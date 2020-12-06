Усі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у "день тиші" не було, - поліція

Усі 294 виборчі дільниці в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) відкрилися вчасно, правопорядок під час повторного голосування на виборах мера на дільницях забезпечує близько тисячі правоохоронців.

Про це повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

"У Кривому Розі всі виборчі дільниці відкрилися вчасно. О 8:00 почали роботу 294 дільниці", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що голосування триватиме до 20:00.

До несення служби у день виборів приступили близько тисячі правоохоронців. Вони несуть службу з охорони громадської безпеки та порядку на виборчих дільницях.

"У "день тиші" в поліцію Кривого Рогу повідомлень про порушення виборчого законодавства не надходило", - додали в поліції Криворізького відділу.

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Як повідомлялося, в Кривому Розі в неділю за пост міського голови боротимуться кандидат від "Слуги народу", гендиректор ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" (група "Метінвест") Дмитро Шевчик і кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", радник мера Кривого Рогу Костянтин Павлов.

Нинішній міський голова Юрій Вілкул, який обіймає цю посаду упродовж 10 років, лідирував за підсумками першого туру виборів. Однак 17 листопада він заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. При цьому Вілкул пообіцяв підтримку кандидату Павлову.

Відповідно до частини 4 статті 281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування вносять двох кандидатів, які здобули найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).

За Вілкула (партія "Блок Вілкула "Українська перспектива") 25 жовтня проголосували 80655 виборців (44,96%), за Шевчика - 45213 (25,94%), Павлов - на третьому місці (15941 голос або 9,15%) .