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Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко

У середині грудня в Миколаєві відкриється мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць для пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Миколаєві 19 грудня відкриється перший мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць, він буде з модульних конструкцій", - сказав Ляшко журналістам у суботу.

Він зазначив, що для розгортання мобільних госпіталів вже були виділені кошти, МОЗ визначило табель оснащення такого госпіталю і критерії до такого медзакладу. При цьому питання розміщення такого госпіталю залишаються на розсуді місцевої влади.

"Питання локації залишаються питаннями локацій. Якщо десь, як у Донецькій області, його зручно буде розгорнути на базі новозбудованої триповерхової будівлі психіатричної лікарні, то його розгорнуть там. Якщо зручно розгорнути на відкритій місцевості, то розгорнуть там. Важливо, щоб там був кисень", - сказав він.

Ляшко зазначив, що питання запуску мобільних госпіталів не вирішуватиметься централізовано.

"Команда пішла, гроші виділені, ми в локації не ліземо. Питання запуску вирішується", - сказав він.

При цьому Ляшко наголосив ризики інфікування в мобільних госпіталях іншими захворюваннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну
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Топ коментарі
+8
Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3912
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05.12.2020 19:19
+6
На открытой местности это как?? В чистом поле без отопления?? Типа если не помер от недостачи кислорода...то замерзнешь нах???
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05.12.2020 19:09
+6
не юродствуй! а какие твои предложения, сделать вид что пандемии нет? Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7497
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05.12.2020 19:37
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АЖ 60 КОЕК! Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5899
Надеюсь дорогу асфальтированную проложам в 60 метров за 60 миллионов более оперативно чем создают этот мобильный госпиталь.
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05.12.2020 19:03 Відповісти
не юродствуй! а какие твои предложения, сделать вид что пандемии нет? Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7497
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05.12.2020 19:37 Відповісти
он прав!
под Решетиловкой десятки километров идеально ровной асхвальтированной площадки !
на всю Украину хватит!
а, что, зима ?
Да сколько той зимы ? Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2852

"Лето красное пропели ....."

ключевая фраза: для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства
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05.12.2020 19:50 Відповісти
увеличте картинку и внимательно посмотрите на этот т.н. "госпиталь" для ковидников !

там кроме раскладушек и стульев ничего нет !!!!!!!!!!!!!!!
непредусмотрено дажаже место для кислородных концентраторов, если они будут, конечно.

это - МОРГ !!!!! Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2274
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05.12.2020 20:03 Відповісти
Но койки то есть. это для них главное.А то, что к койкам надо кислород, медикаменты, медперсонал и т.д. этого они не понимают.
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05.12.2020 20:09 Відповісти
Це дійсно - морг! Випередили.

Тільки уявіть собі, яка там температура буде зимою. Це для людей з запаленням легенів та високою температурою, від якої їх колотить і без холоду.
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06.12.2020 01:13 Відповісти
А не юродствую. Упаси Бог. А предложение у меня простое, для тех, кто надел на шею народу вот этот паскудный ЗЕлёный хомут, - НАГАДИЛИ ТАК УБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ.
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05.12.2020 20:07 Відповісти
Як вони можуть щось прибрати, коли в них руки В сраку ростуть. І нею ж вони й думають...
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05.12.2020 21:40 Відповісти
Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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05.12.2020 20:27 Відповісти
Таки да, заметил. И скажу вам, что я пролечился от ковида за гораздо большие деньги. Тест 1480 гр. Авитамины и жаропонижающее 800 гр. КТ 1500 гр. Повторный тест 1480 гр. Анализы крови 2460 гр. Последствия ковида (осложнения) приём врача в частной клинике 300, УЗИ 300 (к семейному ходть не фиг, в госпитале то же)За выписку рецепта 225 гр. (25 одно назначение), лекарства в аптеке 1890 гр. Пробиотика 260 гр. И это у меня даже не средняя тяжесть была. Ну, дальше ещё на повторые анализы крови и приём у врача повторный. *******.
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05.12.2020 20:34 Відповісти
На открытой местности это как?? В чистом поле без отопления?? Типа если не помер от недостачи кислорода...то замерзнешь нах???
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05.12.2020 19:09 Відповісти
Такой модуль отопить проблема .

