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Зеленський (17531) Міноборони (5323) привітання (700) ЗСУ (5781)

Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист

Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання глави держави, поширене Міністерством оборони України.

"Шановні військовослужбовці, працівники Збройних сил України! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом - Днем Збройних сил України. Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародну підтримку, ви щодня виконуєте важку і небезпечну роботу - зі зброєю в руках гарантуєте мир і безпеку наших громадян", - йдеться в привітанні президента.

Дивіться також: "Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом. ВIДЕО

Він зазначив, що бути військовослужбовцем ЗСУ нелегко, адже саме на їхніх плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави і захист її територіальної цілісності.

"Ви першими стаєте на шляху ворога, рішуче зупиняєте його агресивні наміри та виборюєте для нашої держави свободу. І сьогодні, у день свого професійного свята, десятки тисяч українських воїнів продовжують впевнено виконувати складні завдання на сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я. Цього дня ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їхній подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також подякував українським військовим і ветеранам ЗСУ за сумлінне виконання конституційного обов'язку, відвагу, мужність і героїзм: "Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, благополуччя, незламності  духу, нових успіхів і перемог на благо України. Слава Збройним силам України! Слава Україні!"

Дивіться також: Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко також привітав українських військових.

"П'ять років на посаді Верховного Головнокомандувача - найскладніші в моїй роботі, але і найважливіші. Мені пощастило в цьому служінні бачити справжніх героїв, великих патріотів, бути з вами разом на захисті України. Не просто дякую, вклоняюся кожному з вас!" - сказав, зокрема, Порошенко.
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Топ коментарі
+49
А на Бубочке что лежит? Члены Коломойского и остальных олигархов!
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06.12.2020 10:11
+43
Все свято зіпсував.Виліз уклоніст.....
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06.12.2020 10:12
+39
Да когда этот манкурт уже заткнется? Четырежды дезертир поздравляет воинов. Сюр...
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06.12.2020 10:13
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"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины.

ЗЕвласть абсурда... Четырежды откосивший поздравляет тех, кто служит... Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 7295
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06.12.2020 10:54 Відповісти
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2178 Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2178 Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2178
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06.12.2020 10:56 Відповісти
Він перекладає відповідальністъ. ''Я тут зовсім ні до чого''.
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06.12.2020 21:14 Відповісти
А как оно может просрать,зесрань,если ему пуйло благоволит за то, что зекретин кацапам территории отдает
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06.12.2020 11:02 Відповісти
Принаймі за два роки ще ні одного артскладу не просрав/ Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...сообщил Арахамия 27.04.2020/ Мысль Арахамии глубокая, интересная, оригинальная. А что сейчас, при власти пианиста-четыреждыуклониста? А вот что. 15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ 02.10.20 . Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя. Резонно бумерангом обвинить Зеленского в организации этих взрывов и пожаров.
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06.12.2020 11:33 Відповісти
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 9233

...
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06.12.2020 10:54 Відповісти
Теперь я понимаю,почему его на ПМЖ в Израиль не тянет:там в Цахале нужно служить а этот "чахлик" сразу если "шо",под стол залезет,к мамочке под юбку.Тьху на тебя..
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06.12.2020 12:06 Відповісти
Какие вопросы, шут сразу сказал, шо он никому ничего не должен, его задача трудоустроить свою шоблу из 95 балагана, и он с успехом выполняет эту задвчу, все украинофобы и агенты путлера хорошо пристроены у госкормушек, от винта.
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06.12.2020 10:55 Відповісти
Хто йому тексти пише? Лапоть, ти на сьогодні головний військовий України! Тобі забули сказати? )) Війна в смартфоні )))
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06.12.2020 10:58 Відповісти
А воно здатне сприймати адекватно сказане,чи усвідомити реальність ???)))
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06.12.2020 11:00 Відповісти
СЕГОДНЯ ПО ЮТУБУ смотрел фильм про Иловайск!!!!
Солдатам верю!!!!! А вам - которые при должностях и у кормушки - не вверю!!!
А в Украину верю!!!! В ту , которую сам себе придумал!!!!
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06.12.2020 11:00 Відповісти
Ну і яке відношення має ця особа до ЗСУ? Можливо що тільки тим, що чотири рази тікав ві призивної повістки. Цинік і брехло.
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06.12.2020 11:01 Відповісти
"На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту"

Вообще-то главнокомандующий должен сказать: "На нас с вами...", но зачем же брать на себя какую-то ответственность?
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06.12.2020 11:06 Відповісти
Багато людей коментують причини ненависті Зє до Пороха, комплекси Зє тощо.
Вони неправі.
Немає ніякої ненависті чи комплексів.
Бо Зє - ніхто і звуть його ніяк.
Просто Зє продовжує російську інформаційну спецоперацію проти України.
Артикулює те, що наказали московські куратори, а саме хло !!
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06.12.2020 11:07 Відповісти
Бубочка,це лише лялька з ганчір"я,а лялька не спроможна на власні дії,лялька діє за волею ляльковода !!)))
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06.12.2020 11:11 Відповісти
Ц иничные воры и мародёры повылазили, как опарыши.
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06.12.2020 11:07 Відповісти
З Днем Збройних Сил України!
Попереду Порошенко!
Веде своє Військо!
Військо Українське!
Слава Гетьману !
Слава Збройним Силам України!
Слава Україні!Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 8799

Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 5612
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06.12.2020 11:07 Відповісти
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 8840

...
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06.12.2020 11:11 Відповісти
Пихтонув косячка,можно і кавою полірнути !!!)))
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06.12.2020 11:14 Відповісти
Заповедь 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
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06.12.2020 12:27 Відповісти
Интересно будет Президент Зеленский все СМИ ,которые бродят по эфиру в Украине ,переводить в государственные СМИ? будет не будет,будет не будет,опять смеётся с нас украинцев. Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 4448 блин не государство ,а 95 квартал.
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06.12.2020 11:15 Відповісти
А лохДаун как бы не причем к ответственности. Он просто говорит и делает то, что ему скажут кремлевские кураторы
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06.12.2020 11:15 Відповісти
...а ще ..*семочка . свинарчука . кононенка. оніщенка..і т.д * Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2135
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06.12.2020 11:22 Відповісти
Верховний "переляканий" белькоче... А як геройськи в свій час "косив" від армії... Одним словом,Чмо!
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06.12.2020 11:21 Відповісти
"Дебил,б....дь!" (с)
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06.12.2020 11:22 Відповісти
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Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:


1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 473



P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії

НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
Volodymyr Pavliv
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06.12.2020 11:23 Відповісти
Для цього вже придумали блюз... Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 9821
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06.12.2020 11:26 Відповісти
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 3351 Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 6267
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06.12.2020 11:24 Відповісти
"Зеленський привітав українську армію зі святом" звучить як "Гітлер привітав євреїв з Ханукою"
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06.12.2020 11:25 Відповісти
без упоминания Порошенко или компании "Рошен" данное поздравление нельзя считать аутентичным и оно может являться подделкой врагов величайшего лидера современности
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06.12.2020 11:30 Відповісти
так что же ты **** сокращаешь военный бюджет и это в воюющей стране, и увеличиваешь на себя любимого?
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06.12.2020 11:32 Відповісти
Чтоб вы тут не орали о падении экономики.
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06.12.2020 12:31 Відповісти
https://twitter.com/UkraineNOW_/status/1335464136604610560
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06.12.2020 11:35 Відповісти
а зебил хоть за что то отвечает?
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06.12.2020 11:36 Відповісти
за видосики на ютубе.
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06.12.2020 11:40 Відповісти
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 526
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06.12.2020 11:37 Відповісти


лїр в умовах порожнечі@eugene_lir 11 ч

На честь вчора і сьогодні нагадую: реквізити ордену Госпітальєрів ось тут
5353050014541749 - Банк Південний, Ганна Федянович (штаб)
4149629301181756 - ПриватБанк, Олена Герасим'юк
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06.12.2020 11:47 Відповісти
А ты, типа, не при делах?
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06.12.2020 11:55 Відповісти
На армії лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист, тобто, імовірність зміщення зеленського армійськими підрозділами дуже висока.
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06.12.2020 12:05 Відповісти
Трижды уклонист поздравляет военных-что может быть циничней?! Помню его видео ,где он на сцене 95-го Квартала показывал свою повестку в военкомат и под всеобщий хохот биомассы вокруг него выкидывыл свои издевательские шутки по этому поводу.....И это были 14-15 годы. Был уже Илловайск и Дебальцево. Гибли сотни молодых ребят....И теперь играя роль президента страны во время войны оно сокращает численность Армии, урезает ее финансирование, сворачивает военные реформы, прекращаются заказы Оборонке. Остановилось строительство жилья для военных. Питание в Армии опустилось до совкового уровня. И на фоне всего этого его поздравления- сплошное издевательство.....Лучше бы оно молчало вообще....
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06.12.2020 14:17 Відповісти
Під час вітання говнокомандуючого чотирижди Дезертира України воякам стояти



"струнко"! Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2009
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06.12.2020 14:31 Відповісти
Звучить смішно. Режисура 95 кварталу
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06.12.2020 15:11 Відповісти
Шоушлюха кремлівської сцени вирішила повчати воїнів своєї батьківщини !
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06.12.2020 15:22 Відповісти
Сьогодні День ЗСУ, країна воює з найбільшою і найкривавішою імперією.
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, фільми про нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського в цей день крутять:
Интер - фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход"
1+1 - "Бріліантовая рука" і розважальні передачі
ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські серіали
Новий - фільми "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі фільми "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", фільми про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
2+2 - імпортні фентезі
Ентер-фільм - передача про Жану Фріске та совєцькі фільми.
UAПерший - лише 40 хвилин офіціозу.
Жодний з каналів України, крім Еспресо, 5-го, Прямого та 4-го, не обмовився про наших воїнів під час війни.
У нас не просто нема патріотичної пропаганди. У нас квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові.

Олег Леусенко
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06.12.2020 15:33 Відповісти
Лайк Порошенку !
Привітав толково від душі.
Приєднуюсь до вітань ! Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 5830
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06.12.2020 16:16 Відповісти
Молодець Зеленський.
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07.12.2020 19:55 Відповісти
За останні два роки з ЗСУ звільнились 77 тис. контрактників, а за передостанні два роки біля трьох тис. Ай молодець гундявий
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07.12.2020 20:02 Відповісти
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