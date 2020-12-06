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На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський

На Донбасі завдяки перемир'ю, яке триває вже 133-й день, українські військові стали гинути вдесятеро менше.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час заходів із нагоди Дня Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, триває найдовше від початку війни перемир'я, кількість обстрілів зменшилася уп’ятеро, а загиблих і поранених - удесятеро.

"У цей період рік тому в середньому кожні 72 години гинув один наш військовослужбовець. Зараз є тижні, місяці без загиблих та поранених. Можливо, це жорстка і нетипова фраза для статистичних даних, але скажу по-простому: в нашій Україні похоронів стало менше майже вдесятеро. Удесятеро менше сліз матерів, дітей, дружин, чоловіків, рідних, бойових побратимів", - сказав він.

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Зеленський підкреслив, що "тиша дійсно тримається вже понад чотири місяці".

"Спасибі, що не піддаєтеся на провокації, розумієте, чому це так важливо. Що весь світ бачить, як багато роблять Україна та її війська для війни. Щоб гриміло на сході тільки у той день, коли на всю територію Донецької та Луганської областей повернеться мир і ми відзначимо це тривалим салютом", - підсумував глава держави.
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Топ коментарі
+60
если капитулировать, их вообще не будет?
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06.12.2020 12:17
+52
Олег Леусенко@leusenko1
День ЗСУ, країна воює з найкривавішою імперією.

Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського крутять:
Интер-фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход",
1+1 - "Бріліантовая рука",
розваги ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські т/с
Новий - "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
Ентер-фільм про Жану Фріске, совєцькі фільми
2+2- фентезі
UAПерший- 40 хв. офіціозу.
Жодний з каналів, крім Еспресо, 5-го, Прямого, 4-го, не згадав ЗСУ. У нас відсутня патріотична пропаганда, але квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові
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06.12.2020 12:56
+46
А у апачленцев Лугандонии потери уменьшились в 30 раз
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06.12.2020 12:37
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На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6734
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06.12.2020 13:12 Відповісти
Навіть поранених стало менше. Бо контузія вже не є пораненням а є травмою. А солдати, що гасили ліси і бліндажі підпалені орками і підривались на мінах - теж не поранення а травмовані. А згорілі в пожежах 11 мирних - теж не загиблі а "померли в наслідок нещасного випадку". От така статистика. Все щоб Сцикун виступив і сказав щось гарне. Прям як маленька комічна копія ПУйла.
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06.12.2020 13:15 Відповісти
Хазанов
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07.12.2020 08:20 Відповісти
На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3649
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06.12.2020 13:20 Відповісти
Та зебилоидам, хоть ссы в глаза скажут, что Божья роса!
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06.12.2020 13:46 Відповісти
Желаю зебобику, чтобы все последующие погибшие были исключительно его родственники и друзья. Может быть, тогда он поймет, что нельзя считать погибших в разы, что каждый погибший - человек. А эта мразь гордится тем, что наших солдат стали меньше убивать в "условиях перемирия". Что б такое перемирие преследовало зебобика всю жизнь в личном плане.
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06.12.2020 13:25 Відповісти
У этой зельоной твари НЕТ ни родственников, ни соквартальников, которые бы воевали за Украину! Оно само - уклонист в четвертой степени! На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8261
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06.12.2020 16:01 Відповісти
На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 357
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06.12.2020 13:39 Відповісти
На крильцях теж є "трубочкі". Накачують з обох сторін. На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5117
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06.12.2020 13:44 Відповісти
😁👏👏👏 де їх таких виховують?
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06.12.2020 15:09 Відповісти
Разоблачим власть! А саме, короля курей і бога всіх птахів. От ще один приклад наслідків не використання контрацепції.
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07.12.2020 12:49 Відповісти
Не знаю як для кого, а для мене особисто поняття пєремірєє і к-во пагібших умєньшилось в... просто несумісні речі. (((
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06.12.2020 13:43 Відповісти
Все правильно, это не перемирие, это затишье или уменьшение интенсивности боевых действий! Но главный вопрос, что с того, что ВСУ не поддается на провокации? Каким образом это приближает возврат оккупированных территорий? Терпил пожалеют и отдадут?
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06.12.2020 16:45 Відповісти
Так нужно выполнить минские соглашения и территории вернутся.
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06.12.2020 18:14 Відповісти
Рожа нелоха оманского, скоро в экран не влезет! Это ппц, как у него харя поплыла и это за полтора года))) Янелох точно не досидит до конца срока)))
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06.12.2020 13:44 Відповісти
Не з нашим щастям...
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06.12.2020 13:45 Відповісти
Нужно быть более позитивным))
Все будет Украина! НИЧЕГО у них не выйдет!
А зебилоида, ждет плохое будущее!
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06.12.2020 13:49 Відповісти
Уонечно не досидит. А ещё доллар по 100 и танки под Киевом через месяц, да убогое?
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06.12.2020 18:56 Відповісти
9 декабря истекает срок - ровно год обещаний нашего гарантика посмотреть в глаза куйлу и окончить войну иначе уход в отставку. ну что гарантик, что будем делать? ты про перемирие при котором продолжают умирать становится инвалидами и калеками наши солдаты? но ведь мир это когда вообще никто не гибнет и не становится инвалидом? что будем делать зеля?
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06.12.2020 13:45 Відповісти
Гнать эту зелень в три шеи, с его президентского кресла...
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06.12.2020 20:20 Відповісти
На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 694
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06.12.2020 13:52 Відповісти
Подонок
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06.12.2020 14:03 Відповісти
Я не розумію-або меремир'я іі не стріляють, або бойові дії продовжуютья! Чому він представляє зменшення обстрілів і втрат як перемир'я!? Подонкуватий статист, а не президент!
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06.12.2020 14:13 Відповісти
Гандон🤦😡
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06.12.2020 14:18 Відповісти
Нацюцюрник.
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06.12.2020 16:35 Відповісти
Гумовий.
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06.12.2020 20:23 Відповісти
и в придачу - штопаный!
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06.12.2020 20:22 Відповісти
А у Придністров'ї двадцять років перемир'я.
Але щось я не бачу в очах молдован радощів.
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06.12.2020 14:19 Відповісти
чмошник, он убитых и раненых процентами меряет! говнюк писюнковый
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06.12.2020 15:00 Відповісти
"На 133-й день перемирия количество погибших и раненых украинских воинов уменьшилось в 10 раз, - Зеленский" - какое в сраке перемирие? Украинские военные сами в себя стреляют?
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06.12.2020 15:11 Відповісти
Не власть а департамент статистического учета - пошить идиотам нарукавники и приобрести счеты диджитализация в сраку вместе с МВФ. Один ТОЛЬКО! считает заразившихся, другой ТОЛЬКО койкколижка, третий - количество неопределенных ими же дней до полного логдауна, помощник Главного в ОПУ , подсчитывает дни прошедшие от начала развала боеспособности армии и при этом пытается уложить количество погибших воинов в рамки нового убывающего математического ряда , сам при этом полностью уходя в прогрессирующую неадекватку , главный в ОПУ переставляет кровати в своем борделе с аферистическими консультантками ... О- ХРЕ-НЕ-ННЫМИ темпами ведут страну в пропасть .
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06.12.2020 15:15 Відповісти
СЧЕТОВОДЫ СУКИНЫ ДЕТИ!
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06.12.2020 15:16 Відповісти
зарядила четко. Красава
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07.12.2020 12:08 Відповісти
Ну то ляжте під окупантів взагалі ,щоб поліпшити статистику вбитих ? Тоді їх побільшає від розстрілів і катувань окупантів! Поїдуть вагони до Сибіру...
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06.12.2020 15:20 Відповісти
воно падло веде підрахунки, скільки воїнів полягло в розтянутій НИМ у часі зраді, й хизується цим!.
