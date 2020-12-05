Ми будемо готові спілкуватися із представниками ОРДЛО, як тільки Росія виведе свої війська з Донбасу, - Кравчук
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Україна на Донбасі готова "спілкуватися зі своїми" після того, як Росія виведе свої війська з ОРДЛО.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Нас часто звинувачують, що ми не спілкуємося з ОРДЛО, що нібито в інших країнах спілкуються з сепаратистами. Я заявляю сьогодні, що як тільки Росія виведе свої збройні сили, спецслужби, найманців, відбудеться демілітаризація, і наступного дня ми б знайшли можливість і необхідність зустрітися і вирішувати питання сам на сам, нам не потрібен Мінський процес. Нехай чужаки підуть звідти, і ми будемо спілкуватися зі своїми. Сьогодні люди в тих районах не є господарями. Вони виконують волю Кремля. І спілкуватися з ними просто немає сенсу", - заявив він.
Коментуючи можливість проведення виборів в ОРДЛО, перший президент зазначив:
"Провести вибори у неконтрольованих регіонах Донбасу без створення умов просто неможливо: коли йде війна, а Конституція України забороняє проводити вибори в цей час, коли там присутні іноземні військові формування, коли там найманці. Можна навіть не стріляти. Але поки на території, де мають проводити вибори, будуть чужі війська, добровольці - проводити не можна. Жоден спостерігач не поїде туди. На території "ДНР" і "ЛНР" є свої "міністри", але я ставлю запитання: чому вони хочуть провести ще одні вибори, вони ж уже проводили, хоча в Україні їх не визнали? Їм потрібно, щоб вони стали легітимними для світу. А сподіватися, що вони поміняють всю систему життя, яку мають, не потрібно. Спочатку умови, потім вибори, і крок за кроком будемо допомагати відновлювати зруйноване, повернемо 1 млн 700 тис. осіб".
Будь ласка, зачекайте...
Вы ищите выход как можно мягко сделать капитуляцию.
На вещи надо смотреть реально. Это и дураку понятно,того что они хотят не будет и фраза "нас там нет" прозвучит в который раз. Им надо
получить этот "позорный мир" и они его получат за счёт уступок. Еще раз повторю ,будьте реалистом и не перекручивайте мои высказывания .
А шо було ,то було .
Как там в одном фильме говорил герой(ИванВасильевич): У меня вот тоже один такой был.Крылья сделал.... может пришло время?!
ДА, НАТАША???? 😅🤣😂
Тоді Леонід Кравчук вирушив з першим офіційним візитом до США. На авіабазі "Ендрюс", куди він прилетів, журналісти поцікавились, чи правда, що з території України вивезли всю тактичну ядерну зброю. Кравчук відповів, що як верховний головнокомандувач збройних сил України він такого наказу не давав. І того ж дня з'явилася новина з посиланням на керівництво Об'єднаних збройних сил СНД про те, що 6 травня останній ешелон з тактичною ядерною зброєю перетнув україно-російський кордон."
ЯО при Леониде вьівезли все за 6 месяцев
Стаття посла РФ в Австрії Дмитра Любинського була опублікована у вівторок у центральній віденській газеті Wiener Zeitung у розділі "гостьовий коментар". У коментарі під заголовком Pacta Sunt Servanda ("Угоди повинні виконуватися") російський дипломат звинувачував Україну у нібито невиконанні домовленостей Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".
Свою статтю-відповідь, яка у п'ятницю також була опублікована віденською газетою, Щерба назвав "Угоди мають виконуватися, це правда".
"Є різні види лицемірства. Є лицемірство наївне, є зухвале - а є незбагненне, захмарне. Наприклад лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права", - розпочав свій коментар український посол.
Він зазначив, що погоджується з російським послом щодо того, що "Pacta Sunt Servanda". І тут же навів приклад грубо порушеного Росією Будапештського меморандуму. Щерба нагадав, що в обмін на зафіксовану у документі обіцянку РФ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.
"З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 року", - написав посол України в Австрії.
Зокрема, він нагадав, що Паризький саміт відбувся з ініціативи Президента України: "Якби Україна не взяла ініціативу на себе, кров і далі проливалась би на Донбасі, як і рік тому. Ніхто не зацікавлений у мирі так, як Україна".
Крім того, все, про що було домовлено в Парижі, було запропоновано Україною - і здебільшого виконано: відбулися обмін утримуваними особами та розведення війська, відкрито додаткові КПВВ, також Україна дотримується перемир'я, попри майже щоденні порушення з боку Росії.
"Та частина домовленостей, яка не була виконана (наприклад, щодо доступу Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі, який блокується Росією), може бути обговорена на новому саміті. Проте є сторона, яка з цим демонстративно не поспішає: Росія", - заявив Щерба.
Український посол нагадав австрійським читачам, що мешканці Донбасу вже 6 років не знають миру і все це - через відсутність бажання миру у Кремлі.
"По один бік знаходяться російські прапори, зброя, військовий персонал. По інший - українські. І тим не менше, Росія продовжує свою дивну гру, удаючи, що вона не є стороною конфлікту. Проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю. Звідси і намагання Москви примусити Україну визнати призначених Росією колаборантів у Донецьку та Луганську як частину української політики - і тим самим або спричинити вибух в Україні, або тримати Україну постійно під своїм впливом", - написав він.
Посол також вказав на те, що Росія продовжує зміцнювати в цей час свою окупацію Донбасу: роздає населенню російські паспорти, контролює український кордон, залишає за собою всю повноту рішень.
"Економіка цієї частини Донбасу зруйнована; більшість проукраїнських громадян або вбиті, або вигнані; український (та й будь-який інший) закон не діє. На таких умовах, без будь-якого впливу з боку Києва, Москва пропонує провести вибори і тим самим легітимізувати владу своїх представників в Україні. "Чудовий" план", - зазначив Щерба.
"Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вільні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. Полегшити біль та заспокоїти пристрасті. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі", - закінчив свою статтю Посол України в Австрії Олександр Щерба.
Крачук и агентура Кремля
В ефірі українського телеканала "Наш" 4 грудня з'явився представник бойовиків "ЛНР" Родіон Мірошник, який бере участь у переговорах тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Відео ефіру оприлюднено в YouTube телеканала.
Яке там "общєніє" - сєпарів зразу після суда на зону.
Хай йде і спілкується. Тільки нехай підпише бумажку, що Україна тут ні до чого, то його власне приватне бажання.
Також було б добре, якщо б він з собою взяв заглядальщика в очі.
На жаль то все мрії..