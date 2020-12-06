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Новини Політика України
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Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський підтвердив, що зустрічався з бізнесменом Борисом Кауфманом в його офісі, але спростував бажання приховати цю розмову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Проблем у цьому немає. Я можу зустрічатися там, тут. Тут – не завжди зручно. Є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає абсолютно. Це ж не якісь там "договорняки", як кажуть, що таємні. Нічого таємного", – сказав Уруський, уточнивши, що темою дискусії були "можливі інвестиції, які могли би бути вкладені".

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що високопоставлені особи продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами, незважаючи на обіцянку Володимира Зеленського, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно прозорими.

Також дивіться: Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ. ВIДЕО

Зокрема, в офіс до бізнесмена Кауфмана 17 листопада навідувалася людина, схожа на віцепрем'єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.
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Топ коментарі
+23
Они решили ограбить "Антонов" явно и не заплатить налоги Тедисом. Тоже явно. Это ведь можно, если явно?
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05.12.2020 22:54
+14
Сметунів ніхто не бачив? Чи поки що всЬо ідЬот так?
Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 2748
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06.12.2020 00:00
+13
тогда пускай расскажет об инвестициях, если все прозрачно и не договорняки, куда и что конкретно вложиться)
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05.12.2020 23:04
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Они решили ограбить "Антонов" явно и не заплатить налоги Тедисом. Тоже явно. Это ведь можно, если явно?
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05.12.2020 22:54 Відповісти
Кум главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов может быть причастен к крышеванию контрабанды "серых" iPhone 12.

Как говорится в расследовании журналиста Евгения Плинского, объем контрабанды техники Apple и другой электроники по схеме, которую курирует СБУ, составляет сегодня более 500 тонн в месяц

По данным журналиста, занимается контрабандой почтовый оператор "Премиум Пакет", в штате которого значится всего 11 человек.

Согласно неофициальному прайсу, за каждый ввезенный в Украину iPhone 12 компания берет по $40, за iPhone 11 - по $30, за iPad - по $35, за MacBook - по $45 и т.д.

"Легальная растаможка 1 тыс. iPhone 12 обойдется примерно в $250 000, а "Премиум Пакет" возьмет с вас всего $40 000. Чувствуете маржу?" - отметил он.

По данным журналиста, реальный владелец данной компании - Александр Акст по прозвищу "Немец".

"Силен он умением договариваться и продавать свою высокоприбыльную схему серьезным людям. Со времен своего появления в Украине, "Премиум пакет" работает исключительно под крышей очень высокопоставленных силовиков", - рассказал Плинский.

По его словам, в 2017-2018 годах это были люди экс-генпрокурора Виталия Яремы, для которых схема приносила по несколько миллионов долларов в месяц.

"Но с приходом команды Зеленского кураторы "Премиум Пакета" поменялись… Смена президента полностью остановила многомиллионную схему, правда, не очень надолго - до ноября 2019 года", - подчеркнул журналист.

Именно в это время на должность руководителя управления внутренней безопасности СБУ был назначен кум Баканова Наумов.

Однако до мая 2020 года "Премиум Пакет" не возил больше 3-4 фур контрабанды в месяц. Все из-за того, что 4-м управлением СБУ, которое отвечает за таможню, руководил не "свой" для Наумова человек Андрей Мединский. А в мае Мединского заменили на ближайшего к Наумову человека Артема Капелюху.

"И именно после назначения Капелюхи на "4-ку" объемы "Премиум Пакета" выросли в разы", - добавил Плинский.
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05.12.2020 22:56 Відповісти
пишите, чуваки пишите) мы инопланетяне) все фиксируем- и делаем пометку -"от вечной жизни отказался-вместе с кумом"))-никакой отдельной планеты эти клоуны не получат)-будут удалены безвозвратно.)
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06.12.2020 09:18 Відповісти
тогда пускай расскажет об инвестициях, если все прозрачно и не договорняки, куда и что конкретно вложиться)
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05.12.2020 23:04 Відповісти
Не захватили -- а получили законным, демократическим методом... -- эт вам теперь надо захватывать, репрессировать и узурпировать. ...так оно вам по Карме наголосовалось...
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05.12.2020 23:12 Відповісти
зауваж: ти сам заговорив про договорняки
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05.12.2020 23:08 Відповісти
Уруцкого кацапы на неудовлетворительную работу по диверсиям начали слегка мочить за пьянку в турции.Тоесть ему сигнал, что они его поставили и если он не будет лучше выполнять поручений они его и провокациями снимут.
Кацапский фейк против уруцкого ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ОН ЗАВЕРБОВАН.И что он не выполняет приказы кремля, его наказывают.И ему нельзя бухать с кем попало.А то перевербуют.Потому тут же фейком и вынесли выговор по его поведению.И он тут же запел про переформатирование укроборонпрома с новой силой. Типа сразу исправляется и продолжает ударную работу по уничтожению укроборонки под видом реформы.
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06.12.2020 14:05 Відповісти
"Сіно до корови не ходить". Загальною практикою є те, що зацікавлена сторона йде до того, хто її зацікавив...
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05.12.2020 23:10 Відповісти
100% Державні інтереси мають бути головними, а не кауфмани...Мілко плавають заробітчани! Всі ознаки що за 22 тис. грн на місяць, така й робота, - коли все продано.....
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05.12.2020 23:18 Відповісти
Кароче.. На вас нужен пиночет.... Иначе толку не будет
Еще мой покойный отец говорил.. А на мои слова что пиночет плохой(промывка мозгов в школе) говорил что ниче я не смысле в политике.. И не все так просто..

