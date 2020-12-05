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У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко

В Україні в 2021 році планують вакцинувати від коронавірусу майже 21 мільйон осіб, що входять у різні групи ризику.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За планами міністерства охорони здоров'я, за 2021 рік зробити щеплення вакциною від COVID-19 мають 20,9 мільйона людей, які входять у різні групи ризику за професійними ознаками, у зв'язку з різними захворюваннями та віком.

У ці категорії входять:

  • медпрацівники, включно зі співробітниками, які безпосередньо беруть участь у боротьбі з COVID-19 - 402,2 тисячі осіб;
  • військовослужбовці-учасники Операції об'єднаних сил - 41 тисяча;
  • працівники соціальної сфери - 156,9 тисяч;
  • особи, які проживають у закладах тривалого догляду, і персонал цих закладів - 136,5 тисячі;
  • люди у віці від 60 років і старше - майже 9,8 мільйона;
  • вчителі та інші працівники галузі освіти - 1,43 мільйона;
  • працівники критично важливих структур держбезпеки (військові, поліція, Нацгвардія, СБУ і Держслужба з надзвичайних ситуацій) - 570,7 тисячі;
  • ув'язнені під варту в СІЗО або в'язницях і співробітники цих установ - 65,8 тисячі;
  • дорослі від 18 до 59 років з супутніми захворюваннями - 6,37 мільйона;
  • інші професійні групи і категорії населення - 1,72 мільйона.

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Топ коментарі
+11
В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 411
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05.12.2020 20:25
+9
Темт-драйв вакцини на топдержслужбовцях та їх родинами !!!)))
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05.12.2020 20:14
+9
У скота уже и не спрашивают. Просто доводят до сведения. Пока.
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05.12.2020 20:20
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Темт-драйв вакцини на топдержслужбовцях та їх родинами !!!)))
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05.12.2020 20:14 Відповісти
**тест-драйв--перепрошую !!))
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05.12.2020 20:15 Відповісти
Вакцинация может быть во благо, только в развитых странах с устоявшейся не коррупционной правоохранительной и судебной системой. Когда есть очень четкая и крайне жесткая ответственность за свои действия. Украинская вакцинация (в том числе и типо от ковида) это "тендер" на закупку+ откат, "тендер" на перевозку+ откат, "тендер" на хранение + откат, "тендер" еще на хрен знает что. Полное отсутсвие у министерства, производителей, перевозчиков, барыг, аптек, медиков и т.д. любого вида ответсвенности. В лучшем случае вам покажут надпись на баночке, что "в 3% случаев возможны негативные последствия" и "именно вам" не повезло. Поэтому идите вы нахер ребята со своими уколами. И это касается всех "прививок" в нашей стране
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06.12.2020 00:51 Відповісти
от паскуда, ще едно як за 100 днів
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05.12.2020 20:07 Відповісти
Тут другой вопрос: А нахрена?
Бубочка, он не далее как сегодня сказал, что Украина первой в мире поборола коронавирус за шесть выходных дней.
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05.12.2020 20:18 Відповісти
А хіба Бубочка сьогодні пам"ятає що говорив вчора ??))
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05.12.2020 20:20 Відповісти
Всем уже дурно от Вашего планирования, начиная с создания ковидного фонда 😎😎😎
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05.12.2020 20:08 Відповісти
А тепер можете "тихо сповзать з крісла", задихаючись від пароксизму реготу:
"... вице-премьер Татьяна Голикова, ответственная за "всенародную" вакцинацию, сообщила, что после употребления вакцины нельзя употреблять алкоголь на протяжении 42 дней, поскольку алкоголь убивает вырабатываемые антитела…
А теперь, представьте себе среднестатистического россиянина, который после прививки не будет употреблять 42 дня алкоголь. Особенно перед Новым Годом, после Нового Года, на Рождество, старый Новый Год, да и вообще ежедневно для хорошего настроения, в крае бесконечной депрессуры, тоски и безнадёги.
То есть, грубо говоря, смысла в российской прививки нет никакого или… Или попросту российские власти заранее готовят подушку безопасности в случае провала вакцинации. Ведь если привитые начнут массово болеть, тем самым демонстрируя неэффективность данного суррогата, то тем проще будет апеллировать - а вы сроки и требования соблюдали? А алкоголь употребляли на протяжении 42 дней? Место прививки водой поливали? После полуночи ели? На яркий свет выставляли?".
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05.12.2020 22:46 Відповісти
Чим вакцинувати ,расєйською вакциною для ВРХ??? То та вакцина для оленів, зайвохромосомних москалів !!!)))
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05.12.2020 20:12 Відповісти
а...т.е почти всех ....ну вы поняли ?
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05.12.2020 20:12 Відповісти
Это нужно понимать наоборот, никого в 2021 году, вакцинровать не будут!
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05.12.2020 20:22 Відповісти
и такое может быть
но там есть "подарочный" набор вакцины от международных доброжелателей (абы не от рашки-федераски, конечно)... он должен достаться ылите...или же сперва проверят на...на плебсе?
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05.12.2020 20:42 Відповісти
Будем надеятся, что депутаты и т.д. в конце этой очереди. ни же слуги народа
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05.12.2020 20:12 Відповісти
А у кого взяли вакцину ? Полная тишина...
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05.12.2020 20:15 Відповісти
У торгових партнерів !!)))
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05.12.2020 20:17 Відповісти
Гереги подвезли...
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05.12.2020 20:20 Відповісти
Это реально процентов 60 населения Украины, а еще уже переболевшие с антителами, а еще зараженные ( ведь вакцинировать можно только здоровых от короны людей, кстати как их будут вычислять при том что у анализов погрешность до 30%).. В итоге получится уже все 80% А это то количество которое называется коллективным иммунитетом. Правда я думаю что в сказанное в Украине ни кто не верит. Увы. Как говорится вашими молитвами.. бы...
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05.12.2020 20:18 Відповісти
Это с учетом клатбищных захоронений???
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05.12.2020 20:19 Відповісти
Люблю я планов громадьё! (с)
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05.12.2020 20:19 Відповісти
У скота уже и не спрашивают. Просто доводят до сведения. Пока.
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05.12.2020 20:20 Відповісти
Когда они со Степановым работают. Все время киздят в эфире!!
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05.12.2020 20:23 Відповісти
В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 411
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05.12.2020 20:25 Відповісти


