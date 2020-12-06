Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора"

Спостерігачі "Опори" фіксують у Кривому Розі присутність сторонніх осіб на двох виборчих дільницях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Громадянської мережі "Опора".

Згідно з оприлюдненими даними, представники екзитполу проводять опитування безпосередньо в приміщенні дільниці №121551. Спостерігачі повідомили про цей інцидент поліції і главі дільничної виборчої комісії.

"Ще на двох дільницях спостерігачі фіксують сторонніх осіб, яких важко ідентифікувати. Зокрема, на виборчій дільниці №121714 в приміщенні для голосування до членів виборчої дільниці підходять і спілкуються треті особи, які не мають безпосереднього стосунку до голосування", - підкреслюється в повідомленні "Опори". Також наголошується, що на дільниці №121538 присутня людина, яка назвалась нібито представником ДСНС, однак вона не одягнена у формений одяг і мета її присутності незрозуміла.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в неділю, 6 грудня, відбувається повторне голосування на виборах мера. Виборчі дільниці працюватимуть із 8:00 до 20:00.

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