А трындец уже настал.. Не может все бесконечно длиться...
А насчет россии.. Она ушла от нас на лет50..у нее нефть газ золото.. Что бы ни говорили
А мы колония.. Которая не хочет быть государством. Увы..
Я всегда защищала нашу страну.. Но поняла зря.. Прозрение пришло в апреле 2019
Жаль мне только ребят которые погибли и гибнут за меня.. Моих детей. За нашу землю..
В общем нужен пиночет..
Вот его охране не смешно охранять эту гнида?
Хотя за бабло они и не на такое способны..
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05.12.2020 23:14 Відповісти
На ДВА місяці, шоб шулупень вигріб, розірвав звязки!
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05.12.2020 23:20 Відповісти
Хто його за два місяці "знесе"? Був вже один "сухорукий"...
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05.12.2020 23:34 Відповісти
Ну вот пиночет тебя первую и расстреляет Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 4434 что за генетическая вера в доброго царя? Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 2604 начни с формирования мини-пиночетов в каждом доме, чтоб пострелял неправильных соседей, а потом масштабируй до района-города-области-страны Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 1724
чтобы местные пиночеты выбирали в итоге главного, самого пиночетистого! Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 3623
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06.12.2020 15:06 Відповісти
Відсутність держзакупівель в оборонній сфері обеззброює українську армію - Турчинов

"Відсутність державних замовлень не дає розвиватися оборонній промисловості України, а також обеззброює Збройні сили" - переконаний голова Верховної Ради та виконувач обов'язків президента у 2014 році, секретар РНБО (2015-2019) Олександр Турчинов.
"На превеликий жаль, виробництво компонентів твердого ракетного палива було зупинено. Зупинено виробництво тих самих ракет, про які у своїй доповіді говорив Зеленський. Назву вивчив, а сенс цього він не розуміє. Тому що жодної ракети в цьому році не було замовлено. Жодної. Жодної ракети - ні крилатої, ні нових ракетних комплексів. І це є колосальна проблема. Тому що це не тільки обеззброєння наших Збройних сил, а це фактично знову зупинка нашої оборонної промисловості.
Тому що для того, щоб вона існувала, для того, щоб вона розвивалася, повинні бути державні замовлення. Навіть ті гроші, які заплановані на цей рік, вони не використані. Жодного снаряду не було вироблено. Ми створили власну базу по виробництву *********** великих калібрів. Жодного не замовлено. Тобто у нас війна завершилася, мабуть, у когось в голові? Але ми знаходимося в реальній небезпеці. Війна продовжується", - сказав Турчинов.
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05.12.2020 23:24 Відповісти
Ну да а чё скрывать при клоуне всё можно только отстегни процент и дальше деребань страну. Главное не лоху рассказать всё красиво как говорил его министр " надо ему рассказать красиво а он всё равно ничего не доганяет".
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05.12.2020 23:33 Відповісти
Может хватит оазговоры говорить, пора выстроить все кодло 95 балагана и поставить каждого второго к стенке,
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05.12.2020 23:38 Відповісти
Создать закон, которые возвращает предприятия под крышу государства если предприятие не развивается и не модернизируется. А используется для обдирания государства под видом покупать национальное.А то коррупционеры покупают их только для обдираловки госбюджета.И не дают нормальным там работать. В первую очередь выгоняют всех конструкторов, что говорит для чего они его покупают.
Провести процедуру банкротства краза в максимально сжатые сроки.
Так как жувага не обновлял на кразе оборудование для снижения производства и улучшения качества и не разрабатывал новые технологические решения, изза чего перестали краз покупать.Выгнал конструкторов говорит о целях для чего он это купил. Потому что все заменялось китайским, вплоть до мотора и коробки передач. Абс даже своего не было. Потому КРАЗ экспроприировать в пользу государства. Ускорить процесс банкротства и силой отобрать краз у жеваго. Который его купил чтобы доить украину.А не вкладываться в развитие.
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06.12.2020 14:06 Відповісти
...какой бред Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 4150 надо у тебя отобрать твою частную квартиру бо ты там уже пять лет не менял унитаз и прокладки в кранах Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 6940
государственники уевы Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 9398 за бюджет волнуются Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 4230
"под крышей государства" и осуществляется главное воровство Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 8068
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06.12.2020 15:17 Відповісти
Передайте Урускому, пока он начинает делить с Кауфманом дерибан с азартных игр, на Фарерах построили тоннель с автомобильной развязкой на дне океана
Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 1374
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05.12.2020 23:40 Відповісти
Міністр, або невіглас, або прикидається ним. Адже навіть зутріч з Кауфманом та ще й на його територїї є дискредитацією і ні про яку прозорість не свідчить. Що таке інвестиції від Кауфмана-Грановського добре знає грамада Одеси в якої ця парочка поцупила Одеський міжнародний аеропорт. Прибравши до рук у часи Януковича всі приміщення, а державі залишила будувати злітно-посадкому смугу. НАБУ відкрило кримінальне провадження, здається позаминулого року, а на майно було накладено арешт. За цією парочкою тягнеться цілий щлеф корупційних скандалів. Тому можна робити висновок, що міністр просто бреше. Краще б розповів як там Кауфман з його допомогою вирішив вчергове нагріти державу та її громадян...
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05.12.2020 23:40 Відповісти
Уруский, в чей карман инвестиции?
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05.12.2020 23:44 Відповісти
Это не какие-то там "договорняки", ничего тайного - обычный дерибан.
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05.12.2020 23:49 Відповісти
Как в офисе Украина всё просто.

