Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Найважливіші реформи в українській армії відбуваються відповідно до положень Стратегічного оборонного бюлетеня України.
Про це розповів міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.
"Це нарощення бойових спроможностей, побудова системи оборонного менеджменту на основі найкращих практик держав-членів НАТО, впровадження у ЗСУ нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та принципах, створення сучасної системи менеджменту оборонних ресурсів", - сказав глава Міноборони.
Таран повідомив, що в цьому році завершується черговий цикл оборонної реформи, який почався в 2016-му з введенням в дію Стратегічного оборонного бюлетеня.
"Головний підсумок виконання цього стратегічного документа — забезпечено стримування російської збройної агресії, Збройні сили та інші складові сил оборони набули нових спроможностей, істотно підвищено їхню сумісність та готовність до спільних дій з відповідними структурами держав НАТО", - запевнив він.
Міністр зазначив, що основою оборонних реформ до кінця 2022 року має стати оновлена система військової освіти, здатна забезпечити підготовку професійних фахівців.
"Будуть продовжені реформи, пов'язані з удосконаленням системи демократичного цивільного контролю над ЗСУ, поєднанням систем оборонного і бюджетного планування, створенням прозорої та ефективної системи закупівель і управління оборонними ресурсами", - підсумував глава Міноборони.
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-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!
-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!
-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
Україна збирається депортувати близько 200 північнокавказців, в тому числі бійців батальйону ім. шейха Мансура, які всі останні роки воювали за Україну на Донбасі.
2 грудня затримали учасника бойових дій на сході України у складі добровольчого підрозділу батальйону імені Шейха Мансура - Руслана Акієва.
Його затримали з порушенням усіх норм: в порушення ст. 582 КПК України, без надання належних документів, які б підтверджували перебування затриманого у міжнародному розшуку Інтерполу та правомірність його затримання, яке відбулося на підставі листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України від 01.12.2020р., тобто, датованого за один день до затримання Руслана Акієва та листа Офісу Генерального прокурора України від 06.10.2020р., тобто, датованого раніше, ніж вказаний вище лист.
Затриманого грубо було позбавлено права на захист, у зв'язку із чим його адвокат був вимушений цілу добу їздити по м.Києву в пошуках місця знаходження, однак так і не зміг поспілкуватися із затриманим.
В подальшому було з'ясовано, що Руслана Акієва вже етаповано до Молдови з грубим порушенням КПК України, навіть без ухвали слідчого судді, без застосування тимчасового арешту, що свідчить про повне ігнорування правоохоронними органами України вимог свого й міжнародного законодавства та безпрецедентного порушення прав людини і громадянина.
Це - не перший випадок протягом цього року, коли боєць батальйону Шейха Мансура екстрадований до Молдови за спрощеною процедурою.
Така екстрадиція є порушенням норм законодавства України, зокрема - статей 588 і 589 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають відмову в екстрадиції у спрощеному порядку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.
Зараз ми ініціюємо подання від Комітету з питань зовнішніх відносин та міжпарламентського співробітництва та Комітету національної безпеки, оборони та розвідки з направленими листами і запитами до Президента, до Міністерства закордонних справ, до СБУ і Офісу Генпрокурора - належним чином відреагувати і взяти це під свій контроль.
Я наголошую, що це - злочин проти України і підрив нашої обороноздатності.
https://www.youtube.com/watch?v=rBVEyNnVlKk
Окака фігня, малята.
Старая культура образца Отечественной войны 1812 года аморально подустарєла...
Так, что весьма вовремя внедрили новейшую военную культуру - спасибочки МО за єто. Дальше ждать уже просто не было сил...
МОЖЕШЬ СМЕЛО ПОЛУЧИТЬ КУСОЧЕК КОРИЧНЕВОГО ВЕЩЕСТВА В ЯРКОЙ УПАКОВКЕ ОТ ,,рашен". 🤣😂😝
2018. Сухпай від Порошенко.
2020. Сухпай від ВАЗеленського.
генератор случайных слов https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
Кацапский фейк против уруцкого ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ОН ЗАВЕРБОВАН.И что он не выполняет приказы кремля, его наказывают.И ему нельзя бухать с кем попало.А то перевербуют.Потому тут же фейком и вынесли выговор по его поведению.И он тут же запел про переформатирование укроборонпрома с новой силой. Типа сразу исправляется и продолжает ударную работу по уничтожению укроборонки под видом реформы.
Провести процедуру банкротства краза в максимально сжатые сроки.
Так как жувага не обновлял на кразе оборудование для снижения производства и улучшения качества и не разрабатывал новые технологические решения, изза чего перестали краз покупать.Выгнал конструкторов говорит о целях для чего он это купил. Потому что все заменялось китайским, вплоть до мотора и коробки передач. Абс даже своего не было. Потому КРАЗ экспроприировать в пользу государства. Ускорить процесс банкротства и силой отобрать краз у жеваго. Который его купил чтобы доить украину.А не вкладываться в развитие.
Чому не проведено державних іспитів та приймання на озброєння богдани???
Чому розвалено реформу харчування в армії?
Чому зупинено будівництво житла для військових???
Скільки часу будете гратись з ворогом у «перемірря»??? Докуди відступатимите???
Чи не соромно наживатись на закупівлі чешських дан, замість того, щоби виробляти свої богдани???