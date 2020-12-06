Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Борисом Кауфманом в його офісі, але спростував бажання приховати цю розмову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Проблем у цьому немає. Я можу зустрічатися там, тут. Тут – не завжди зручно. Є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає абсолютно. Це ж не якісь там "договорняки", як кажуть, що таємні. Нічого таємного", – сказав Уруський, уточнивши, що темою дискусії були "можливі інвестиції, які могли би бути вкладені".
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що високопоставлені особи продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами, незважаючи на обіцянку Володимира Зеленського, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно прозорими.
Зокрема, в офіс до бізнесмена Кауфмана 17 листопада навідувалася людина, схожа на віцепрем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
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Как говорится в расследовании журналиста Евгения Плинского, объем контрабанды техники Apple и другой электроники по схеме, которую курирует СБУ, составляет сегодня более 500 тонн в месяц
По данным журналиста, занимается контрабандой почтовый оператор "Премиум Пакет", в штате которого значится всего 11 человек.
Согласно неофициальному прайсу, за каждый ввезенный в Украину iPhone 12 компания берет по $40, за iPhone 11 - по $30, за iPad - по $35, за MacBook - по $45 и т.д.
"Легальная растаможка 1 тыс. iPhone 12 обойдется примерно в $250 000, а "Премиум Пакет" возьмет с вас всего $40 000. Чувствуете маржу?" - отметил он.
По данным журналиста, реальный владелец данной компании - Александр Акст по прозвищу "Немец".
"Силен он умением договариваться и продавать свою высокоприбыльную схему серьезным людям. Со времен своего появления в Украине, "Премиум пакет" работает исключительно под крышей очень высокопоставленных силовиков", - рассказал Плинский.
По его словам, в 2017-2018 годах это были люди экс-генпрокурора Виталия Яремы, для которых схема приносила по несколько миллионов долларов в месяц.
"Но с приходом команды Зеленского кураторы "Премиум Пакета" поменялись… Смена президента полностью остановила многомиллионную схему, правда, не очень надолго - до ноября 2019 года", - подчеркнул журналист.
Именно в это время на должность руководителя управления внутренней безопасности СБУ был назначен кум Баканова Наумов.
Однако до мая 2020 года "Премиум Пакет" не возил больше 3-4 фур контрабанды в месяц. Все из-за того, что 4-м управлением СБУ, которое отвечает за таможню, руководил не "свой" для Наумова человек Андрей Мединский. А в мае Мединского заменили на ближайшего к Наумову человека Артема Капелюху.
"И именно после назначения Капелюхи на "4-ку" объемы "Премиум Пакета" выросли в разы", - добавил Плинский.
Кацапский фейк против уруцкого ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ОН ЗАВЕРБОВАН.И что он не выполняет приказы кремля, его наказывают.И ему нельзя бухать с кем попало.А то перевербуют.Потому тут же фейком и вынесли выговор по его поведению.И он тут же запел про переформатирование укроборонпрома с новой силой. Типа сразу исправляется и продолжает ударную работу по уничтожению укроборонки под видом реформы.
Еще мой покойный отец говорил.. А на мои слова что пиночет плохой(промывка мозгов в школе) говорил что ниче я не смысле в политике.. И не все так просто..
А трындец уже настал.. Не может все бесконечно длиться...
А насчет россии.. Она ушла от нас на лет50..у нее нефть газ золото.. Что бы ни говорили
А мы колония.. Которая не хочет быть государством. Увы..
Я всегда защищала нашу страну.. Но поняла зря.. Прозрение пришло в апреле 2019
Жаль мне только ребят которые погибли и гибнут за меня.. Моих детей. За нашу землю..
В общем нужен пиночет..
Вот его охране не смешно охранять эту гнида?
Хотя за бабло они и не на такое способны..
чтобы местные пиночеты выбирали в итоге главного, самого пиночетистого!
"Відсутність державних замовлень не дає розвиватися оборонній промисловості України, а також обеззброює Збройні сили" - переконаний голова Верховної Ради та виконувач обов'язків президента у 2014 році, секретар РНБО (2015-2019) Олександр Турчинов.
"На превеликий жаль, виробництво компонентів твердого ракетного палива було зупинено. Зупинено виробництво тих самих ракет, про які у своїй доповіді говорив Зеленський. Назву вивчив, а сенс цього він не розуміє. Тому що жодної ракети в цьому році не було замовлено. Жодної. Жодної ракети - ні крилатої, ні нових ракетних комплексів. І це є колосальна проблема. Тому що це не тільки обеззброєння наших Збройних сил, а це фактично знову зупинка нашої оборонної промисловості.
Тому що для того, щоб вона існувала, для того, щоб вона розвивалася, повинні бути державні замовлення. Навіть ті гроші, які заплановані на цей рік, вони не використані. Жодного снаряду не було вироблено. Ми створили власну базу по виробництву *********** великих калібрів. Жодного не замовлено. Тобто у нас війна завершилася, мабуть, у когось в голові? Але ми знаходимося в реальній небезпеці. Війна продовжується", - сказав Турчинов.
Провести процедуру банкротства краза в максимально сжатые сроки.
Так как жувага не обновлял на кразе оборудование для снижения производства и улучшения качества и не разрабатывал новые технологические решения, изза чего перестали краз покупать.Выгнал конструкторов говорит о целях для чего он это купил. Потому что все заменялось китайским, вплоть до мотора и коробки передач. Абс даже своего не было. Потому КРАЗ экспроприировать в пользу государства. Ускорить процесс банкротства и силой отобрать краз у жеваго. Который его купил чтобы доить украину.А не вкладываться в развитие.
государственники уевы за бюджет волнуются
"под крышей государства" и осуществляется главное воровство
...в моём бывшем супермаркете, если работник покупал в другом магазине, а не в своём -- даже бутылку воды -- моя жинка, шо рулила всем Офисом, устраивала ему почти предсмертные судороги... -- я и сам пару раз, чуть было не попал в расход за измену родному прилавку...*)