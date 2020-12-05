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суд (8046) вбивство (2869) Слов'янськ (509) Мирошниченко Артем (12)

Справа про вбивство волонтера Мірошниченка з Бахмута: Обвинувачені зривають засідання, але судді на це не реагують, - брат

Новини Цензор.НЕТ Події

Справа про вбивство волонтера Мірошниченка з Бахмута: Обвинувачені зривають засідання, але судді на це не реагують, - брат

Рік тому, 5 грудня 2019 року, в Бахмуті після побиття помер місцевий активіст і волонтер Артем Мірошниченко. Зараз неповнолітні обвинувачені очікують рішення суду в СІЗО, а справу про побиття почали розглядати спочатку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вільне радіо.

Починаючи з грудня минулого року справу про побиття Артема Мирошниченка розглядали в Артемівському міськрайонному суді. Але у березні матеріали передали до Слов’янського суду, оскільки в Бахмуті не вистачило суддів. За цей час у Слов’янську провели вже більш як 10 слухань по суті. Однак далеко справа не просунулася.

"На одному з останніх засідань розгляд вкотре подовжили, тому що знов не було одного адвоката. Призначили безкоштовного адвоката, а він може лише винести рішення про подовження", – розповідає  брат загиблого Сергій Мирошниченко.

Також читайте: Справа про вбивство волонтера Мирошниченка з Бахмута: обвинувачені провину не визнають, суд оголосив перерву до 11 червня через неявку свідка

За його словами, майже всі слухання проходять подібним чином. Наприклад, на одному із засідань судді оголосили технічну перерву тривалістю в кілька днів, бо не з’явився один зі свідків. Іншого разу розгляд письмових доказів перенесли через те, що захисниця одного з нападників Миколи Барабаша Олена Коломієць мала брати участь в іншому судовому засіданні. Ще одне слухання довелось перенести, оскільки та ж адвокатка пішла у відпустку, про що попереджала суддів, але вони це не врахували. Бувало, що засідання переносили двічі. Тоді хворіли судді, які мали розглядати справу.

У залі суду Олександр Баришок і Микола Барабаш, яких звинувачують у побитті Артема, були лише пару разів. Більшість засідань відбуваються у режимі відеоконференції. За словами брата загиблого, захисники підсудних користаються цією нагодою.

"Ми багато разів бачили, як адвокатки одного чи іншого підказують їм, аби ті казали, що нічого не чують. Вони забувають, що мікрофони увімкнені, тому в нас усе зафіксовано на аудіо та відео. У такий спосіб вони зривають судові засідання, але судді чомусь на це не реагують. Ми вимагали, щоб усі приїздили до зали суду, але суддя відповів, що він не зможе їх змусити, бо вони мають на це право", – каже Сергій Мирошниченко.

Він додає, що хлопці не визнають свою провину та поводяться зухвало. Спочатку ж вони не заперечували, що побили активіста. Однак вже тоді версія одного нападника суттєво відрізнялася від свідчень іншого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побиття бахмутського волонтера Артема Мирошниченка, який помер унаслідок зазнаних травм. ВІДЕО камер спостереження

На позаминулому слуханні, яке відбулося 12 листопада, обвинуваченим продовжили термін перебування під вартою ще на 60 днів, до 10 січня. Наразі розгляд справи фактично "відкотили" на стартову позицію.

"Раніше головуючою суддею була Мірошниченко, однак у зв’язку з її хворобою та тривалим лікарняним головуючого суддю було замінено на суддю Старовецького. Стороною обвинувачення було оголошено клопотання про розгляд справи з початку відповідно до норм Кримінально-процесуального кодексу. Справа вже не на етапі підготовчих засідань, її заново заслуховують по суті", – розповіли Вільному радіо у Слов’янському міськрайонному суді.

3 грудня судді знов зібралися в одній залі, аби продовжити розгляд справи. На засіданні заслухали обвинувальний акт, вислухали позицію сторін і визначилися з порядком дослідження доказів, після чого відклали слухання до 24 грудня.

"У мене вже просто немає емоційних сил щоразу просити людей підтримати мене на суді. Їм це вже не цікаво, можливо, вони охололи, а чіплятися до них немає бажання. Залишились лише ті, хто насправді мене підтримував, а не ловив на цій хвилі хайп. Зараз зі мною їздять 2-3 людини", – говорить Сергій Мирошниченко.

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На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мирошниченка увечері 29 листопада минулого року напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мирошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мирошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мирошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.
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Топ коментарі
+19
Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: Обвиняемые срывают заседания, но судьи на это не реагируют, - брат - Цензор.НЕТ 1410
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05.12.2020 18:39
+18
Людину вбили за УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Саме тому кляті судді і слідство саботують правосуддя.
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05.12.2020 19:07
+14
Вот до чего дошло а Сашко Билый предупреждал ...
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05.12.2020 18:54
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Это всё происходит в Украине ?
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05.12.2020 18:36 Відповісти
Так, в судах, де іменем України випускають колаборантів з умовними термінами покарання та вбивць захисників України через "щиросердні" розкаяння... Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: Обвиняемые срывают заседания, но судьи на это не реагируют, - брат - Цензор.НЕТ 3140
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05.12.2020 18:44 Відповісти
Що далі???

