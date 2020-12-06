Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на привітання глави держави, поширене Міністерством оборони України.
"Шановні військовослужбовці, працівники Збройних сил України! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом - Днем Збройних сил України. Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародну підтримку, ви щодня виконуєте важку і небезпечну роботу - зі зброєю в руках гарантуєте мир і безпеку наших громадян", - йдеться в привітанні президента.
Він зазначив, що бути військовослужбовцем ЗСУ нелегко, адже саме на їхніх плечах лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави і захист її територіальної цілісності.
"Ви першими стаєте на шляху ворога, рішуче зупиняєте його агресивні наміри та виборюєте для нашої держави свободу. І сьогодні, у день свого професійного свята, десятки тисяч українських воїнів продовжують впевнено виконувати складні завдання на сході України, стримуючи російського агресора і забезпечуючи перемир’я. Цього дня ми схиляємо голови перед пам’яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їхній подвиг житиме вічно і слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні", - підкреслив Зеленський.
Глава держави також подякував українським військовим і ветеранам ЗСУ за сумлінне виконання конституційного обов'язку, відвагу, мужність і героїзм: "Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, благополуччя, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України. Слава Збройним силам України! Слава Україні!"
П'ятий президент України Петро Порошенко також привітав українських військових.
"П'ять років на посаді Верховного Головнокомандувача - найскладніші в моїй роботі, але і найважливіші. Мені пощастило в цьому служінні бачити справжніх героїв, великих патріотів, бути з вами разом на захисті України. Не просто дякую, вклоняюся кожному з вас!" - сказав, зокрема, Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕвласть абсурда... Четырежды откосивший поздравляет тех, кто служит...
...
Солдатам верю!!!!! А вам - которые при должностях и у кормушки - не вверю!!!
А в Украину верю!!!! В ту , которую сам себе придумал!!!!
Вообще-то главнокомандующий должен сказать: "На нас с вами...", но зачем же брать на себя какую-то ответственность?
Вони неправі.
Немає ніякої ненависті чи комплексів.
Бо Зє - ніхто і звуть його ніяк.
Просто Зє продовжує російську інформаційну спецоперацію проти України.
Артикулює те, що наказали московські куратори, а саме хло !!
Попереду Порошенко!
Веде своє Військо!
Військо Українське!
Слава Гетьману !
Слава Збройним Силам України!
Слава Україні!
...
Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:
1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО
P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії
НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
Volodymyr Pavliv
лїр в умовах порожнечі@eugene_lir 11 ч
На честь вчора і сьогодні нагадую: реквізити ордену Госпітальєрів ось тут
5353050014541749 - Банк Південний, Ганна Федянович (штаб)
4149629301181756 - ПриватБанк, Олена Герасим'юк
"струнко"!
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, фільми про нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського в цей день крутять:
Интер - фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход"
1+1 - "Бріліантовая рука" і розважальні передачі
ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські серіали
Новий - фільми "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі фільми "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", фільми про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
2+2 - імпортні фентезі
Ентер-фільм - передача про Жану Фріске та совєцькі фільми.
UAПерший - лише 40 хвилин офіціозу.
Жодний з каналів України, крім Еспресо, 5-го, Прямого та 4-го, не обмовився про наших воїнів під час війни.
У нас не просто нема патріотичної пропаганди. У нас квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові.
Олег Леусенко
Привітав толково від душі.
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