УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5339 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
4 625 42
банки (960) Гонтарева (523) Бахматюк (185)

Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Бахматюк: Я пропонував вкласти у

Олег Бахматюк, аграрний бізнесмен і колишній акціонер "ВіЕйБі банку", розповів, що системні українські банки можна було вберегти від знищення під час "банкопаду" 2014-2017 років, однак колишня глава НБУ Валерія Гонтарева не дала цього зробити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це Бахматюк розповів під час інтерв'ю телеведучому 112-го каналу Дмитру Співаку.

За його словами, знищення українських банків призвело до падіння української економіки на 20%, а активи знищених банків потім були реалізовані на аукціонах Фонду гарантування вкладів за незначну частину їхньої вартості.

Бізнесмен розповів, що план цивілізованого рішення щодо вирішення питань із кризою банківської сфери у 2014 році обговорювався під час нарад у тодішнього президента Порошенка. Попри те, що цю ідею підтримали всі, крім Валерії Гонтаревої, план так і не було реалізовано, що завдало величезної шкоди економіці.

"Щодо "ВіЕйБі банку" була нарада у Порошенка. Був підписаний протокол мною, міністром фінансів Шлапаком, прем’єр-міністром Яценюком, першим заступником Гонтаревої Писаруком, самою Гонтаревою. Участь брав тодішній керівник "Укргазбанку" Кирило Шевченко. Ми тоді обговорювали ідею, яку, вважаю, можна було втілити як прототип дій для кожної подібної ситуації із системними банками (а "ВіЕйБі банк" був системним банком). Як акціонер я пропонував віддати весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн доларів - у стільки тоді оцінювались мої кредити - на депозитний рахунок "Укргазбанку". А далі "Укргазбанк" максимально витягує можливості з "ВіЕйБі банку" під гарантії повернення коштів мною як акціонером. Це цивілізований шлях відходу акціонера, - розповів бізнесмен. - Всі були "за", крім Гонтаревої. У відповідь ми отримали знищення банку. Через 4 роки Фонд гарантування вкладів продав всі активи банку за 8 млн доларів".

Читайте також: Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк

Нагадаємо, що унаслідок так званого "банкопаду" у 2014-2017 роках із ринку були виведені близько 90 українських банків. Тодішній директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін заявляв, що неплатоспроможності могли уникнути до 40 фінансових установ. Зокрема, на думку чиновника, за бажання Нацбанку можна було зберегти банки Бахматюка і Жеваго.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Так вкладывал бы! Почему он не вкладывал до разорения?
показати весь коментар
06.12.2020 13:20
+10
прекрасная схема
значит так по пунктам
1. чувак является акционером банка № 1
2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит

