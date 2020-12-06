Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн
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Олег Бахматюк, аграрний бізнесмен і колишній акціонер "ВіЕйБі банку", розповів, що системні українські банки можна було вберегти від знищення під час "банкопаду" 2014-2017 років, однак колишня глава НБУ Валерія Гонтарева не дала цього зробити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це Бахматюк розповів під час інтерв'ю телеведучому 112-го каналу Дмитру Співаку.
За його словами, знищення українських банків призвело до падіння української економіки на 20%, а активи знищених банків потім були реалізовані на аукціонах Фонду гарантування вкладів за незначну частину їхньої вартості.
Бізнесмен розповів, що план цивілізованого рішення щодо вирішення питань із кризою банківської сфери у 2014 році обговорювався під час нарад у тодішнього президента Порошенка. Попри те, що цю ідею підтримали всі, крім Валерії Гонтаревої, план так і не було реалізовано, що завдало величезної шкоди економіці.
"Щодо "ВіЕйБі банку" була нарада у Порошенка. Був підписаний протокол мною, міністром фінансів Шлапаком, прем’єр-міністром Яценюком, першим заступником Гонтаревої Писаруком, самою Гонтаревою. Участь брав тодішній керівник "Укргазбанку" Кирило Шевченко. Ми тоді обговорювали ідею, яку, вважаю, можна було втілити як прототип дій для кожної подібної ситуації із системними банками (а "ВіЕйБі банк" був системним банком). Як акціонер я пропонував віддати весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн доларів - у стільки тоді оцінювались мої кредити - на депозитний рахунок "Укргазбанку". А далі "Укргазбанк" максимально витягує можливості з "ВіЕйБі банку" під гарантії повернення коштів мною як акціонером. Це цивілізований шлях відходу акціонера, - розповів бізнесмен. - Всі були "за", крім Гонтаревої. У відповідь ми отримали знищення банку. Через 4 роки Фонд гарантування вкладів продав всі активи банку за 8 млн доларів".
Нагадаємо, що унаслідок так званого "банкопаду" у 2014-2017 роках із ринку були виведені близько 90 українських банків. Тодішній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін заявляв, що неплатоспроможності могли уникнути до 40 фінансових установ. Зокрема, на думку чиновника, за бажання Нацбанку можна було зберегти банки Бахматюка і Жеваго.
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значит так по пунктам
1. чувак является акционером банка № 1
2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит
в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
Я не шучу, так назвал его зять президента банка по фамилии Баран, а по образованию генеколог.
Там были еще и родственные структуры с названиями "ВиЭйБи страхування", "ВиЭйБи РЕ" и "ВиЭйБи життя".
Особенно возмущалась названием директриса последней - Наташка Деревянко.
Но разборки реально надо начинать с НБУ. Помню , как народ ездил спасать свои депозиты из рушившихся в банков - ездили договариваться с нужными людьми и с потерей где-то 50% выдёргивали свои деньги, а вторые 50% оставались у нужных людей. Так что не только банкиры выводили деньги , ещё и кое кто хорошо зарабатывал на обрушении банков и потери украинцами сбережений
В Европе бы давно таких дельцов пересадили , а в Украине силовики и не пошевелились ( а может тоже зарабатывали).
Это банк Ходорковского.
Как в 2003 его посадили - начался развал.
01.08.2019, 21:00
Новий директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв'ю для УНІАН констатувала, що активів банків-банкрутів для індивідуального продажу "майже не лишилося - тільки для продажу пулами".
Нижче - витяг з інтерв'ю:
"В найближчі шість - дванадцять місяців їх обсяг буде різко скорочуватись, так само як і кількість банків. Цей рік, наприклад, розпочато з 88 банками у стадії ліквідації. На сьогодні 17 ліквідовані та вилучені з державного реєстру. В 18 банках продані всі активи, і лишається тільки ліквідувати ці фінустанови як юрособи. До кінця року 44 банки будуть повністю вилучені з реєстру, а наступний рік стане роком остаточного закриття. На початок 2021 року ми вийдемо з трохи більше десятка банків.
http://finbalance.com.ua/news/direktor-fhvfo-kazhe-shcho-vzhe-u-fondi-vzhe-praktichno-nichoho-prodavati?fbclid=IwAR3jGK6NAToKq5PU4rjZ5NIFUsOfxBsuHKP0QIGDMyBBhxyLFe3ARx-J3Lw
Это отродясь банк Ходорковского, в учредительных документах которого значился тот самый Менатеп.
У Ходорковского были активы в Голландии, Израиле, Венгрии и еще хз где.
Так, что твои иносранцы те же самые евреи, что и бывший президент банка Максимов, гражданин нескольких государств и доверенное лицо Ходорковского.
Когда Ходорковского посадили, Максимов начал шифроваться, переписывая акции по разным офшорам и родственным фирмам.
Аналогично, Кучма, якобы продал Оранту казахам, а как не посмотри на их биографии, то учились в Днепропетровске, то работали на Байконуре.
Завладеть банком попытался Пинчук, Бродский и его кореш Бахматюк.
При Ющенко не удалось.
Как только пришел Янукович, Максимова бросили в СИЗО (Посмотри кем был Бродский при Януковиче) и держали до тех пор, пока он не переписал все на Бахматюка и Бродского.
Кроме банка - киевский речной порт, фармацевтические компании в Харькове и Одессе, Пилонинвест, Киевдормаш и до хрена чего еще.
16 ТРАВНЯ 2019: Гонтарева завдала економіці України більшої шкоди, ніж Путін Колишні власники збанкрутілих банків Олег Бахматюк і Костянтин Жеваго звинуватили екс-главу НБУ Валерію Гонтареву у непрофесіоналізмі.
"Бахматюк і Жеваго вкрали мільярди гривень рефінансування НБУ, виданого їм задовго до мого приходу в НБУ, вони оскаржили в продажних судах всі свої персональні гарантії, і не повернули жодної копійки грошей в свої збанкрутілі банки. Тому закон був прийнятий ще в 2015 році про кримінальну відповідальність акціонерів", - відповіла Гонтарєва в телефонному повідомленні, яке зачитали учасникам конференції.
Через банк проходили все платежи Укрспецэкспорта и этого было более, чем достаточно для вольготной жизни.
Они даже находились до Бахматюка в одном помещении и столовались в общей столовой.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2012/05/21/324253/