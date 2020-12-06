3 733 56
ЄС має накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Це політичний інструмент для поділу Європи, - посол США у ФРН Куінвілл
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В американській дипломатичній місії висловили впевненість у тому, що проєкт газопроводу "Північний потік-2" є "політичним інструментом" Кремля.
Виконувачка обов'язків посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це вона заявила виданню Handelsblatt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Це стало б чітким сигналом, що Європа більше не буде миритися з постійною зловмисною поведінкою Росії", - сказала Куінвілл.
Дипломатка вважає, що "Північний потік-2" - це "не просто економічний проєкт, а політичний інструмент Кремля, мета якого - обійти Україну і розділити Європу".
Топ коментарі
+18 Igor Lemke dd5e2437
показати весь коментар06.12.2020 12:29
+10 Player New
показати весь коментар06.12.2020 13:13
+4 Панас Стець
показати весь коментар06.12.2020 13:13
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але всi давно в курсi)
-- Да, посол ты!"
(с)
Будет СП-2 в Бундес! -- и краник будет в надёжных немецких руках -- согласно действующего международного Законодательства -- строго, но справедливо.
А кому не нравится -- тот повышением газовых тарифов удовлетворяется.
Igor Lemke dd5e2437, ты доволен своими счетами за газ? -- так тебе подешевеет при СП-2.
(если ты живёшь в Германии, натюрлихь...*))
А всё остальное -- надо считать и распределять -- между своими потребностями и возможностями.
Это так -- вкратце...
И хорош уже тошнотить про ВМВ! -- её замутили два Социалистических Рабочих режима.
-- ни того, ни другого уже давно нет. Шняга это всё -- лапша с дырками...*)
И как раз в совке люди тоже не были озабочены средствами к проживанию. Так что это сходство, а не разница. Но я понял, что Вы понимаете под "нормальными" странами. Остается только радоваться, что США и ВБ не совсем нормальные (ну и Турция с Израилем тоже). Потому как если бы все смотрели на мир с Вашей позиции, то Европы уже бы не было.
В мире не все измеряется стоимостью колбасы.
А собственной текущей жизнью вы недовольны -- причём, жизнь-то, ваша собственная, но виноваты в ней не вы...*)
Если напротив две заправки -- на одной бензин 1,30 евр., а на другой 1,25 евр. -- то я рулю на вторую... Экономика должана ж быть экономной? *)
Я заправляюсь на одной и той же заправке -- там всегда дешевле. Не потому, что сильно надо экономить, а просто -- нафига платить больше, если можно платить меньше? -- не более того...
И да -- я простой немецкий работяга -- особо не горжусь этим, бо так по нужде получилось когда-то, но и не комплексую -- интересным людям со мной интересно пообщаться, как не крути... -- и мне с ними тоже...*)