. Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 223 Сюрприз будет после 20-го января! Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 7815
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05.12.2020 18:30 Відповісти
Байден придет порядок наведет?
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05.12.2020 21:19 Відповісти
Да просто у чувака интеллектуальный локдаун
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05.12.2020 18:13 Відповісти
Лять,пора сносить ему бошку.Это о...вшая тварь.Да и вместе с тем,кто его назначил.
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05.12.2020 18:14 Відповісти
"внешние управление" это ватный пропагандистский штамп направленный против сближения Украины с Западом. Татаров и подобные коррупционеры готовы хоть завтра встречать российские танки с цветами, лишь бы их оставили у кормушки.
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05.12.2020 18:17 Відповісти
Не ватний, а мацковскій штамп. Бо вата - це ідіоти, а московська політика базована на розрахунку.
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05.12.2020 20:24 Відповісти
Запутанные двусмысленные заявления из-за психологического давления, - в Офисе президента отреагировали на слова Татарова о "внешнем управлении" - Цензор.НЕТ 2111
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05.12.2020 18:17 Відповісти
Лєнка:
- Вова, ну сколько можно сидеть в туалете?!!! Я устала детей писать в ванную комнату отправлять!...
- Лена, у меня понос!...
- Да когда же он кончится?!!! Ты уже пачку «Лоперамида» сожрал!
- Как только эти сумасшедшие митинговальщики разойдутся…
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05.12.2020 18:21 Відповісти
Ну, да, Татаров знаходиться під психологічним тиском, випив зайвого і несе сам не знає що ... Запутанные двусмысленные заявления из-за психологического давления, - в Офисе президента отреагировали на слова Татарова о "внешнем управлении" - Цензор.НЕТ 5569
Якісь дитячі пояснення
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05.12.2020 18:25 Відповісти
Зачем терять время на изучение маразмов ВАТНИКА ТАТАРОВА - надо его на елку - скоро Новый год 😀😀😀
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05.12.2020 18:26 Відповісти
И вообще ... Не мешайте Татарову работать ! Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 8

Он одного президента в Ростов сплавил, пусть закончит со вторым ! (с)
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05.12.2020 18:28 Відповісти
пи.си.. Интересно, как скоро таким же образом будут объяснять бред и обезьяньи ужимки Зеленского!?! ... Не власть, а какое то сборище неврастеников ...(с) Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 5519
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05.12.2020 18:32 Відповісти
Серед сотень кандидатур Зе-команда витягує саме люстратів. Совпаденіє ?
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05.12.2020 19:26 Відповісти
Бедняга, от непосильного психологического давления Татаров перестал контролировать свои слова и транслируют российскую пропаганду открытым текстом. Я так понял, Офис президента предлагает нам его пожалеть?
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05.12.2020 18:29 Відповісти
Гнилой народец в ОПе собрался
Против Пороха 58 дел заведено, а он ЗЕлень давит.
Здесь слабак Татаров согнулся под психологическим давлением

Что же будет с Татаровым, когда его на кол на Майдане посадят, а ????
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05.12.2020 18:32 Відповісти
ничего не будет... сознание его покинет от понимания неотвратимого наказания задолго. и нашатырь не поможет....
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05.12.2020 23:27 Відповісти
Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління"

***********Оце так! Зєльцмани визнали, що взяли на роботу шизофреніка!!! Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 2169
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05.12.2020 18:35 Відповісти
Нарік взяв шизіка. Що тут дивного?!
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05.12.2020 20:01 Відповісти
Мабуть, я чимось у щось не втикаю.
На Цензорі заборонено вживати слова "коксозалежний блазень", чи давати посилання на пошук у Гугл-картинках за словом "нарик"? Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 2844
Якесь відчайдушно-кумедне непорозуміння...
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05.12.2020 21:43 Відповісти
Перейдить на російську. Введить "наркоман" - отримеєте криворагульного пісюніста Зеленського (Зельцмана).
Введить "*****"- подивіться чиє фото вийде.
От чому на раші дуже хочуть зробити чебурнет!
А щоб ви зробили,коли на пошук за словом з'являлося ваше обличя?!!
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06.12.2020 02:29 Відповісти
Мені то ви можете пояснювати, що завгодно.
Але Гугль знає точно, хто такий Нарік. )))
І Бутусов знає, хто такий Нарік, бо той Нарік подавав до суду на Бутусова.
А от у вашому коментарі через вживання цього слова виникла певна двозначність трактування, на що я, власне, й звернув вашу увагу.