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06.12.2020 15:26 Відповісти
Как это можно называть перемирием если нас каждый день обстреливают?
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06.12.2020 15:37 Відповісти
Так это в его пустой башке перемирие, а в действительности, обстрелы наших воинов идут ежедневно, по несколько раз в сутки.
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06.12.2020 20:27 Відповісти
Редкая мразота. Как и его "выборци". Чтоб вас гнид перекосило в вашем сральнике.
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06.12.2020 16:01 Відповісти
На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 799 На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9152
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06.12.2020 16:13 Відповісти
статист бісів...позірний головнокомандувач...ні честі.ні совісті... На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8461
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06.12.2020 16:14 Відповісти
Он правильно понимает слово ПЕРЕМИРИЕ? На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7609
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06.12.2020 16:28 Відповісти
Так он считает, раз уж запретил нашим в ответ открывать огонь на обстрелы наших воинов, значит это уже и есть перемирие. ЛОПУХ!!!
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06.12.2020 20:32 Відповісти
На 133-й день перемир'я кількість загиблих і поранених українських воїнів зменшилася вдесятеро, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2085
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06.12.2020 16:37 Відповісти
только дыбил называет оккупацию территории свой страны победой...
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06.12.2020 16:42 Відповісти
Так он и есть дебил!
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06.12.2020 20:34 Відповісти
мама ріма це лайно висрала стоячи і воно балдою влупилося об кахлі.
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06.12.2020 17:17 Відповісти
Зелепух спочатку має зрозуміти значення слова ПЕРЕМИР*Я. Коли перемир*я, то однозначно, що люди не можуть гинути. Бо настав МИР. Смерть навіть одного нашого військового - це ВІЙНА! Її продовження.
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06.12.2020 17:31 Відповісти
Ну что вы хотите, пацан ещё, ни хрена ещё толком не соображает, а влез в ***********.
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06.12.2020 22:28 Відповісти
Фото у гаранта старое или морда расплылась?
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06.12.2020 17:46 Відповісти
разжирел паскуда, на дармовых харчах...
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06.12.2020 22:30 Відповісти
Теперь погибших оформляют,как небоевые. Но почемуто мечниковаИз в Днепре переполнен ранеными.Из Киева ж не видно - и хорошо.
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06.12.2020 17:50 Відповісти
Сначала объявляют, что жертв не было, а потом хоронят в разных концах Украины. И так каждый день.
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06.12.2020 19:22 Відповісти
хера сЄ він мордяку нажер!!! На фото скоро не буде поміщатись!
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06.12.2020 18:13 Відповісти
А может это он просто с голодухи опух???
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06.12.2020 22:32 Відповісти
Как быть с раненым морпехом, который три дня умирал под личным контролем гундявого типапрезидента
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06.12.2020 20:13 Відповісти
Предъявляй претензии президенту. На майдане. Его можно было спасти. Но если ты против перемирия, то таких морпехов станет сотни каждый день, а не раз в полгода.
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06.12.2020 20:32 Відповісти
Это не перемирие,это сафари,которое устроил гундявый для сепаров.
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06.12.2020 20:54 Відповісти
Война с россией продолжается. Необьявленная, неофициальная и кое-кем непризнанная. И как бы ее не называли : АТО или ООС. Окопная, позиционная .Но она продолжается. И как на каждой войне - гибнут солдаты. И тут важно понимать и ценить во имя чего эти жертвы. И чем тут гордится наш ,,членограй'', играющий роль президента? Солдаты продолжают гибнуть. А результат какой? Он хоть на секунду приблизил миг победы? Освободил хотя-бы один метр оккупированных территорий? Он что действительно надеется победить в войне просто перестав стрелять? Надеется освободить земли постоянно здавая свои позиции врагу? Надеется победить чужую армию сокращая численность собственной и сокращая ее финансирование? Ну тогда наш Бобочка просто гений....
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06.12.2020 18:55 Відповісти
ага, гений только в "- ".
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06.12.2020 22:36 Відповісти
Дебил.
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06.12.2020 18:57 Відповісти
Как он считает? С какого конца?
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06.12.2020 19:21 Відповісти
Тухлый ***********, перемирие заканчивается после первого выстрела .
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06.12.2020 19:23 Відповісти
тІ непорозуміння зелене рахуєш людське життя в "рази"???????????!!!!!!!!!!!!! тОбі чмо зелене скільки років, і таке чмо ми маємо за преза,Боже за що Ти нас так караєш??????? ЧмО ти розумієш взагалі про що говориш????????????????????????? То є ЛЮДСЬКЕ життя, а не кількість сірників, або гандонів в твоїй кишені!!!!!!!! Коли тИ ЧМО вже навчишся поважати ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!
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06.12.2020 19:29 Відповісти
Хреново.... Что ты ПРЕЗИДЕНТ И НЕ БЫЛ ТЕМ ДЕСЯТЫМ.Мошну набил????? сваливай как Петя (если успееш)
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06.12.2020 20:00 Відповісти
Ты про какого Петю и куда он свалил
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06.12.2020 20:15 Відповісти
На стадіоні ставав на коліна, зараз -болять коліна, ревматизм.
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06.12.2020 20:09 Відповісти
Если правда-это хорошо. Есть время усилить ВСУ-этим и должен заняться ее главнокомадующий. Чего и желаю. Всем воздастся по делам их-с этим никто сперечатся не буде.
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06.12.2020 20:56 Відповісти
Для цього жирного поца відсутність втрат - просто статистика, ну і ще одна можливість підняти свій так званий рейтинг... Ненавиджу...
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06.12.2020 22:08 Відповісти
На Донбассе благодаря перемирию, которое длится уже 133-й день, украинские военные стали гибнуть в 10 раз меньше. Источник: https://censor.net/ru/n3235260

Жалюгідне квартальне брехло
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06.12.2020 22:08 Відповісти
...Дурэнь думкою богатие...
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06.12.2020 22:41 Відповісти
Блін, я оце навіть не впізнала. Рознесло добряче. Скоро пика лусне од =праці= і =перевтоми=.
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06.12.2020 23:20 Відповісти
Путину в глаза уже посмотрели. Теперь что же, жопу лизать? Миротворец хренов...
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06.12.2020 23:56 Відповісти
Удивляюсь как это недоразумение свою статистику не связало с ростом(не ростом) магазинов Рошен. Тогда вообще было бы днище.
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07.12.2020 08:38 Відповісти
Украинские воины все-таки продолжают гибнуть... Это перемирие?
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07.12.2020 09:31 Відповісти
Это зеледное ДНО !!!!
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07.12.2020 11:47 Відповісти
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