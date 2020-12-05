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Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
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карантин (16073) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну

У МОЗ побоюються, що в середині лютого до захворюваності COVID-19 може додатися захворюваність на сезонний грип.

Введення локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч на день. Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Розрахунки показують, що в разі введення тритижневого локдауну в січні, подальше зростання захворюваності не буде піковим, і ми зможемо нормально пройти лютий-березень, і надалі обійтися без ще одного локдауну", - сказав Ляшко.

За словами головного санлікаря, середина лютого - особливо напружений час пандемії коронавірусу, оскільки тоді до захворюваності коронавірусу додається і захворюваність сезонним грипом.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше Віктор Ляшко заявив, що посилений тритижневий карантин в Україні можуть ввести на початку січня 2021 року.

Також читайте: Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи
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Топ коментарі
+11
Ляшко,

Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9308
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05.12.2020 18:00
+9
ЗЕбил-предсказатель. Господи, какие они убогие и тупые
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05.12.2020 17:59
+7
Гнусні й смердбчі...
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05.12.2020 18:01
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Прямо Мишель Нострадамус... Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 3874
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05.12.2020 17:55 Відповісти
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
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05.12.2020 17:59 Відповісти
Своими глазами видел? Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 6684
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05.12.2020 18:11 Відповісти
здрысни, номерной...

чмо Арестович приступил к работе...
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05.12.2020 18:27 Відповісти
Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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05.12.2020 20:28 Відповісти
Лиса гадалка їх натаскував, а зараз каже вони граблями його по лисині луплять...
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05.12.2020 21:48 Відповісти
ЗЕбил-предсказатель. Господи, какие они убогие и тупые
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05.12.2020 17:59 Відповісти
Гнусні й смердбчі...
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05.12.2020 18:01 Відповісти
Значит для тебя ОПЗЖоппые пахнущие и не гнусные?
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05.12.2020 18:12 Відповісти
Це ти про тих, у яких коаліція з ТЮ і зЁ у Київській облраді?
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05.12.2020 18:22 Відповісти
Що потрібно,те й брехатимемо.... А люди,нехай гинуть...
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05.12.2020 17:59 Відповісти
Ляшко,

Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9308
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05.12.2020 18:00 Відповісти
График не очень . Вот в начале года красивые рисовали - к концу марта заразится 7 млрд. Вот это был размах.
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05.12.2020 18:01 Відповісти
Количество заболевших приблизится к нолю, когда все вымрут.
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05.12.2020 18:02 Відповісти
Брехня, Без локдауна не хуже будет.
Обеспокоились бы лучше бесплатным вакциониролванием для всех.
Так это же работать надо и в карман ничего не отломится.
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05.12.2020 18:03 Відповісти
% положительных результатов тестов величина стабильная. Манипулируя их количеством можно "выйти" на любую цифру заболевших. Хоть 0 чел. в день как в Сев.Корее
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05.12.2020 18:04 Відповісти
Интерестно, а здоровые люди тоже могут крепким иммунитетом заразить больных ? Что тогда делать ?
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05.12.2020 18:05 Відповісти
Ну какое сокращение????
Гостиницы будут работать, транспорт будет работать, все будет работать и ГРАНИЦЫ НЕ ЗАКРОЮТ, по заверениям зели. Смысл? Он уже весной справился, в эпидемию открыл ворота и привёз всех подряд из-за чего вся страна страдает, всех собирал не проверял никого. Такое впечатление, что все назло делается. Все это из-за него.

