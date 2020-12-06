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Новини Політика України
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Зеленський (17537) ЗСУ (5784)

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Києві на території Маріїнського палацу відбулись урочистості з нагоди Дня Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Шановні герої, шановні військовослужбовці Збройних сил України, ви, як ніхто інший, знаєте, що на війні не існує понять "вихідний", "зроблю з понеділка" або "давайте вже після свят". Ви робите важку і небезпечну справу щодня. І не важливо, чи це шоста ранку, чи перша година ночі, спека, мороз, злива або сніг, звичайний будній день чи 24 серпня, 31 грудня. Ви захищаєте Україну завжди, а значить, Україна і весь наш народ пам'ятатиме про ваш подвиг, відчуватиме ваш захист та буде вклонятися вашій силі щодня, особливо сьогодні, у ваше свято, в День Збройних сил України. І звичайно, як цього дня, так і завжди, ми пам'ятатимемо  про всіх синів і дочок України, які заради нашого майбутнього і захисту країни від російського агресора віддали своє життя, вшановуємо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання", - зазначив він.

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За словами президента, боєздатне українське військо - запорука свободи і незалежності України.

"Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати, шановні ветерани, дорогі захисники, міцне і боєздатне українське військо - запорука свободи і незалежності України, і реформа оборони, яка нині триває, безпрецедентна за масштабом і амбіціям. Цього року ми отримали статус партнера НАТО з розширеними можливостями. І це красномовне визнання наших досягнень, це доказ, що ми рухаємося правильним шляхом. У межах цього року бюджет на оборону став найбільшим за час незалежності України. Збройні сили України отримають нове і модернізоване озброєння і техніку. Цей процес не лише продовжиться, але і збільшиться, попри кризові часи фінансування не скоротиться ні на гривню", - зазначив Зеленський.

Дивіться також: Завдяки вам було побудовано сучасну армію, - Зеленський привітав волонтерів та нагородив військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Ірпені. ФОТОрепортаж

Президент підкреслив, що Україна ніколи не буде економити на армії.

"Ми ніколи не будемо економити на власній армії, а отже і на безпеці своєї країни. Крім цього, наша мета - постійно нарощувати боєздатність військово-морського флоту, а також об'єктів військово-морської інфраструктури - це місця постійної дислокації бойових військових частин, побудова нових українських військово-морських баз і навчальних закладів. Менш ніж за рік було побудовано польове містечко центру підготовки підрозділів Широколанівське.  Роками він був у жахливому стані, але ми виправили ситуацію, і центр практично готовий до експлуатації. Незмінним для нас пріоритетом є соціальні питання військових та їхніх родин. Насамперед забезпечення житлом. Згідно з доповіддю Міністерства оборони України, близько 300 квартир військовослужбовці отримують до Дня Збройних сил України, а загалом за рік для понад 600 наших захисників питання власного житла вирішено повністю. Загалом у 2021 році нами заплановане постачання до Збройних сил України значного обсягу ракет, артилерійських боєприпасів, ракетно-артилерійського та бронетанкового озброєння і техніки, модернізованих літаків, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, кораблів, катерів. Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу", - підсумував він.

Дивіться також: Наєв привітав українських воїнів із Днем ЗСУ: Захист Батьківщини завжди був покликанням сильних духом. ВIДЕО

Крім того, під час урочистостей відбулася церемонія присвоєння почесних найменувань військовим частинам Збройних сил України, церемонія вручення державних нагород України та присвоєння вищих військових звань.
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Топ коментарі
+69
Бреше гнида малороська!
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06.12.2020 11:39
+44
Поэтому Хомчак сказал, что закупка ракет сейчас не в приоритете? Даже яныка млять не так противно слушать было.
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06.12.2020 11:41
+42
Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии" - Цензор.НЕТ 9432
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06.12.2020 11:43
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Вова лучший президент за всю историю страны.
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06.12.2020 12:07 Відповісти
Лучший для кремля и зеленных манкуртов.
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06.12.2020 12:12 Відповісти
Список его поступков, иллюстрирующих это:
1..........
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06.12.2020 12:13 Відповісти
Видосиками войну не выигрывают, - Порошенко напомнил, что прошел год с Нормандской встречи в Париже. ВИДЕО https://censor.net/ru/v3235292
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07.12.2020 02:33 Відповісти
Цьому сайту досить і адептів церкви святого Петра Рошенко. Ще й церкву святого Вови Бубочки цей сайт не витримає. Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 7151
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06.12.2020 12:41 Відповісти
еще один е.нутый на всю голову объявился
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06.12.2020 12:47 Відповісти
Вот зачем так откровенно светить свой дебилизм?
Или это шутка юмора такая?
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06.12.2020 13:10 Відповісти
**** брехливая, он же сократил военный бюджет.
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06.12.2020 12:10 Відповісти
і військовий, і весь державний бюджет він скоротив
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06.12.2020 14:01 Відповісти
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 6711
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06.12.2020 12:12 Відповісти
Справа «Моторола»?
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06.12.2020 13:22 Відповісти
Нет, его сын от брака с Гиви.
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06.12.2020 17:15 Відповісти
гребаный чмошник
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06.12.2020 12:13 Відповісти
Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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06.12.2020 12:15 Відповісти
Знов збрехав...
І не почервонів...
Бо лише брехати і вміє - це головне і єдине вміння зє папуги...
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06.12.2020 12:15 Відповісти
"Мы никогда не будем экономить на собственной армии"

