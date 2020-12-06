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Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить

З урахуванням закладених у проєкті держбюджету 2,6 млрд грн, а також $125 мин кредитних коштів міжнародних банків Україні вистачить ресурсів на проведення вакцинації від COVID-19. Всі вакцини будуть відслідковуватися.

Про це заявив журналістам головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чорного ринку вакцин від COVID-19 не має бути, всі вакцини мають відстежуватися", - сказав він журналістам у суботу.

Ляшко також зазначив, що Україна не закуповуватиме російську вакцину від COVID-19.

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"Поставки російських препаратів в Україну заборонено. Ми не завозимо жодного російського препарату, а вакцина - це імунобіологічний препарат", - сказав він.

Водночас Ляшко зазначив, що Україна наразі розробляє національний план вакцинації від COVID-19, який враховуватиме як безкоштовне отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX (8 млн доз), так і закупівлі вакцин (32 млн доз).

"Ми маємо розуміти, що 20 млн людей вакцинувати непросто. Окрім того, вакцина відразу не надійде", - сказав він.

Ляшко повідомив, що сценарії вакцинації розробляються з урахуванням температурних вимог до зберігання і транспортування вакцин. Зокрема, вивчаються сценарії, які передбачають температурний режим нижче мінус 70 градусів, температурний режим нижче мінус 20 градусів і режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія.

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"Ми зараз вивчаємо можливості, скільки вакцини може надійти до України, і скільки ми можемо прийняти. Для цього ми вивчаємо можливості складів національних і всіх приватних структур, скільки ми можемо прийняти, завезти і поставити в холодильник", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "до початку лютого все буде чітко готове до прийому вакцини і початку вакцинації".

Водночас Ляшко впевнений, що Україні вистачить ресурсів для проведення вакцинації від COVID-19 з урахуванням закладених у проєкті держбюджету 2,6 млрд грн, а також кредитних ресурсів міжнародних банків - $50 млн від Європейського інвестиційного банку та $75 млн від Світового банку.

Нагадаємо, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вакцинуватися від COVID-19 насамперед будуть понад 402 тис. медпрацівників, зокрема тих, які беруть участь у лікуванні пацієнтів із COVID-19,  потім вакцинуватися будуть військовослужбовці, які беруть участь в ООС (близько 41 тис. осіб), працівники соціальної сфери та соцпрацівники (156,871 тис. осіб), особи, що проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, а також працівники таких закладів (близько 136,353 тис. людей), люди старше 60 років (9,987 млн), вчителі та працівники освіти (понад 1,428 млн осіб), працівники критично важливих структур держбезпеки, зокрема службовці держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Збройних сил, МВС (загалом понад 57 тис. осіб), особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ (65,839 тис. осіб), особи від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, що перебувають у групах ризику щодо розвитку ускладнень від COVID-19 (понад 6,37 млн осіб), а також інші особи, які перебувають у групах ризику (1,716 млн осіб).

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Топ коментарі
+11
А куди пішли 2 лярда на українську вакцину?

Опачки, такий конфуз!

А так кричали, так кричали, що свою зробимо)
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06.12.2020 02:11
+10
Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 7794
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06.12.2020 02:09
+9
вирусобесие продолжается.
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06.12.2020 02:57
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Ресурсов то может у вас и хватит - но вот здоровья у народа не хватит для ваших опытов... Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 5112
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06.12.2020 02:02 Відповісти
Осталось токо тотализатор врубить: Кто раньше начнёт вакцинацию -- Германия, или Украина?
...на кто раньше кончит, я бы не ставил -- даже использованного баяна...*)
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06.12.2020 02:09 Відповісти
Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 7794
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06.12.2020 02:09 Відповісти
А куди пішли 2 лярда на українську вакцину?

Опачки, такий конфуз!

А так кричали, так кричали, що свою зробимо)
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06.12.2020 02:11 Відповісти
Про 2 лярда откуда информация? Или просто пальцы разминали клавиатурой?
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06.12.2020 08:23 Відповісти
2 лярда на украинскую вакцину?? Если взяли финансирование и не сделали, то должны деньги вернуть. Кто брал?? Степанов брал? Минздрав? Институт Микробиологии?
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07.12.2020 05:34 Відповісти
тут на цензоре была инфа, искать не буду, обещали через 8-12 месяцев, высказывания Степанова) ищите сами
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09.12.2020 17:36 Відповісти
ЗЕгидота корупційна ШИКУЙСЬ! за вакциною на спекуляції! Пальчевські й інша падла усєгда гатови!
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06.12.2020 02:24 Відповісти
Не в тему и не реклама !

