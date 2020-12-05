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Терористи застосували ПТРК поблизу Водяного. Від початку доби 5 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Терористи застосували ПТРК поблизу Водяного. Від початку доби 5 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 5 грудня, в смугах відповідальності підрозділів ООС зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми. Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

"Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами. Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зазначають в ООС.

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 Крім цього, саперами ДСНС розміновано 6 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 93 вибухонебезпечних предмети.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за минулу добу, 4 грудня, російські найманці на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню, поранений один український воїн.
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Топ коментарі
+8
Противник применил ПТРК а мы разминировали 6 гектаров прифронтовой территории...
Наверное, это по мнению зеленского вполне достойный ответ...
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05.12.2020 18:20
+8
Зелене перемир"я діє!!! Вже пішли гранатомети та ПТРК,чекаємо на арту та танки !!)))
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05.12.2020 18:27
+7
Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9936
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05.12.2020 18:19
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Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9936
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05.12.2020 18:19 Відповісти
Противник применил ПТРК а мы разминировали 6 гектаров прифронтовой территории...
Наверное, это по мнению зеленского вполне достойный ответ...
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05.12.2020 18:20 Відповісти
Да .а еще он оставил их туалеты без бумаги и средств гигиены. ВОТ КАК.
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05.12.2020 18:31 Відповісти
Уничтожение не разорвавшихся снарядов, тоже входит в понятие "разминирование".
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05.12.2020 18:51 Відповісти
Читаем внимательно: "На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем украинских военнослужащих. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечают в ООС. Источник: https://censor.net/ru/n3235217
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05.12.2020 22:40 Відповісти
Это был легкий сарказм.
Если бы ИГИЛ нанес удар по Израилю, то ВВС Израиля, уже бомбили бы лагеря террористов.
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05.12.2020 22:48 Відповісти
Я не уверен, что можно проводить аналогии между боевыми потенциалами Израиля и ИГИЛ с одной стороны и между Украиной и рашкой с другой стороны.
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05.12.2020 23:58 Відповісти
Зелене перемир"я діє!!! Вже пішли гранатомети та ПТРК,чекаємо на арту та танки !!)))
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05.12.2020 18:27 Відповісти
Вчора були 122 мм........
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05.12.2020 18:57 Відповісти
Русские в ОРДЛО уже давно 120 калибром стреляют, месяца три.
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05.12.2020 19:00 Відповісти
120 калибр давно работает со стороны ОРДЛО. Танки близко не подойдут, боятся СТУГНЫ.
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05.12.2020 19:33 Відповісти
птрк и снайперы, какие мелочи для зеленых... понять и простить
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05.12.2020 18:28 Відповісти
Головне не стріляти та жодної агресії в бік агресора !!)))
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05.12.2020 18:29 Відповісти
Та не закончится эта война, пока ***** не здохнет и винторогия не развалится(((
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05.12.2020 18:28 Відповісти
Кремлівський недопалок озвучив умови Росєї,Даунбас з особливим статусом в складі України !!))
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05.12.2020 18:32 Відповісти
К новому году готовятся. Ничего, в ответ говнокомандующий пришлёт ёлочные шары с логотипом ВС РФ. Свято наближаеться
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05.12.2020 18:33 Відповісти
зато кизячки хоть облкгченно вздохнули...



ИА «Панорама»

На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами

Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3671
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05.12.2020 18:38 Відповісти
не просто уменьшилось ,а сократилось до нуля-теперь всё происходит добровольно,по любви
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05.12.2020 21:15 Відповісти
ДА... Жадные хохлы. Ответку не дают. Может для ВР готовят.????
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05.12.2020 18:51 Відповісти
На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем украинских военнослужащих.Источник: https://censor.net/ru/n3235217

Контрснайперы ответкой не считаются?
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05.12.2020 18:57 Відповісти
В МО сейчас сидят клоуны и воры.
Начальника отдела Главного управления развития вещевого имущества Вооруженных сил Украины задержали на взятке. Он требовал у предпринимателя 400 тысяч гривен за создание «особых» условий для участия в государственной закупке - в такую сумму полковник оценил внесение изменений в технические условия элементов военной символики ВСУ.
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Всего на всего этот подонок поменял зелёный цвет погон и нашивок на черный
Терористи застосували ПТРК поблизу Водяного. Від початку доби 5 порушень режиму припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6165
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05.12.2020 18:58 Відповісти
«Если действия армии диктуются не столько военными соображениями, сколько политической необходимостью, то такая армия уже наполовину разбита». Ф.Энгельс
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05.12.2020 18:59 Відповісти
Тварь зеленая! Деморализует Армию! Сам-то пойдет на окопную войну после массового отказа военных продлевать контракты? Или ссыкотно быть мишенью? А другие, значит, пусть будут?!!
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05.12.2020 19:27 Відповісти
на применение оружия врагом-надо подавлять артиллерией,только так отобьем охоту стрелять у абизян
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05.12.2020 20:10 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/3542039162528257/?notif_id=1607191636423698&notif_t=live_video&ref=notif

Оксана Корчинська- як виганяють хлопців, які мають ампутації, з лав ЗСУ.
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05.12.2020 21:00 Відповісти
то есть - все сидели все на жопе ровно, а потом они епанули из противоТАНКового ракетного комплекса
но танков не было
были голуби, но то таке
тоже вариант
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05.12.2020 21:59 Відповісти
 
 