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 5501
.
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 2017

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06.12.2020 12:17 Відповісти
Да ладно, всё! Харэ гнать на бубочку. В среду конец войне. Точняк. Бубочка всех победил. Год назад на встрече лидеров стран-участниц Нормандского формата наш гномик пропищал, что 9 декабря 2020 года оно закончит войну. Два дня дотерпеть-домучиться осталось. Неужели не потерпим, браття? Он же вроде не врал никогда... Тарифы понизить обещал - понизил. Олигархов приструнить обещал - все раком стоят, ага. Малый бизнес в сраку расцеловал, учителям ЗП по 4 штуки баксов начислил, медики опять же в полном шоколаде... Или нет???
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06.12.2020 12:21 Відповісти
а скока коррупционеров посадили так и не сосчитать! пачками прямо на кичу улетают.....
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06.12.2020 16:12 Відповісти
Так пи.деть ,не мешки ж ворочать,в 95 кывартале привык.
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06.12.2020 17:51 Відповісти
Владимир Зеленский год назад во время встречи лидеров стран Нормандской четверки заверил, что сможет закончить войну на Донбассе до 9 декабря 2020 г.

Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе

«То есть, у Зеленского осталась несколько дней на выполнение обещания. А если не выполнит?
Уйдет с поста, как обещал?

Владимир Александрович, не можете?
Уходите! Вы обещали.
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06.12.2020 12:23 Відповісти
Ему надо помоч уйти
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06.12.2020 12:46 Відповісти
Кацап засраный я тебе уйду!Опять с Ново Зеландии приеду ! И так уйду!!!
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06.12.2020 13:57 Відповісти
Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии". - Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов
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06.12.2020 12:26 Відповісти
В любом случае, желенский отсидит срок за убийство сержанта Журавля
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06.12.2020 12:26 Відповісти
Быть вождем лишь тот один достоин,
Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин. Жан Расин

Хоть кто-то из бойцов нашей армии может доверить Зелє свою жизнь?
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06.12.2020 12:30 Відповісти
Эта мразь еще лицемер редкостной масти-Зеленский раскритиковал бывших президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский поздравляя жителей страны с днем Вооруженных сил, раскритиковал прежнюю власть. В своем Telegram-канале он обвинил бывших глав государства в недостаточном внимании к украинской армии.
«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», - написал Зеленский.
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06.12.2020 12:36 Відповісти
Президент Зеленський зробить все для ЗСУ, крім того щоб стати захисником України на передньому краї з ворогом, він радо пожертвує вашим життям за його власні маєтності і маєтки його друзів.
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06.12.2020 12:44 Відповісти
""Мы никогда не будем экономить на собственной армии" сказал Гетьман и сократил бюджет ВСУ.... или он имел ввиду не ВСУ?
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06.12.2020 12:44 Відповісти
Он имел ввиду армию лисапетов и обслуги и еще армию ОПы и охраны.
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06.12.2020 13:00 Відповісти
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 4541
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06.12.2020 12:44 Відповісти
Так один,але через системне зловживання тяжкими наркотиками стався розділ особистості.І коли Зе виступає, невідомо яка з версій його це робить.
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06.12.2020 13:09 Відповісти
Не смейте бубочку расстраивать! Он человек тонкой душевной организации! Артиста-писюниста может обидеть каждый. Мы же все такие - ФУ!!! - мужланы, грубые и неотесанные. А оно, наше бубочка - ясне сонечко, четыре недостойные его величия повестки проигнорило, зато потом само, добровольно, в говнокомандывающие призвалось. Учитесь, лохи, карьеру делать! Только близкие друзья и сосат соратники Игоря Валерьевича могут такое, потому как светлые умы и душой чисты, ага. А кто из вас в глазах убийцы и агрессора способен разглядеть желание мира?! То-то и оно. Стыдно, панове!!! )))))))))))))))
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06.12.2020 12:46 Відповісти
Не знал, что армия засела в ОП.
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06.12.2020 12:46 Відповісти
Бла-бла-бла...
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06.12.2020 12:46 Відповісти
президенство его закончится еще позорнее чем януковича
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06.12.2020 12:47 Відповісти
Оно когда-нибудь заткнётся наконец? Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 3883
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06.12.2020 12:48 Відповісти
Бубону не докладывают или он продолжает играть для идиотов скверную пьесу?
Росходы на ВСУ сокращаются! На милицию и прокуратуру- Растут! Что бы это завуалировать их обьеденили в одну статью-"Расходы на оборону и безопасность"! Шоб выбарцы Голого Боротька восхищались им.
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06.12.2020 12:51 Відповісти


