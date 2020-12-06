Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Якщо в переговорному процесі щодо врегулювання ситуації на Донбасі не буде зрушень до кінця року, то Київ запропонує посилити санкції проти РФ, зокрема відключивши її від міжнародної платіжної системи.
Про це заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
В ефірі телеканалу "Україна 24", відповідаючи на запитання, який у Києва "план Б" щодо врегулювання на Донбасі, Кравчук сказав: "Тут я скажу свою думку. Якщо до кінця року, а скоро будуть різдвяні канікули, якщо це не відбудеться, то, я думаю, початок нового року буде початком нового стандарту нашого розуміння ситуації, наших пошуків нових впливів і наших пропозицій щодо тиску на агресора... Це можуть бути санкції, які називаються міжнародна платіжна система. Ми будемо цього просити і вимагати".
Водночас Кравчук підкреслив, що Україна залишається прихильною дипломатичному шляху врегулювання на Донбасі. "Ми будемо вимагати інших санкцій. Ми не будемо вимагати війни, адже це не входить у філософію демократичної України", - сказав він.
"Якщо Росія не хоче домовиться дипломатичним політичним шляхом, (Україна має. - Ред.) зробити все, щоб її змусили зупинити агресію і відновити територіальну цілісність України через тиск спільний: тиск світової спільноти й України. А форми тиску ми знайдемо", - зазначив Кравчук.
Він нагадав, що цього року було прийнято дуже важливий документ - документ про всеосяжний режим тиші на Донбасі, "якого не ідеально, але дотримуються".
"Але більше якихось конкретних кроків до миру не зроблено", - констатував Кравчук.
Глава делегації України в ТКГ зазначив, що поки на тимчасово окупованій території Донбасу будуть чужі війська, там не можна проводити вибори. За його словами, спочатку треба створити умови, а потім проводити вибори.
На запитання, чи допоможе воєнний стан перемогти у війні на Донбасі, Кравчук сказав: "У жодному разі".
Будь ласка, зачекайте...
8978 174
И шо?
Организм кравчука должен еще при жизни этого куска дерьма, отдать голову на вывешенные при входе в верховную зраду с лишьбынестрелялкой тимошенко которая под видом "лишьбынестреляли" с меркель в унисон сдала крым. 2 черепа должны висеть с надписью "приспособленец, ты всегда можешь иметь честь занять здесь почетное место".Для назидания всем предателям украинского народа, что скорее всего они сдохнут раньше чем надо.
И эта тварь еще всех лохами и дальше считает, вспомните как он начинал лгать и как сейчас приспособился, уже якобы за украину. Подлейшее существо, похуже убитое путиным от подлейшества..Худшее отборное дерьмо, какое только можно в украине найти.
А предложить можно. Можно ещё предложить сжечь Москву, предложить отобрать Кубань, предложить забить ***** камнями на площади и ещё кучу хороших, но бредовых и таких же несбыточных предложений, которые никто не будет реализовывать.
Комуняка здивував дуже "свіжою" ідеєю Цирк на публіку
Біда лише в тому, що вночі був добрячий приморозок, тож ефект виявився дещо неочікуваним
А як і про що треба домовлятись необхідно запитати в Ердогана з Алієвим,а ще краще їх обох запросити до ТКГ замість "своїх" кдбешних комуняк.
Володимир Зеленський у костюмі Діда Мороза та Андрій Єрмак у костюмі Снігуроньки вимикають систему SWIFT у Росії)))
Дивиться - Кравчук вже навчився у Зеленського казати (брехати) одне, а робити - інше.
Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
BREAKING! Прямо сейчас Леонид Макарович лезет на телеграфный столб отключать SWIFT для Анчурии (С) Остановить деда, убьется же!
В України є шанс до 2049 року. Шанс полягає в тому, що в програмі КПК записано - повернути в склад Китаю всі землі, які історично надежали Китаю і були втрачені.
Китай не почне війну проти паРаші первим. Китай чекає, коли паРаша вступить у війну на Заході і там ввязне, а Китай відкриє другий фронт і поверне собі історично свої землі, як заповідав Маодзедун.
А все что они сейчас предпринимают ето вежливый дипломатический намек Украине да пошли вы...
Если кто не знает, как и когда эти японские острова оказались у московитян то почитайте правдивую историю, а не историю "Википедия.ру" дня подписания капитуляции Японии перед армиями Союзников США и Великобритании и что кацапы вытворили в ночь после японской капитуляции и после приказа японского Императора всем японским войскам разоружиться и в буквальном смысле слова утопить все свое оружие в океане.
И так во всем, что касается россии и украденных россией территорий по всей Европе и в Мире от Европы до Азии и от Африки до Арктики и Антарктики.
12 февраля Евросоюз обсудит возможность введения новых санкций против России из-за обстрела Мариуполя. Среди прочего, звучат предложения применить чрезвычайно жесткую меру - отключение России от системы SWIFT. Источники «Коммерсанта» в Госдепе утверждали, что этот вопрос, возможно, будет поднят на встрече министров иностранных дел ЕС 29 января, но этого не произошло. Тем не менее, не исключено, что в дальнейшем западные страны вернутся к этой теме. В России к угрозе отключения от SWIFT относятся крайне серьезно: министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что такие санкции равносильны военным действиям, об этом говорили и топ-менеджеры крупных российских банков.
А вы просрали всё здесь,теперь в Италиях и Польшах на заработках.
И только после этого можно просить Запад о усилении санкций.
Тiльки так кремлiвського сатану можливо спинити - щоб здохла ця потвора - урод