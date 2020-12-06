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Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено в'їзд на 3 роки. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено в'їзд на 3 роки. ВIДЕО

Учора, 5 грудня, в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" зупинили двох громадян РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Уточнюється, що іноземці порушили порядок в'їзду-виїзду на територію тимчасово окупованого Криму.

Одним із них виявився російський рок-музикант, учасник групи "Звуки Му", актор і радіоведучий - громадянин М. Він разом із громадянкою РФ прямував в Україну нібито в особистих цілях.

Під час заходів із контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. "З огляду на всі обставини співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям у перетині кордону і обом на три роки заборонили в'їзд в Україну. Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом", - підсумували в Держприкордонслужбі.

Зазначимо, що прикордонники прізвища російського музиканта не називають, проте з оприлюднених даних випливає, що йдеться про музиканта групи "Звуки Му" Петра Мамонова.

Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено вїзд на 3 роки 01
Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено вїзд на 3 роки 02

Дивіться також: Ведуча новин російського телеканалу "РБК" отримала трирічну заборону на в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
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Топ коментарі
+40
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
В Вашингтоне уже спустили с лестницы первую партию путинских эмиссаров, приехавших налаживать отношения с новой администрацией : Авена и Фридмана. Ждут Чубайса. У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова.
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06.12.2020 12:01
+34
Та що ж ви сюди лізете...
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06.12.2020 11:59
+22
Це добре. Якби ще так вчиняли щодо всіх росіян, бо чомусь до "зірок" серіалу "Скоти" це не застосовують... Пограничники не пустили в Украину российского рок-музыканта, посещавшего оккупированный Крым. Запрещен въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 2878
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06.12.2020 12:01
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А как там интересно с концертами Басты который воспевал Гиви и МоторЫло? Отменили уже или все еще собирается?
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06.12.2020 15:09 Відповісти
Мы как-то переживем без Мамонова, этого зубастого таланта. Русня все думает, что это шутки какие-то, оккупировать Крым.
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06.12.2020 15:17 Відповісти
Люкс!!!
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06.12.2020 15:45 Відповісти
Треба не вибірково, а всіх гнид проштамповувати та відправляти за поребрик! Слава нашим погранцям!
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06.12.2020 16:13 Відповісти
"освічений культурний москаль" типу грєбєнщікова чи мамонова не любить російський авторитаризм. Але Україна для нього все одно "окраіна", місце де нема власної культури і навіть само-дисципліни розмовляти "правільним язиком", вживають мовляв якийсь суржик. Тому ці тіпухи "несуть свою культуру хуторянам". Те що Котляревський написав "Енеїду" ще коли Пушкін був немовлям до них не доходить. От мамонов норвезьку мову вивчив, а української не розуміє. В той час як фінальна 6-та серія Vikings від History Channel половину часу показує норвезьких вікінгів в Каттегаті, а половину - руських вікінгів в Києві.
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06.12.2020 17:04 Відповісти
інтересно- а на фото він із сірниками у очах, чи ні ? Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 5351
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06.12.2020 17:39 Відповісти
На сколько тупы россияне, ехать в Украину и радостно рассказывать пограничникам как летал в оккупированный Крым, ну не долбойобы
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06.12.2020 18:37 Відповісти
Все відбувається значно простіше .
Прикордонник : Заборона в'їзду на 3 роки , бо ви 3 рази відвідували Крим . У 2005 / 2007 і 2009 роках .
Москаль : Нєт , нєт . Только раз . В 2015том .😁😁😁
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06.12.2020 18:49 Відповісти
Фільм "Остров" з Мамоновим заставляє задуматись....
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07.12.2020 08:41 Відповісти
Коли вже Україна запровадить жорсткий візовий режим з цією наволоччю . Навіщо їх взагалі впускати в нашу країну . Своя вата смердить так , що дихати нема чим . Ще нам москалів не вистарчало . Нехай їдуть в Алєнєгорск , Кастраму , Челябінск . Наплодили суки дібілів , а ти їм відмови штампуй на 3 роки , геям колорадським .
Нема слів . Самі мати .
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06.12.2020 18:43 Відповісти
Кацапів потрібно перш за все ізолювати та чмонити в самій Україні. Я роблю це постійно з садистською насолодою вживаючи в побуті такі слова яких немає зовсім в кацапському суржику. Це доводить їх до сказу. Особливо місцевих тупих киян. Мій "текст" вони розуміють приблизно на 15-20% це рівень собаки.
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06.12.2020 18:51 Відповісти
Не пойму , какого х... они сюда лезут?
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06.12.2020 21:07 Відповісти
В Украине так алкаши выглядят. А на кацапии это рок-музыканты.
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06.12.2020 21:38 Відповісти
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