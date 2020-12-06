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Новини Політика України
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ВР (11782) Тристороння контактна група (822) Разумков Дмитро (1445)

Звернення щодо законодавчих ініціатив у межах ТКГ і "нормандського формату" в Раду не надходили, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звернення щодо законодавчих ініціатив у межах ТКГ і

У Верховну Раду не надходило жодних звернень, пов'язаних із законодавчими ініціативами в межах переговорів у Тристоронній контактній групі та "нормандському форматі".

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звернень до нас щодо законодавчих ініціатив, які необхідно було б напрацювати в межах роботи вищезгаданих органів (переговори в "нормандському форматі" та в ТКГ. - Ред.), не надходило", - сказав Разумков журналістам у неділю в Києві.

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Він підкреслив, що Верховна Рада може самостійно написати і ухвалити "правильні закони", але питання полягає в тому, щоб рухатися в одному напрямку для досягнення миру.

"Адже якщо ВР буде просто самостійно писати і просто ухвалювати закони, а це не буде корелюватися... з тими завданнями і позиціями, які відстоює українська сторона в межах цих мирних переговорів, то це будуть просто ухвалені закони. Я впевнений, нам потрібно не просто це, нам потрібен мир, нам потрібне повернення наших територій і збереження життів", - зазначив Разумков.

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І відколи це ТКГ має право законодавчої ініціативи? Чи це він ляпнув з переляку від дня ВСУ?
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06.12.2020 10:42 Відповісти
Как там ломбардный бизнес,разумков? Какие инициативы?
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06.12.2020 11:02 Відповісти
Не поступало?! Какая досада! Как только Кравчук озвучил вменяемую мысль об отключении московии от SWIFT, так сразу и не поступало. От зеленых червей ничего и не поступит, кроме инициатив типа "отступить", "сократить", "просто перестать стрелять". Почему, бл&ть, не профинансированы программы ракетостроения? Почему ракетостроители переходят на однодневную рабочую неделю?! У нас уже достаточно средст сдерживания противника или противник покинул территорию Украины?! Вы предатели, Разумков. У тебя еще хватает ума держаться поодаль от всяких арахамий с татаровыми, но и тебе прилетит, ждать не долго, люди закипают. Держите наготове тревожные чемоданчики с диппаспортами, деньгами и документами на зарубежную недвигу. Аиначе кроме Ростова вам ничего не светит.
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06.12.2020 11:07 Відповісти
Від покійника не чекай заяви!!!
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06.12.2020 11:19 Відповісти
Ни какими законами вы территорию не вернёте - или военная операция, или забываем об этих территориях и прекращает их дотировать. Не бывает оккупированных территорий с пропускными пунктами.
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06.12.2020 11:27 Відповісти
 
 