...в моём бывшем супермаркете, если работник покупал в другом магазине, а не в своём -- даже бутылку воды -- моя жинка, шо рулила всем Офисом, устраивала ему почти предсмертные судороги... -- я и сам пару раз, чуть было не попал в расход за измену родному прилавку...*)
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05.12.2020 23:51 Відповісти
расскажи лучше за офис Германия, где половина политиков на подсосе у ********* и активно двигают его интересы Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 6205
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06.12.2020 15:19 Відповісти
Расскажу -- коротко, в четырёх словах: Мне в Германии хорошо! -- в отличии от тебя...*)
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06.12.2020 15:21 Відповісти
Сметунів ніхто не бачив? Чи поки що всЬо ідЬот так?
Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного - Цензор.НЕТ 2748
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06.12.2020 00:00 Відповісти
Они лгут вам в глаза, вы это тут жуете, они дерибанят страну, вы только жуёте, стадо!
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06.12.2020 00:09 Відповісти
ага ,как же , они там вместе Тору изучали....
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06.12.2020 00:12 Відповісти
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности,и тот мудак!
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06.12.2020 00:17 Відповісти
Кауфман решил что то приватизировать за гроши из Укроборонпрома? Обговорили с Уруским что, за сколько и размер отката?
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06.12.2020 08:14 Відповісти
ну так може УСРУСЬ-кий розкаже тоді про що вони тоді там говорили, якщо "ніяких таємниць", "ніяких договорняків"???
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06.12.2020 08:44 Відповісти
Аж смешно - но плакать хочется больше.Вице -Премьер бегает по офисам какихто (мелких) бандитов и продается как проститутка...Ах да - он же Укроборонопром деребанят,Антонов уничтожают и т д.Как нам не повезло с Правительством и Президентом.Опять ворье(.
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06.12.2020 08:56 Відповісти
Проблема в том, что он бегает не по офисам каких то мелких бандитов, а по офисам бандитов всеукраинского масштаба. И последствия этой беготни аукнутся для всей страны.
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06.12.2020 15:56 Відповісти
Чого ви всі так визвірилися на якогось чи руського, чи уруського - ну приїхав до офісу ЖИ2 показала ґуй і як його обрізають....в Ївреїв це циркуцизія називається...
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06.12.2020 09:16 Відповісти
ну как мы знаем кауфман аэропорт одесский спистил-теперь и самолетиков надобы подпистить)-а лучше завод)
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06.12.2020 09:31 Відповісти
Ми б перемогу здобули б.. та все профукали і пропили!
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06.12.2020 09:55 Відповісти
"Я вам не как-либо что,а что-либо как!" (с)
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06.12.2020 11:14 Відповісти
Стучи чаще по роялю членом, уруский, ты ж хороший ученик!
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06.12.2020 14:14 Відповісти
С этим пархатым жидом надо разговаривать только в камере и при включеных камерах наблюдения и все равно, ****, что нибудь *******.
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06.12.2020 15:52 Відповісти
ще одне лайно від квартального недоноска з"їздило за отриманням хабара. На Заході вже давно це чмо було б відправлене наХ... з влади!
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06.12.2020 17:21 Відповісти
Кого ты,хитрунишка,пытаешься обмануть,кауфманьчик может инвестировать только во взятки за крышевание его незаконно-монопольного бизнеса по торговле сигаретками,больше эта мартышка ни на что не способна.
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06.12.2020 18:34 Відповісти
Встречаться нужно не с Борей, а с его папой Рафиком, он всё решает.
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07.12.2020 15:10 Відповісти
 
 