УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5229 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
793 6
Кривий Ріг (830) Нацполіція (13916)

Усі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у "день тиші" не було, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у

Усі 294 виборчі дільниці в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) відкрилися вчасно, правопорядок під час повторного голосування на виборах мера на дільницях забезпечує близько тисячі правоохоронців.

Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

"У Кривому Розі всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. О 8:00 почали роботу 294 дільниці", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що голосування триватиме до 20:00.

До несення служби у день виборів приступили близько тисячі правоохоронців. Вони несуть службу з охорони громадської безпеки та порядку на виборчих дільницях.

"У "день тиші" в поліцію Кривого Рогу повідомлень про порушення виборчого законодавства не надходило", - додали в поліції Криворізького відділу.

Читайте також: Повторне голосування на виборах мера Кривого Рогу відбудеться 6 грудня

Як повідомлялося, в Кривому Розі в неділю за пост міського голови боротимуться кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду упродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.

Відповідно до частини 4 статті 281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування вносять двох кандидатів, які здобули найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).

За Вілкула (партія "Блок Вілкула "Українська перспектива") 25 жовтня проголосували 80655 виборців (44,96%), за Шевчика - 45213 (25,94%), Павлов - на третьому місці (15941 голос або 9,15%) .

Усі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у день тиші не було, - поліція 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
инсталляция )))) Кривой рог и его выбор ))))
Всі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у "день тиші" не було, - поліція - Цензор.НЕТ 9849 Всі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у "день тиші" не було, - поліція - Цензор.НЕТ 6983

...
показати весь коментар
06.12.2020 09:50 Відповісти
Какая важная новость! В Кривом Задрыпинске открылись избирательные участки! Там кандидаты - "обое рябое". Один из СН, второй ОБЗЖ. Что одному наплевать на Украину, что другому, оба молятся на кремль.
показати весь коментар
06.12.2020 09:50 Відповісти
То, которое из Соплей урода есть вероятность что оно не явный враг...
хотя сопли есть сопли...
показати весь коментар
06.12.2020 11:22 Відповісти
Да сложно придется Криворожецам ,выбирать и между ЛГБТ и ЛГБТ ,вот это интрига ,а нормальных кондидатов нет ,🤦 ужос 🙄🤔🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.12.2020 11:42 Відповісти
 
 