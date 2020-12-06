В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей
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В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 11 590 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужало 6 048 осіб, померло 167 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 6 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 627 дітей і 493 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1 127 осіб, летальних випадків - 167, видужало 6 048 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.
Днем раніше в Україні було зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання; 4 грудня повідомлялося про 15 131 хворого на коронавірус; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 813 306 людей, 13 588 осіб померли від COVID-19, одужали 418 581 особа.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1518), Одеській (1002), Запорізької (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Ці люди такими невинними шляхами вбивають інших через розповсюдження зараження. Тобто - вбивці. Ті самі що знищили десятки мільйонів українців. Якщо їх не зупинити - помруть на десятки тисяч більше людей.
Это же лекго проверяется, зачем ты продолжаешь врать?
Польщі від суботи, 7 листопада, запроваджуються нові обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі, учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.
Як повідомив під час пресконференції у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький, обмеження попередньо діятимуть до 29 листопада, передає кореспондент Укрінформу.
"Після тривалої дискусії ми розширюємо наші правила безпеки", - заявив Моравецький.
Він відзначив, що до кінця листопада вводиться дистанційне навчання в 1-3 класах середніх шкіл. Учителям виділятиметься по 500 злотих (близько 4 тис. грн) для закупівлі відповідного обладнання, необхідного для проведення дистанційного навчання.
Только у Венгрии сильный плюс 13%
Знал бы ты какие все ************** твои семейные врачи да и на скорой.. ***** вы..
У девчонки 39.5. До сотки твой парацетамол.. На скорой соединяют с врачом пейте парацетамол.. *********.. Кароче.. Поставили капал ницу(в больнице сбивают температуру) ***.. Я ж не умею ствить.. Помогала(..,,вот а теперь представьте.. Люди пьют парацетамол пьют.. А потом кислород нужен или не нужен...
Я после этого ковид так кашляю.. Дети меня спрашивают татьяна батьковна а чего вы кашляет? Чего чего.. У степашка спросите.. Я еще полгода кашлять буду.. Или еще чего.. Кому мы нужны?.. Никому
1970-й рік:
В жилых помещениях и местах общего пользования (холлах,
гостиницах, коридорах и др.) производится комплексная ежедневная
уборка, куда входит: проветривание помещений - летом открываются
окна, а зимой - форточки,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-70#Text
1985-й:
25. В помещениях игральных, групповых и спальнях во всех
климатических районах, кроме IА, IВ и IГ климатических подрайонов,
должно быть обеспечено естественное сквозное или угловое
проветривание. В IV климатическом районе, кроме групповых
игральных и спален сквозное или угловое проветривание должны иметь
кухни, постирочные, сушильные, гладильные.
26. Откидные фрамуги с рычажными приборами (не менее чем для
50% окон) и форточки должны быть в каждом помещении и
использоваться во все сезоны
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3231400-85#Text
Це лише один з заходів який тупе бидло так ненавидить - вентиляція для вивітрювання патогенів.
-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...
-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...
Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...
Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...
Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....
Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...
Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
Лише у сні приходять тиша й гладь.
Ось виповз між людей коронавірус
Тепер рятуйся хто як може, бл..ть.
Коронавірус, а, щоб ти сказився,
На справедливість іспит ти не склав-
Наш Президент, говорять, відкупився.
А пан Єрмак на тебе болт поклав.
Надіньте маски, люди- відчайдухи,
Не накликайте лишній раз біди!
Ви ж бачите, що чесні - мруть як мухи, Мерзотники ж відкупляться завжди