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Міноборони (5323) НАТО (5167) реформи (2310) ЗСУ (5781) Таран Андрій (249)

Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури

Найважливіші реформи в українській армії відбуваються відповідно до положень Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Про це розповів міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю виданню "Урядовий кур'єр", передає Цензор.НЕТ.

"Це нарощення бойових спроможностей, побудова системи оборонного менеджменту на основі найкращих практик держав-членів НАТО, впровадження у ЗСУ нової військової культури, заснованої на євроатлантичних цінностях та принципах, створення сучасної системи менеджменту оборонних ресурсів", - сказав глава Міноборони.

Таран повідомив, що в цьому році завершується черговий цикл оборонної реформи, який почався в 2016-му з введенням в дію Стратегічного оборонного бюлетеня.

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"Головний підсумок виконання цього стратегічного документа — забезпечено стримування російської збройної агресії, Збройні сили та інші складові сил оборони набули нових спроможностей, істотно підвищено їхню сумісність та готовність до спільних дій з відповідними структурами держав НАТО", - запевнив він.

Міністр зазначив, що основою оборонних реформ до кінця 2022 року має стати оновлена система військової освіти, здатна забезпечити підготовку професійних фахівців.

"Будуть продовжені реформи, пов'язані з удосконаленням системи демократичного цивільного контролю над ЗСУ, поєднанням систем оборонного і бюджетного планування, створенням прозорої та ефективної системи закупівель і управління оборонними ресурсами", - підсумував глава Міноборони.
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Топ коментарі
+21
Продвижение всех реформ можно увидеть в бюджете Украины. Этот документ гораздо красноречивее пустозвонства Клоуна и его прислуги. Так что там с реформами ВСУ в бюджете 2021?
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05.12.2020 22:47
+18
Мамкины планировщики, почему была свернута программа гос испытаний САУ "Богдана"? Почему до сих пор нет заказа на ракетные комплексы "Нептун", "Ольха"? Остановлена программа постройки нового жилья для контрактников? Возвращены старые схемы и поставщики по питанию... очень много вопросов почему.
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05.12.2020 22:50
+17
Реформа, твою дивизию..... Чтобы Таран сам так питался, гнида

Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 5157
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05.12.2020 23:14
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Продвижение всех реформ можно увидеть в бюджете Украины. Этот документ гораздо красноречивее пустозвонства Клоуна и его прислуги. Так что там с реформами ВСУ в бюджете 2021?
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05.12.2020 22:47 Відповісти
их нет и откат к уровню 2013 го таран любит на голова носить кепка седло модели РФ Таран назвал важнейшие реформы ВСУ: наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента, внедрение новой военной культуры - Цензор.НЕТ 4779
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05.12.2020 22:50 Відповісти
Тарана уволили по подозрению в сотрудничестве с РФ. Ненаказанное зло всегда возвращается.
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06.12.2020 00:09 Відповісти
Імітація рехворм триває !!)))
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05.12.2020 23:10 Відповісти
Даже имитации нет. Нет денег - нет ничего!
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06.12.2020 00:50 Відповісти
Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 7167

Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 294
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06.12.2020 00:51 Відповісти
Не-не, дружок - не катит. Не нужно ментов тулить в общую статистику. Они никакого отношения к обороне страны не имеют. На министерство обороны предусмотрено 117,5 млрд грн, что даже немного меньше, чем в 2020 (хотя и там уже ничего хорошего не было). Разницу между 267,5 и 117,5 осознаешь? А свои диаграмки можешь распечатать и на стеночку повесить, а лучше засунь себе куда-нибудь.
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06.12.2020 01:28 Відповісти
Зі святом "зі сльозами на очах"...

-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!

-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!

-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
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06.12.2020 18:55 Відповісти
ЗЕ-банді (нагадування )...

-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
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06.12.2020 18:56 Відповісти
Вночі у Києві був заарештований Руслан Акієв (інгуш, який брав участь у московсько-українській війні). Сьогодні він виданий Молдові, яка готує його депортацію в московію.

Україна збирається депортувати близько 200 північнокавказців, в тому числі бійців батальйону ім. шейха Мансура, які всі останні роки воювали за Україну на Донбасі.
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06.12.2020 18:57 Відповісти
Екстрадиція побратимів на вимогу РФ підриває обороноздатність України

2 грудня затримали учасника бойових дій на сході України у складі добровольчого підрозділу батальйону імені Шейха Мансура - Руслана Акієва.