...тільки це вже не ялинкові іграшки - це медичні досліди над власним населенням за допомогою несертифікованої субстанції

солома@elnazaro777 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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05.12.2020 20:25 Відповісти
Вакцинация добровольная или принудительная ? Если платная то сразу ПНХ !
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05.12.2020 20:25 Відповісти
Та яка б не була - шлюшко-ПНХ !
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05.12.2020 20:32 Відповісти
какая разница - все равно не поможет...
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05.12.2020 20:46 Відповісти
зеленому лицемерию нет предела, даже в их фантазиях. Проcто П-ЗЕ-ц..
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05.12.2020 20:31 Відповісти
8 млн обещанной вакцины вакцинирует 20,9 млн. человек, что за волшебно размножающаяся вакцина?
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05.12.2020 20:38 Відповісти
Вакцину будут считать по одному уколу или и по - второму , - закрепляещему ? )) .
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05.12.2020 20:44 Відповісти
Весна прийде - ще щось набрешемо. Зе.
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05.12.2020 20:45 Відповісти
При этом деньги на вакцинирование в бюджете не заложено. Сказочники, скоморохи.
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05.12.2020 20:50 Відповісти
На форумі повно людей, які з нетерпінням чекали вакцини. Заздрили американцям, британцям - там уже почали чи починають, французам і португальцям.

Більше того, однозначно підтримували і підтримують примусове носіння масок (вірять у їхню неймовірну ефективність), всілякі обмеження, які вводяться, вимагають ще більших, висміюють тих, хто наважується згадати про права людей і дотримання законів у =боротьбі= (невідомо вже тільки з чим). Ці самі люди за поголовну і примусову вакцинацію від ковіду і, напевне, готові вбивати тих, хто не підтримує подібне і говорить про право вибору.

Чому тепер зміна думки ?

Про вас піклуються, навіть склали список і підрахували к-ть кандидатів на чудодійний і універсальний захист, склепаний за 6 місяців, все, як ви просили (щоб припинили нарешті, обзивати інших людей заразою, =бити їх в морду без слів=, таврувати хворими, проклинати і бажати смерті, закликати до ненадання їм медичної допомоги).

А ви не хочете. Навпаки, подякуйте.

