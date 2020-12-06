Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить
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З урахуванням закладених у проєкті держбюджету 2,6 млрд грн, а також $125 мин кредитних коштів міжнародних банків Україні вистачить ресурсів на проведення вакцинації від COVID-19. Всі вакцини будуть відслідковуватися.
Про це заявив журналістам головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чорного ринку вакцин від COVID-19 не має бути, всі вакцини мають відстежуватися", - сказав він журналістам у суботу.
Ляшко також зазначив, що Україна не закуповуватиме російську вакцину від COVID-19.
"Поставки російських препаратів в Україну заборонено. Ми не завозимо жодного російського препарату, а вакцина - це імунобіологічний препарат", - сказав він.
Водночас Ляшко зазначив, що Україна наразі розробляє національний план вакцинації від COVID-19, який враховуватиме як безкоштовне отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX (8 млн доз), так і закупівлі вакцин (32 млн доз).
"Ми маємо розуміти, що 20 млн людей вакцинувати непросто. Окрім того, вакцина відразу не надійде", - сказав він.
Ляшко повідомив, що сценарії вакцинації розробляються з урахуванням температурних вимог до зберігання і транспортування вакцин. Зокрема, вивчаються сценарії, які передбачають температурний режим нижче мінус 70 градусів, температурний режим нижче мінус 20 градусів і режим від мінус 2 до плюс 8 градусів Цельсія.
"Ми зараз вивчаємо можливості, скільки вакцини може надійти до України, і скільки ми можемо прийняти. Для цього ми вивчаємо можливості складів національних і всіх приватних структур, скільки ми можемо прийняти, завезти і поставити в холодильник", - сказав він.
Ляшко зазначив, що "до початку лютого все буде чітко готове до прийому вакцини і початку вакцинації".
Водночас Ляшко впевнений, що Україні вистачить ресурсів для проведення вакцинації від COVID-19 з урахуванням закладених у проєкті держбюджету 2,6 млрд грн, а також кредитних ресурсів міжнародних банків - $50 млн від Європейського інвестиційного банку та $75 млн від Світового банку.
Нагадаємо, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, вакцинуватися від COVID-19 насамперед будуть понад 402 тис. медпрацівників, зокрема тих, які беруть участь у лікуванні пацієнтів із COVID-19, потім вакцинуватися будуть військовослужбовці, які беруть участь в ООС (близько 41 тис. осіб), працівники соціальної сфери та соцпрацівники (156,871 тис. осіб), особи, що проживають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки, а також працівники таких закладів (близько 136,353 тис. людей), люди старше 60 років (9,987 млн), вчителі та працівники освіти (понад 1,428 млн осіб), працівники критично важливих структур держбезпеки, зокрема службовці держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Збройних сил, МВС (загалом понад 57 тис. осіб), особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ (65,839 тис. осіб), особи від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями, що перебувають у групах ризику щодо розвитку ускладнень від COVID-19 (понад 6,37 млн осіб), а також інші особи, які перебувають у групах ризику (1,716 млн осіб).
Будь ласка, зачекайте...
...на кто раньше кончит, я бы не ставил -- даже использованного баяна...*)
Опачки, такий конфуз!
А так кричали, так кричали, що свою зробимо)
Просматривал Али, случайно попал на коммент
БУДЬ ПАТРІОТОМ,ДУРАНТИНОФІЛЕ -НЕ ЗАЙМАЙ ЧУЖЕ ЛІЖКО!
Мало ли чего в виде "вакцинки" баранам вливать будут. Если массовый мор начнётся - что делать ? Штаб-квартиру Пфайцера Томагавком, или как ?
Так пусть тебе и "дает", мне оно не надо. примешь от такого Боба?
апропо... в Сомалі теж ні))
всесвітня змова продавців масок і світової "жидо-масонської ложі"(більш просунуті конспірологи кажуть,щоце план рептилоїдів з Тау Кита) з метою чіпувати під виглядом вакцинації все населення земної кулі..
.технології удосконалюються..
крім цього Ковіду вже рік ,а не пів року
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/infektsionist-galimskij-z-vaktsinatsieyu-vid-covid-19-v-ukraini-budut-veliki-problemi.htm
Коли епідемія COVID -19 припиниться
Я сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось зробить щеплення. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить розпалювання епідемії.
Але тільки, якщо норки, які втекли в Нідерландах, з вірусом, що мутував, не рознесуть новий вірус, від якого ця вакцина імунітету не дає.
Модерна, Рфайзе, АстраЗенека?
Чи етикетку наклеить будь-яку, Але в середині ампули все одно буде СпутнікВ ?