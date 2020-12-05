УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14205 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5 229 139
Байден (2336) інавгурація (200) США (14526)

Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер

Обраний президент США Джо Байден заявив, що хотів би уникнути скупчення мас людей в центрі Вашингтона на церемонії його інавгурації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсильванія-авеню", - сказав Байден.

Замість цього, зауважив обраний президент, активність буде носити віртуальний характер. За його словами, у віртуальних заходах "братимуть участь більше людей, ніж будь-коли раніше". Байден повідомив, що працює з командою організаторів, які підготували онлайн-з'їзд Демократичної партії в серпні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден переслідуватиме клептократію і корупцію по всьому світу, - ЗМІ

За словами обраного президента, масштабний інавгураційний парад підвищив би ризик поширення COVID-19 в США, чого він хотів би уникнути.

Чинний президент США Дональд Трамп не уточнив, чи буде він присутній на церемонії інавгурації. За словами джерела, близького до Білого дому, Трамп розглядає можливість анонсувати свою участь у виборах 2024 року саме в день вступу Байдена на посаду.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
И никаких идиотских видосиков с дебильновать ухвыляющимся членограем-вором. А всё потом, что в США выбрали ПРЕЗИДЕНТА, а не чмо без диплома клоуна.
показати весь коментар
05.12.2020 20:43
+12
Не в тему конечно, но новость уж очень хороша)
На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами
показати весь коментар
05.12.2020 20:54
+10
Vedana Привіт!

''і чекає інаугурації діда більше, ніж Нового року''. Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 669

Ну ти скажеш таке.Чекай спам,а потім бану.На святого Байдена посягнула. Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 8250
показати весь коментар
05.12.2020 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нажаль, це сатиричний сайт, ніяких зґвалтувань "казаков" там не було.
показати весь коментар
05.12.2020 22:13 Відповісти
То нічого, так як їх зґвалтував той сатиричний сайт, ніякий дагестанець не зґвалтує ))). Та й не дурні дагестанці пхати своє найцінніше у засраного мацкаля.
показати весь коментар
05.12.2020 22:41 Відповісти
просто ті "казаки" носять овчину, що викликає приємні сексуальні асоціації у гірців
показати весь коментар
06.12.2020 01:23 Відповісти
ГОРЯ́НИН, а, чол. Житель гір; горець. За вечерею.. зібрались: дочка бургомістра, її жених - офіцер прикордонної вахти, лісничий, ще якийсь горянин (Станіславський, Моє життя в мистецтві, 1955, 160); Едельвейс - рідкісна рослина. Вона охороняється законом, а серед горян вважається символом мужності і кохання (Знання та праця, 7, 1966, 17).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 139.Тобто Вам треба було написати - у горян, у крайньому випадку - у горців. Ну звісно, якщо це, маю надію, нє ус атклєілса в ольгінца.
показати весь коментар
06.12.2020 09:36 Відповісти
Я думаю, это временно - холода, птицы улетели.
показати весь коментар
06.12.2020 08:24 Відповісти
Брезгуют шо ли?
показати весь коментар
06.12.2020 08:35 Відповісти
Не забуваємо шо Байден президент США,і він уж точно нам Українцям ні чого не "должен"))
показати весь коментар
05.12.2020 20:55 Відповісти
Президент США Трамп. Ім'я наступного президента стане відомо 14 грудня.
показати весь коментар
05.12.2020 23:01 Відповісти
трампа сркращать будут... трам-пам-пам ватники
показати весь коментар
05.12.2020 20:56 Відповісти
Помню как горная абизянка Михуил Сраакашвило пиарился на инагурации Трампа.. Мишико находился где-то в 5 км от места инагурации, но подавалось в прессе это так, как буд-то лоток с *********** Мишико стоял рядом с Трампом..
показати весь коментар
05.12.2020 20:57 Відповісти
Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер - Цензор.НЕТ 1866
показати весь коментар
05.12.2020 21:01 Відповісти
Наша Зюзя приїздила в госпіталь маючи потужну охорону.
15 мікроавтобусів з озброєними спецами. 20 джипів....
показати весь коментар
05.12.2020 21:06 Відповісти
Щоб не вкрали -- заразу не рознесли...
показати весь коментар
05.12.2020 21:24 Відповісти
Ожидаемая победа Джо Байдена, надоели "фрики" во главе государств.
Не хочется повторения ошибок 20-го века. Больно, что кто-то ещё верит в политику того времени, в возрождение ЛЕ-СТАЛИ-ХУ.лостана.. Пусть скорее сдохнет вся это идеологическая мерзость и все её перевернутые последыши.
показати весь коментар
05.12.2020 21:39 Відповісти
" Боже Вас сохрани, доктор, не читайте перед обедом советских газет"
показати весь коментар
05.12.2020 23:03 Відповісти
Инаугурация Байдена пройдет или в тюрьме, или на кладбище, вместе со своими избирателями.

Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw

А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
показати весь коментар
05.12.2020 21:45 Відповісти
Кацап, вернись на бутылку
показати весь коментар
05.12.2020 22:06 Відповісти
Да кацап это скорее всего ты, байдобил. Такой тупой может быть только русня.
показати весь коментар
06.12.2020 00:26 Відповісти
Гуантанамо ждёт.
показати весь коментар
06.12.2020 00:15 Відповісти
Байден віртуально з камери буде показання давати по відео-лінку.
показати весь коментар
06.12.2020 01:40 Відповісти
Maksym пише: Инаугурация Байдена пройдет или в тюрьме, или на кладбище, вместе со своими избирателями.

Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw

А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
показати весь коментар
06.12.2020 03:11 Відповісти
Чувствую у американских психиатров будет много работы, когда фанаты трампа начнут из придуманной ими реальности возвращаться
показати весь коментар
06.12.2020 08:39 Відповісти
Скорее наоборот, фальшивая реальность CNN и прочих говносми скоро рухнет.
показати весь коментар
06.12.2020 12:32 Відповісти
Ну да, все вокруг врут, только в твиттере Трампа чистая-чистая правда Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 3112
показати весь коментар
06.12.2020 12:54 Відповісти
Вот, например, записи планёрок руководства CNN
https://www.youtube.com/watch?v=F1HB5X-TmGk
показати весь коментар
06.12.2020 15:30 Відповісти
Ты Бидонодибил.
показати весь коментар
06.12.2020 15:31 Відповісти
О, у фанатов Трампа повышенный уровень агрессии к окружающим, оно и не удивительно, их манямирок соткан из множества противоречий, которые для стыковки в более-менее целостную картину требуют больших усилий.
показати весь коментар
06.12.2020 15:41 Відповісти
Я тебе ссылку на планёрок руководства CNN оставил, ты посмотрел? Ты же писал "Ну да, все вокруг врут, только в твиттере Трампа чистая-чистая правда". Расскажи где твоя правда. Откуда ты такой ?
показати весь коментар
06.12.2020 16:53 Відповісти
Большой брат следит за тобой.
показати весь коментар
05.12.2020 22:39 Відповісти
Мудре рішення. На минулій інаугурації нарцис так вже м'язами пограв на військовому параді, що аж соромно за нього було. Прогнило щось у вашому королівстві, після додіка Донні багато що треба буде міняти.
показати весь коментар
06.12.2020 00:02 Відповісти
не будет никакой инагурации, бутусов, не подмахивай мировому кагалу
показати весь коментар
06.12.2020 00:11 Відповісти
Но он же за деньги! Человек на жизнь зарабатывает. Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 1416
показати весь коментар
06.12.2020 06:13 Відповісти
Почему ее не будет? Йелоустонский вулкан взорвется, или анунаки с планеты Нибиру нападут?
показати весь коментар
06.12.2020 08:41 Відповісти
А я уже говорил что байдобилы хуже и тупее чем зебилы и их тут просто толпа? Может даже хуже чем русня, но это не точно. Скорее всего русня хуже, но это не меняет что всему миру ппц, если не Трамп... Украине в том числе.
показати весь коментар
06.12.2020 00:24 Відповісти
Віртуальний "президент" з віртуальною інаугурацією, бо виграв вибори віртуально, не висовуючись з бейсмента.
показати весь коментар
06.12.2020 01:36 Відповісти
байден уже сбитый лётчик.
показати весь коментар
06.12.2020 06:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 