Он американці відмовляються від першої партії (20 млн) - хай віддадуть вам, раз боїтеся через москальську (правильно робите, але ... вам це казалося ще влітку) і вірите в західну. Правда, кажуть, що в Штатах найперше збираються провакцинувати кольорову меншість.

Образилися, що вас не питають ? Так вам про це й писали і пишуть: що так буде. Нагадати, як ви їх обзиваєте ?
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05.12.2020 20:51 Відповісти
Нагадати, як ви їх обзиваєте ? ---------Незлим тихим словом!!!)))
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05.12.2020 20:58 Відповісти
Так! Їх у першу чергу і примусово У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5150
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05.12.2020 21:26 Відповісти
Ну да, немцы, англичане или кто там еще, отдадут украинцам не хватающую для себя вакцыну.
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05.12.2020 20:58 Відповісти
У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5261
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05.12.2020 21:06 Відповісти
Планируем вакционировать 20,9 миллиона населения! Браво! Как там у Гоголя в Ревизоре когда Хлестаков втирает провинциалкам на балу что мол и с Пушкиным на одной ноге он, и как по Петербургу скачут 10 000 тыс. курьеров! Месяц назад В Словакии решили за месяц вроде всех 6 мил. жителей за месяц проверить на вирус. Там кстати можно всех собрать в столице Братиславе на 10 улицах---короче обосрались---не собрали, не смогли. Но цифра в 20,9 миллиона мне понравилась---не округлил в большую сторону фантазёр хренов!
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05.12.2020 21:08 Відповісти
Вони веже полічили, скільки зароблять на тих закуплених 20,9 млн. пляшечок з отрутою...
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05.12.2020 21:31 Відповісти
чує моє серце , що вакцинацію зелені дурні проведуть так,як і карантин У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8680
тобто- кто, кого , коли і чим прививатиме ніхто не знатиме, буде лише купа відосіків з якимось хриплим олігофреном з яких теж нічого ніхто не взнає що до чого У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7191
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05.12.2020 21:40 Відповісти
Перед вакцинацией будет ещё "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЛОКДАУН" У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9270 У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 513 .
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05.12.2020 21:55 Відповісти
От нарида Украины,который сейчас у власти, такой интеллект прёт ,это пипец У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3903
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05.12.2020 21:57 Відповісти
Мене в советському дитинстві вакцинували від всих хвороб . Було біля шести вакцин . Самі неприємні - були від оспи , і на манту - від т уберкульозу , - це я навіть сам пам"ятаю . ))
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05.12.2020 22:03 Відповісти
У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 45
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05.12.2020 22:04 Відповісти
А чем Ляшко планирует вакцинировать не сказал. Видимо Кашпировского привлекут. Вакцин то нет и не планируется... Болтун слегка Ляшко...
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05.12.2020 22:32 Відповісти
Вакцина для всех, кроме пенсионеров. Бюджет не выдержит.
Это , как , скорая. Вначале спрашивают возраст, а потом дают
совет обратиться к своему доктору по телефону и получить
рекомендации, если телефон не отключён.
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05.12.2020 22:38 Відповісти
....это реально?) это даже не число просто цифра могу представить сколько в 21 году будет выигравших в лотерею и т д. как раз и пригодятся инвест няни. янек пошел бы на нобелевскую.
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05.12.2020 23:07 Відповісти
пустые разговоры. Уже авторитетные люди говорят, что вакцина будет действовать 4-5 месяцев.. Потом нужно опять колоться. Т.е. - фигня!
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05.12.2020 23:56 Відповісти
Наибольший положительный эффект вакцина будет иметь, как утверждают некоторые, в том случае, если воздержаться от её применения. У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8119
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06.12.2020 01:14 Відповісти
Тобто нам вже сказали, що вакцина не дає гарантії від коронавіруса, ні від його розповсюдження, зате сприяє стерилізації?
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06.12.2020 05:41 Відповісти
Білл Гейтс потирає руки від прибутків.
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06.12.2020 06:35 Відповісти
Країни з найнижчою дитячою смертністю, найдовшою тривалістю життя та найкращою його якістю (Японія, Швеція, Данія, Фінляндія, тощо) не мають жодного примусового щеплення. Вакцинація там виключно добровільна.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
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06.12.2020 10:25 Відповісти
В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко

т е нас, украинцев" осталось только 20.9 млн. А было когда-то 52 млн.
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06.12.2020 20:40 Відповісти
 
 