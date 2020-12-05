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Кравчук (545) росія (47340) Донбас (21703) мінські угоди (2207)

Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук

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Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук

Україна на Донбасі готова "спілкуватися зі своїми" після того, як Росія виведе свої війська з ОРДЛО.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нас часто звинувачують, що ми не спілкуємося з ОРДЛО, що нібито в інших країнах спілкуються з сепаратистами. Я заявляю сьогодні, що як тільки Росія виведе свої збройні сили, спецслужби, найманців, відбудеться демілітаризація, і наступного дня ми б знайшли можливість і необхідність зустрітися і вирішувати питання сам на сам, нам не потрібен Мінський процес. Нехай чужаки підуть звідти, і ми будемо спілкуватися зі своїми. Сьогодні люди в тих районах не є господарями. Вони виконують волю Кремля. І спілкуватися з ними просто немає сенсу", - заявив він.

Коментуючи можливість проведення виборів в ОРДЛО, перший президент зазначив:

"Провести вибори у неконтрольованих регіонах Донбасу без створення умов просто неможливо: коли йде війна, а Конституція України забороняє проводити вибори в цей час, коли там присутні іноземні військові формування, коли там найманці. Можна навіть не стріляти. Але поки на території, де мають проводити вибори, будуть чужі війська, добровольці - проводити не можна. Жоден спостерігач не поїде туди. На території "ДНР" і "ЛНР" є свої "міністри", але я ставлю запитання: чому вони хочуть провести ще одні вибори, вони ж уже проводили, хоча в Україні їх не визнали? Їм потрібно, щоб вони стали легітимними для світу. А сподіватися, що вони поміняють всю систему життя, яку мають, не потрібно. Спочатку умови, потім вибори, і крок за кроком будемо допомагати відновлювати зруйноване, повернемо 1 млн 700 тис. осіб".

