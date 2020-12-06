Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає

За минулу добу російські найманці шість разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі, зафіксовано використання протитанкових ракетних комплексів і роботу снайперів. У ЗСУ без втрат.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу, 5 грудня, було зафіксовано шість фактів порушення режиму припинення вогню... Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - сказано в ранковому зведенні штабу у фейсбуці в неділю.

Зокрема, в бік українських позицій неподалік населеного пункту Шуми противник вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу Водяного зафіксовано використання протитанкових ракетних комплексів.

У передмісті Авдіївки і поблизу Південного противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета і стрілецької зброї. У районі Авдіївки та Мар'їнки російські найманці також використовували і снайперську зброю. "Українські військові вогнем зупинили зухвалі дії ворожих снайперів на обох напрямках", - наголосили у штабі.

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"Від початку поточної доби, 6 грудня, уздовж лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей у районі проведення операції не виявлено", - сказано в повідомленні.