Олег Леусенко@leusenko1





День ЗСУ, країна воює з найкривавішою імперією.
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського крутять:
Интер-фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход",
1+1 - "Бріліантовая рука",
розваги ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські т/с
Новий - "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
Ентер-фільм про Жану Фріске, совєцькі фільми
2+2- фентезі
UAПерший- 40 хв. офіціозу.
Жодний з каналів, крім Еспресо, 5-го, Прямого, 4-го, не згадав ЗСУ. У нас відсутня патріотична пропаганда, але квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові
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06.12.2020 12:55 Відповісти
Лживая, двуличная мерзкая тварь.
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06.12.2020 12:57 Відповісти
Зеленський Молодець!Так держать!
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06.12.2020 13:58 Відповісти
Звіздун паршивий.
Та з армії вже масово йдуть, декого і виганяють.
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06.12.2020 12:57 Відповісти
Ксеню...
Так, краще піти, аніж терпіти таку наругу над здоровим глуздом та собою.
Для декого це ще паскудніше, аніж будувати дачі совєцькім генералам 2 роки.
Це- не мої слова, це враження близьких мені людей.
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06.12.2020 18:54 Відповісти
..????.....минуточку, а как же гос заказ в этом году? А как же Нептун и Ольха? А как же сам Хомчак, который сказал, что денег нет?
Фильтруйте базар, пжалуста....
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06.12.2020 12:59 Відповісти
Зарплату людям сделайте достойную,жильём обеспечьте,льготами,а не обицянки цяцянки роздавайте,мудни зелёные!
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06.12.2020 13:05 Відповісти
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 6180
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06.12.2020 13:09 Відповісти
И здесь *Рошен* против Шмаркли.
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06.12.2020 17:53 Відповісти
Брехло
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06.12.2020 13:14 Відповісти
знову нарік ховається від людей
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06.12.2020 13:16 Відповісти
Якщо відступити спочатку за Дніпровський вал, потім за Карпатські пеньки, при цьому розвалити всю військову оборонну індустрію, то загиблих взагалі не буде, оскільки і України не буде, будуть тоді гинути українці як гарматний шашлик у війнах імперії РФ десь по світу і по периметру тієї імперії, мало того кремлівські вожді повторять тут голодомор-цвай, щоб вивести добру породу малороса з філософією "какая разніца", потім пройдуть по Україні, як в Другу світову, спаливши її два рази туди і назад, а тих хто вижив погонять в теплушках здихати в ГУЛАГ на чергові новобудови імперії. А все це "робота" наших тупорилих політиків, одні говорили, "а навіщо нам армія, нам соціялістам з пролєтар'ятом Росії ділити не має чого", інші винахідники "кравчучків" і "кучмовозів" відали за фартушок від масонів ЯЗ, порізали 5000 танків на брухт, а президент, якій вікна вставляв в Батурині продав всю стрілецьку зброю і любим друзям і по всьому світі, а Янукович цей любий друг ФСБ, влаштував кротів і агентів у всі військові штаби. Тому і маємо 1,5 млн біженців, і ...жодного покараного за зраду, та здану без бою територію ворогу.
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06.12.2020 13:40 Відповісти
Дизертир вылез попердеть
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06.12.2020 13:48 Відповісти
Незважаючи на залучення України до Програми розширених можливостей НАТО, Зеленський загальмував системний рух країни до Альянсу, замінюючи здійснення реальних стратегічних кроків на організаційну метушню, відмовляючись від наполягань на отриманні Плану дій щодо членства (ПДЧ).
Брехливе , занюхане чмо і ворог Украіни , а не президент !
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06.12.2020 13:50 Відповісти
близько 300 квартир військовослужбовці отримують... Коли нарешті закінчиться цей совок? Потрібно подбати щоб кожен військовослужбовець мав змогу брати посильний кредит на житло під мінімальний відсоток.
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06.12.2020 13:57 Відповісти
Звиздит одно а делает на оборот шаурмен куев..
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06.12.2020 13:59 Відповісти
Чути таке від чотирижди ссикла, - гидко.
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06.12.2020 14:02 Відповісти
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 3048
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06.12.2020 14:06 Відповісти
Сие недоразумение окончательно потеряло связь с реальностью! Возможно, виной этому кокс или иной белый порошок (подарок от МИДа РФ?). Говоря в День ВСУ о достижениях говорит о закупках вооружения в 2021 году. Так ведь 2020 год еще не закончился. Или нечего сказать, нечем похвастаться и проще чего-то пообещать? Кстати, это ведь любимое занятие нашего рояльного Паганини! Языком болтать (или своей ерундой) - не мешки ворочать!
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06.12.2020 14:20 Відповісти
Согласно Сунь-Цзы война - это путь обмана противника. Если главнокомандующий постоянно вводит в заблуждение своих соотечественников, то он их считает противником?
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06.12.2020 14:45 Відповісти
Оно по видимому, решило создать собственную армию.
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06.12.2020 14:53 Відповісти
Брехло уже економит.
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06.12.2020 14:58 Відповісти
не слабо ця лялька наїла писок за півтора року!
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06.12.2020 15:06 Відповісти
Про що воно белькоче,як що досі нема замови на Нептун та Вільху для ВСУ,а це навіть і не зброя зовсім.
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06.12.2020 15:19 Відповісти
Мабуть вже настав час "Ч" для зачистку Зе.
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06.12.2020 15:42 Відповісти
Как сказал Остап Бендер - "....и побольше откровенного вранья и наглости. Народ это любит "
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06.12.2020 15:53 Відповісти
"Мы никогда не будем экономить на собственной армии полицейских. 100%-х прокуроров, 200%-х жополизов и дрессированных депутатов"
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06.12.2020 16:20 Відповісти
Дивлячись на "з/п у вчітелів" 4000$.
Дивлячись на 300% "доплату" лікарям.
Дивлячись на "відсутність кортежів".
Дивлячись на "не використання елітного держ житла".
Дивлячись на .....
Усі звісно вірять тобі Вова Ссаничь янєлохМінє42... усі... хто не має мізків.
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06.12.2020 16:27 Відповісти