Також читайте: Кравчук про "нормандську зустріч": Сумніви є, але вона можлива
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Топ коментарі
+8
Мудило!
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06.12.2020 00:04
+8
Старый гебист который отдал ядерный потенциал Украины за бумажку которой подтерлись все, теперь нашел представителей ордло, нет никакого ордло, есть украина, и окупанты которых надо просто уничтожить! пора бы ему уже встретиться с всевышеним!сколько он уже зла принес украине!
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06.12.2020 00:06
+7
Слава Богу і Кравчук тепер зрозумів з ким має справу.
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05.12.2020 23:38
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Это же тот самый старик который смог героически пережить московскую оккупацию.
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05.12.2020 23:33 Відповісти
смог перебрехать даже московских пропогандонов
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05.12.2020 23:42 Відповісти
Вам уже сто раз сказали "их там нет".
Вы ищите выход как можно мягко сделать капитуляцию.
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05.12.2020 23:36 Відповісти
Ты моешь хоть 200 раз сказать, что тебя нет, от этого ничего не изменится. Так что капитуляция возможна только расейская.
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06.12.2020 00:05 Відповісти
Не надо меня примазывать к другой стороне.
На вещи надо смотреть реально. Это и дураку понятно,того что они хотят не будет и фраза "нас там нет" прозвучит в который раз. Им надо
получить этот "позорный мир" и они его получат за счёт уступок. Еще раз повторю ,будьте реалистом и не перекручивайте мои высказывания .
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06.12.2020 09:17 Відповісти
Фраза эта звучит уже не первый год, на "настамнетный" кукарек уже давно никто внимания не обращает, кроме зрителей Первого канала.
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06.12.2020 14:23 Відповісти
Особенно испанцы плодотворно общались с сепарами.
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05.12.2020 23:36 Відповісти
Але расіянє їх переплюнули в "спілкуванні" з чеченцями в 90-х роках минулого століття.
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06.12.2020 10:16 Відповісти
Слава Богу і Кравчук тепер зрозумів з ким має справу.
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05.12.2020 23:38 Відповісти
Только что то про контроль границы умолчал, рано радуетесь.
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05.12.2020 23:39 Відповісти
демилитаризация контроль и обеспечит.
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06.12.2020 14:18 Відповісти
Он хочет ОРДЛО без России. -- на полном государственном обеспечении...
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05.12.2020 23:41 Відповісти
Вряд ли. Российские воска плавно превратятся в народную милицию (со всем личным составом и вооружением). И по мановению руки и подписи на очередной бумажке российских войск не будет. Идеальное решение для зеленой власти.
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06.12.2020 01:26 Відповісти
Вы так пишете, будто это что-то новое) Они изначально там под видом "народной милиции", поэтому, это просто обозначение непоколебимости украинской позиции. Переговоры ведутся напрямую с агрессором, а что он иногда покукарекивает чепуху для внутрироссийского потребления, так это его внутренние дела, не имеющие отношения к процессуальной части переговоров о перемирии между РФ и Украиной.
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06.12.2020 14:22 Відповісти
Он и до того все понимал , крутятся с зельцманом , как уж на сковороде
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06.12.2020 05:29 Відповісти
Может ему кэш с нароссии задолжали и не передают? Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 467
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06.12.2020 10:03 Відповісти
Коммунистов бывших не бывает! -- бывают их украинские интересы...
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05.12.2020 23:39 Відповісти
Хрен что с этим "миром" получится, рашка туда ввела чтобы от крыма внимание отвлечь и этот паразит будет там все соки выпивать, ему жертва до одного места
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05.12.2020 23:40 Відповісти
Дивімося П"яту колонку на Прямому - вчорашнього випуску, в честь 125 днів праці у ЗЕболоті винахідника возика свого ймення. СМІШНО Й ПІЗНАВАЛЬНО!
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05.12.2020 23:41 Відповісти
Огидно взагалі дивитись всі новіни на ТВ . А колись вважав , що пятий - взірець всьому ... , - огидно .
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06.12.2020 00:01 Відповісти
Це не новина - це гумористична щотижнева програма , політична- на Прямому , у вихідні ще одна смішна виходить- МІНІСТЕРСТВО ПРАВДИ . Бажаю посміхатись
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06.12.2020 01:06 Відповісти
каждый канал кому то принадлежит и транслирует новости так, как видит их хозяин.Наз. єто " рідакціонная палітіка"Если он , хозяин , чего то в упор не видит, то и тв зритель не увидит.На чиємо возі їдеш, того і пісню співай.