Його затримали з порушенням усіх норм: в порушення ст. 582 КПК України, без надання належних документів, які б підтверджували перебування затриманого у міжнародному розшуку Інтерполу та правомірність його затримання, яке відбулося на підставі листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України від 01.12.2020р., тобто, датованого за один день до затримання Руслана Акієва та листа Офісу Генерального прокурора України від 06.10.2020р., тобто, датованого раніше, ніж вказаний вище лист.

Затриманого грубо було позбавлено права на захист, у зв'язку із чим його адвокат був вимушений цілу добу їздити по м.Києву в пошуках місця знаходження, однак так і не зміг поспілкуватися із затриманим.

В подальшому було з'ясовано, що Руслана Акієва вже етаповано до Молдови з грубим порушенням КПК України, навіть без ухвали слідчого судді, без застосування тимчасового арешту, що свідчить про повне ігнорування правоохоронними органами України вимог свого й міжнародного законодавства та безпрецедентного порушення прав людини і громадянина.

Це - не перший випадок протягом цього року, коли боєць батальйону Шейха Мансура екстрадований до Молдови за спрощеною процедурою.

Така екстрадиція є порушенням норм законодавства України, зокрема - статей 588 і 589 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають відмову в екстрадиції у спрощеному порядку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.

Зараз ми ініціюємо подання від Комітету з питань зовнішніх відносин та міжпарламентського співробітництва та Комітету національної безпеки, оборони та розвідки з направленими листами і запитами до Президента, до Міністерства закордонних справ, до СБУ і Офісу Генпрокурора - належним чином відреагувати і взяти це під свій контроль.

Я наголошую, що це - злочин проти України і підрив нашої обороноздатності.
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06.12.2020 18:58 Відповісти
Нині є тільки один шлях розв'язати проблему Донбасу - з неокупованої частини України виселити до расєї все антиукраїнське кодло, яке ненавидить Україну і займає депутатські крісла, та рулює на Печерських пагорбах...
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06.12.2020 19:09 Відповісти
Надеюсь, что это просто вброс, хотя скорей всего правда Ваша...
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06.12.2020 19:34 Відповісти
Никуда они не едут - проверено сотнями лет рабства.
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06.12.2020 19:36 Відповісти
Ты член свинячий изо рта выми, выплюнь все шо мешает речитативу, умойся, вытри говно вокруг пятака, сполоснись пасть , посмотри в зеркало, дыхни на него, если помоями и говном не прет, тогда попробуй заговорить с кем то еще кроме своих соплеменников по хлеву, может получится, говноед.
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08.12.2020 11:36 Відповісти
Тебе не помогло. А мне в рот даже ничего не засовывали, чтобы вынимать. Чмошник, тебе туда же, куда ты и картинку засунул. Я понимаю, что ты идиот, верящий всему, что вещают из ОПы, а мозгов анализировать инфу нет. Но зачем ты нормальных людей оскорбляешь? В общем, тебе только на йух.
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08.12.2020 13:51 Відповісти
Мамкины планировщики, почему была свернута программа гос испытаний САУ "Богдана"? Почему до сих пор нет заказа на ракетные комплексы "Нептун", "Ольха"? Остановлена программа постройки нового жилья для контрактников? Возвращены старые схемы и поставщики по питанию... очень много вопросов почему.
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05.12.2020 22:50 Відповісти
Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 8712Реальный ужин на той неделе на Ширлане
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05.12.2020 23:15 Відповісти
Это печень русскоговрящего младенца?
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06.12.2020 00:08 Відповісти
По "Богдане", судя по слухам, есть вопросы со стволами, системой управления и автомобилем-носителем, +надо много денег и времени на доведения до ума. Поэтому и обратились за "Данами", но там вопросы уже с ценообразованием
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05.12.2020 23:45 Відповісти
А виробники "Дани", собі купують "Цезарь", французького виробництва. З чого б це?

