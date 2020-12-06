Механізм санкцій в Україні досить дієвий. Закріплювати список на законодавчому рівні не коректно, - Разумков
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Недоцільно закріплювати санкційний список фізичних і юридичних осіб на законодавчому рівні. Рішення щодо санкційного списку ухвалює РНБО, а президент України затверджує його своїм указом.
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Це буде не зовсім правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні... Чому я кажу, що це не зовсім коректно?.. Ці списки також змінюються, як ви добре пам'ятаєте, були приклади, коли туди потрапляли люди помилково, бо повністю співпадали прізвище, ім'я, по батькові, рік народження. Але це були не ті люди, які допомагали агресору на сході (України. - Ред.) і в Криму, тому такі речі все-таки варто робити на рівні Ради національної безпеки й оборони", - сказав Разумков.
Він зазначив, що наявний в Україні механізм санкцій "досить дієвий, він працює і досить гнучкий".
Разумков нагадав, що рішення щодо списку санкцій ухвалює РНБО, а президент України затверджує його своїм указом.
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Дмитрий@dmitriypaut
Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
Клоун зелений. Якщо б моє ПІБ та рік народження збіглися б з якоюсь прокацапською мразотою, то на мене б ті санкції жодним чином не вплинули б.
«Разве мы с вами не видели полные залы зрителей в России на концертах «Океана Эльзы»? Это говорит не только о любви того зрителя к украинской группе, их песням, но и о прославлении, если хотите, промотировании Украины в России, рекламе нашей культуры и красоте нашей песни», - заявил Владимир.
«Разве мы не собираемся в дворце Украина на концертах Григория Лепса, «Машины времени», разве мы не знаем слова этих песен, разве украинцы закрывают уши, потому что песни звучат на русском языке??? Так почему же кто-то решает за нас, кого нам слушать, кому к нам приезжать, на какие концерты нам ходить?», - спросил возмущенный шоумен.
Зеленский уверен, что с артистами политикам надо решать вопрос отдельно.
«Если артист является депутатом Госдумы или ВР - это другой вопрос, это уже не чистый артист, а полуполитики, к ним можно подойти с этим вопросом, но аккуратно, не сзади и не на цыпочках, а честно и с доказательствами!» - отметил Владимир.
«И последнее: запрещая - предлагаем. Ты запретил, а какую песню написал ты? Возможно, стихотворение? Монолог? Танец? КТО ТЫ? ГДЕ ТЫ? Вспомнить ТЕБЯ? В лучшем случае вспомнят и плюнут», - резко завершил Зеленьках свой монолог.
высокопарно и выспренно).