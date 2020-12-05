Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер
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Обраний президент США Джо Байден заявив, що хотів би уникнути скупчення мас людей в центрі Вашингтона на церемонії його інавгурації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Я думаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсильванія-авеню", - сказав Байден.
Замість цього, зауважив обраний президент, активність буде носити віртуальний характер. За його словами, у віртуальних заходах "братимуть участь більше людей, ніж будь-коли раніше". Байден повідомив, що працює з командою організаторів, які підготували онлайн-з'їзд Демократичної партії в серпні.
За словами обраного президента, масштабний інавгураційний парад підвищив би ризик поширення COVID-19 в США, чого він хотів би уникнути.
Чинний президент США Дональд Трамп не уточнив, чи буде він присутній на церемонії інавгурації. За словами джерела, близького до Білого дому, Трамп розглядає можливість анонсувати свою участь у виборах 2024 року саме в день вступу Байдена на посаду.
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Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 139.Тобто Вам треба було написати - у горян, у крайньому випадку - у горців. Ну звісно, якщо це, маю надію, нє ус атклєілса в ольгінца.
15 мікроавтобусів з озброєними спецами. 20 джипів....
Не хочется повторения ошибок 20-го века. Больно, что кто-то ещё верит в политику того времени, в возрождение ЛЕ-СТАЛИ-ХУ.лостана.. Пусть скорее сдохнет вся это идеологическая мерзость и все её перевернутые последыши.
Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw
А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw
А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
https://www.youtube.com/watch?v=F1HB5X-TmGk