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Крим (12748) водопостачання (609) вода (910)

В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату

Підконтрольне Кремлю підприємство "Вода Криму" планує з 1 січня 2021 року відновити нарахування пені та відключення води за борги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Якщо після закінчення дії мораторію, тобто після 1 січня 2021 року, не буде врегульовано питання в частині погашення заборгованості, ГУП РК" Вода Криму "відновить обмеження послуг (відновлення послуг буде можливим після повного погашення заборгованості та оплати витрат, понесених підприємством на обмеження і відновлення послуг), а також нарахування неустойок (штрафу, пені) боржникам, крім того, з березня по грудень 2020 р пеня за наявну прострочену заборгованість не пред'являється до оплати, але з 1 січня 2021 року сплата буде затребувана за кожен неоплачений в цей часовий проміжок платіж", - йдеться в повідомленні пресслужби підконтрольного Кремлю підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання водопостачання Криму дозволить прискорити деокупацію півострова, - представник президента в АРК Кориневич

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ ввели третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
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Топ коментарі
+21
камни с неба, и то в долг...
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05.12.2020 21:42
+20
А хіба Росєя не зробила всіх кримчан алєхаргами, як їм то з телевізору показували?В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате - Цензор.НЕТ 1901
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05.12.2020 21:37
+19
Житель Севастополя родил бессмертную фразу:

"Похоже, товарищи, мы таки успели запрыгнуть в отходящий Титаник".
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05.12.2020 21:49
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Сдох Максим, да и фиг с ним. ахахахах. все на сахалин. все
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05.12.2020 21:35 Відповісти
Кароче , если нет в кране воды , то виноват тот , кто не закрыл кран . )
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05.12.2020 21:46 Відповісти
Как говорит народ: Вода близка, да гора склизка...
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05.12.2020 23:03 Відповісти
Нада скрепы паднимать . Ведь асманы как -таж абхадились без вады ? .
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05.12.2020 23:23 Відповісти
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 4679
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05.12.2020 22:20 Відповісти
это они радуются,что газ пока есть ?
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05.12.2020 22:26 Відповісти
Вот по этому поводу В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 8499
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 7055
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05.12.2020 22:27 Відповісти
Здобули !
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05.12.2020 21:35 Відповісти
"Наскакалі!"(с)
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05.12.2020 21:38 Відповісти
Головне що помрут в Расєє,о це здобуток !!!)))
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05.12.2020 21:53 Відповісти
Им по-фиг, они верят что им за "камни" будут доплачивать..
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05.12.2020 21:56 Відповісти
у меня вопрос такой же а почему в Украине!!!! эти ермолочные также будут отключать воду за долги?? долги потому что у власти ублюдки воры подонки мрази дебилы крученные малороссы клоуны шапито и прочая шелупонь???? В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 597
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05.12.2020 22:05 Відповісти
так ты же их и выбрал - что теперь плачешь...?
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05.12.2020 22:32 Відповісти
проверим - селёдки хочешь...?
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06.12.2020 00:40 Відповісти
А хіба Росєя не зробила всіх кримчан алєхаргами, як їм то з телевізору показували?В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате - Цензор.НЕТ 1901
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05.12.2020 21:37 Відповісти
Зробила-аленегархами !!!)))
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05.12.2020 22:04 Відповісти
достойный подарок .
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05.12.2020 21:42 Відповісти
камни с неба, и то в долг...
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05.12.2020 21:42 Відповісти


РИА Новости

В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно

В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате - Цензор.НЕТ 337
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05.12.2020 21:44 Відповісти
***** будет изгонять? Лично?
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05.12.2020 21:57 Відповісти
монополия-с... В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 957
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05.12.2020 22:05 Відповісти
Так они и не изгоняют... Потому что не умеют... А вот "бесогоны" они порядочные...
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05.12.2020 22:15 Відповісти
ладно,фошиздыукры отключили воду - поверю,но чтобы тот ,которого звали хором - как Деда Мороза,на которого как на скрепКу молились - не верю.Видно, он не сам пришол а весь хрюский мир приволок...
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05.12.2020 21:47 Відповісти
Житель Севастополя родил бессмертную фразу:

