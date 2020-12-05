Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У середині грудня в Миколаєві відкриється мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць для пацієнтів із COVID-19.
Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Миколаєві 19 грудня відкриється перший мобільний госпіталь на 60 ліжкомісць, він буде з модульних конструкцій", - сказав Ляшко журналістам у суботу.
Він зазначив, що для розгортання мобільних госпіталів вже були виділені кошти, МОЗ визначило табель оснащення такого госпіталю і критерії до такого медзакладу. При цьому питання розміщення такого госпіталю залишаються на розсуді місцевої влади.
"Питання локації залишаються питаннями локацій. Якщо десь, як у Донецькій області, його зручно буде розгорнути на базі новозбудованої триповерхової будівлі психіатричної лікарні, то його розгорнуть там. Якщо зручно розгорнути на відкритій місцевості, то розгорнуть там. Важливо, щоб там був кисень", - сказав він.
Ляшко зазначив, що питання запуску мобільних госпіталів не вирішуватиметься централізовано.
"Команда пішла, гроші виділені, ми в локації не ліземо. Питання запуску вирішується", - сказав він.
При цьому Ляшко наголосив ризики інфікування в мобільних госпіталях іншими захворюваннями.
Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь дорогу асфальтированную проложам в 60 метров за 60 миллионов более оперативно чем создают этот мобильный госпиталь.
под Решетиловкой десятки километров идеально ровной асхвальтированной площадки !
на всю Украину хватит!
а, что, зима ?
Да сколько той зимы ?
"Лето красное пропели ....."
ключевая фраза: для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства
там кроме раскладушек и стульев ничего нет !!!!!!!!!!!!!!!
непредусмотрено дажаже место для кислородных концентраторов, если они будут, конечно.
это - МОРГ !!!!!
Тільки уявіть собі, яка там температура буде зимою. Це для людей з запаленням легенів та високою температурою, від якої їх колотить і без холоду.
-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...
-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...
Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...
Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...
Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....
Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...
Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
Если человек в тёплой одежде - это одно, но больные все обычно в легкой одежде
Дык самих же и россиян попросили не пить 42 дня до вакцинации, остатки алкоголя и...сивушных масел оказались фатальны для вакцины Спутник 5, кстати, которой ты, дурачина, привился. Мы правильно поняли твой кремлевский высер?. И.....или наоборот? Это единственное ихнее спасение.
Кстати, мертвячина, ты случайно не пил, перед вакцинацией? Вид у тебя какой то резиновый, как бункерного зеленого придурка.
надеюсь Зеленский после концертов своего Квартала не забудет упомянуть о сокращении доходов Рошена
Пневмония - это не сломанная нога
Это скорее морг
В начале 19 века так называемый "Испанский грипп" убил несколько десятков миллионов человек ро время Первой Мировой Войны. Солдаты обеих воюющих сторон погибали от этого "испанского гриппа" больше на 40% , чем при обстрелах и бомбардировках противника.
греет одно - в первую очередь ковид на концертах подхватят ЗЕльоные тупари и их родные и близкие, которым они будут брызгать слюной от восторга дома.....