До речі, за вашою порадою прогуглив у картинках слово "наркоман". Дійсно, фотка Зєлі там з'явилася, - але аж на 23 місці. І його випередив Обама, бо його фота, - на 15 місці. Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 4000
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06.12.2020 10:18 Відповісти
Це вже нова інтерпретація. Коли дивився у 06.2016. Пісюніст був на 3 фотці.
Обами взагалі не бачів.
Зараз зміню налаштуваня,та подивлюсь.
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06.12.2020 11:00 Відповісти
Щойно подивися. Зеленський - 14 фото. Та десь на 7му десятку друге. Раніш їх було більше.
Фото юнака Обами(?) на 19.
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06.12.2020 11:09 Відповісти
Стрімка легалізація наркоманії, - ООН визнала марихуану лікарським засобом, а не особливо небезпечним наркотиком. Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 2120
https://www.dw.com/ru/marihuana-bolshe-ne-narkotik-k-chemu-privedet-reshenie-oon/a-55826990

Марихуана больше не наркотик? К чему приведет решение ООНВ ООН прислушались к рекомендациям ВОЗ и косвенно признали наличие у конопли лечебных свойств, исключив марихуану из списка опасных наркотиков. К чему может привести это решение?Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года - основной международный инструмент, служащий ориентиром для стран-участниц организации в множестве запрещенных препаратов.До недавних пор каннабис упоминался в документе дважды. В списке I, представляющем собой общий перечень всех наркотических веществ, признанных таковыми на данный момент. И в списке IV, в который включены самые опасные наркотики, подлежащие строжайшему контролю - к примеру, героин и кокаин.Отныне, впрочем, каннабис больше не будет находиться с последними в одном ряду. 2 декабря Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую коноплю и ее производные из списка IV. В основу такого решения легли соответствующие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые та направила в ООН в январе 2019 года. Что же касается исключения конопли из Списка IV, то и это решение было принято лишь минимальным большинством голосов. Из 53 государств-членов организации в пользу этой инициативы высказались 27 стран. 25 стран, включая Россию и Китай, выступили против, а одна страна - Украина - воздержалась от голосования.
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06.12.2020 13:52 Відповісти
Пускай решают. У всего есть міn 2 применения.
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07.12.2020 00:19 Відповісти
А з якого боку тиск? Чи з обох боків одночасноЗаплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 4084
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05.12.2020 18:55 Відповісти
забрехалися. і кожна наступна заява вже спочатку сприймається як брехня, яку ще треба доводити, викручуватись та брехати... і це лише погіршує стан. увійшли в штопор. ловіть карму брехуни.
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05.12.2020 18:58 Відповісти
Он подчеркнул, что высказывания Татарова спровоцированы "серьезным и системным психологическим давлением"


