В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 11 590 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужало 6 048 осіб, померло 167 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 6 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 627 дітей і 493 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1 127 осіб, летальних випадків - 167, видужало 6 048 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

Днем раніше в Україні було зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання; 4 грудня повідомлялося про 15 131 хворого на коронавірус; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 813 306 людей, 13 588 осіб померли від COVID-19, одужали 418 581 особа.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1518), Одеській (1002), Запорізької (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.