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06.12.2020 10:09 Відповісти
залишіть ці окуповані території параші. Нам вони просто не потрібні. Їм потрібні камні з неба як в Криму.
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05.12.2020 23:42 Відповісти
кто этот мощный старик?
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05.12.2020 23:44 Відповісти
так "мощно" підтримувати наплаву, те, що не тоне...
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05.12.2020 23:48 Відповісти
Мудило!
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06.12.2020 00:04 Відповісти
______ну ,ось погралися ї побїгли миритися.
А шо було ,то було .
Как там в одном фильме говорил герой(ИванВасильевич): У меня вот тоже один такой был.Крылья сделал.... Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7941 Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7799 может пришло время?!
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05.12.2020 23:46 Відповісти
ну вот, уже разкрываеться мрязина и кодла зебильская.
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05.12.2020 23:49 Відповісти
Интересно , кто там на Кравчука бочку катил ? . Што он делал не в интересах Украины ? .
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05.12.2020 23:49 Відповісти
С такими заявлениями ждем скорой отставки Кравчука.
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05.12.2020 23:51 Відповісти
Че вдруг? Фокина отправили в отставку за противоположные заявления.
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06.12.2020 00:03 Відповісти
Так Фокин был полный ноль.
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06.12.2020 01:07 Відповісти
Старый гебист который отдал ядерный потенциал Украины за бумажку которой подтерлись все, теперь нашел представителей ордло, нет никакого ордло, есть украина, и окупанты которых надо просто уничтожить! пора бы ему уже встретиться с всевышеним!сколько он уже зла принес украине!
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06.12.2020 00:06 Відповісти
Точно старик затемпературил. Не представители ОРДЛО, а кремлёвские бандиты, которых надо гнать поганой метлой с территории Украины.
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06.12.2020 00:18 Відповісти
І не сепаратисти там, а зрадники.
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06.12.2020 10:18 Відповісти
хе, навіть закордоном, в усіх країнах, є радяське бидло, яке у душі і голові є сєпарами з дамбасу. так що представники їхні є скрізь. це як "Самая мощная организация в мире - это дебилы, у них везде свои люди." или "Самые сплоченные люди - это дураки!.. У них везде есть свои представители: на дорогах, в магазинах, других органах, в других странах..."
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06.12.2020 00:21 Відповісти
В ТВОЕЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ФАМИЛИИ КРАВЧУК И КУЧМА ЭТО ОДНО И ТОЖЕ???? ЭТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК????? 😅🤣😂
ДА, НАТАША???? 😅🤣😂
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06.12.2020 07:02 Відповісти
Пани Ольга,вы совсем дура,или работаете за 30 тетрадрахм?Кравчук не отдавал никому и никогда ЯО.То что вел переговоры о передаче,никто и не отрицает,а кто их только и не вел?ЯО просрал Кучма,просто для снижения твоей невежественности.
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06.12.2020 07:30 Відповісти
Напомню,цитата:"На думку Галаки, показова історія трапилася на початку травня 1992 року.
Тоді Леонід Кравчук вирушив з першим офіційним візитом до США. На авіабазі "Ендрюс", куди він прилетів, журналісти поцікавились, чи правда, що з території України вивезли всю тактичну ядерну зброю. Кравчук відповів, що як верховний головнокомандувач збройних сил України він такого наказу не давав. І того ж дня з'явилася новина з посиланням на керівництво Об'єднаних збройних сил СНД про те, що 6 травня останній ешелон з тактичною ядерною зброєю перетнув україно-російський кордон."
ЯО при Леониде вьівезли все за 6 месяцев
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06.12.2020 10:17 Відповісти
А ещё он сказал,что план "Б"-это он и,мабуть,ермаки будут кого-то просить и требовать,что бы мокшандию отключили от международных платёжных систем Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9491-"занавес"!
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06.12.2020 00:09 Відповісти
агентура хєр вийде!!! то все утопія!
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06.12.2020 00:16 Відповісти
Дарвін і вірус ускорюють процес!
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06.12.2020 00:23 Відповісти
Кравчук конечно тот ещё пердед, но конкретно в этом заявлении он четенько разложил всё.
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06.12.2020 14:25 Відповісти
Хто такі "ми" і хто такі представники ОРДЛО? Рудий із колесом?
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06.12.2020 00:47 Відповісти
А после демилитаризации и увидим, может и не окажется никакого ордило)))
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06.12.2020 14:26 Відповісти
Посол України в Австрії Олександр Щерба відреагував окремим коментарем на статтю російського посла у газеті Wiener Zeitung, у якій той цинічно звинуватив Україну у порушенні принципу "угоди повинні виконуватися".