И теперь опять говорит, что въезжать выезжать будут все спокойно и зачем карантин, будут тогда объявлять снова и снова и этот ад не закончится, в чем смысл?
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05.12.2020 18:09 Відповісти
Слепой сказал " увидим" Глухой сказал " услышим".
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05.12.2020 18:11 Відповісти
В китайской Ухани давно нет короны вируса и народ шастает без масок.... Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 5382
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05.12.2020 18:12 Відповісти
Значит надо им назад отправить подарок, который нам привез Ишак в Новые Санжары, а потом добавил еще 1,2 млн из Европы. Теперь на эпидемии, и смертях украинцев, пархатые ничтожества зарабатывают миллиарды.
Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9863
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05.12.2020 18:31 Відповісти
Начало эпохи нищеты.
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05.12.2020 21:55 Відповісти
там поначалу в карантин перекапывали дороги, что б вирус не разносили.
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05.12.2020 18:50 Відповісти
Пройти тест 1 100 гривен,10 суток в инфекционке 10 000 штук,медикаменты и кислород еще 10 000...нехилый бизнес проэкт придумали...
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05.12.2020 18:15 Відповісти
Особенно народ волнуется по поводу Эпицентра. Второй номер с Мрией может и не пройти. Где тогда ховаться будете, «министры» и главзебил?
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05.12.2020 18:15 Відповісти
Якщо хворі на діабет,легко переносять цю хворобу,то може не така вона і страшна?
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05.12.2020 18:16 Відповісти
Болезнь довольно мерзкая и непонятно с какими последствиями. Лично я никуда в степановский лохотрон не обращался, отвалялся две недели в обнимку с приставкой сына и вперёд на работу. Дёшево, сердито и куча побед в Фифе, плюс на выходе побаливаете в груди и обеденный подъём температуры до 37,3, но думаю жить буду...
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05.12.2020 18:25 Відповісти
У меня COVID19, кроме болячек, по психике ударил, галлюцинации там, спутанное сознание, не смертельно вроде, хотя затруднение дыхания тоже было, но до сих пор, через месяц, кое чего найти не могу.
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05.12.2020 18:50 Відповісти
Воно і без тебе зменшиться...
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05.12.2020 18:16 Відповісти
А в декабре мы пляшем и танцуем как стрекоза? Зато мы понравились фоповцам да? Праздники.. Елки ******
Кстати в китае маски на каждом шагу бери не хочу... У знакомой дочь там работает.. И культура.. Так что не надо ля ля ля..
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05.12.2020 18:19 Відповісти
ВАНГИ вы сраные, уже вещали, что весенний локдаун не даст роста заболеваемости. А что имеем? Повсеместный рост в тысячи раз! Упустили вы, гады ненасытные, шанс сократить потери. Зато души умерших, которых повезут на погост по выстроенным за счет их здоровья дорогам, не будут давать вам покоя ни днем ни ночью. И не ждите от них благодарности!
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05.12.2020 18:20 Відповісти
Ну то він вже загнув ! ))
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05.12.2020 18:20 Відповісти
Количество заболевших сократится/ Пророки обезьянника Коломойского: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов."Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь.Здесь замешана "большая семерка", - нардеп Шахов. Нардеп Шахов заболел коронавирусом/ "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая. "Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых.
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05.12.2020 18:20 Відповісти
Что вы тут сказки про диабет? Мою знакомую госпитализирывали ссстарацией 45..и 4капельницы каждый день плюс уколы.. И задыхалась она(учитель) и под кислородной маской была.. И такого насмотрелась... Я дома с ковид боролась.. Здоровая типа.. А она в больнице под присмотром врачей.. Анализы и прочее... И прочитала вызывай скорую. Будет плохо тебя спасут.. Ага.. Скорая не едет всем плевать.. Гугл в помощь в лечении.. Так что сахар у нее плясала и давление.. А тут пишут что попала.. Вот кум позвонил.. 60ему. 32дня на больничном.. Ковид
В общем пока вас жареный петух не клюнет.. Можете и дальше петь про ковид что это чушь.. Флаг вам в в руки и в ковидное отделение те.. Запакуете пару человек в пакет.. Отрезвеете
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05.12.2020 18:26 Відповісти
А если не сократится?? Ты и остальное зеленое стадо уйдете в отставку...или произнесете свое коронное..."каждый имеет право на ошибку"???
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05.12.2020 18:27 Відповісти
А то что так звание правительство ******** на голову...
Это не значит что у вас не должно ее быть..
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05.12.2020 18:28 Відповісти
А я вчера у своей домашней Докторши был -- прививку от гриппа она мне ввела.

Фрау тэндитна -- уговаривала меня не долго -- ширево самое модное...
Заодно и обсудили ситуацию с Короной во всём Мире и у нас на местах.

Врачебные праксисы на приём клиентов с простудными заболеваниями не работают: Звонишь, объясняешь, приезжают, диагностируют и лечишься дома -- от любого насморка...
Заражённость народа повышается. Особой разницы в количестве заболевших Короной, между пожилыми и молодыми людьми, не наблюдается.
Основное осложнение -- воспаление лёгких.

