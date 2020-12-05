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суд (8046) Чехія (1005) Перебийніс (66)

Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у "ДНР", отримав реальний термін - три роки в'язниці, - Перебийніс

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Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у

Подібне рішення празького Верховного суду є важливим прецедентом, оскільки досі громадяни Чехії, які воювали на боці терористів "ДНР" і "ЛНР", не отримували реальні тюремні терміни.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" посол України в Чехії Євген Перебийніс, інформує  Цензор.НЕТ.

"Справедливість наздогнала ще одного любителя "руского міра". Йдеться про громадянина Чехії Павела Кафку, який у 2015-2016 рр. воював на боці Росії на Донбасі. У липні ц.р. крайовий суд в м. Ческе Будєйовіце за "участь в організованому злочинному угрупованні" засудив його до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років, після чого і прокурор, і сам підсудний подали апеляції. І ось 3 грудня справу розглянула апеляційна інстанція – празький Верховний суд. Результат – вирок змінено з умовного на реальний! І вирок – остаточний. Тепер П.Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей "рускій мір" був того вартий.

У своїх поясненнях перед судом він стверджував, що на Фейсбуці приєднався до групи, яка називалася щось на кшталт "росія наш справжній друг" і, побачивши там відповідні заклики, зробив російську візу і поїхав на Донбас нібито "допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні". Як, однак, змогло довести обвинувачення, насправді він брав участь в реальних бойових діях проти ЗС України у складі незаконних військових формувань.

Цей реальний термін ув’язнення проти чеського громадянина, що воював на Донбасі, – важливий прецедент. Досі це були або умовні вироки (як проти Е.Ешту), або заочні (як у випадку з О.Грундом), або проти іноземців (громадянин Білорусі А.Фадєєв). Таких "героїв" у Чехії ще кілька десятків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі. Проте важливо, що чеські правоохоронці і суди поступово, але цілеспрямовано так чи інакше притягають їх до відповідальності. Переконаний, що рано чи пізно всі вони за свої злочини опиняться на лаві підсудних", - підсумував посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у Чехії засудив до чотирьох з половиною років в'язниці білоруса Фадєєва за участь у війні на Донбасі на стороні терористів, - Перебийніс
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Топ коментарі
+32
У нас навіть місцевих колаборантів не садять... Гражданин Чехии, оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 6495
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05.12.2020 18:46
+29


AVRELY

-Говорят в США нет паспортов, а куда же они ставят штампы о прописке?
-Там и прописки нет!
-А что же проверяют полицейские.
-Там запрещено просто останавливать прохожих и требовать документы.
-Да пошел ты со своим враньем, либераст четров!
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05.12.2020 18:56
+26
О це суд!! Умовний забогато,то отримуй безумовний ,щоб богато не було !!)))
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05.12.2020 18:48
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Кафка вже не торт Гражданин Чехии, оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 7720
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05.12.2020 18:44 Відповісти
просто у 2016-2017, коли йому там виносили умовно, ще не всі зрозуміли на якій стороні треба бути. нехай подасть ще раз на апеляцію, то може сметрну кару отримає. а Чехия созрела.
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05.12.2020 19:53 Відповісти
Треба було одразу так зробити. Подав на ґапеляцію щодо умовного вироку і негайно отримав смертну кару - оце було б іржачно 😂😂😂
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05.12.2020 19:59 Відповісти
Три роки реального строку - гарний піджопник для руськоміровського дурня.
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05.12.2020 20:09 Відповісти
ти не поняв: основне тут "созрівання". В Україні дозріли на 3 Майдан, білоруси дозріли на пизження лукоментов, Чехіа на тюремний виркок.
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05.12.2020 20:42 Відповісти
Та я зрозумів )) Але отак "с проходняка" змінити умовне на шибеничку - був би феєричний пердімонокль Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у "ДНР", отримав реальний термін - три роки в'язниці, - Перебийніс - Цензор.НЕТ 2741
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05.12.2020 20:49 Відповісти
Цікаво виходить, чехи своїх садять, а ми чужих амністуємо.
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05.12.2020 18:45 Відповісти
У нас навіть місцевих колаборантів не садять... Гражданин Чехии, оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 6495
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05.12.2020 18:46 Відповісти
Місцеві ,це свої,а своїх неможна!!)))
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05.12.2020 18:56 Відповісти
Всі встигають перевзутися нальоту . (
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05.12.2020 19:40 Відповісти
А некоторых вообще садят в Верховную Раду, с перспективой баллотироваться в президенты...
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05.12.2020 20:12 Відповісти
например про Штепу уже забыли ?
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05.12.2020 20:19 Відповісти
Кафка. Процесс. Как собака...
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05.12.2020 18:46 Відповісти
Награда нашла хероя!
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05.12.2020 18:47 Відповісти
ще раз подати на апеляцію цого вироку і отримати смертну кару.
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05.12.2020 19:54 Відповісти
Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у "ДНР", отримав реальний термін - три роки в'язниці, - Перебийніс - Цензор.НЕТ 6946
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05.12.2020 20:07 Відповісти
А у нас есть суды?..
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05.12.2020 18:47 Відповісти
Є,на 100% корумпована судова система,з суддями,сепарсько-колорадською гидотою !!)))
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05.12.2020 18:50 Відповісти
Гражданин Чехии, оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 8891
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05.12.2020 18:50 Відповісти
О це суд!! Умовний забогато,то отримуй безумовний ,щоб богато не було !!)))
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05.12.2020 18:48 Відповісти
теперь МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ В КАКОЙ СУД будем отправлять всю гидоту с Крыму и ОРЛДО у Прагу....
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05.12.2020 18:52 Відповісти
Треба було замінити умовний термін одразу на шибеницю. Ото було б справді ПО ПРИКОЛУ 😁
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05.12.2020 20:04 Відповісти
Ще за совєти було,один вважав що 12 років це занадто ,передивились і дали 15 років !!!))
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05.12.2020 20:40 Відповісти
МАЛО ,непозволительно МАЛО !!!
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05.12.2020 18:52 Відповісти
Треба як в Україні--понять и простить,егожеждутдома!!!)))
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05.12.2020 18:55 Відповісти
Егождутдома кто внедрил?
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05.12.2020 19:04 Відповісти
оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы

