Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер

Обраний президент США Джо Байден заявив, що хотів би уникнути скупчення мас людей в центрі Вашингтона на церемонії його інавгурації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, що, ймовірно, не буде гігантського інавгураційного параду на Пенсильванія-авеню", - сказав Байден.

Замість цього, зауважив обраний президент, активність буде носити віртуальний характер. За його словами, у віртуальних заходах "братимуть участь більше людей, ніж будь-коли раніше". Байден повідомив, що працює з командою організаторів, які підготували онлайн-з'їзд Демократичної партії в серпні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден переслідуватиме клептократію і корупцію по всьому світу, - ЗМІ

За словами обраного президента, масштабний інавгураційний парад підвищив би ризик поширення COVID-19 в США, чого він хотів би уникнути.

Чинний президент США Дональд Трамп не уточнив, чи буде він присутній на церемонії інавгурації. За словами джерела, близького до Білого дому, Трамп розглядає можливість анонсувати свою участь у виборах 2024 року саме в день вступу Байдена на посаду.