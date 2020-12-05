Справа про вбивство волонтера Мірошниченка з Бахмута: Обвинувачені зривають засідання, але судді на це не реагують, - брат

Рік тому, 5 грудня 2019 року, в Бахмуті після побиття помер місцевий активіст і волонтер Артем Мірошниченко. Зараз неповнолітні обвинувачені очікують рішення суду в СІЗО, а справу про побиття почали розглядати спочатку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне радіо.

Починаючи з грудня минулого року справу про побиття Артема Мирошниченка розглядали в Артемівському міськрайонному суді. Але у березні матеріали передали до Слов’янського суду, оскільки в Бахмуті не вистачило суддів. За цей час у Слов’янську провели вже більш як 10 слухань по суті. Однак далеко справа не просунулася.

"На одному з останніх засідань розгляд вкотре подовжили, тому що знов не було одного адвоката. Призначили безкоштовного адвоката, а він може лише винести рішення про подовження", – розповідає брат загиблого Сергій Мирошниченко.

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За його словами, майже всі слухання проходять подібним чином. Наприклад, на одному із засідань судді оголосили технічну перерву тривалістю в кілька днів, бо не з’явився один зі свідків. Іншого разу розгляд письмових доказів перенесли через те, що захисниця одного з нападників Миколи Барабаша Олена Коломієць мала брати участь в іншому судовому засіданні. Ще одне слухання довелось перенести, оскільки та ж адвокатка пішла у відпустку, про що попереджала суддів, але вони це не врахували. Бувало, що засідання переносили двічі. Тоді хворіли судді, які мали розглядати справу.

У залі суду Олександр Баришок і Микола Барабаш, яких звинувачують у побитті Артема, були лише пару разів. Більшість засідань відбуваються у режимі відеоконференції. За словами брата загиблого, захисники підсудних користаються цією нагодою.

"Ми багато разів бачили, як адвокатки одного чи іншого підказують їм, аби ті казали, що нічого не чують. Вони забувають, що мікрофони увімкнені, тому в нас усе зафіксовано на аудіо та відео. У такий спосіб вони зривають судові засідання, але судді чомусь на це не реагують. Ми вимагали, щоб усі приїздили до зали суду, але суддя відповів, що він не зможе їх змусити, бо вони мають на це право", – каже Сергій Мирошниченко.

Він додає, що хлопці не визнають свою провину та поводяться зухвало. Спочатку ж вони не заперечували, що побили активіста. Однак вже тоді версія одного нападника суттєво відрізнялася від свідчень іншого.

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На позаминулому слуханні, яке відбулося 12 листопада, обвинуваченим продовжили термін перебування під вартою ще на 60 днів, до 10 січня. Наразі розгляд справи фактично "відкотили" на стартову позицію.

"Раніше головуючою суддею була Мірошниченко, однак у зв’язку з її хворобою та тривалим лікарняним головуючого суддю було замінено на суддю Старовецького. Стороною обвинувачення було оголошено клопотання про розгляд справи з початку відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу. Справа вже не на етапі підготовчих засідань, її заново заслуховують по суті", – розповіли Вільному радіо у Слов’янському міськрайонному суді.

3 грудня судді знов зібралися в одній залі, аби продовжити розгляд справи. На засіданні заслухали обвинувальний акт, вислухали позицію сторін і визначилися з порядком дослідження доказів, після чого відклали слухання до 24 грудня.

"У мене вже просто немає емоційних сил щоразу просити людей підтримати мене на суді. Їм це вже не цікаво, можливо, вони охололи, а чіплятися до них немає бажання. Залишились лише ті, хто насправді мене підтримував, а не ловив на цій хвилі хайп. Зараз зі мною їздять 2-3 людини", – говорить Сергій Мирошниченко.

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На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мирошниченка увечері 29 листопада минулого року напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мирошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мирошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мирошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.