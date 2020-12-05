Міноборони вперше за роки незалежності України планує замовити у "Антонова" три літаки, - Уруський

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський сподівається, що до кінця 2020 року держава замовить компанії "Антонов" нові близькомагістральні транспортні літаки Ан-178.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Думаю, що буде підписаний контракт між Міноборони і ДП "Антонов" на три літаки Ан-178, що буде взагалі вперше в Україні за часів незалежності. Ми ще ніколи не замовляли нові літаки. Я сподіваюся, що така подія знаменна в певному сенсі цього слова все-таки відбудеться ще цього року", – сказав міністр.

За його словами, за рахунок цього замовлення, а також ремонту бронетанкової техніки і закупівлі артилерійських систем, вдасться виконати державне оборонне замовлення на 2020 рік, хоча нині "є проблеми з його виконанням".

Уруський додав, що наразі не йдеться про можливість виконання оборонного замовлення цього року за рахунок постачання корветів із Туреччини: "Про те, що саме корвет буде закривати ці проблеми, так питання взагалі не стоїть". Міністр твердить, що в цьому питанні Україна та Туреччина перебувають на "початковій стадії перемовин".

Також читайте: Уруський підтвердив зустріч в офісі бізнесмена Кауфмана: Це не якісь там "договорняки", нічого таємного

Згідно з постановою уряду, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.