За добу через COVID-19 у Києві померли 15 осіб, виявлено 1518 нових випадків, серед захворілих 71 медик, - Кличко

За минулу добу в столиці України лабораторно підтверджено 1518 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив сьогодні на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

"Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу - 1518. 15 осіб померли. Загалом коронавірус забрав життя 1 425 киян", - написав мер.

За даними Кличка, за минулу добу захворіли 813 жінок віком від 18 до 91 років, 583 чоловіки віком від 18 до 85 років, 67 дівчаток від 1 до 17 років і 55 хлопчиків від 1 до 17 років. Серед захворілих - 71 медик. 87 пацієнтів госпіталізовано, решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Він також уточнив, що підтверджених випадків захворювання в Києві наразі вже 79 809.

"Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дніпровському районі - 285, у Деснянському - 237 і в Подільському районі - 185 випадків", - додав Кличко.

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