https://www.youtube.com/watch?v=rBVEyNnVlKk

Окака фігня, малята.
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06.12.2020 13:43 Відповісти
Це тараня - совок нерушимий
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05.12.2020 22:51 Відповісти
Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 4526
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05.12.2020 23:17 Відповісти
Щось скромно ТарЗан висловився про величні здобутки зеплісняви.Явно квартального досвіду немає,так собі ,-лошок попутний у команді дурачків.
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05.12.2020 22:53 Відповісти
Стандарти НАТО,це стандарти США,Британії і Франції.Це три найсильніші натівські армії.
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05.12.2020 22:58 Відповісти
В цих арміях хороша авіація і крилаті далекобійні ракети,які самі наводяться на ціль.За човни взагалі мовчу.
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05.12.2020 23:00 Відповісти
Танків до речі в цих арміях не так вже й багато.Навіть в США менше танків,ніж в москалів.
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05.12.2020 23:03 Відповісти
В ГСВГ було танків більше ніж в решті всієї Европи !!!)))
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05.12.2020 23:07 Відповісти
В США танки з 90-х років не виготовляють, а модернізують ті що вже є, однак і їм клепки не вистачило, як папі Кучмі порізати на металобрухт 5000 танків. Тож маємо казнокрадів президентів, якім по нормальному всім повинна світити пожиттєва подяка від українського народу в окремо наданій тюремній камері.
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06.12.2020 10:16 Відповісти
А диджитализация -- диджеи где?
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05.12.2020 23:08 Відповісти
вперде
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06.12.2020 17:54 Відповісти
-- не всё то в заднице, шо в переднице...*)
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06.12.2020 18:01 Відповісти
Особенно меня радует "внедрение новой военной культуры". Я бы даже добавил - "Новейшей!"

Старая культура образца Отечественной войны 1812 года аморально подустарєла...
Так, что весьма вовремя внедрили новейшую военную культуру - спасибочки МО за єто. Дальше ждать уже просто не было сил...
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05.12.2020 23:08 Відповісти
Таран уже не однажды демонстиировал свою импотенцию, как и подавляющее большинство назначенцев клоуна, но на отдельных направлениях подвижки есть, это мыльные пузыри, но в армии такие шутки равносильны предательству.
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05.12.2020 23:10 Відповісти
Реформа, твою дивизию..... Чтобы Таран сам так питался, гнида

Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 5157
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05.12.2020 23:14 Відповісти
Який жах!
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05.12.2020 23:41 Відповісти
МАНИМУЛИРУЕШЬ УМЕЛО!!! 😅🤣😂
МОЖЕШЬ СМЕЛО ПОЛУЧИТЬ КУСОЧЕК КОРИЧНЕВОГО ВЕЩЕСТВА В ЯРКОЙ УПАКОВКЕ ОТ ,,рашен". 🤣😂😝
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06.12.2020 06:56 Відповісти
Можеш отримати шматочок коричневого (без упаковки) від Зєліка.
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06.12.2020 08:08 Відповісти
"И даже миллионы вопящих зеленых мух не убедят меня, что зеленое дерьмо лучше шоколада". Где-то так.
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06.12.2020 10:28 Відповісти
Убоге, зможеш так "проманіпулювати", чи дИбілкуватими смайликами обійдешся?
2018. Сухпай від Порошенко.
Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 4959
2020. Сухпай від ВАЗеленського. Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 9522
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06.12.2020 12:37 Відповісти
Як можна годувати наших захисників таким собачим хавчиком? Чому при Пороху наші воїни харчувались наче на курорті? Чому при молодой камандє іх годують наче в самому гнилому совку на расєі? А це, Зебіли, тому, що ви зробили себе разом, а Янелох вас зробив як лохів.
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05.12.2020 23:47 Відповісти
баран бекає про якісь реформи ! хомячки розмножуються ! воїни довбуть перловку ! я хочу жити в Державі ,а не зоопарку зеленому !
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05.12.2020 23:52 Відповісти
Переведи свій годинник років на 7 назад, та проживи їх ще раз разом з порохнявим - може попустить..
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06.12.2020 00:02 Відповісти
Чорт тебе з цього гарему винесуть з твоїми рехформами і цим недоношеним.
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06.12.2020 00:00 Відповісти
Что-то судя по теперешнему состоянию в ВСУ, по отсутствию заказов в Укроборонпроме, по деребану бюджета МО, по закупкам ДАНЫ, по чёрным погонам, по возвращающемуся долбоЕ*изме и т.д. создается впечатление, что ТАРАН 3,14ЗДИТ про реформы. Это не реформы, а откат армии к 2013 году.
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06.12.2020 00:06 Відповісти
"Это наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО, внедрение в ВСУ новой военной культуры, основанной на евроатлантические ценностях, создание современной системы менеджмента оборонных ресурсов". ИДИОТ!