В клиники кладут только тяжёлых, с целью экономить койко-места... -- их уже больше сотки на 100 000 населения, при норме 50. -- ежедневно!
Спросил свою Эскулапшу, шо она знает про главного санитарного врача Украины Виктора Ляшка?
-- грит, шо знает только одного Ляшка, да и тот не тот, вроде?... ...и вообще сильно не уверена ни в одном из них -- это всё другие Уровни, Высоты, Дали и Горизонты... -- а она среди людей -- нэмов сирэнькэ мишенятко...*)
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05.12.2020 18:29 Відповісти
Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну - Цензор.НЕТ 1023
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05.12.2020 21:24 Відповісти
Отличная логика тех, кто "планирует локдаун" (!!!) в январе.
Закрыть всех кто заразится на праздничных мероприятиях по домам, чтобы те кто не ходил, заболели то же ! Интересно, какое диверсионное училище заканчивал Зеленский и Ко!? (с)
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05.12.2020 18:30 Відповісти
Курсы предателей в Трускавце...под эгидой фсб...
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05.12.2020 18:33 Відповісти
Кількість захворілих скоротиться по любому...Хтось перехворіє і отримає імунітет,хтось помре і теж не буде приймати участь у цій дебільній статистиці...
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05.12.2020 18:34 Відповісти
...как же потерял киев шо он не баллотировался на город. талант из подворотни. хренов миллионер из трущоб. спрашивается зачем тогда моз. пилить антиковидный фонд.? си все лечить ограничениями. олень соросовский
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05.12.2020 18:39 Відповісти
Бундес предложил интересное решение для немецких фанатов австрийских горно-лыжных куррортов -- их тут море -- точнее -- горы! Страшная Сила!
Короче -- ехайте себе, куда вас Австрия впустит -- но на обратном назаде, обязательных 10 дней карантина... ...а то 15. Государство просто самоустранилось, изверги...*)

Пока шо я на автобанах лыжных автобусов не видел -- давно. Ну, побачым с понедельника...
Лучше гор может быть только дома! *)
Ещё -- порешили в Райхстаге, что бесплатно лечить и вакцинировать будут не только застрахованных, но и всех тех, кто платит налоги в немецкую казну. Поддержал!
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05.12.2020 18:47 Відповісти
Это только на бумаги.а так как будут работать курорты и будут шастать по гостям то реально будет прирост
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05.12.2020 18:47 Відповісти
шлюшко, так не терпится добить остатки экономики Украины? шлюшко - бредишь о голодоморе народа? так народ тебя первого - на мыло пустит..
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05.12.2020 18:56 Відповісти
Помню свинячий и курячий грипп тоже рекламировали,а Юля со своим Тамифлю пабедила негапразды... Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну - Цензор.НЕТ 6189
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05.12.2020 18:58 Відповісти
Ничего личного только бизнес... Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну - Цензор.НЕТ 1482
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05.12.2020 18:59 Відповісти
Освободите малый и средний бизнес от налогов - и тогда делайте свой локдаун
Только БЮДЖЕТНИКИ ПУСТЬ СИДЯТ БЕЗ ЗАРПЛАТ . ( где на них налогов набрать предпринимателям - и так все обвалилось )
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05.12.2020 19:14 Відповісти
Интересная - освободить от налогов. Во всём мире кризис и без казны остаться? Откуда тогда возьмутся деньги на медицину? образование? уход за дорогами?
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05.12.2020 20:43 Відповісти
Введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день... В первой половине февраля, а дальше по новой..
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05.12.2020 19:50 Відповісти
А если не сократится пусть все правительство идет в тюрьму
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05.12.2020 19:54 Відповісти
*****.. вони ідіоти??? Один кричить локдауну не буде, інший чекає "сократившихся заболевших" від локдауна, якого не буде.. !! Враження таке, що нашою країною керують пацієнти палати № 6...
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05.12.2020 21:20 Відповісти
Ляшко бідолга, він там ніби розумний, мабуть це він Вовці про геометричну прогресію росту хворих написав... А Вовчині мізки вже й Пороха з рошеном доуявляли... тепер виходить й з учорашніх 12 тисяч оголошує про 6 у січні... Вони усі там подуріли ... грудень дати по максимуму дійти а потім РРРАЗ- і 6 ?
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05.12.2020 21:46 Відповісти
прем"єрміністр, міністр профільний, оцей Ляшко - їх чим Вовка прикормлює?
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05.12.2020 21:49 Відповісти
 
 