Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури

Найважливіші реформи в українській армії відбуваються відповідно до положень Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

"Це нарощення бойових спроможностей, побудова системи оборонного менеджменту на основі найкращих практик держав-членів НАТО, впровадження у ЗСУ нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та принципах, створення сучасної системи менеджменту оборонних ресурсів", - сказав глава Міноборони.

Таран повідомив, що в цьому році завершується черговий цикл оборонної реформи, який почався в 2016-му з введенням в дію Стратегічного оборонного бюлетеня.

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"Головний підсумок виконання цього стратегічного документа — забезпечено стримування російської збройної агресії, Збройні сили та інші складові сил оборони набули нових спроможностей, істотно підвищено їхню сумісність та готовність до спільних дій з відповідними структурами держав НАТО", - запевнив він.

Міністр зазначив, що основою оборонних реформ до кінця 2022 року має стати оновлена система військової освіти, здатна забезпечити підготовку професійних фахівців.

"Будуть продовжені реформи, пов'язані з удосконаленням системи демократичного цивільного контролю над ЗСУ, поєднанням систем оборонного і бюджетного планування, створенням прозорої та ефективної системи закупівель і управління оборонними ресурсами", - підсумував глава Міноборони.