...
Гражданин Чехии, оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 4788
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05.12.2020 18:56 Відповісти
волчата
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05.12.2020 19:00 Відповісти
Педики.
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05.12.2020 19:50 Відповісти
Гопота звичайна. Але мемом таки стали...
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05.12.2020 20:01 Відповісти


AVRELY

-Говорят в США нет паспортов, а куда же они ставят штампы о прописке?
-Там и прописки нет!
-А что же проверяют полицейские.
-Там запрещено просто останавливать прохожих и требовать документы.
-Да пошел ты со своим враньем, либераст четров!
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05.12.2020 18:56 Відповісти
Гражданин Чехии, оспаривавший условное наказание за участие в "ДНР", получил реальный срок - три года тюрьмы, - Перебийнис - Цензор.НЕТ 5475
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05.12.2020 19:04 Відповісти
Наши суды тоже не дремлют - отменили наказание за ложь в декларациях, восстановили беркутовцев, вернули на прежние места прокуроров, оправдали судью, убившую велосипедиста. Хочется воскликнуть: "Чехия, осуди всех коллаборационистов!" или "Америка, накажи Коломойского за то, что он вор!". Но понимаешь, что если кричать это, то превратишься в Тихановскую, которая пишет: "Папа Римский, прикажите Лукашенко оставить пост президента, у нас шарики воздушные уже закончились!"