в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
показати весь коментар
06.12.2020 13:32
+7
Мы верим. Мало ли кто и чего обещал? Вон, Зеленский вчителям по 4000 евро обещал. И что? Если у Бахматюка были "свободные 200 миллионов", почему бы просто не погасить кредиты? Никакого свободного кэша не могло быть и подавно. Все наши олигархи( кроме самого главного ныне), НИКОГДА не имели свободных оборотных средств.
показати весь коментар
06.12.2020 13:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вкладывал бы! Почему он не вкладывал до разорения?
показати весь коментар
06.12.2020 13:20 Відповісти
Бо свиня Парашенко із своїм бухгалтером.. Знищили 70 українських банків.. І розвивали москальські
показати весь коментар
06.12.2020 13:22 Відповісти
Документи які це підтверджують в студію, або ти звиздло Бахматюк предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" 200 млн долларов, но активы банка продали всего за 8 млн - Цензор.НЕТ 3282
показати весь коментар
06.12.2020 13:30 Відповісти
докази. це ж не важко. Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн - Цензор.НЕТ 4514
показати весь коментар
06.12.2020 13:47 Відповісти
Потому что Гонтарева была смотрящей Путлера за украинскими банками. Банки закрывались в ущерб клиентам, а не их владельцам. Владельцы остались при деньгах, а у клиентов всё более 200 000 гривен пропало, а ведь такие суммы имели и пенсионеры.
показати весь коментар
06.12.2020 14:59 Відповісти
Это были российские и пророссийские банки, которые высасывали валюту в РФ.
показати весь коментар
06.12.2020 16:02 Відповісти
Тому, що держава, яка надала злодіям ліцензії на банківську діяльність, ніяк не контролювала банки. Приклад? "Златобанк". Держава схаменулася тільки тоді, як рахунки цього банка стали порожніми, а всю валюту викачали в офшори. Тоді забрали в нього ліцензію і зупинили всю діяльність, а це потрібно було зробити іще за рік-пів року до цього..
показати весь коментар
06.12.2020 13:35 Відповісти
вкладувати власні кошти у банк,який скоро піде"з молотка" без жодних умов-ЦЕ ТРЕБА БУЛО БИ БУТИ ПОВНИМ ПРДУРКОМ.. АБО ПРОЛЕТАРІЄМ -ЛЮМПЕНОМ,КОТРИЙ МОЖЕ ЛИШЕ експропріювати чуже. Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн - Цензор.НЕТ 5987
показати весь коментар
06.12.2020 16:28 Відповісти
Мы верим. Мало ли кто и чего обещал? Вон, Зеленский вчителям по 4000 евро обещал. И что? Если у Бахматюка были "свободные 200 миллионов", почему бы просто не погасить кредиты? Никакого свободного кэша не могло быть и подавно. Все наши олигархи( кроме самого главного ныне), НИКОГДА не имели свободных оборотных средств.
показати весь коментар
06.12.2020 13:31 Відповісти
Брехло, а можно подробнее, когда Зеленский обещал "вчителям" по 4000 евро?
показати весь коментар
06.12.2020 19:00 Відповісти
Даже лень отвечать. Установи ю-тьюб, и набери искомую фразу в поисковой строке.
При известной сноровке и в Гугле надешь. Просвящайся, удачи!
показати весь коментар
06.12.2020 20:04 Відповісти
да, да, да. На том "знаменитом" видео, какой-то чувак, которого никто не знает, шото ляпнул про 4000 ойро. И где там "Зеленский обещал" ???
показати весь коментар
06.12.2020 20:53 Відповісти
Как это "чувак, которого никто не знает"? Зеленский сидит во главе совещания с соратниками по борьбе и утверждает решение своего зама по избирательной компании -"сделать зарплату вчителей по 4000 евро, сразу после своей победы"! Сняли как официальное видео от штаба Зеленского" и срочно распространили по СМИ! А как еще должны "оформлятся обещания" от кандидататв президенты?
показати весь коментар
06.12.2020 21:23 Відповісти
прекрасная схема
значит так по пунктам
1. чувак является акционером банка № 1
2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит

в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
показати весь коментар
06.12.2020 13:32 Відповісти
Так и было.
показати весь коментар
06.12.2020 21:24 Відповісти
помоечно-системный банк... или системно-помоечный? Бахматюк предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" 200 млн долларов, но активы банка продали всего за 8 млн - Цензор.НЕТ 486 Бахматюк предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" 200 млн долларов, но активы банка продали всего за 8 млн - Цензор.НЕТ 544
показати весь коментар
06.12.2020 13:42 Відповісти
"ВиЭйБи банк". С таким названием счастье и за 8 млн.$ его продать. Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн - Цензор.НЕТ 9568
показати весь коментар
06.12.2020 13:52 Відповісти
Гы-гы-гы.
Я не шучу, так назвал его зять президента банка по фамилии Баран, а по образованию генеколог.
показати весь коментар
06.12.2020 13:54 Відповісти
Пысы.
Там были еще и родственные структуры с названиями "ВиЭйБи страхування", "ВиЭйБи РЕ" и "ВиЭйБи життя".
Особенно возмущалась названием директриса последней - Наташка Деревянко.
показати весь коментар
06.12.2020 13:58 Відповісти
Неприлично звучит. Надо было хоть переименовать в "Оттрахай банк". Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн - Цензор.НЕТ 8020
показати весь коментар
06.12.2020 17:01 Відповісти
Ви Ай Би банк начал рушиться до 2014 года. Где-то в 2011 году. У нас там были счёта.