Какие все-таки у вас организмы-то слабые!
https://youtu.be/7JF3LdXjsF4
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05.12.2020 19:00 Відповісти
Так організми ж, сер.
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05.12.2020 19:05 Відповісти
Спасибі за таке роз*яснення про психічний стан посадовця. Йому треба негайно звільнитися щоб не було ускладнення здоров*я як це трапилося з Насіровим.
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05.12.2020 19:04 Відповісти
Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 1353
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05.12.2020 19:31 Відповісти
Тоесть мудак ватный сильно переволновался?
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05.12.2020 19:38 Відповісти
та то в нього шелуха посипалося та оголиося його багнюче нутро, лайно в нього з рота полізло!
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05.12.2020 19:42 Відповісти
какая,бл...,неженка,давили ее суку -видать не додавили
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05.12.2020 19:44 Відповісти
Отмазка - так себе.
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05.12.2020 19:49 Відповісти
Все что не связано с рашистами - для Татаров это внешнее
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05.12.2020 20:02 Відповісти
Интересно Подоляк с Арстовичем проводят свои отмазки посредством победы на конкурса у Дерьмака?
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05.12.2020 20:04 Відповісти
а ведь впереди черенок лопаты в прямой кишке...(
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05.12.2020 20:16 Відповісти
Эти борцуны-путинята борються с "внешним управлением",считая кремлевское ВНУТРЕННИМ УПРАВЛЕНИЕМ страной по определению.
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05.12.2020 20:21 Відповісти
так по заявлению этого подоляка у пассажира психични розлады? ну на йух такой в органе влады вам нужен? а гарант? он же что нибудь серьёзное натворит и ему ничего не буде потому что он окуевший!!!!! блин у вас уже вообще кадровый голод?
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05.12.2020 20:35 Відповісти
Татаров уже заговаривается словами Медведчука , Вову уже фейсбук не прьот, некоторые сайты с известными редакторами похожими на бабушку сплетниц читает... Дочитался уже рост пандемии вознес в геометрическую прогрессию ...Как падает, правда, не смог описать математическими метафорами , на рошенках заклинило.
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05.12.2020 20:42 Відповісти
Это Арестович про Татарова. Уже "понял и простил" палачей Майдана. Уже стал другом портновско-медведчуковско-ФСБшных выкормышей Ермака и Татарова. За сколько он продался или всегда был российской "консервой"
Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 8681
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05.12.2020 20:53 Відповісти
Он просто приспособленец.
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05.12.2020 20:56 Відповісти
Арестович хочет чтобы ещё морду били при встрече и здоровании за руку? С ним и чикатило мог поздороваться приветливо и сдержанно. Бред какой-то.
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05.12.2020 20:57 Відповісти
Хочется Арестовичу сказати- Бегі Леша бегі! Ти стаєш занадто неперконливим , тебе засмокче це зелене болото - красавца-развєдчіка! )) Чи ти роботу консервну робиш ? Бо інакше, як, навіть будучи аферистом, не дУрнем же - як можна було піти в оцю ж(ОПУ) ? Це як за золотим айфоном в сільский туалет з опаришами сігануть .
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05.12.2020 21:35 Відповісти
Татаров будет уволен или клован совсем недееспособен в связи с серьёзным психологическим давлением на него ермака?
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05.12.2020 20:55 Відповісти
вовк визнав його звільнення з МВС незаконним, татар прийшов ОПУ на противагу Авакову, якого так не поважає армяк з портним. Ну чисто як діти, вони заточені тільки хабарі брати і за спинами красти чуже майно, портний у свій час навіть їздив по Україні і проводив тренінги як позбавляти лохів їхнього майна так, щоб лохи про це не догадались. В часи Януковича була бригада таких юристів - три андрії та рінат, активісти відправки ЮВТ до Качанівки на відпочинок. В кримінальному праві одним із різновидів шахрайства є зловживання довірою. Ось і тут - втерся Олег в довіру до Микитася, і все, що було ваше стало наше. А прокурорка вже давно пропонує - делайте взноси. А тут видумують-психологічний тиск анти українських сил на особистих друзів Суркова. Чепуха
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05.12.2020 20:59 Відповісти
Что в команде зеленского отлично умеют делать так это включать дурака. Тут они действительно професионалы, как никак 95 квартал за плечами.
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05.12.2020 21:12 Відповісти
якби були не такими- так би не зіграли... Грати дурака талановито - теж розум потрібен, а в них же не виходить ...
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05.12.2020 21:37 Відповісти
Понятно. Воры . Это видно по их рожах и не скрываясь под "крышей" оп будут рейдерством и рекетом заниматься.
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05.12.2020 21:24 Відповісти
Тоните, крысы, вместе"
Эта тупая власть (Подоляк, редкий идиот, что он несет??) и рыговские кадры Овоща должны тянуть друг друга ко дну вместе. Молодцы, дегенераты.
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05.12.2020 21:57 Відповісти
внешнего управления нет
вот именно так и заявил, бывший посол Канады
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05.12.2020 22:04 Відповісти
Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 6341 Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління" - Цензор.НЕТ 8521
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05.12.2020 22:33 Відповісти
Подоляк добавил, что у Украины "отличные стратегические отношения с нашими западными партерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире"- МВФ и остальные мировые инвесторы и кредиторы Украины,уличают эти фантазии , как ложь ,или бредовые инсинуации, не только советников президента
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06.12.2020 00:18 Відповісти
Про "ситуацію з Татаровим" обговорюють журналіст, нардеп VІІІ-го скликання (фракція НФ) Сергій Висоцький, нардеп ІХ-го скликання Віталій Безгін (фракція СН), блогер Карл Волох. Дивіться з 0:51:00 до 1:06:00. 15 хвилин, цікаво. Цікаво й те, що майданівець, проєвропейський нардеп з СН В.Безгін подався на захист охвістя ЗЕ і корупції в ньому. Така в них всіх карма?
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06.12.2020 01:04 Відповісти
Подоляк нес пургу, работая на яныка, теперь такую же пургу несет работая на ермака-козыря, потомственного агента фсб.
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06.12.2020 01:53 Відповісти
Замзавгоспа, а міркує так як видний державний політик.
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06.12.2020 03:56 Відповісти
А нельзя, чтобы сам Татаров дал разъяснения? Подоляк, ты что работаешь суфлером Татарова? Он что, несмышленыш?
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06.12.2020 10:47 Відповісти
гівнокоандуючий сіганув на фронт -буде замилювати тему Татарова новими відосами...
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06.12.2020 16:09 Відповісти
Facebook удалил аккаунт замглавы ОП Татарова за deep fake.Первый (кроме бывшего Азарова), которого из украинских политиков заблокировал фейсбук https://www.youtube.com/watch?v=TJGpKk3VtRY
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06.12.2020 16:45 Відповісти
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