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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Кривий Ріг (829) місцеві вибори (997) мер (483)

Повторне голосування на виборах мера Кривого Рогу відбудеться 6 грудня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повторне голосування на виборах мера Кривого Рогу відбудеться 6 грудня

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в неділю, 6 грудня, відбудеться повторне голосування на виборах мера. Виборчі дільниці працюватимуть із 8:00 до 20:00.

На посаду міського голови претендують кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який на цій посаді впродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидатові Павлову.

Відповідно до частини 4 статті 281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування вносять двох кандидатів, які отримали найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).

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За Вілкула (партія "Блок Вілкула "Українська перспектива") 25 жовтня проголосували 80655 виборців (44,96%), за Шевчика - 45213 (25,94%), Павлов - на третьому місці (15941 голос або 9,15%).

За інформацією Центральної виборчої комісії, повторне голосування відбудеться на 294 виборчих дільницях, участь у ньому можуть взяти орієнтовно понад 484,8 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені міською територіальною виборчою комісією не пізніше як на п'ятий день, тобто до 11 грудня включно.

У ЦВК нагадали про необхідність дотримання правил безпеки та організації протиепідемічних заходів з урахуванням складної епідеміологічної ситуації через поширення COVID-19.

Шевчик 26 листопада написав на своїй сторінці у фейсбуці, що отримав позитивний тест на коронавірус і працює вдома.

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Повторне голосування на виборах міського голови призначається в громадах з кількістю виборців 75 тисяч і більше, якщо в першому турі жоден кандидат не набрав 50% + 1 голос.

Місцеві вибори в Україні відбулись 25 жовтня.
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Надо вовочке нормального планчика напарить.. надолбится и к маме с папой уедет мэром - как раз примерно его уровень...
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06.12.2020 00:51 Відповісти
Уровень мера? Уровень Фофы это на корпоративе членом на рояле играть!
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06.12.2020 07:05 Відповісти
Треба Кривий Ріг переименувати у Зелений Риг. ...хто проти? *)
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06.12.2020 01:25 Відповісти
Членограинск! Ну или Писюнинск! Повторное голосование на выборах мэра Кривого Рога пройдет 6 декабря - Цензор.НЕТ 7546
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06.12.2020 07:06 Відповісти
О це кривороги нам підсунули подлянку зі своїм Янелохом.
Спасіба житєлям криврога за преЗЕдента Янелоха.
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06.12.2020 01:43 Відповісти
"На пост городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов"
Источник: https://censor.net/ru/n3235236

От это выбор так выбор.
Это "очень большая" разница, принципиальная.
Слуга Народа или ОПЗЖ, то есть жаба или гадюка.
Не удивляйтесь, криворожцы, что вы живете именно так, как живете.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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06.12.2020 04:41 Відповісти
Точно. Надо было им в мэры выбрать шоколадного))
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06.12.2020 12:07 Відповісти
Это выборы без выбора .Эти кандидаты-сплошные рвачи и слуги олигархов .И за кого голосовать? Опять ситуация -выбирайте ,либо за вора, либо за членограя .А о честных и порядочных кандидатах речь вовсе не идёт .И теперь типа , либо утопиться ,либо просто сдохнуть-выбирай !
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06.12.2020 09:47 Відповісти
 
 