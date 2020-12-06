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В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей

В Україні станом на ранок неділі зафіксовано 11 590 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужало 6 048 осіб, померло 167 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні на 6 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 627 дітей і 493 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 1 127 осіб, летальних випадків - 167, видужало 6 048 осіб", - написав Степанов у фейсбуці в неділю вранці.

Днем раніше в Україні було зафіксовано 13 825 нових випадків захворювання; 4 грудня повідомлялося про 15 131 хворого на коронавірус; 3 грудня в Україні було 14 496 нових випадків інфікування, 2 грудня було 13 141 новий випадок.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок неділі становить 813 306 людей, 13 588 осіб померли від COVID-19, одужали 418 581 особа.

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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (1518), Одеській (1002), Запорізької (817), Київській (809) і Дніпропетровській (798) областях.

В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей 02
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Топ коментарі
+9
Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
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06.12.2020 08:44
+4
Я вот что думаю...: ведь нашей верхушке больше не придется сваливать на коронавирус свое отсутствие на "работе". Второй раз сослаться на пандемию не выйдет. Возникает вопрос: как они теперь будут отдыхать на "панамах"?
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06.12.2020 08:48
+4
Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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06.12.2020 11:17
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Летний грипп ковид холодов боится оказывается! Наверное в странах южного полушария будет свирепствовать, где лето наступило!
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06.12.2020 08:44 Відповісти
Вот, к примеру, в Австралии он свирепствует, просто писец! Вчера 7 новых случаев, а за весь ноябрь и начало декабря аж 1 человек от ковида умер...
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06.12.2020 10:44 Відповісти
Ви ще порівняйте країну з совковим менталітетом зі Швейцарією.
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06.12.2020 11:24 Відповісти
"Наверное в странах южного полушария будет свирепствовать, где лето наступило!" Ви вважаєте, що Австралія не в південній півкулі знаходиться? В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей - Цензор.НЕТ 4743
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06.12.2020 11:29 Відповісти
Я просто вважаю що люди яки повністю зачиняють фірточки в приміщеннях піл час небезпечниої єпідемії є небезпечними, психічно хворими істотами, яких потрібно терміново ізолювати від суспілсьтва.
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06.12.2020 12:49 Відповісти
А я вважаю, що ізолювати людей можна лише у випадках, передбачених законом.
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06.12.2020 13:03 Відповісти
Нація може не дочекатись такого закону і її не стане.
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06.12.2020 14:22 Відповісти
Fiat justitia et pereat mundus.
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06.12.2020 14:39 Відповісти
Це психологія лузерів, вибачте. А в мене ще є близьки люди і я не хочу щоб вони страждали через бидло.

