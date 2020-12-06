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Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, -

Спостерігачі "Опори" фіксують у Кривому Розі присутність сторонніх осіб на двох виборчих дільницях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Громадянської мережі "Опора".

Згідно з оприлюдненими даними, представники екзитполу проводять опитування безпосередньо в приміщенні дільниці №121551. Спостерігачі повідомили про цей інцидент поліції і главі дільничної виборчої комісії.

"Ще на двох дільницях спостерігачі фіксують сторонніх осіб, яких важко ідентифікувати. Зокрема, на виборчій дільниці №121714 в приміщенні для голосування до членів виборчої дільниці підходять і спілкуються треті особи, які не мають безпосереднього стосунку до голосування", - підкреслюється в повідомленні "Опори". Також наголошується, що на дільниці №121538 присутня людина, яка назвалась нібито представником ДСНС, однак вона не одягнена у формений одяг і мета її присутності незрозуміла.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в неділю, 6 грудня, відбувається повторне голосування на виборах мера. Виборчі дільниці працюватимуть із 8:00 до 20:00.

Читайте також: Всі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у "день тиші" не було, - поліція
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Топ коментарі
+3
У Кривому Розі обирають міського голову два кандидата один от Слуги,а второй от Прислуги Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 23
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06.12.2020 11:51
+3
Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 5270

...
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06.12.2020 12:00
+2
Похоже, что иначе в этом городе уже не будет. По преЗЕденту видно.
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06.12.2020 11:30
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За пост мера идёт борьба между двумя ублюдками: рыгоаналом Костяном Падловым и шавкой Ахметова Димоном Шевчиком
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06.12.2020 11:26 Відповісти
Похоже, что иначе в этом городе уже не будет. По преЗЕденту видно.
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06.12.2020 11:30 Відповісти
У Крывом РахУ нарушениев быть не могёть! Ну тока рази Юзик пузом урну сдвинет, а так усьо путьом. Кстати, для Юзика спецкабинку подготовили? Ну, в смысле из двух одну сделали? И хорошо бы отдельный участок, чтобы без проблем проголосовали ПАААПАААА!!!!!! МААААМАААА!!!! ЛЮБЛЮЮЮЮЮЮ!!!!!!!
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06.12.2020 11:29 Відповісти
А где смотрящий за городом Юзик?
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06.12.2020 11:30 Відповісти
В жо...е Зелень слила город ахметке, а ахметка, в свою очередь, сливает зажопному павлову.
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06.12.2020 12:00 Відповісти
Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 5270

...
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06.12.2020 12:00 Відповісти
У Кривому Розі обирають міського голову два кандидата один от Слуги,а второй от Прислуги Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 23
показати весь коментар
06.12.2020 11:51 Відповісти
Вибирають між смердючим і ще смердючішим і дивуйтесь, що у місті дихати нічим?
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06.12.2020 12:02 Відповісти
Ахмєт наказав своїй шістці Вілкулу "не відсвічувати", занадто одіозний, міг програти, висунув таку саму ахметівську шістку від "шлюх-на-роту", іншій кандидат теж ригівське синьодупе лайно, тобто все зрозуміло - виборці не повинні мати жодної можливості вибрати НЕ лайно. Усе як в Білорусі чи Росії, хіба що поки з імітацією "вибору".
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06.12.2020 12:03 Відповісти
На родине голобородьки должен победить голожопенка.
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06.12.2020 15:58 Відповісти
 
 