С другой стороны - всем уже всё надоело. Никто не верит, что Украина способна победить коррупцию. Потому что народ уже не готов собраться на третий - настоящий - Майдан. Уже одно это слово заставляет всех морщиться. А значит реваншисты победили.
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05.12.2020 18:57 Відповісти
Ох и простофиля.
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05.12.2020 18:59 Відповісти
У нас даже штепу отпустили....
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05.12.2020 19:00 Відповісти
за участие в "ДНР", получил реальный срок / Пример для Израиля , наёмники которой ( Израиль-она) убивают украинцев в составе бандформирований ДНР.
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05.12.2020 19:02 Відповісти
Вам приснилось или имеете проверенную инфу ? Ну если 1-2 Мойши, то это как бы и не считается или там как рота сербских четников?
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06.12.2020 11:05 Відповісти
По Белоруси свободно шастаю свыше 200 бульбашей Лукашеску воевавших на стороне ОРДЛО...,подробнее об этом белорусская журналистка Екатерина Андреева в своей книге...
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05.12.2020 19:03 Відповісти
а у нас скільки - в самому Киеві...
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05.12.2020 19:05 Відповісти
Я уехал из Киева в 1994 году.Обстановку не знают от слова совсем...
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05.12.2020 19:07 Відповісти
Подаруйте йому повний збірник творів однофамільця, Франца, і хай він його читає... Особливо - "Процес"...
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05.12.2020 19:04 Відповісти
Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у "ДНР", отримав реальний термін - три роки в'язниці, - Перебийніс - Цензор.НЕТ 7374
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05.12.2020 20:12 Відповісти
Дуже змістовний комент !!)))
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05.12.2020 19:18 Відповісти
Ихтамнеты косят бабулеты...
Руки ноги потеряли...
Их мы в поле не искали...
А хоронят их позорно уночи
Без палающей свечи...
Тайну эту мы раскрыли...
Путлерские палачи...
И не ждите вы пощады...
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05.12.2020 19:21 Відповісти
Дело тут не в Чехии. А в том что закон работает. И его соблюдают все---даже если не хочется. Вот это есть то самое верховенство права. Думаю что врядли доживём до такого в ближайшие 25 лет!
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05.12.2020 19:24 Відповісти
Фуйово то, шо в Чехии этот прокацапский убийца-сепар, видимо убивший много украинских людей на войне России в Украине, будет "сидеть" в своей чешской "камере" в Чехии, как у нас в Украине люди живут в гостинице 3-класса.
Еще и за хорошее поведение его будут на выходные выпускать встретиться с семьей.
Во такі курва діла.
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05.12.2020 19:27 Відповісти
Как там плешивый фюрер Мавзолея говорил....а мы впереди себя пустим женщин ,а сами сзади будем...
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05.12.2020 19:28 Відповісти
Плешивому дети Беслана снятся по ночам..потому и сдвиг по фазе в башке тупой...
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05.12.2020 19:30 Відповісти
Обьясните как Чикотило-Путокило по всей Московии и по всей рассии от Иваново до самой Самары нас кацапов *******, шо мы самые главные и самые красивые ???
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05.12.2020 22:07 Відповісти
Все правильно всегда говоришь, а вот против зелени вроде как обосрался в непонятный цвет, если шо. Не хочу называть. но видимо оторгнуто именно зеленое.
Вся нормальная Украина ждет. Официального до минуты Президента США Байдена и тогда будет смеяться вся НОРМАЛЬНАЯ Украина, а не только любители 95 квартета игры на пианино. Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у "ДНР", отримав реальний термін - три роки в'язниці, - Перебийніс - Цензор.НЕТ 2648
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05.12.2020 22:32 Відповісти
А отбывать наказание где будет , в Чехии или в Украине ? Это две большие разницы . )
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05.12.2020 19:32 Відповісти
Тварина хтіла позбутись ошийника, - отримала намордника!
Хоча, чесно кажучи, я б заких усипляв. Після кастрації.
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05.12.2020 19:32 Відповісти
С чем и поздравляем!
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05.12.2020 19:48 Відповісти
Гражданин Ходорковский требует от РАБссии выплату 57 миллиардов долларов за ЮКОС.отстрочки не будет ,сказал Миша... Громадянин Чехії, котрий оскаржував умовне покарання за участь у "ДНР", отримав реальний термін - три роки в'язниці, - Перебийніс - Цензор.НЕТ 2538Удар в спину...
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05.12.2020 19:52 Відповісти
Помогал гражданским, бездомным и работал в больнице (с) - получи три года тюряги, решил суд мирной далёкой от Донбасса Чехии. И это даже не стоял на блокпосту. Учитесь, суды воюющей Украины.
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05.12.2020 19:52 Відповісти
Странно. У нас таких судьи отпускают на волю
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05.12.2020 19:57 Відповісти
ДЯКУЮ ТОБІ Czech Republic . . .
děkuji česká republika
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05.12.2020 20:05 Відповісти
принаймі Премію Дарвіна придурок заслужив
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05.12.2020 20:36 Відповісти
Твари. Три года за бандитизм, убийства и тд и тп. Как за мелкую кражу. И то лишь со второй попытки. Как ещё не опрадали выродка.
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05.12.2020 21:47 Відповісти
А быдло в коментах чему-то радуется. Какой хароший суд в чехии атятя. Говно, а не суд.
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05.12.2020 21:49 Відповісти
Хоть одна радостная новость.
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05.12.2020 22:46 Відповісти
чехи - молодці, а не те, що макаронники - ************* сраколизи....
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06.12.2020 08:50 Відповісти
 
 