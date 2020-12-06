Звернення щодо законодавчих ініціатив у межах ТКГ і "нормандського формату" в Раду не надходили, - Разумков

У Верховну Раду не надходило жодних звернень, пов'язаних із законодавчими ініціативами в межах переговорів у Тристоронній контактній групі та "нормандському форматі".

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звернень до нас щодо законодавчих ініціатив, які необхідно було б напрацювати в межах роботи вищезгаданих органів (переговори в "нормандському форматі" та в ТКГ. - Ред.), не надходило", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

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Він підкреслив, що Верховна Рада може самостійно написати і ухвалити "правильні закони", але питання полягає в тому, щоб рухатися в одному напрямку для досягнення миру.

"Адже якщо ВР буде просто самостійно писати і просто ухвалювати закони, а це не буде корелюватися... з тими завданнями і позиціями, які відстоює українська сторона в межах цих мирних переговорів, то це будуть просто ухвалені закони. Я впевнений, нам потрібно не просто це, нам потрібен мир, нам потрібне повернення наших територій і збереження життів", - зазначив Разумков.

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