Ще ТЕРПІТИ, чи вже нєєє ?

-Укроборонпром - банкрут (з 103 нині діючих підприємств Міноборони 55 вже занепали. А саме: 43 перебувають у стані припинення роботи, 9 вже припинили, а щодо трьох порушено справу про банкрутство в 2020р._

-Південмаш - банкрут
-Нафтогаз - банкрут
-Енергоатом - банкрут,
-АЕС - на грані...
-МАУ -на грані...
-Ексімбанк - банкрут
-КРАЗ - банкрут
-Загальна кількість банкрутств підприємств в 2020 - 400
«Укрзалізниця»- в критичному фінансовому становищі
-МОЗ - без грошей,
-МОН - без грошей
-Ракетобудування - без грошей
-Найбільший суднобудівні заводи в Україні -давно банкрути
-90 комерцбанків - вже збанкрутіли
-ФГВО їх активи розбазарює (продає) за 5% вартості
-Пенсійний Фонд - багато мільярдна діра... другому кв. 21 року - буде нічим виплачувати пенсії та здійснювати інші соціальні виплати
-Держбюджет- "решето", але борги олігархів перед ним - ретельно списують
-Пересічні - " в боргах, як в шовках" перед олігархами за комуналку, але майно у них за борги -відбирають
-ВВП - падає
-Поступлення до бюджету - невпинно падають
-3/4 Держбюджету - запозичення (які треба віддавати)
-Загальний борг України зріс на 5 млрд.дол.
-Борги ростуть і перед міжнародних фінансовими організаціями - перед МБРР вони вже становлять 4,86 млрд дол., Європейським Співтовариством - 3,63 млрд дол., перед МВФ - 2,41 млрд дол
-Вилучення з України іноземних інвестицій - зростає
-Залучення - нульове
-Держрезерви - порожні (розікрадені)
-Безробіття - зростає
-Четвертина працездатного населення - вже в трудовій еміграції
-Статки олігархів - невпинно зростають
-В офшорах їх "заробленого" бабла більше ВВП України
-Корупція та контрабанда - безмежні
-В тюрмах - жодного олігарха, чи топ-корупціонера- лише патріоти
-В їжі на фронті - черв'яки, а коти та собаки олігархів- відмовляються їсти ковбаси
-Пересічні жаліються, що борщі у них дуже ріденьки, а олігархи, що діаманти у них - дрібненькі
-Малий та середній бізнес-нищать
-Місячні зарплати в пересічних - дорівнюють п'яти годинам оплати "праці" міністрів, суддів, і 5 ХВИЛИНАМ -оплати роботи "нафтогазових кобелькових-вітренків" (але Нафтогаз - банкрут)..
-Крім того, Кабінет міністрів також пропонує на 8,5 млрд грн урізати фінансування Пенсійного фонду.
-Мінімальна пенсія зросла на 57 гривень, але комуналка - зросла на 30%

"Але ви - терпіть, бо безмовні та безправні і напів-голодні раби і меншоварті громадяни - мають бути абсолютно терплячими і безмежно толерантними до гнобителів..."-
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05.12.2020 20:10 Відповісти
-Я, чомусь вважав, що прокуратура - "око законності"...

-Але Беня-діктова геть спростувала мої "хибні" уяви...

-Венедиктова вважає, що Офіс генпрокурора - це "око государєво"

А мізки тоді чиї...? - Путіна, олігархів, корупціонерів і всього антиукраїнського та кримінального середовища?
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05.12.2020 21:20 Відповісти
Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: Обвиняемые срывают заседания, но судьи на это не реагируют, - брат - Цензор.НЕТ 1410
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05.12.2020 18:39 Відповісти
Да.. Но это уже не Украина.. А территория... Увы
И мне жаль..
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05.12.2020 18:51 Відповісти
Вот до чего дошло а Сашко Билый предупреждал ...
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05.12.2020 18:54 Відповісти
судьи-слуги янелоха. янелох-слуга кремля.
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05.12.2020 18:56 Відповісти
Результат судебной реформы по-порошенковски.
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05.12.2020 19:00 Відповісти
Ви невиліковні.
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05.12.2020 19:22 Відповісти
Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута: Обвиняемые срывают заседания, но судьи на это не реагируют, - брат - Цензор.НЕТ 8062
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05.12.2020 19:04 Відповісти
Людину вбили за УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
Саме тому кляті судді і слідство саботують правосуддя.
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05.12.2020 19:07 Відповісти
Хто?
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05.12.2020 19:24 Відповісти
Когда это было?
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05.12.2020 22:09 Відповісти
Для таких случаев могли бы и номер карты запостить. Для юрилическоц поддержки.
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05.12.2020 19:39 Відповісти
Яке гарне відкрите та лагідне обличчя у цього хлопчини, з нього б ікони писати! Так прикро, що не пощастило жити серед сявоти, яка ненавидить Україну. Яка з ненависті й життя його позбавила. А ще прикро те, що навіть у Київі у судах немає справедливості, а в якомусь донбаському Бахмуті не варто й сподіватись, що негідників посадять.
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05.12.2020 21:16 Відповісти
промосковские мрази
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06.12.2020 13:54 Відповісти
 
 