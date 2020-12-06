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За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 1518 нових випадків, серед захворілих 71 медик, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 1518 нових випадків, серед захворілих 71 медик, - Кличко

За минулу добу в столиці України лабораторно підтверджено 1518 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сьогодні на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 1518. 15 осіб померли. Загалом коронавірус забрав життя 1 425 киян", - написав мер.

За даними Кличка, за минулу добу захворіли 813 жінок віком від 18 до 91 років, 583 чоловіки віком від 18 до 85 років, 67 дівчаток від 1 до 17 років і 55 хлопчиків від 1 до 17 років. Серед захворілих - 71 медик. 87 пацієнтів госпіталізовано, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Він також уточнив, що підтверджених випадків захворювання в Києві наразі вже 79 809.

"Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дніпровському районі - 285, у Деснянському - 237 і в Подільському районі - 185 випадків", - додав Кличко.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 167 осіб, виявлено 11 590 нових випадків, одужали 6 048 людей
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А от инсульта, пневмоии, гриппа сколько умерло ?
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06.12.2020 13:27 Відповісти
А хіба це для роздмухування істерики цікаво? Кому наприклад цікаво, що в Києві щодня помирає приблизно 80 осіб?
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06.12.2020 14:32 Відповісти
От них есть лечение это раз..
А два.. Счас много инсультников с ковидом.
А том все у кого ковид или почти все двухсторонняя пневмония... И ковид лупит по сосуда.. Лично меня лупанул.
Так что будет вам и инсульт и пневмония и и все остальное.. Дело времени
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06.12.2020 13:37 Відповісти
врачи массово идут на больничный
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06.12.2020 13:56 Відповісти
Гиппократ в 21 веке не в тренде.
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06.12.2020 14:38 Відповісти
да их можно понять,- в ящик сыграть запросто,+ заразить семьи, (они то состояние дел видят) а доплат кукиш, посему самый хороший вариант- спетлять как гидрант и поболеть пару неделек, потом опять, до конца этого дурдома.
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06.12.2020 14:45 Відповісти
Не-а.. По крайней мере знаю одну участковую.. Переболела ковид.. С понедельника выходит на работу.. А моя подружка легко перенесла.. Рулетка.. Черт ее возьми.
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06.12.2020 15:16 Відповісти
 
 