Терористи застосували ПТРК поблизу Водяного. Від початку доби 5 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС
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Від початку поточної доби, 5 грудня, в смугах відповідальності підрозділів ООС зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
"Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначають в ООС.
Крім цього, саперами ДСНС розміновано 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за минулу добу, 4 грудня, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, поранений один український воїн.
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Наверное, это по мнению зеленского вполне достойный ответ...
Если бы ИГИЛ нанес удар по Израилю, то ВВС Израиля, уже бомбили бы лагеря террористов.
ИА «Панорама»
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Контрснайперы ответкой не считаются?
Начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины задержали на взятке. Он требовал у предпринимателя 400 тысяч гривен за создание «особых» условий для участия в государственной закупке - в такую сумму полковник оценил внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ.
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Всего на всего этот подонок поменял зелёный цвет погон и нашивок на черный
Оксана Корчинська- як виганяють хлопців, які мають ампутації, з лав ЗСУ.
но танков не было
были голуби, но то таке
тоже вариант