Просматривал Али, случайно попал на коммент Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 9800
Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 9832


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06.12.2020 02:36 Відповісти
Та вот тебе новость, все и так знают, что собаков еще тот чертила позорный)
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06.12.2020 02:49 Відповісти
Кого защищаешь, братан?
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06.12.2020 04:53 Відповісти
вирусобесие продолжается.
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06.12.2020 02:57 Відповісти
В одеській лікарні, де лікують хворих на COVID-19, тіла померлих лежали в холі, поки пацієнти не поскаржилися в МОЗ - зі стрічки новин
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06.12.2020 03:36 Відповісти
Это коронбесие в чистом виде, тела подкинули но статистику про смертность в больнице не дадут.Зато какой видосик-страшилка на всю страну, это тебе не прогулками в парках пугать.
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06.12.2020 08:47 Відповісти
юРІК з Лахті і далі прикидується невіруючим у Ковід? Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 493
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06.12.2020 11:17 Відповісти
А кто сказал, что её нам дадут? Сначала своим, а потом рабам, с барского плеча, и при этом смотреть с верху, как там внизу, друг другу глотки грызут. А локдаун введут, нужно ведь время выделить, что бы за границу сьездить, прививку сделать.
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06.12.2020 03:54 Відповісти
Наивный. ВБ будет прививать только своих граждан. В Японии бесплатная вакцинация для своих... Разве что в паРашу. Но помимо того, что у них вакцина проверку не прошла, так еще и мощности совсем смешные. Я не знаю, как они заключают контакты на вакцинацию всего мира, если они своих баранов за год привить не смогут.
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06.12.2020 05:00 Відповісти
косяпен просять Індію щоб налагодила випуск вже пообіцяних іншим країнам 1.2 млн доз у себе Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 5380
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06.12.2020 11:13 Відповісти
Угораю. Самое смешное, что индийская копия в этом случае может получиться чуть лучше оригинала. Но подопытным быть желания у меня нет. Какая-то из кацапских вакцин произведена по той же технологии, что и AstraZeneca. Скорей всего "Спутник". По этому поводу даже скандал был. Но AstraZeneca до сих пор тестирование не может пройти и дозировку подобрать, а ее клоном, сделанным кривыми руками, пытаются прививать подопытных. Самому интересно, чем все закончится.
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06.12.2020 14:04 Відповісти
Все готово...залишилось запитати хто буде вакцинуватись
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06.12.2020 06:50 Відповісти
напиши відмову від вакцинації і ШВЛ.


БУДЬ ПАТРІОТОМ,ДУРАНТИНОФІЛЕ -НЕ ЗАЙМАЙ ЧУЖЕ ЛІЖКО! Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 7472
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06.12.2020 11:15 Відповісти
Вся Рада московской привита, а вы какую ждёте?
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06.12.2020 07:06 Відповісти
Все распланировано, все приготовлено, ну, а там, как повезет, как карта ляжет, ШУЛЛЕРА НЕ ДРЕМЛЮТ. Ну, не получилось, но следующий раз получится. Ребятки не рулят, они мечтают рулить, но как?
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06.12.2020 07:46 Відповісти
"Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть", но он будет! Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 3788 А что вы хотели в самой нищей стране? С вакцинацией вас... удачи...
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06.12.2020 07:51 Відповісти
Нищий, "нищей" среди каких стран? Среди всего мира? У вас на Параше много таких как ты нищих? Главное шо Путин не нищий, а нищие такие как ты, в т.ч. "нищие душой", пусть нищают еще больше - чтоб все парашники были нищими, понял, нищий?
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06.12.2020 09:37 Відповісти
Вот я прям весь распереживался за тебя! И таких еще много. Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 1392
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06.12.2020 12:48 Відповісти
Великобритания со вчерашнего дня начала вакцинацию населения. США закупают 1 млрд вакцин, 3 на 1 жителя, Канада 10 на 1... Ляшко бери Степанова под мышку и идите вместе нах со своими «достижениями»
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06.12.2020 08:12 Відповісти
Ляшко - мудила и трепло. Именно из-за его метаний между "можно-нельзя" в Украине был ослаблен масочный режим и имеем стремительный рост заражений. Если б этот мудила с самого начала убеждал в сохранении масочного режима, не бегали б сейчас с затычкой в заду. А теперь изображает из себя героического борца. Вопрос - кто получит вакцину бесплатно, как всегда аваковские блюстители? А остальным за деньги?
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06.12.2020 08:20 Відповісти
A у нас в Австралии правительство сказало что до марта (как минимум) понаблюдает: как там "вакцинации" в других странах пойдут.
Мало ли чего в виде "вакцинки" баранам вливать будут. Если массовый мор начнётся - что делать ? Штаб-квартиру Пфайцера Томагавком, или как ?
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06.12.2020 09:09 Відповісти
Вся эта история с короновирусом гигантская схема обогащения международной мафиозной медкорпорации, которая разоряет глобальную экономику, а сама при этом зарабатывает сотни миллиардов. Подействует или не подействует вакцина большой вопрос. Даже если она окажется малоэффективной все равно мафия свои миллиарды положит в карман. И все будет как с голым королем в сказке Андерсена, т е масс-медиа и политики скажут "все в порядке, вакцина эффективны, мы вас вылечили, снимаем карантин". Даже если болезнь будет продолжаться. Но посмотрим - Дай Бог чтоб я ошибся!
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06.12.2020 09:21 Відповісти
Бок какой "даст"? Тот к-рый затопил мир и уничтожил вообще все живое?
Так пусть тебе и "дает", мне оно не надо. примешь от такого Боба?
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06.12.2020 09:39 Відповісти
Интересный штрих к общей картине: никаких вакцинаций в мусульманских странах не планируется.
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06.12.2020 09:40 Відповісти
бо поки що там вакцину не створено.. Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 402
апропо... в Сомалі теж ні))
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06.12.2020 11:07 Відповісти
ага.. чули..
всесвітня змова продавців масок і світової "жидо-масонської ложі"(більш просунуті конспірологи кажуть,щоце план рептилоїдів з Тау Кита) з метою чіпувати під виглядом вакцинації все населення земної кулі..
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06.12.2020 11:11 Відповісти
Ральф Барік на гроші Білла Гейтса потрудився славно, і вакцини будуть якісні для патрициїв і такі що будуть скорочувати життя плебеїв, не віразу, а років через 10-20 стабільно дарувати плебеям від ареопагу фартушків високого градусу - безпліддя і онкологію .
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06.12.2020 09:27 Відповісти
ну и хорошо, а то расплодилось людишек. правда жаль что я не патриций(((
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06.12.2020 09:41 Відповісти
Профанация и авантюра! Для создания эффективной вакцины нужно от 3 до 5 лет. Даже подчас 10 лет. И меньше никак. А здесь пол-года???
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06.12.2020 09:56 Відповісти
голослівна заява...