Но разборки реально надо начинать с НБУ. Помню , как народ ездил спасать свои депозиты из рушившихся в банков - ездили договариваться с нужными людьми и с потерей где-то 50% выдёргивали свои деньги, а вторые 50% оставались у нужных людей. Так что не только банкиры выводили деньги , ещё и кое кто хорошо зарабатывал на обрушении банков и потери украинцами сбережений

В Европе бы давно таких дельцов пересадили , а в Украине силовики и не пошевелились ( а может тоже зарабатывали).
показати весь коментар
06.12.2020 13:56 Відповісти
Говорят , что единственный банкир , который вернул вкладчикам деньги был Бродский .
показати весь коментар
06.12.2020 13:57 Відповісти
Конєчно.Тільки нюансик є маленький. Курс гривні на початку 1998-го (коли розпочалася ліквідація цього бандитського банку),й у серпні того ж року ,різниться майже втричі. А повертав він до 2002 р.
показати весь коментар
06.12.2020 15:24 Відповісти
Гораздо раньше.
Это банк Ходорковского.
Как в 2003 его посадили - начался развал.
показати весь коментар
06.12.2020 13:59 Відповісти
Интересно, чем руководствовались "ваши", открыв счета в этом банке? Названия мало? Я только ухмылялся, проходя мимо.
показати весь коментар
06.12.2020 14:13 Відповісти
Счёта в разных банках. Говорят, что надо разделять корзины 😀😀😀
показати весь коментар
06.12.2020 15:20 Відповісти
На х уя писать пургу, если ты не в теме, это был Всеукраинский акционерный банк, потом его купил голландский TBIF, дочерняя структура израильской компании KARDAN, но когда иностранцы поняли что им тут делать нечего, нарисовалось это мурло, напылесосило бабок, и скинуло всё на фонд гарантировния
показати весь коментар
06.12.2020 16:11 Відповісти
ГЛАВА ФГВФО КАЖЕ, ЩО "ВЖЕ ПРАКТИЧНО НІЧОГО ПРОДАВАТИ"
01.08.2019, 21:00

