Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Києві на території Маріїнського палацу відбулись урочистості з нагоди Дня Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Шановні герої, шановні військовослужбовці Збройних сил України, ви, як ніхто інший, знаєте, що на війні не існує понять "вихідний", "зроблю з понеділка" або "давайте вже після свят". Ви робите важку і небезпечну справу щодня. І не важливо, чи це шоста ранку, чи перша година ночі, спека, мороз, злива або сніг, звичайний будній день чи 24 серпня, 31 грудня. Ви захищаєте Україну завжди, а значить, Україна і весь наш народ пам'ятатиме про ваш подвиг, відчуватиме ваш захист та буде вклонятися вашій силі щодня, особливо сьогодні, у ваше свято, в День Збройних сил України. І звичайно, як цього дня, так і завжди, ми пам'ятатимемо про всіх синів і дочок України, які заради нашого майбутнього і захисту країни від російського агресора віддали своє життя, вшановуємо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання", - зазначив він.
За словами президента, боєздатне українське військо - запорука свободи і незалежності України.
"Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати, шановні ветерани, дорогі захисники, міцне і боєздатне українське військо - запорука свободи і незалежності України, і реформа оборони, яка нині триває, безпрецедентна за масштабом і амбіціям. Цього року ми отримали статус партнера НАТО з розширеними можливостями. І це красномовне визнання наших досягнень, це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом. У межах цього року бюджет на оборону став найбільшим за час незалежності України. Збройні сили України отримають нове і модернізоване озброєння і техніку. Цей процес не лише продовжиться, але і збільшиться, попри кризові часи фінансування не скоротиться ні на гривню", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна ніколи не буде економити на армії.
"Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці своєї країни. Крім цього, наша мета - постійно нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об'єктів військово-морської інфраструктури - це місця постійної дислокації бойових військових частин, побудова нових українських військово-морських баз і навчальних закладів. Менш ніж за рік було побудовано польове містечко центру підготовки підрозділів Широколанівське. Роками він був у жахливому стані, але ми виправили ситуацію, і центр практично готовий до експлуатації. Незмінним для нас пріоритетом є соціальні питання військових та їхніх родин. Насамперед забезпечення житлом. Згідно з доповіддю Міністерства оборони України, близько 300 квартир військовослужбовці отримують до Дня Збройних сил України, а загалом за рік для понад 600 наших захисників питання власного житла вирішено повністю. Загалом у 2021 році нами заплановане постачання до Збройних сил України значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння і техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів. Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу", - підсумував він.
Крім того, під час урочистостей відбулася церемонія присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України, церемонія вручення державних нагород України та присвоєння вищих військових звань.
Будь ласка, зачекайте...
1..........
Или это шутка юмора такая?
І не почервонів...
Бо лише брехати і вміє - це головне і єдине вміння зє папуги...
.
.
Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе
«То есть, у Зеленского осталась несколько дней на выполнение обещания. А если не выполнит?
Уйдет с поста, как обещал?
Владимир Александрович, не можете?
Уходите! Вы обещали.
Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин. Жан Расин
Хоть кто-то из бойцов нашей армии может доверить Зелє свою жизнь?
«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», - написал Зеленский.
сосатсоратники Игоря Валерьевича могут такое, потому как светлые умы и душой чисты, ага. А кто из вас в глазах убийцы и агрессора способен разглядеть желание мира?! То-то и оно. Стыдно, панове!!! )))))))))))))))
Росходы на ВСУ сокращаются! На милицию и прокуратуру- Растут! Что бы это завуалировать их обьеденили в одну статью-"Расходы на оборону и безопасность"! Шоб выбарцы Голого Боротька восхищались им.
Олег Леусенко@leusenko1
День ЗСУ, країна воює з найкривавішою імперією.
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського крутять:
Интер-фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход",
1+1 - "Бріліантовая рука",
розваги ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські т/с
Новий - "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
Ентер-фільм про Жану Фріске, совєцькі фільми
2+2- фентезі
UAПерший- 40 хв. офіціозу.
Жодний з каналів, крім Еспресо, 5-го, Прямого, 4-го, не згадав ЗСУ. У нас відсутня патріотична пропаганда, але квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові
Та з армії вже масово йдуть, декого і виганяють.
Так, краще піти, аніж терпіти таку наругу над здоровим глуздом та собою.
Для декого це ще паскудніше, аніж будувати дачі совєцькім генералам 2 роки.
Це- не мої слова, це враження близьких мені людей.
Фильтруйте базар, пжалуста....
Брехливе , занюхане чмо і ворог Украіни , а не президент !
Дивлячись на 300% "доплату" лікарям.
Дивлячись на "відсутність кортежів".
Дивлячись на "не використання елітного держ житла".
Дивлячись на .....
Усі звісно вірять тобі Вова Ссаничь янєлохМінє42... усі... хто не має мізків.
krtmn79
@krtmn79
24 ноября под Авдеевкой из-за снайперского огня погиб 30-тилетний Вячеслав Минкин. Сегодня зеленский заявил, что уже месяц не было боевых потерь. Как узнать что зеленский лжет? Это очень просто - если открыл рот, значит лжет.
"Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов"
"Разумков напомнил, что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Да разбудите кто-нибудь Зеленского и объясните ему, что государство Украина это не его 95 квартал!!!
Покажите ему проект финансирования армии в бюджете на 2021 год по сравнению с 2020 годом! Или президент не читает проект бюджета на МО? Или он не может определить по циферкам, в каком году на МО выделено больше? Облейте его на лужайке ведром холодной водой и потом покажите проект бюджета!
Когда-то у Короля был шут, а сейчас у шута нет Президента!
5% на войну так и не отменили ?
- Бо ми вже економимо. Та й взагалі - знаємо, як економити на всьому. Зокрема, і на "видобутку електрики".
Та ти будуєш. Ага.