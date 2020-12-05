Заплутані двозначні заяви через психологічний тиск, - в Офісі президента відреагували на слова Татарова про "зовнішнє управління"

Заява заступника голови Офісу президента України Олега Татарова щодо "зовнішнього управління" в Україні спровокована серйозним і системним психологічним тиском на нього.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Подоляк підкреслив, що висловлювання Татарова спровоковані "серйозним і системним психологічним тиском".



"Останніми днями Олег Татаров перебуває під серйозним і системним психологічним тиском. Причини цього зрозумілі. Подібний тиск, зокрема й агресивні пікети та мітинги під стінами ОП, спровокували дещо заплутані й двозначні заяви з боку Олега Юрійовича. Тому офіційно хочемо всіх запевнити в тому, що пан Татаров під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не економічні відносини з МВФ чи Світовим банком, а лише рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які й оплачують подібні компроматні кампанії", – заявив він.



Подоляк додав, що в України "чудові стратегічні відносини з нашими західними партнерами, які дають змогу країні впевнено себе почувати в конкурентному глобальному світі".

Раніше Цензор.НЕТ опублікував заяву Татарова щодо пікету з вимогою його відставки.

"Сьогодні представники антиукраїнських сил організували біля Офісу президента пікет із вимогою моєї відставки.

Доти, доки я працюю у владі, я продовжуватиму на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління", - написав Татаров у фейсбуці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні новини 4 грудня: ЄСВ платити не треба, локдаун відклали на 2021 рік