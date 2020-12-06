Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії". ВIДЕО

У Києві на території Маріїнського палацу відбулись урочистості з нагоди Дня Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Шановні герої, шановні військовослужбовці Збройних сил України, ви, як ніхто інший, знаєте, що на війні не існує понять "вихідний", "зроблю з понеділка" або "давайте вже після свят". Ви робите важку і небезпечну справу щодня. І не важливо, чи це шоста ранку, чи перша година ночі, спека, мороз, злива або сніг, звичайний будній день чи 24 серпня, 31 грудня. Ви захищаєте Україну завжди, а значить, Україна і весь наш народ пам'ятатиме про ваш подвиг, відчуватиме ваш захист та буде вклонятися вашій силі щодня, особливо сьогодні, у ваше свято, в День Збройних сил України. І звичайно, як цього дня, так і завжди, ми пам'ятатимемо про всіх синів і дочок України, які заради нашого майбутнього і захисту країни від російського агресора віддали своє життя, вшановуємо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання", - зазначив він.

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За словами президента, боєздатне українське військо - запорука свободи і незалежності України.

"Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати, шановні ветерани, дорогі захисники, міцне і боєздатне українське військо - запорука свободи і незалежності України, і реформа оборони, яка нині триває, безпрецедентна за масштабом і амбіціям. Цього року ми отримали статус партнера НАТО з розширеними можливостями. І це красномовне визнання наших досягнень, це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом. У межах цього року бюджет на оборону став найбільшим за час незалежності України. Збройні сили України отримають нове і модернізоване озброєння і техніку. Цей процес не лише продовжиться, але і збільшиться, попри кризові часи фінансування не скоротиться ні на гривню", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що Україна ніколи не буде економити на армії.

"Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці своєї країни. Крім цього, наша мета - постійно нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об'єктів військово-морської інфраструктури - це місця постійної дислокації бойових військових частин, побудова нових українських військово-морських баз і навчальних закладів. Менш ніж за рік було побудовано польове містечко центру підготовки підрозділів Широколанівське. Роками він був у жахливому стані, але ми виправили ситуацію, і центр практично готовий до експлуатації. Незмінним для нас пріоритетом є соціальні питання військових та їхніх родин. Насамперед забезпечення житлом. Згідно з доповіддю Міністерства оборони України, близько 300 квартир військовослужбовці отримують до Дня Збройних сил України, а загалом за рік для понад 600 наших захисників питання власного житла вирішено повністю. Загалом у 2021 році нами заплановане постачання до Збройних сил України значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння і техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів. Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу", - підсумував він.

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Крім того, під час урочистостей відбулася церемонія присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України, церемонія вручення державних нагород України та присвоєння вищих військових звань.