Новий директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв'ю для УНІАН констатувала, що активів банків-банкрутів для індивідуального продажу "майже не лишилося - тільки для продажу пулами".
Нижче - витяг з інтерв'ю:
"В найближчі шість - дванадцять місяців їх обсяг буде різко скорочуватись, так само як і кількість банків. Цей рік, наприклад, розпочато з 88 банками у стадії ліквідації. На сьогодні 17 ліквідовані та вилучені з державного реєстру. В 18 банках продані всі активи, і лишається тільки ліквідувати ці фінустанови як юрособи. До кінця року 44 банки будуть повністю вилучені з реєстру, а наступний рік стане роком остаточного закриття. На початок 2021 року ми вийдемо з трохи більше десятка банків.
http://finbalance.com.ua/news/direktor-fhvfo-kazhe-shcho-vzhe-u-fondi-vzhe-praktichno-nichoho-prodavati?fbclid=IwAR3jGK6NAToKq5PU4rjZ5NIFUsOfxBsuHKP0QIGDMyBBhxyLFe3ARx-J3Lw
показати весь коментар
06.12.2020 16:32 Відповісти
Кабы не догнал, кому ты там про пургу написал, если сам не владеешь информацией?
Это отродясь банк Ходорковского, в учредительных документах которого значился тот самый Менатеп.
У Ходорковского были активы в Голландии, Израиле, Венгрии и еще хз где.
Так, что твои иносранцы те же самые евреи, что и бывший президент банка Максимов, гражданин нескольких государств и доверенное лицо Ходорковского.
Когда Ходорковского посадили, Максимов начал шифроваться, переписывая акции по разным офшорам и родственным фирмам.
Аналогично, Кучма, якобы продал Оранту казахам, а как не посмотри на их биографии, то учились в Днепропетровске, то работали на Байконуре.
Завладеть банком попытался Пинчук, Бродский и его кореш Бахматюк.
При Ющенко не удалось.
Как только пришел Янукович, Максимова бросили в СИЗО (Посмотри кем был Бродский при Януковиче) и держали до тех пор, пока он не переписал все на Бахматюка и Бродского.
Кроме банка - киевский речной порт, фармацевтические компании в Харькове и Одессе, Пилонинвест, Киевдормаш и до хрена чего еще.
показати весь коментар
06.12.2020 18:12 Відповісти
Кстати, рестораны Якитория тоже.
показати весь коментар
06.12.2020 18:22 Відповісти
К твоему сведению, неуч, у максимова было лишь 10 процентов акций, кому там что и на кого переписать, тебе виднее
показати весь коментар
06.12.2020 20:34 Відповісти
ТАК ЩО Ж ТИ ЙОГО МУРЛО НЕ ВИКУПИВ ЗА 10 МЛН., БЛАГОДЄТЄЛЬ ТИ НАШ!!! А 190 млн. собі не залишив!
показати весь коментар
06.12.2020 14:06 Відповісти
А новина в чому ?
16 ТРАВНЯ 2019: Гонтарева завдала економіці України більшої шкоди, ніж Путін Колишні власники збанкрутілих банків Олег Бахматюк і Костянтин Жеваго звинуватили екс-главу НБУ Валерію Гонтареву у непрофесіоналізмі.

"Бахматюк і Жеваго вкрали мільярди гривень рефінансування НБУ, виданого їм задовго до мого приходу в НБУ, вони оскаржили в продажних судах всі свої персональні гарантії, і не повернули жодної копійки грошей в свої збанкрутілі банки. Тому закон був прийнятий ще в 2015 році про кримінальну відповідальність акціонерів", - відповіла Гонтарєва в телефонному повідомленні, яке зачитали учасникам конференції.
показати весь коментар
06.12.2020 14:21 Відповісти
Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн - Цензор.НЕТ 9437
показати весь коментар
06.12.2020 16:29 Відповісти
Щедрость Бахматюка? Чуть не усрался.
показати весь коментар
06.12.2020 14:46 Відповісти
Это чучело людей сокращало в банке, типа, "по соглашению сторон", чтобы сэкономить на выплате при увольнении, какие нах 200 млн., почему таких не лечат...
показати весь коментар
06.12.2020 15:27 Відповісти
после покупки им банка у голландцев, по наводке лысого недоумка барона, банк ничего не кредитовал кроме его личного бизнеса, возникает вопрос, был закон об ответственности собственника всем своим имуществом, где он?
показати весь коментар
06.12.2020 15:31 Відповісти
Ты максимум стоял на задних ножках перед клиентами банка на ресепшн, а делаешь столь глубокомысленные утверждения.
Через банк проходили все платежи Укрспецэкспорта и этого было более, чем достаточно для вольготной жизни.
Они даже находились до Бахматюка в одном помещении и столовались в общей столовой.
показати весь коментар
06.12.2020 18:20 Відповісти
Тебе детективы писать, какой *** ходорковский, чё ты чешешь, максимова задержали по заяве бахматюка за невозвратный долг в миллиард перед банком. И в каком помещении до бахматюка они находились, ГО находился в бизнес-центре на Зоологической 5а
показати весь коментар
06.12.2020 20:22 Відповісти
Не позорься, мудило
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2012/05/21/324253/
показати весь коментар
07.12.2020 00:38 Відповісти
Нічого він "непредлагал".
показати весь коментар
07.12.2020 20:42 Відповісти
 
 