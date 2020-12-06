Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист

Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання глави держави, поширене Міністерством оборони України.

"Шановні військовослужбовці, працівники Збройних сил України! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом - Днем Збройних сил України. Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародну підтримку, ви щодня виконуєте важку і небезпечну роботу - зі зброєю в руках гарантуєте мир і безпеку наших громадян", - йдеться в привітанні президента.

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Він зазначив, що бути військовослужбовцем ЗСУ нелегко, адже саме на їхніх плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави і захист її територіальної цілісності.

"Ви першими стаєте на шляху ворога, рішуче зупиняєте його агресивні наміри та виборюєте для нашої держави свободу. І сьогодні, у день свого професійного свята, десятки тисяч українських воїнів продовжують впевнено виконувати складні завдання на сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я. Цього дня ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їхній подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні", - підкреслив Зеленський.

Глава держави також подякував українським військовим і ветеранам ЗСУ за сумлінне виконання конституційного обов'язку, відвагу, мужність і героїзм: "Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, благополуччя, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України. Слава Збройним силам України! Слава Україні!"

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П'ятий президент України Петро Порошенко також привітав українських військових.

"П'ять років на посаді Верховного Головнокомандувача - найскладніші в моїй роботі, але і найважливіші. Мені пощастило в цьому служінні бачити справжніх героїв, великих патріотів, бути з вами разом на захисті України. Не просто дякую, вклоняюся кожному з вас!" - сказав, зокрема, Порошенко.