генератор случайных слов https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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06.12.2020 00:40 Відповісти
Клован привык к бутафории и кривлянию рож,что он и внедряет
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06.12.2020 00:09 Відповісти
мудакі! в гроб такі реформи з 17 року перетворили в совок
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06.12.2020 00:25 Відповісти
Оборонный менеджмент...?? военная культура..?? Всё это - интенсивное очковтирательство...
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06.12.2020 01:01 Відповісти
Буде культпохід армії колаборантів за Дніпровський вал. Коли не виконано жодної оборонної програми, коли Антонов дерибанять зелені бариги, коли Укроборонпром розкрадають нам буде повна і остаточна дупа, а не відвойовані території.
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06.12.2020 07:45 Відповісти
Уруцкого кацапы на неудовлетворительную работу по диверсиям начали слегка мочить за пьянку в турции.Тоесть ему сигнал, что они его поставили и если он не будет лучше выполнять поручений они его и провокациями снимут.
Кацапский фейк против уруцкого ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ОН ЗАВЕРБОВАН.И что он не выполняет приказы кремля, его наказывают.И ему нельзя бухать с кем попало.А то перевербуют.Потому тут же фейком и вынесли выговор по его поведению.И он тут же запел про переформатирование укроборонпрома с новой силой. Типа сразу исправляется и продолжает ударную работу по уничтожению укроборонки под видом реформы.
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06.12.2020 14:01 Відповісти
С профпригодностью Тарана только порно озвучивать, ито гунявое какое то
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06.12.2020 11:17 Відповісти
Создать закон, которые возвращает предприятия под крышу государства если предприятие не развивается и не модернизируется. А используется для обдирания государства под видом покупать национальное.А то коррупционеры покупают их только для обдираловки госбюджета.И не дают нормальным там работать. В первую очередь выгоняют всех конструкторов, что говорит для чего они его покупают.
Провести процедуру банкротства краза в максимально сжатые сроки.
Так как жувага не обновлял на кразе оборудование для снижения производства и улучшения качества и не разрабатывал новые технологические решения, изза чего перестали краз покупать.Выгнал конструкторов говорит о целях для чего он это купил. Потому что все заменялось китайским, вплоть до мотора и коробки передач. Абс даже своего не было. Потому КРАЗ экспроприировать в пользу государства. Ускорить процесс банкротства и силой отобрать краз у жеваго. Который его купил чтобы доить украину.А не вкладываться в развитие.
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06.12.2020 14:02 Відповісти
пригадується що хтось там з кимось там спір починав, що Нептун поставлять на озброєння до кінця цього року!! Ну що там? Як там з Нептуном???
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06.12.2020 12:10 Відповісти
Важнейшей реформой для армии было бы убрать от ее руководства кремлевскую агентуру и воров начиная с Шмаркли, Тарана, Хомчака и других проворовавшихся персон. Пока эти персоны у руководства никаких реформ, а тем более побед армии не видать.
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06.12.2020 15:45 Відповісти
забезпечено стримування російської збройної агресіїДжерело: https://censor.net/ua/n3235231, ага, шляхом відведення військ...
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06.12.2020 16:41 Відповісти
Чому нема держзамовлення на вільху та нептун???
Чому не проведено державних іспитів та приймання на озброєння богдани???
Чому розвалено реформу харчування в армії?
Чому зупинено будівництво житла для військових???
Скільки часу будете гратись з ворогом у «перемірря»??? Докуди відступатимите???
Чи не соромно наживатись на закупівлі чешських дан, замість того, щоби виробляти свої богдани???
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06.12.2020 18:11 Відповісти
Бла бла бла! Тому що все провалено.
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06.12.2020 23:00 Відповісти
Не названа наиглавнейшая реформа ВСУ - Верховный Гавнокомандующий - откосивший от армии уклонист.
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06.12.2020 23:03 Відповісти
Таран назвав найважливіші реформи ЗСУ: нарощення бойових можливостей, побудова системи оборонного менеджменту, впровадження нової військової культури - Цензор.НЕТ 4716
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06.12.2020 23:35 Відповісти
когда армией командует не общевойсковой генерал, а военный атташе, то ожидать другого кроме как бла-бла-бла ничего и не надо...
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07.12.2020 03:16 Відповісти
"..внедрение новой военной культуры!" Звучит завлекательно! а на деле что? Решили отказаться от новой схемы питания подразделений ВСУ...так как Тарану взятки неоткуда брать...
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07.12.2020 07:12 Відповісти
 
 