Стаття посла РФ в Австрії Дмитра Любинського була опублікована у вівторок у центральній віденській газеті Wiener Zeitung у розділі "гостьовий коментар". У коментарі під заголовком Pacta Sunt Servanda ("Угоди повинні виконуватися") російський дипломат звинувачував Україну у нібито невиконанні домовленостей Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".
Свою статтю-відповідь, яка у п'ятницю також була опублікована віденською газетою, Щерба назвав "Угоди мають виконуватися, це правда".
"Є різні види лицемірства. Є лицемірство наївне, є зухвале - а є незбагненне, захмарне. Наприклад лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права", - розпочав свій коментар український посол.
Він зазначив, що погоджується з російським послом щодо того, що "Pacta Sunt Servanda". І тут же навів приклад грубо порушеного Росією Будапештського меморандуму. Щерба нагадав, що в обмін на зафіксовану у документі обіцянку РФ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.
"З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 року", - написав посол України в Австрії.
Зокрема, він нагадав, що Паризький саміт відбувся з ініціативи Президента України: "Якби Україна не взяла ініціативу на себе, кров і далі проливалась би на Донбасі, як і рік тому. Ніхто не зацікавлений у мирі так, як Україна".
Крім того, все, про що було домовлено в Парижі, було запропоновано Україною - і здебільшого виконано: відбулися обмін утримуваними особами та розведення війська, відкрито додаткові КПВВ, також Україна дотримується перемир'я, попри майже щоденні порушення з боку Росії.
"Та частина домовленостей, яка не була виконана (наприклад, щодо доступу Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі, який блокується Росією), може бути обговорена на новому саміті. Проте є сторона, яка з цим демонстративно не поспішає: Росія", - заявив Щерба.
Український посол нагадав австрійським читачам, що мешканці Донбасу вже 6 років не знають миру і все це - через відсутність бажання миру у Кремлі.
"По один бік знаходяться російські прапори, зброя, військовий персонал. По інший - українські. І тим не менше, Росія продовжує свою дивну гру, удаючи, що вона не є стороною конфлікту. Проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю. Звідси і намагання Москви примусити Україну визнати призначених Росією колаборантів у Донецьку та Луганську як частину української політики - і тим самим або спричинити вибух в Україні, або тримати Україну постійно під своїм впливом", - написав він.
Посол також вказав на те, що Росія продовжує зміцнювати в цей час свою окупацію Донбасу: роздає населенню російські паспорти, контролює український кордон, залишає за собою всю повноту рішень.
"Економіка цієї частини Донбасу зруйнована; більшість проукраїнських громадян або вбиті, або вигнані; український (та й будь-який інший) закон не діє. На таких умовах, без будь-якого впливу з боку Києва, Москва пропонує провести вибори і тим самим легітимізувати владу своїх представників в Україні. "Чудовий" план", - зазначив Щерба.
"Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вільні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. Полегшити біль та заспокоїти пристрасті. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі", - закінчив свою статтю Посол України в Австрії Олександр Щерба.
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06.12.2020 01:15 Відповісти
Старый и проверенный агент кремля.
Крачук и агентура Кремля
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06.12.2020 01:33 Відповісти
А кацапам на це - байдуже, хто там, чого, там, кого там....
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06.12.2020 02:58 Відповісти
В ефірі українського телеканала з'явився представник бойовиків "ЛНР", Тука пішов зі студії. Відео
В ефірі українського телеканала "Наш" 4 грудня з'явився представник бойовиків "ЛНР" Родіон Мірошник, який бере участь у переговорах тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Відео ефіру оприлюднено в YouTube телеканала.
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06.12.2020 03:40 Відповісти
деактивація усього антиукраїнського елементу на донбасі - єдиний можливий формат перемовин.
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06.12.2020 06:56 Відповісти
Демілітаризація у цьому і полягає, тому що неозброєні мешканці ніякої загрози Україні не завдають, а антиукраїнський елемень буде або чинити спротив і буде знищений, або втече до РФ. Інша справа, що РФ на це не піде.
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06.12.2020 14:38 Відповісти
про це ніде не сказано.
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06.12.2020 17:25 Відповісти
Розкажіть хто небудь йому - Немає жодних представників ОРДЛО (!!) є сепари, зрадники і лише з цих позицій треба з ними говорити, а краще всього просто стріляти бо говорити з ними немає про що
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06.12.2020 07:26 Відповісти
Во,еще один вояка, Лемке, появился...Ты в окопе ?На линии разграничения?Куда ты стрелять собрался?Тебе же,умнику,Кравчук открытым текстом сказал,уберите оттуда на хер кацапов,их НАЕМНИКОВ и прочую шелупонь в виде спецслужб,а потом Украина будет говорить с "народом Донбасса".Или до тебя не дошло?
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06.12.2020 07:37 Відповісти
Чуешь окопник , менi взагалi стрiляти нiкуди нах не тре , бо мені в цій країні не жити і дітям моїм з внуками теж, це тобі жити там з тими сепарамі яких ти хочеш з цим старим маразмом облобизати . І ці представники ОРДЛО це зовсім не народ Донбаса
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06.12.2020 08:16 Відповісти
Ребята, вы тут в каком то своём мирке живёте, и несёте такую лабуду... В Европе имя Кравчука уже лет 10 не поминают, он ни кто для западной политики. Читайте ЕвроСМИ, нельзя же быть такими болванами.
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06.12.2020 07:35 Відповісти
А що там у Європах кажуть про воду на Кримі?
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06.12.2020 08:57 Відповісти
Та пофигу вообще кто где чего вспоминает, наконец-то этот маразматик что-то толковое и адекватное заявил по существу..
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06.12.2020 14:27 Відповісти
Че-го?! Тамбовские волки им свои! Добивать надо эту падаль!
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06.12.2020 07:36 Відповісти
кравчук винен в одному - він здав нашу ядерну зброю, а то що зараз робиться то просто наслідки
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06.12.2020 08:47 Відповісти
И кто у Кравчука там "свои"? Пусть фамилии озвучит.
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06.12.2020 08:49 Відповісти
"Старий лис" почув, що "пахне смаленим" - "тиха капітуляція" не проходить, і "завертів хвостом"... Боїться, що "зроблять крайнім" і повісять на каштані...
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06.12.2020 09:15 Відповісти
Так не вперше ж "перевзуватися".
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06.12.2020 10:19 Відповісти
нет, по нем видно какие проблемьі начались на россии с деньгами, предположу что ему задолжали крупную сумму, переговорьі об оплате зашли в тупик, и вот им прилетела обратка
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06.12.2020 10:23 Відповісти
Може буть... Одне другому не заважає...
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06.12.2020 10:28 Відповісти
я не пригадую випадків коли льоня був патріотом, а останнім часом надів вишиванку, і заспівав зовсім не так, як до цього,то що трапилось?Можна тільки гадати,але хорошого варіанту не можу вигадати, всі якісь погані, якась фантазія не така у мене
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06.12.2020 10:35 Відповісти
Так у нього-ж, "кредо" - "у дощ пробігти між крапельками...".
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06.12.2020 10:41 Відповісти
Представители ордло це представители росии. Все остальное глупость и предательство.
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06.12.2020 09:32 Відповісти
Прикол тут в том, что после демилитаризации(то есть деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей) ОРДЛО исчезает само по определению вместе со всеми своими представителями))
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06.12.2020 14:29 Відповісти
Украина на Донбассе готова "общаться со своими" после того, как Россия выведет свои войска из ОРДЛО. Источник: https://censor.net/ru/n3235234

Яке там "общєніє" - сєпарів зразу після суда на зону.
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06.12.2020 11:01 Відповісти
які там можуть бути сепари на шостому році війни) звійсно що усі причетні до злочинів у випадку деокупації втечуть до РФ.
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06.12.2020 14:33 Відповісти
Ніхто не може заборонити вільної людині робити те, що вона хоче.
Хай йде і спілкується. Тільки нехай підпише бумажку, що Україна тут ні до чого, то його власне приватне бажання.
Також було б добре, якщо б він з собою взяв заглядальщика в очі.
На жаль то все мрії..
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06.12.2020 13:02 Відповісти
 
 