krtmn79

@krtmn79


24 ноября под Авдеевкой из-за снайперского огня погиб 30-тилетний Вячеслав Минкин. Сегодня зеленский заявил, что уже месяц не было боевых потерь. Как узнать что зеленский лжет? Это очень просто - если открыл рот, значит лжет.
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06.12.2020 16:46 Відповісти
какое же оно брехливое чмо.....
"Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов"

"Разумков напомнил, что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено."
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06.12.2020 17:20 Відповісти
Натовк повне подвір'я полком особистої охорони (президентської гвардії) з бубанами та зброєю та запросив з десяток дійсних військових заради відосика. Яке ж воно сцикливе, оце зелене створіння. Хай спробує вийти на Майдан!
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06.12.2020 18:10 Відповісти
Щось я про Крим не чого не чув?
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06.12.2020 19:02 Відповісти
Да ну!?!?!
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06.12.2020 20:53 Відповісти
да-да типа разделить пенсионеров военных на белых и черных Порошенком с Гройсманом и замполитом Ревой, а вы ничего не сделали для восстановления справедливости. Но нынешние военные не знают, что их может обмануть любой правитель((((
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06.12.2020 21:01 Відповісти
Зеленский: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии"

------------------------------------------------------------------------------------------------
Да разбудите кто-нибудь Зеленского и объясните ему, что государство Украина это не его 95 квартал!!!
Покажите ему проект финансирования армии в бюджете на 2021 год по сравнению с 2020 годом! Или президент не читает проект бюджета на МО? Или он не может определить по циферкам, в каком году на МО выделено больше? Облейте его на лужайке ведром холодной водой и потом покажите проект бюджета!
Когда-то у Короля был шут, а сейчас у шута нет Президента!
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06.12.2020 22:00 Відповісти
А нафіга вам, клованам зеленим , армія? з ким воювати зібрались? Мене вже півтора року ятрить це питання. Иоже якась зелена скотина з цензора відповість. нафіга вам армія?
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06.12.2020 22:23 Відповісти
Парашный сайтик и статейки из параши
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06.12.2020 23:42 Відповісти
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 4466
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07.12.2020 01:02 Відповісти
У нього за малий час президентства іпало стало більше ніж у свині...не можу дивитись на це рило...
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07.12.2020 08:16 Відповісти
Придется экономить на чем то другом. Да у народа деньги отнимать.
5% на войну так и не отменили ?
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07.12.2020 10:08 Відповісти
"Ми ніколи не будемо економити на власній армії." © Зе
- Бо ми вже економимо. Та й взагалі - знаємо, як економити на всьому. Зокрема, і на "видобутку електрики".
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 708

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 3338
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07.12.2020 10:53 Відповісти
"Ми ніколи не будемо економити на власній армії." © Зе

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 9986
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07.12.2020 10:54 Відповісти
"Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу." © Зе
Та ти будуєш. Ага.

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 7945
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07.12.2020 10:58 Відповісти
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