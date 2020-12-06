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МОЗ домовлятиметься із приватними клініками про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МОЗ домовлятиметься із приватними клініками про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я розглядає варіанти залучення приватних клінік до боротьби з COVID-19. Ведуться переговори про велику скайп-конференцію із власниками.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо на приватні лікарні, і я вже домовляюся про велику скайп-конференцію із власниками приватних клінік. Це будуть клініки з усієї України", - сказав він.

Ляшко зазначив, що співпраця з приватними клініками може відбуватися у двох напрямках. Зокрема, приватні клініки можуть лікувати пацієнтів із COVID-19 у разі, якщо бюджетні клініки не будуть справлятися.

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"Якщо, не дай бог, настане колапс у системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей "план Б" має бути відпрацьовано, щоб він міг включитися відразу без жодних нюансів. Питання оплати має бути відпрацьовано", - сказав він.

Ще одним напрямком співпраці з приватними клініками в боротьбі з COVID-19 Ляшко назвав їхню участь у вакцинації проти COVID-19.

"Це буде імунопрофілактика безпрецедентна, за фактом величезну кількість населення має бути охоплено вакцинацією. Без приватних клінік ми будемо це проводити довше. Ми хочемо з ними зараз обговорити всі умови партнерства", - сказав він.

Зокрема, за словами Ляшка, йтиметься про те, щоб приватні клініки вакцинували своїх співробітників, "адже до них однаково приходить багато людей".

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"Якщо вони відкриють у себе кабінети вакцинації і будуть безкоштовно вакцинувати, то я хочу з ними обговорити умови: або вони зроблять це безкоштовно, а держава їм тільки передасть кошти для вакцинації, або там буде якась послуга, яку ми маємо враховувати", - сказав він.

"Я вважаю, що це будуть результативні переговори", - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що наразі немає даних у масштабах України про кількість приватних клінік, які приймають або можуть приймати пацієнтів із COVID-19.
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Топ коментарі
+6
Степанов непогано прорекламував вакцину від коронавірусу. На питання, чи буде він вакцинуватися, відповів, що не буде. Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19 и вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5364
В тему - Розмовляють піддослідні щури і одна питає іншу
- ти щепитися будеш!? - ти що дура!? Її ще на людях не перевірили !!!
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06.12.2020 01:06
+3
Радуцкий уже приготовился 😀😀😀
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06.12.2020 01:05
+2
договариваться? А БЕня сколько киосков уже покрасил? НЕлох умеет договариваться....
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06.12.2020 01:03
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договариваться? А БЕня сколько киосков уже покрасил? НЕлох умеет договариваться....
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06.12.2020 01:03 Відповісти
Аж, ни одного...
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06.12.2020 09:22 Відповісти
ляшко, а давай ты со степашкой и дальше будешь потихонечку повизгивать и без всяких локдаунов..
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06.12.2020 01:04 Відповісти
Радуцкий уже приготовился 😀😀😀
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06.12.2020 01:05 Відповісти
И Пальчевский ( евролаб ) 😀😀😀
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06.12.2020 01:05 Відповісти
Це їх ВЖЕ!!! вписують в систему безкоштовних майбутніх вакцинацій - ****** !
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06.12.2020 01:13 Відповісти
Степанов непогано прорекламував вакцину від коронавірусу. На питання, чи буде він вакцинуватися, відповів, що не буде. Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19 и вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5364
В тему - Розмовляють піддослідні щури і одна питає іншу
- ти щепитися будеш!? - ти що дура!? Її ще на людях не перевірили !!!
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06.12.2020 01:06 Відповісти
😀😀😀
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06.12.2020 01:31 Відповісти
Степанов переболел вот только, странный даже вопрос. У него дофига антител зачем прививка....
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06.12.2020 09:45 Відповісти
а зачем она нам !? ответь хоть себе на этот вопрос с учетом того - прививка ли это или куй знает что !!! .. нам лекарство нужно а не вакцина...
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06.12.2020 15:45 Відповісти
Вакцину дати приватним клінікам даром і ще доплатити, щоб вкололи? Краще хай куплять вакцину у держави, а ні то відкликати ліцензію (переглянути)
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06.12.2020 02:17 Відповісти
Багато грошей має Ляшко, по хазяйськи розпоряджається
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06.12.2020 02:19 Відповісти
Во первых: сколько можно слышать, "будем договариваться" ?
Во вторых: по 45 тыс. доплачивать, тоже нихерово.
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06.12.2020 09:02 Відповісти
Так а нахіба про щось, з кимсь домовлятись!?
Не далі як вчора з"ясували, що карантином вихідного дня, вірус в Україні вже ліквідували... Бубочкою клянусь. Век Мендельши не видать!
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06.12.2020 09:27 Відповісти
Тю, так они и так лечат) лежал знакомый в Борисе 10 000 грн сутки стоит. Не реанимация.
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06.12.2020 09:42 Відповісти
Опа! Як швидко! Тільки рік як пандемія а вже будуть домовлятись з приватними клініками. Та такими швидкими темпами ми всього за 5 років поборемо коронавірус!
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06.12.2020 12:06 Відповісти
По вопросу вакцины. Кратко. Еще раз. Для всех. Деньги в бюджете не предусмотрены. Не будет денег - не будет вакцины. Все остальное - пустой треп пустых людей. (с) МОЗ домовлятиметься із приватними клініками про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
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06.12.2020 15:45 Відповісти
Країни з найнижчою дитячою смертністю, найдовшою тривалістю життя та найкращою його якістю (Японія, Швеція, Данія, Фінляндія, тощо) не мають жодного примусового щеплення. Вакцинація там виключно добровільна.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
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06.12.2020 17:51 Відповісти
 
 