Ці люди такими невинними шляхами вбивають інших через розповсюдження зараження. Тобто - вбивці. Ті самі що знищили десятки мільйонів українців. Якщо їх не зупинити - помруть на десятки тисяч більше людей.
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06.12.2020 14:50 Відповісти
Зате у Ваших близьких психологія переможців! Хтось приходить до їх будівель і проти їх волі закриває кватирки...
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06.12.2020 15:40 Відповісти
А что в Швейцарии? Население до 9 млн. Заражений под 345 тыс. смертей больше 5300. Так что на миллион и заражённых и смертей не лучше , чем в Украине.
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06.12.2020 12:39 Відповісти
"просто писец! Вчера 7 новых случаев" - а ВОЗ говорит 3 600 новых случаев и только за последние сутки умерло 140.
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06.12.2020 12:32 Відповісти
сорян Австралию ,прочитал как Австрию ))
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06.12.2020 12:33 Відповісти
Стебанов крутит статистикой как Яхве Моисеем.
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06.12.2020 08:44 Відповісти
причем одновременно крутит и в США ))
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06.12.2020 08:47 Відповісти
та и в Индии наверное - там есть район в столице шо быдло ссуществует чуть ли не штабелями друг на брате - и ниче, статистика вполне себе ниже чем у трамповцев.
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06.12.2020 09:19 Відповісти
вот жеж Степанов-всемогущий
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06.12.2020 09:25 Відповісти
Ну должен же кто-то шить маски, для тех кого удалось развести.
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06.12.2020 09:25 Відповісти
Там как в той песне Высоцкого "тот, кто хилый - сразу в гроб". С ихним иммунитетом их никакая зараза не берет, а до старости доживают особо мощные особи, не то, что у изнеженных европейцев и американцев.
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06.12.2020 09:53 Відповісти
стопудов Степанов у Архимеда точку опоры стырил! В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей - Цензор.НЕТ 2061
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06.12.2020 10:45 Відповісти
Я вот что думаю...: ведь нашей верхушке больше не придется сваливать на коронавирус свое отсутствие на "работе". Второй раз сослаться на пандемию не выйдет. Возникает вопрос: как они теперь будут отдыхать на "панамах"?
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06.12.2020 08:48 Відповісти
Брехня від зелених шулерів! Всі знайомі, колеги, родичі хворіють навколо, в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас - Степанов молодець! Брехуни в усьому: як в обіцянках на виборах, так і в роботі! Сімейним наказали не відправляти на тести легкі та середні випадки
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06.12.2020 08:56 Відповісти
Дурачек, вчера тебе уже писали что ты врун по поводу "в усіх краінах сусідах (крім диктатур) кількість нових випадків збільшується а в нас"
Это же лекго проверяется, зачем ты продолжаешь врать?
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06.12.2020 09:27 Відповісти
Так, згоден. В тій Польші кількість нових випадків пішла вниз, але й заходи там не порівняти з нашими
Польщі від суботи, 7 листопада, запроваджуються нові обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу: закриваються заклади культури і торгівлі, учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно.
Як повідомив під час пресконференції у Варшаві глава польського уряду Матеуш Моравецький, обмеження попередньо діятимуть до 29 листопада, передає кореспондент Укрінформу.
"Після тривалої дискусії ми розширюємо наші правила безпеки", - заявив Моравецький.
Він відзначив, що до кінця листопада вводиться дистанційне навчання в 1-3 класах середніх шкіл. Учителям виділятиметься по 500 злотих (близько 4 тис. грн) для закупівлі відповідного обладнання, необхідного для проведення дистанційного навчання.
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06.12.2020 11:21 Відповісти
Польша, Румыния сильный минус. Словакия практически на месте +6%
Только у Венгрии сильный плюс 13%
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06.12.2020 12:29 Відповісти
Пандемия "Испанки" в своё время сошла на нет за полтора месяца.
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06.12.2020 09:48 Відповісти
С испанкой проще было. С утра заразился - к вечеру склеил ласты ну или не склеил, но уже точно прилег. А с этой ковидлой зараженный может без симптомов до двух недель заразу распостранять.
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06.12.2020 10:01 Відповісти
І захворіти може по 2-3 раза і попасти в лікарню після того як вже перший раз перехворів. Це сутньо новій вірус, а бо сутньо нова комбінація вірусів якої ніколи в історії планети не було.
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06.12.2020 11:27 Відповісти
Тогда не было "смотрящего за пандемией" - ВОЗ.
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06.12.2020 10:02 Відповісти
Это явная брехня, вчера было вдвое больше тестов и выявили 13 тыс больных, единственный вывод то что вчера было намного больше больных и статистику занизили.
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06.12.2020 10:21 Відповісти
Ой брехло ты с пашка..
Знал бы ты какие все ************** твои семейные врачи да и на скорой.. ***** вы..
У девчонки 39.5. До сотки твой парацетамол.. На скорой соединяют с врачом пейте парацетамол.. *********.. Кароче.. Поставили капал ницу(в больнице сбивают температуру) ***.. Я ж не умею ствить.. Помогала(..,,вот а теперь представьте.. Люди пьют парацетамол пьют.. А потом кислород нужен или не нужен...
Я после этого ковид так кашляю.. Дети меня спрашивают татьяна батьковна а чего вы кашляет? Чего чего.. У степашка спросите.. Я еще полгода кашлять буду.. Или еще чего.. Кому мы нужны?.. Никому
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06.12.2020 11:13 Відповісти
Ваш єдиний захист - правила гігіени і ваш інтеллект.

1970-й рік:
В жилых помещениях и местах общего пользования (холлах,
гостиницах, коридорах и др.) производится комплексная ежедневная
уборка, куда входит: проветривание помещений - летом открываются
окна, а зимой - форточки,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001400-70#Text
1985-й:
25. В помещениях игральных, групповых и спальнях во всех
климатических районах, кроме IА, IВ и IГ климатических подрайонов,
должно быть обеспечено естественное сквозное или угловое
проветривание. В IV климатическом районе, кроме групповых
игральных и спален сквозное или угловое проветривание должны иметь
кухни, постирочные, сушильные, гладильные.
26. Откидные фрамуги с рычажными приборами (не менее чем для
50% окон) и форточки должны быть в каждом помещении и
использоваться во все сезоны
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v3231400-85#Text

Це лише один з заходів який тупе бидло так ненавидить - вентиляція для вивітрювання патогенів.
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06.12.2020 11:32 Відповісти
Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
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06.12.2020 11:17 Відповісти
Немає в світі спокою і миру,
Лише у сні приходять тиша й гладь.
Ось виповз між людей коронавірус
Тепер рятуйся хто як може, бл..ть.
Коронавірус, а, щоб ти сказився,
На справедливість іспит ти не склав-
Наш Президент, говорять, відкупився.
А пан Єрмак на тебе болт поклав.
Надіньте маски, люди- відчайдухи,
Не накликайте лишній раз біди!
Ви ж бачите, що чесні - мруть як мухи, Мерзотники ж відкупляться завжди
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06.12.2020 20:25 Відповісти
 
 