.технології удосконалюються..
крім цього Ковіду вже рік ,а не пів року
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06.12.2020 11:05 Відповісти
А побочка от вакцинации? Почему никто не говорит о побочных последствиях от не тестированной толком вакцины? И будет очень "интересно", когда вакцинация непонятно чем аукнется через несколько лет.
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06.12.2020 22:23 Відповісти
А реально первыми будут вакцинироваться олигархи и их семьи, затем депутаты и их семьи, министры и прочая "элита", ну а остальным втридорога, надо ж "заработать"
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06.12.2020 10:06 Відповісти
А я то думал ,что вакцина бесплатной будет- совсем-совсем, типа дядя купит всем конфетки за свои личные деньги и роздаст всем - всем ,а оно вот как...Еще и деньги всем свои отдавать нужно ...........
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06.12.2020 10:07 Відповісти
Країни з найнижчою дитячою смертністю, найдовшою тривалістю життя та найкращою його якістю (Японія, Швеція, Данія, Фінляндія, тощо) не мають жодного примусового щеплення. Вакцинація там виключно добровільна.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
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06.12.2020 10:33 Відповісти
Чи може вакцинація в Україні провалитисяЄ достовірний прогноз, що ми отримаємо вакцину не в перших рядах.Якщо процесом вакцинації будуть продовжувати керувати такі неспеціалісти, які обіймають керівні посади сьогодні, - я маю на увазі профільного заступника міністра, - то, думаю, на нас чекає не тільки відсутність масової вакцинації. На нас чекає крах цих 7,5 мільйона доз (таку кількість доз вакцини планує закупити уряд для груп ризику, - Ред.). Я боюся, що більшість із них взагалі не буде використано через відсутність у голові керівника ідей і бачення.

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/infektsionist-galimskij-z-vaktsinatsieyu-vid-covid-19-v-ukraini-budut-veliki-problemi.htm

Коли епідемія COVID -19 припиниться
Я сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось зробить щеплення. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить розпалювання епідемії.
Але тільки, якщо норки, які втекли в Нідерландах, з вірусом, що мутував, не рознесуть новий вірус, від якого ця вакцина імунітету не дає. Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 5837
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06.12.2020 11:02 Відповісти
А Чим вакцинувати- вже визначились?
Модерна, Рфайзе, АстраЗенека?

Чи етикетку наклеить будь-яку, Але в середині ампули все одно буде СпутнікВ ?
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06.12.2020 15:18 Відповісти
призедент говорил, что украинцы получат вакцину одни из первых, но наверное забыл сказать с какого конца. А почему не планируется закупка вакцины на все население ?
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06.12.2020 16:15 Відповісти
Любая прививка имеет отдаленные эффекты. Иногда тяжелые. Потому их тщательно проверяют. Вакцина созданная за пол-года так не проверялась. А это чревато и онкологией и генетическими осложнениями.
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06.12.2020 18:16 Відповісти
Ковіду рік, але розробці вакцини лише пів року! Тобто зробили поспіх.
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06.12.2020 20:37 Відповісти
Введут какую то гадость .зебилом станеш...пока небудет с вакциной ясности идите вы нах ...со своей вакциной зебилы
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09.12.2020 17:50 Відповісти
 
 