"Похоже, товарищи, мы таки успели запрыгнуть в отходящий Титаник".
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05.12.2020 21:49 Відповісти
Ну шо, нет проблем. Нехай на колени перед фюрером встанут, он все им порешает. Гундяйка ему поможет. Делов-ТА.
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05.12.2020 21:51 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі і твоїй родині !! ------Злякали , відключать те чого нема і найближчим часом не буде !!))
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05.12.2020 21:59 Відповісти
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Навзаем. Я точно знаю, когда в Крыму будет днепровская вода. Сразу после возвращения туда Меджлиса.
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05.12.2020 22:01 Відповісти
Сруцкий Крысм - это когда к тебе пришли отключать воду, а отключать нечего, потому что ее и так нет.
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05.12.2020 21:53 Відповісти
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 9436
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05.12.2020 21:54 Відповісти
Со Со Паліашвілі ? )
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06.12.2020 11:09 Відповісти
Ну, у любителів русскаго міра в Криму ще є час до Нового року припаси зробити. Водички про запас засолити... В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 9938
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05.12.2020 21:55 Відповісти
ось такий вам підарунок
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05.12.2020 21:55 Відповісти
"Здравствуй, Дедушка Мороз,борода из вати!!Ти подарки нам принёс недопалок горбатий " !!!)))
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05.12.2020 22:02 Відповісти
Интересно, а что будет если не платить за воду например в Германии ? Ну или в США ?
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05.12.2020 21:58 Відповісти
приедут негры на бэтэре и вые@ут .
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05.12.2020 22:03 Відповісти
Ніггери лише на "Абрамсах" їздят ,це з досвіду даунецьких обдолбенців !!!)))
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05.12.2020 22:06 Відповісти
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 2308
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05.12.2020 22:12 Відповісти
В Германии и США вода таки есть. И в Крыму до оккупации его вонючими дикарями - тоже была. И будет - после того, как вонючие дикари свалят из Крыма в свои болота.
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05.12.2020 22:03 Відповісти
Так если в Крыму воды нет, то и отключать нечего и пени со штрафами брать не за что.
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05.12.2020 22:06 Відповісти
Угу. Но оккупационные власти заставляют платить за воду, даже когда ее подают раз в день. Дикари, шо тут скажешь.
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05.12.2020 22:08 Відповісти
Угу. По прибору учёта расхода воды. Подают 1час в неделю. Сколько счётчик показал столько и оплачивают. При отсутствии протока показания счётчика не меняются. оккупационные власти заставляют платить не требуют. Разве в СШП не так?
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05.12.2020 23:26 Відповісти
Можуть мінятися, якщо по трубам замість води "гнати" повітря, підприємству "Вода Криму" треба ж якось "виживати" при дефіциту води.
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06.12.2020 11:28 Відповісти
Набутылочник, да ты никак не уймёшься?! В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 4727
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05.12.2020 22:30 Відповісти
Vera144 Кого там цікавить є вода чи ні? В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 5247
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06.12.2020 00:54 Відповісти
Отправят в Кацапстан.
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05.12.2020 23:35 Відповісти
Как можно отключить того, чего нет )))
Ипанутым кцпм нет покоя
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05.12.2020 22:01 Відповісти
А чё так тянуть аж до 1-го января?Выключайте выключайне она им не нужна вовсе!
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05.12.2020 22:05 Відповісти
Навіщо брудним свиням вода? І так сойдьот!
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05.12.2020 22:06 Відповісти
это крысам на пользу. сплошная экономия у них от русни будет.
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05.12.2020 22:09 Відповісти
Если в кране нет воды-значит выпили
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05.12.2020 22:13 Відповісти
Плевать на крысчан.
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05.12.2020 22:17 Відповісти
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 3828
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05.12.2020 22:18 Відповісти
Пусть проконсультируются у"донбасситов"... Те, когда "вжопучленцы" аробстрелом повредили водоводы, воду использовали только для питья и приготовления пищи, а туалетом не пользовались - срали в полиэтиленовые пакеты и выбрасывали в форточку...
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05.12.2020 22:18 Відповісти
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 1689
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05.12.2020 22:19 Відповісти
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 179
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05.12.2020 22:25 Відповісти
Похер на лишенцев, горіть в аду, довбойби
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05.12.2020 22:25 Відповісти
да уж , с вадой бендеровцы подкачали . В 2014 не памагли , жаль . Теперь вам камни с неба , - жуйте , говно кацапское и морской водой запивайте .
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05.12.2020 22:26 Відповісти
А они что думали " в родной гаване" им все будет бесплатным за реХферендумы и лучше камни с неба но с Рашей. Та не ребята, лафа она не вечна. Ажиотаж по поводу " Крым наш" уже закончился, на рейтинги не влияет, теперь пришло время расплачиваться по долгам. Москва она как известно слезам не верит.
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05.12.2020 22:39 Відповісти
крысы запомните.обычно пленных не кормят.
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05.12.2020 22:56 Відповісти
Думаю , что нужно дождаться обстрелов с неподконтрольной стороны . А потом ограничить подачу воды на неподконтрольную Украине территорию . ( в марик , за шесть лет , можно было кинуть не одну водопроводную шлангу , но порох желал путину здоровья и жал ему руку ) . ( админ не бань , - пишу правду ) .
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05.12.2020 22:57 Відповісти
Если не кацапы, - это сделают солдаты НАТО! 😆
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05.12.2020 23:16 Відповісти
Для України це поразка. Ці трутні з криму захочуть знову до нас. Ваше спасіння це камні з неба.
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05.12.2020 23:51 Відповісти
Поклонська - ким була i ким стала...