Если человек в тёплой одежде - это одно, но больные все обычно в легкой одежде
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05.12.2020 19:50 Відповісти
ковидники с высокой температурой, им морозы до ср...ки Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5582
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05.12.2020 19:51 Відповісти
Пневмонии холод опасен . Короче это морг
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05.12.2020 19:53 Відповісти
Зато без запаха.
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05.12.2020 21:32 Відповісти
Докладываю. С весны НГЗ строит госпиталь из модульных блоков на 60 мест в корабельном районе города Николаева, за свои средства. Открытие планируется в декабре. Плять, каким кером Ляшко и зелёная шобла к открытию этого госпиталя. Так, что госпиталь действительно строится и уже почти построен на территории больницы, уже оборудован всем необходимым включая кислородную станцию. Только ни шлюшко ни центральная власть, чемпионов мира по борьбе с короновирусом, не имеет к этому никакого отношения.
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05.12.2020 22:53 Відповісти
вывезите туда всех зеленых слуг, пусть народ отдохнет от них..
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05.12.2020 19:16 Відповісти
Ну-у , первый пошёл ... . Деньги нада оприходовать . Теперь будут строить везде . , аж до прихода вакцин . Потом проведут срочную вакцинацию и утилизируют . )
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05.12.2020 19:16 Відповісти
Вот и почалося... ...на полгода позже, чем надо было...
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05.12.2020 19:16 Відповісти
лучше поздно чем никогда
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05.12.2020 19:38 Відповісти
Лучше раньше, чем нескем...
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05.12.2020 19:40 Відповісти
Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3912
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05.12.2020 19:19 Відповісти
Что бы не заболеть разнообразными пневмо болезнями, надо маску через два часа использования снять и выбросить в мусорку ! 1 маска 2 ч. использования ! Вероятность заразится от своей маски с каждым просроченным часом увеличивается ! Народ об этом вкурсе ? А если в курсе, то соблюдает это правило ?
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05.12.2020 19:45 Відповісти
ЗЕвиборці Вас почули та заспамили, падлюки. Але я все розрулила. Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4698
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06.12.2020 01:18 Відповісти
Кстати....Мертветчук!!, а ты знаешь, что вакцинация в Расссиии в принципе невозможна??
Дык самих же и россиян попросили не пить 42 дня до вакцинации, остатки алкоголя и...сивушных масел оказались фатальны для вакцины Спутник 5, кстати, которой ты, дурачина, привился. Мы правильно поняли твой кремлевский высер?. И.....или наоборот? Это единственное ихнее спасение.
Кстати, мертвячина, ты случайно не пил, перед вакцинацией? Вид у тебя какой то резиновый, как бункерного зеленого придурка.
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05.12.2020 19:24 Відповісти
Ты вериш словам засланного казачка ? Говорить прелатели могут много чего, но какова цена этим высерам ?!
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05.12.2020 19:33 Відповісти
Жаль на форуме нет врачей инфекционистов. Есть железное правило, правило для всех инфекционных больниц. И как ни странно его соблюдают даже в совковых больничках. У каждой палаты свой туалет, сан-узел. Это принципиально. А здесь где? И как при такой площади? Может био-туалеты? Хочу видеть. Хотя ясно сразу----за-ли-пу-ХА!
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05.12.2020 19:33 Відповісти
Больные не в состоянии до туалета дойти - это лежачие больные
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05.12.2020 19:46 Відповісти
Памперс. Катетер.
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05.12.2020 22:28 Відповісти
Боря Дородный , На росии , даже в некоторых кварталах , особенно за МКАДом есть отхожие места . Люди без канализации и центрального водоснабжения выносят туда вёдрами все свои нечистоты вместе с ковидом и остальными всякими болячками , включая венерические .. . Боря , не переживай , если попадёшь к нам в больничку , клизьму тебе сделают стерильно . ))
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05.12.2020 19:59 Відповісти
Речь то шла о том что в инфекционных больницах с палат ни шагу---потому и туалеты есть у каждой палаты. Кстати очень старый стандарт ВОЗ. Как там за Мкадом и даже внутри Мкада---даже если совсем хана---нам не поможет. Вова Зименский---спасибо за стерильную клизму конечно, видать пока эту заразу тебе не пришлось поиметь(ковид) А вот мне 3 месяца назад повстречалась. Та и по части возраста было чуть проблемно бороться. Ведь по весне ещё скушал 67 пасочку в своей жизни. Пара ребят на моих глазах за 13 дней так и не вышла на своих двоих до дому. Шути всегда, шути для девок, шути против ветру---но другим не желай что себе не нравится. Ущучил? Будь здоров Иван Петров---не перди, не кашляй! Любимая пословица у тех кто за Мкадом.
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07.12.2020 15:25 Відповісти
Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 374
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05.12.2020 19:34 Відповісти
Які хворі?! Які померлі?! Сьогодні важливо - кількість проданих квитків!
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05.12.2020 19:42 Відповісти
после концерта на мороз в палаточку, пожалуйте, не стесняйтесь .....

надеюсь Зеленский после концертов своего Квартала не забудет упомянуть о сокращении доходов Рошена Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5053
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05.12.2020 19:56 Відповісти
Как обеспечивают обогрев такой конструкции ?

Пневмония - это не сломанная нога
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05.12.2020 19:44 Відповісти
Буржуйки, дрова, истопники
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05.12.2020 21:16 Відповісти
Це перше, що я подумала, коли побачила фото до статті. Такі приміщення взагалі не опалюються.
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06.12.2020 01:22 Відповісти
отмыв бабла на коронавирус идет в турборежиме.
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05.12.2020 19:45 Відповісти
А как кислород к койкам подводят ?
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05.12.2020 19:51 Відповісти
Короче раскладушки в холодном амбаре без кислорода .
Это скорее морг
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05.12.2020 19:52 Відповісти
При этом Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями. -------------------------------Он что, новости не смотрит. Какие сейчас другие заболевания? Эфиоп сказал ковид - все! Нехер умничать.
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05.12.2020 20:06 Відповісти
В начале пандемии, Будем называть вещи своими именами, это страшная новая типа "Чума" а скорей всего хуже чумы, на человечество 21 Века.
В начале 19 века так называемый "Испанский грипп" убил несколько десятков миллионов человек ро время Первой Мировой Войны. Солдаты обеих воюющих сторон погибали от этого "испанского гриппа" больше на 40% , чем при обстрелах и бомбардировках противника.
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05.12.2020 20:17 Відповісти
ЗЕльоные, вперед за ковидом стройными колоннами !!!!!!!! Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3882 Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8392

греет одно - в первую очередь ковид на концертах подхватят ЗЕльоные тупари и их родные и близкие, которым они будут брызгать слюной от восторга дома.....
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06.12.2020 00:22 Відповісти
 
 