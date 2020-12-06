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Новини Політика України
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облрада (269) Харківщина (4329) Слуга народу (2545)

"Слуга народу" висунула віцегубернаторку Харківщини Єгорову-Луценко на пост глави облради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Харківська обласна організація партії "Слуга народу" вирішила висунути Тетяну Єгорову-Луценко на пост глави Харківської облради. Новообрані депутати, які увійшли до складу депутатського корпусу обласної ради від партії "Слуга народу", також обрали її головою фракції.

Про це повідомили в Харківській обласній організації партії в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

На партійній конференції на чолі з головою Харківської обласної організації партії - заступником голови депутатської фракції у Верховній Раді Павлом Сушком взяли участь 12 народних депутатів Харківського регіону.

Всі учасники конференції одноголосно підтримали Тетяну Єгорову-Луценко.

В обласній організації зазначають, що вона має великий досвід роботи в державних структурах. А її якості як грамотного управлінця та фахівця дадуть їй можливість ефективно себе проявити як голові фракції, так і на потенційному посту голови обласної ради.

Серед основних напрямків у своїй роботі, в разі її обрання головою облради, Єгорова-Луценко називає боротьбу з COVID-19 у регіоні, допомогу учасникам АТО, а також розвиток ОТГ у Харківській області.

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Як відомо, Тетяна Єгорова-Луценко - юрист за освітою. Другу освіту здобула в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президенті України.

Тривалий час працювала в головному територіальному управлінні юстиції в Харківській області, з 2017 р. до 2019 р. обіймала посаду голови управління. З серпня 2020 року стала першим заступником голови Харківської обласної державної адміністрації.
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Блін! А віце-губернатор то що?!!! Ми щось пропустили і в Україні вже губернії?
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06.12.2020 13:02 Відповісти
З 1991 року українці вибирают досвідченних крадіїв та шахраїв ,тому "маємо та що маємо" !!!)))
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06.12.2020 13:33 Відповісти
Коррупционная тетка..
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06.12.2020 13:10 Відповісти
Тобто досвідчена корупціонерка !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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06.12.2020 13:18 Відповісти
віцегубернаторку!? це що на кацапії призначали? уоли ці журнашлюхи і дурналісти сцензорські запам'ятають, що губернатори це на підарасії.
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06.12.2020 13:28 Відповісти
Кернес нашелся? Вообще не слыхать
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06.12.2020 13:28 Відповісти
А че его искать. Лежит овощем в Шарите.
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06.12.2020 13:31 Відповісти
Шарите - овощехранилище где исправляют ошибки снайперов...
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06.12.2020 13:44 Відповісти
Кернес уже держит головку, скоро будет ползать.
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06.12.2020 13:56 Відповісти
 
 