В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 8236
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06.12.2020 00:15 Відповісти
Кака была кака и есть.
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06.12.2020 11:29 Відповісти
Если должны,то должны как то реагировать,в том числе и отключать.
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06.12.2020 00:25 Відповісти
Отключать - єто юридическое понятиє . Заварить трубу соседу , но чтоб у тебя при єтом сохранилась вада - это как раз то , что нада .! )
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06.12.2020 00:45 Відповісти
Світла немає,
Порожньо в крані,
Сонце сідає -
Спіть, "расєянє"!
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06.12.2020 00:53 Відповісти
Нарешті побудували Лас-Вегас в Криму. Навіть птахи та дикі тварини тікають з Криму.
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06.12.2020 00:56 Відповісти
Мда..А цены то на воду будут,или уже,аховые...интересный вывод сделала администрация Крыма -- без воды нельзя, поэтому люди будут платить столько сколько скажут....Расейские чиновники удовлетворенно потирают ручки...остается только порадоваться за крымчан...
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06.12.2020 06:47 Відповісти
Просчитали стоимость воды и удивились, что не как в СССРе - полкопейки. Так упорно хотели вернуться в прошлое, что совершенно потеряли связь с настоящим.
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06.12.2020 07:12 Відповісти
Пойманную рыбу не кормят,и водчки попть тоже не дают...
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06.12.2020 08:50 Відповісти
Какое нам до них дело?
У нас самих скоро начнут отбирать квартиры за долги по отоплению.
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06.12.2020 10:20 Відповісти
Отключение за долги - это новость? У нас каждый день кого нибудь отключают за долги и правильно делают.
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06.12.2020 10:41 Відповісти
Воду не дают, а считаю 10м3 на нос в месяц и еще водоотведение. Представляете.
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06.12.2020 10:46 Відповісти
Как прєкрасєн етот Руцкій мір В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 493
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06.12.2020 11:06 Відповісти
Зловживання боргами а ще й через оплату має вигляд ідіоматичного перекручення мови. Про це треба повідомляти мовного омбутсмена. Пишіть будь ласка несплата - це простіше, реальніше і відповідніше.
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06.12.2020 12:25 Відповісти
 
 