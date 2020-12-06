Прикордонники не пустили в Україну російського рок-музиканта Мамонова, який відвідував окупований Крим. Заборонено в'їзд на 3 роки. ВIДЕО
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Учора, 5 грудня, в аеропорту "Бориспіль" під час оформлення пасажирів авіарейсу з Туреччини прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" зупинили двох громадян РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.
Уточнюється, що іноземці порушили порядок в'їзду-виїзду на територію тимчасово окупованого Криму.
Одним із них виявився російський рок-музикант, учасник групи "Звуки Му", актор і радіоведучий - громадянин М. Він разом із громадянкою РФ прямував в Україну нібито в особистих цілях.
Під час заходів із контролю прикордонники встановили, що росіяни раніше незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. "З огляду на всі обставини співробітники Держприкордонслужби відмовили іноземцям у перетині кордону і обом на три роки заборонили в'їзд в Україну. Громадяни РФ вибули назад зворотним авіарейсом", - підсумували в Держприкордонслужбі.
Зазначимо, що прикордонники прізвища російського музиканта не називають, проте з оприлюднених даних випливає, що йдеться про музиканта групи "Звуки Му" Петра Мамонова.
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Прикордонник : Заборона в'їзду на 3 роки , бо ви 3 рази відвідували Крим . У 2005 / 2007 і 2009 роках .
Москаль : Нєт , нєт . Только раз . В 2015том .😁😁😁
Нема слів . Самі мати .