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Витрати в бюджеті-2021 на безпеку та оборону мають зберігатися на рівні 5% ВВП, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Витрати в бюджеті-2021 на безпеку та оборону мають зберігатися на рівні 5% ВВП, - Разумков

Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, щоб у проєкті держбюджету на наступний рік збільшити фінансування української армії.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми перебуваємо в непростій ситуації сьогодні: і COVID-19, і війна, і непроста соціально-економічна ситуація всередині держави. Ви знаєте, як розгортається фінансова криза ззовні на міжнародній арені, але хоч там як, ми навіть під час підготовки підсумкового голосування за бюджет на 2021 рік будемо намагатися знайти, і зверталися з цим у Міністерство фінансів, додаткові кошти... Те, що від нас залежатиме, ми будемо робити в межах і повноважень, і тих ресурсів, які сьогодні існують у державі", - сказав Разумков.

Спікер нагадав, що порівняно з 2020 роком у проєкті держбюджету на наступний рік фінансування на безпеку й оборону зменшено.

"Мене також це хвилює, бо я переконаний, що ми маємо збільшувати витрати на безпеку й оборону. І саме це закріплено в нашій військовій доктрині... Витрати на безпеку й оборону мають зберігатися на рівні 5% (ВВП. - Ред.)", - зазначив Разумков.

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он так и сказал? - на безопасность и оборону, то так и есть, сначало на свою безопасность (увеличение буджета прокурорам и им подобным кто поддерживает и охроняет зелёных шмырлей) да и что останеться, то для обороны страны, много довать нельзя, ВСУ может снести башки варюгам.
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06.12.2020 11:41 Відповісти
Слова, слова, слова ... А на деле, мы видим, что "Большая стройка" для вас важнее обороноспособности государства.
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06.12.2020 11:46 Відповісти
сумма приличная. безапастность, это и менты в том числе. но а какой хрен получают бабло в отделении вокзала в ровно, если врач говорит о пяти случаях отравления именно на вокзале а у ментов только три ито по ограблениям. такое чувство что менты и их люди травят граждан а государство им доплачивает за вредность. ведь работают они с какими то ядохимикатами. итак по всей стране. крыивание карманников, лохотронов, проститток, янтаря и тд.
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06.12.2020 12:09 Відповісти
Расходы в бюджете-2021 на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% ВВП, - Разумков - Цензор.НЕТ 6190

....
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06.12.2020 12:17 Відповісти
"Расходы в бюджете-2021 на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% ВВП, - Разумков" - Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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06.12.2020 12:17 Відповісти
А як витратили ці 5% в 2020 коли жодної оборонної програми не виконано! Де посадки саботажників і ворогів?
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06.12.2020 12:37 Відповісти
И это в воюющей стране? В "мирной" Раше на это тратят 15℅, так далее будет продолжаться, то не видать ни Крыма, ни Домбаса
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06.12.2020 13:39 Відповісти
Крыма и так не видать, а Домбас и нах не нужен.
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06.12.2020 15:12 Відповісти
ну не 15%, а всего 3,9% от ВВП.
причем называется статья военные расходы(как и в других странах). менты отдельно у них.
Китай тратит 1,9%, но занимает 2ю строчку. По сумме.
Кстати США тратит 3,2% от ВВП.
Больше всего обдирает народ АОЭ 5,6% от ВВП.
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07.12.2020 10:21 Відповісти
Швидше хитрий, ніж мудрий Разумков хоче хоча б якось відмежуватись від стада зелених пейсатих віслюків.Мудрий би з ними ніколи й не звязувався...
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06.12.2020 13:54 Відповісти
Но если ВВП будет падать финансирование армии тоже будет урезаться. Тут есть какая то коллизия.
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06.12.2020 14:53 Відповісти
Выделять нужно не % ВВП, а конкретную необходимую сумму.
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06.12.2020 15:15 Відповісти
как делают в цивилизованных странах. Армия это не шутки и приколы. % ВВП можно выделять на строительство дорог.
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06.12.2020 15:19 Відповісти
 
 