МОЗ домовлятиметься із приватними клініками про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Ляшко
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Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти залучення приватних клінік до боротьби з COVID-19. Ведуться переговори про велику скайп-конференцію із власниками.
Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми розраховуємо на приватні лікарні, і я вже домовляюся про велику скайп-конференцію із власниками приватних клінік. Це будуть клініки з усієї України", - сказав він.
Ляшко зазначив, що співпраця з приватними клініками може відбуватися у двох напрямках. Зокрема, приватні клініки можуть лікувати пацієнтів із COVID-19 у разі, якщо бюджетні клініки не будуть справлятися.
"Якщо, не дай бог, настане колапс у системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей "план Б" має бути відпрацьовано, щоб він міг включитися відразу без жодних нюансів. Питання оплати має бути відпрацьовано", - сказав він.
Ще одним напрямком співпраці з приватними клініками в боротьбі з COVID-19 Ляшко назвав їхню участь у вакцинації проти COVID-19.
"Це буде імунопрофілактика безпрецедентна, за фактом величезну кількість населення має бути охоплено вакцинацією. Без приватних клінік ми будемо це проводити довше. Ми хочемо з ними зараз обговорити всі умови партнерства", - сказав він.
Зокрема, за словами Ляшка, йтиметься про те, щоб приватні клініки вакцинували своїх співробітників, "адже до них однаково приходить багато людей".
"Якщо вони відкриють у себе кабінети вакцинації і будуть безкоштовно вакцинувати, то я хочу з ними обговорити умови: або вони зроблять це безкоштовно, а держава їм тільки передасть кошти для вакцинації, або там буде якась послуга, яку ми маємо враховувати", - сказав він.
"Я вважаю, що це будуть результативні переговори", - сказав він.
Водночас Ляшко зазначив, що наразі немає даних у масштабах України про кількість приватних клінік, які приймають або можуть приймати пацієнтів із COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
В тему - Розмовляють піддослідні щури і одна питає іншу
- ти щепитися будеш!? - ти що дура!? Її ще на людях не перевірили !!!
Во вторых: по 45 тыс. доплачивать, тоже нихерово.
Не далі як вчора з"ясували, що карантином вихідного дня, вірус в Україні вже ліквідували... Бубочкою клянусь. Век Мендельши не видать!
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.