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Механізм санкцій в Україні досить дієвий. Закріплювати список на законодавчому рівні не коректно, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Механізм санкцій в Україні досить дієвий. Закріплювати список на законодавчому рівні не коректно, - Разумков

Недоцільно закріплювати санкційний список фізичних і юридичних осіб на законодавчому рівні. Рішення щодо санкційного списку ухвалює РНБО, а президент України затверджує його своїм указом.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це буде не зовсім правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні... Чому я кажу, що це не зовсім коректно?.. Ці списки також змінюються, як ви добре пам'ятаєте, були приклади, коли туди потрапляли люди помилково, бо повністю співпадали прізвище, ім'я, по батькові, рік народження. Але це були не ті люди, які допомагали агресору на сході (України. - Ред.) і в Криму, тому такі речі все-таки варто робити на рівні Ради національної безпеки й оборони", - сказав Разумков.

Він зазначив, що наявний в Україні механізм санкцій "досить дієвий, він працює і досить гнучкий".

Разумков нагадав, що рішення щодо списку санкцій ухвалює РНБО, а президент України затверджує його своїм указом.

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Топ коментарі
+4


Дмитрий@dmitriypaut





Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
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06.12.2020 12:58
+3
были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины. - Ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков.

Клоун зелений. Якщо б моє ПІБ та рік народження збіглися б з якоюсь прокацапською мразотою, то на мене б ті санкції жодним чином не вплинули б.
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06.12.2020 12:59
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Дмитрий@dmitriypaut





Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
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06.12.2020 12:58 Відповісти
были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины. - Ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков.

Клоун зелений. Якщо б моє ПІБ та рік народження збіглися б з якоюсь прокацапською мразотою, то на мене б ті санкції жодним чином не вплинули б.
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06.12.2020 12:59 Відповісти
Ох и хитрожопый этот Разумков ... Механизм санкций в Украине достаточно действенный. Закреплять список на законодательном уровне не корректно, - Разумков - Цензор.НЕТ 3498
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06.12.2020 13:04 Відповісти
Кто туда попадал по ошибке,кретин?
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06.12.2020 13:10 Відповісти
«Кто такие политики, которые рассуждают на тему, запрещать въезд артистам на территорию той или иной страны? Когда они запрещают въезд продуктам питания, еще могу понять … Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таким не считаю», - начал Зеленский.
«Разве мы с вами не видели полные залы зрителей в России на концертах «Океана Эльзы»? Это говорит не только о любви того зрителя к украинской группе, их песням, но и о прославлении, если хотите, промотировании Украины в России, рекламе нашей культуры и красоте нашей песни», - заявил Владимир.
«Разве мы не собираемся в дворце Украина на концертах Григория Лепса, «Машины времени», разве мы не знаем слова этих песен, разве украинцы закрывают уши, потому что песни звучат на русском языке??? Так почему же кто-то решает за нас, кого нам слушать, кому к нам приезжать, на какие концерты нам ходить?», - спросил возмущенный шоумен.
Зеленский уверен, что с артистами политикам надо решать вопрос отдельно.
«Если артист является депутатом Госдумы или ВР - это другой вопрос, это уже не чистый артист, а полуполитики, к ним можно подойти с этим вопросом, но аккуратно, не сзади и не на цыпочках, а честно и с доказательствами!» - отметил Владимир.
«И последнее: запрещая - предлагаем. Ты запретил, а какую песню написал ты? Возможно, стихотворение? Монолог? Танец? КТО ТЫ? ГДЕ ТЫ? Вспомнить ТЕБЯ? В лучшем случае вспомнят и плюнут», - резко завершил Зеленьках свой ​​монолог.
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06.12.2020 13:27 Відповісти
До речі, саме зараз презЕдент України в окупованому Криму знімає черговий сезон ;Сваты;.
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06.12.2020 13:32 Відповісти
Зебобики призывают весь мир к санкциям против кремля, а сами пресмыкаются перед ним. Ведь Рашка, в ответном порядке, может запретить "Сватов" и Зеля потеряет копеечку. Зебобики постоянно тыкали в нос Пороху арестованной Липецкой фабрикой, но упорно не замечают совместные с Рашей сериальчики "самого выдающегося лидера современности. Мрази.
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06.12.2020 13:34 Відповісти
Когда я слушаю Разумкова мне тотчас же на ум приходит малораспространенный даже среди русскоязычных термин "Витий", что обозначает человека, склонного произносить пустые многословные речи и рассуждать на какую-л. тему (обычно
высокопарно и выспренно). Механізм санкцій в Україні досить дієвий. Закріплювати список на законодавчому рівні не коректно, - Разумков - Цензор.НЕТ 5449
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06.12.2020 13:39 Відповісти
чому ти кажеш "нє совсєм...", щоб залишити поле для відступу. Закон важче відмінити за якусь постанову уряду чи (прости Господи) указ. Щоб механізм був не "достаточно", а дійсно дієвим потрібна, можливо, автоматична імплементація санкцій США та ЕУ проти агресора в законодавство України. по перше це зніме питання опозиціонерів у стані союзників "а чому це ми повинні нести фінансові втрати, а не Україна.." , по друге порушення санкцій закріплених Законом, це ж злочин...ну і по третє бо саме Україна зацікавлена в посиленні санкцій проти мордору.
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06.12.2020 13:56 Відповісти
И тут Рыбоглаза понесло...
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06.12.2020 15:01 Відповісти
Чекають когось з виступом в "кварталі"?
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06.12.2020 17:20 Відповісти
 
 