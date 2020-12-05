Міноборони вперше за роки незалежності України планує замовити у "Антонова" три літаки, - Уруський
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Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський сподівається, що до кінця 2020 року держава замовить компанії "Антонов" нові близькомагістральні транспортні літаки Ан-178.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Думаю, що буде підписаний контракт між Міноборони і ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за часів незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що така подія знаменна в певному сенсі цього слова все-таки відбудеться ще цього року", – сказав міністр.
За його словами, за рахунок цього замовлення, а також ремонту бронетанкової техніки і закупівлі артилерійських систем, вдасться виконати державне оборонне замовлення на 2020 рік, хоча нині "є проблеми з його виконанням".
Уруський додав, що наразі не йдеться про можливість виконання оборонного замовлення цього року за рахунок постачання корветів із Туреччини: "Про те, що саме корвет буде закривати ці проблеми, так питання взагалі не стоїть". Міністр твердить, що в цьому питанні Україна та Туреччина перебувають на "початковій стадії перемовин".
Згідно з постановою уряду, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.
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Но я сомневаюсь что это произойдет.
це наше ноухау, від якого аналоговнет відпочиває
де вони ?
Богдана - закороткий ствол, високий центр тяжіння і непродумана система подачі зарядів. Для цієї гармати потрібно інше шасі - довше на чотири вісі, щоб помістився довший ствол. Тоді його можна було опустити якомога нижче, щоб був нижчий центр тяжіння і більша швидкість пересування по трасі (для артилерії в часи ударних дронів це питання життя або смерті). Потрібно брати більшу броньовану кабіну для всього розрахунку гармати 6-8 солдат, потрібно брати гармату яка може здійснити 5-7 пострілів поспіль, щоб швидко відстрілятись і змінити позицію.
Вичитав на цензорі і даю інформацію без купюр. Вирішуйте самі, що з нею робити (ще раз підкреслюю: думки не мої)
Вичитав на цензорі і даю інформацію без купюр. Вирішуйте самі, що з нею робити (ще раз підкреслюю: думки не мої)
Тётка моя родная, была кадысь, до самого конца Совка, парторгом "Антонова"... -- куды там --
Волга, пайки, путёвки, гонор... -- казалось -- на века!
Умерла в прошлом году в Германии, где её муж -- мой дядька, тоже знатный коммуняка, во время войны мальчукувал... -- в одной могилке покоятся строители Коммунизма -- прямо в логове врага.
Мир праху их... -- последние 15 лет, хоть пожили, как нормальные люди.