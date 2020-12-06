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Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає

За минулу добу російські найманці шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, зафіксовано використання протитанкових ракетних комплексів і роботу снайперів. У ЗСУ без втрат.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 5 грудня, було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню... Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - сказано в ранковому зведенні штабу у фейсбуці в неділю.

Зокрема, в бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Водяного зафіксовано використання протитанкових ракетних комплексів.

У передмісті Авдіївки і поблизу Південного противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета і стрілецької зброї. У районі Авдіївки та Мар'їнки російські найманці також використовували і снайперську зброю. "Українські військові вогнем зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках", - наголосили у штабі.

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"Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено", - сказано в повідомленні.

Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає 01
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В Украине мне уже давно потеря. Потеря главнокомандующего.
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06.12.2020 08:20 Відповісти
Наемники РФ за сутки 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из ПТРК: потерь нет - Цензор.НЕТ 3078
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06.12.2020 08:22 Відповісти
Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає - Цензор.НЕТ 9555
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06.12.2020 08:31 Відповісти
А что главнокомандующий? Видосики с пухлой рожей снимает?
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06.12.2020 08:22 Відповісти
Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає - Цензор.НЕТ 2971

...
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06.12.2020 08:42 Відповісти
Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає - Цензор.НЕТ 27
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06.12.2020 08:47 Відповісти
ПТРК???? Так а що там з джавелінами?? Аааа, згадав, вони ж прямо в присутності зелен-ого "простА пЄрєсталі стрЄлять"..
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06.12.2020 08:56 Відповісти
З Джавелінами там таке, що одна ракєтка коштує десь 100-115 кілобаксів.
В общем, если нет танка, ну или хотя бы БМП под завязку груженой той самой П, то разбрасываться Джавелинами очень нерационально. Для блиндажа, с равнозначным результатом, достаточно Стугны(20 тыс.долл), а БМП можно даже из ДШК поломать, вроде бы.
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06.12.2020 15:40 Відповісти
Поздоровити б ту рашисько-сепарську наволоч з усих стволів, навіть із відведених, та так щільно, щоб аж пищали, просили тиші, щоб забрать своїх дохляків! Так хіба з цим главнюком таке можливо? І воно ще мало наглість звинувачувати Порошенко, гаденя!!!
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06.12.2020 09:35 Відповісти
Режим "тиші"? Правда?
Зі святом вас , рідненькі !!! Бережи вас Господь !!!
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06.12.2020 11:51 Відповісти
 
 