Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" почали міжнародний арбітраж з Україною на $3,5 млрд
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Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" почали міжнародний арбітраж, аби стягнути з України $3,5 млрд, оскільки кваліфікують дії української влади як експропріацію їхніх інвестицій у це підприємство.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті групи DCH, партнера компанії Skyrizon - одного з китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ".
"5 грудня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" направили українському уряду звернення до міжнародного арбітражу проти держави Україна відповідно до Угоди між урядом України та урядом КНР про заохочення і взаємний захист інвестицій", - йдеться на сайті DCH.
Як відомо, китайські інвестори придбали акції приватного підприємства "Мотор Січ" ще в 2016 році, а також інвестували понад $100 млн у розвиток виробництва. Проте фактичне керівництво підприємством сьогодні, як і раніше, здійснює ексвласник "Мотор Січі", "почесний президент" підприємства В'ячеслав Богуслаєв і підконтрольний йому менеджмент. Китайські інвестори досі не мають можливості реалізувати свої права, оскільки на акції підприємства накладено низку аналогічних арештів за ініціативою СБУ і ГПУ, а Антимонопольний комітет систематично відмовляється розглядати заявки на концентрацію. Розслідування ініційованої СБУ справи всі ці роки не ведеться, щодо неї немає ні підозрюваних, ні роз'яснень. Спроби різних акціонерів "Мотор Січі" оскаржити арешт акцій в українських судах також не дали результату, збори акціонерів підприємства не проводилися 3 роки, дивіденди не виплачуються, власники акцій не мають змоги брати участі в управлінні. На думку низки експертів, існують підстави підозрювати корупційні мотиви блокування китайським акціонерам доступу до підприємства.
Як наслідок, 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір (Notice of Investment Dispute) з вимогою про відшкодування збитків у розмірі $3,5 млрд, зафіксувавши тим самим свій намір звернутися в міжнародний арбітраж. Відтоді відбулося одне засідання Міжвідомчої робочої групи під егідою Міністерства юстиції України, про результати якого китайських акціонерів не повідомили. Тож доарбітражного врегулювання інвестиційного спору не відбулося.
Олександр Ярославський, власник і президент DCH, 26 листопада звернувся до президента України, прем'єр-міністра та керівництва Верховної Ради з відкритим листом, у якому пише, що китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі. "Протягом останніх чотирьох років вони не мають можливості реалізувати свої права акціонерів через дії української влади... І не бачать перспективи чесного вирішення питання в українському правовому полі. Експерти найшанованіших юридичних компаній світу переконані, що в української влади немає жодних підстав перешкоджати тому, щоб китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" зробили свій внесок у розвиток української економіки і відродження промисловості. З високим ступенем ймовірності так вважатиме і міжнародний арбітражний суд.
Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальшому несприятливому розвитку подій, що може завдати серйозних збитків фінансовому становищу нашої держави і її міжнародному реноме".
За інформацією ЗМІ, в міжнародному арбітражі китайських інвесторів будуть супроводжувати відомі у світовому масштабі юридичні компанії: WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, у яких працюють основоположники сучасних фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним із партнерів DLA Piper зараз є Дуг Емхофф, чоловік Камали Гарріс, яка має бути приведена до присяги як віцепрезидент США 20 січня.
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Верните Крым и Донбасс и выплатите репарации, до этого с вами разговор короткий.
"Разговор с врагом должен длиться не дольше автоматной очереди",- Герой Украины Степан Бандера.
В 2014 году правительство Украины запретило военно-техническое сотрудничество с Россией, под санкции, объявленные президентом Петром Порошенко, попали российские потребители продукции «Мотор Сич» - различные модификации вертолётных двигателей и вспомогательные силовые установки.
Доходность производства сократилась в шесть раз. Руководство ПАО было вынуждено перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В 2018 году на «Мотор Сич» работало около 25 тыс человек (на соседней «Запорожстали» - 15 тыс).
Чтобы не закрывать завод и не сокращать людей, Богуслаев обратил свой взор на восток. «Мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции», - объяснил потом герой Украины. Вместе с покупкой китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов, 100 млн уже выплатили.
Российско-китайский, новый, тяжелый
Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26 в июне-июле этого года. Об этом рассказал РБК директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов на международном авиасалоне Eurasia Airshow-2018 в Анталье. «Переговоры в высочайшей степени готовности. Надеемся, контракт будет подписан в июне-июле», - сообщил он.
В пресс-службе «Вертолетов России» также рассказали РБК, что ожидают подписания этого контракта в первой половине 2018 года. Китайцам нужен такой вертолет для работы в Тибете, отметил Кладов. Россия в нем не очень заинтересована, добавил он. «У нас есть основной вертолет Ми-17, который по западным меркам считается тяжелым, и супертяжелый Ми-26, аналогов которому в мире нет. Китайцы хотят машину чуть легче Ми-26, поэтому мы выходим на новый проект и новый уровень сотрудничества. Это будет вертолет с высокими требованиями к летно-техническим характеристикам. У нас такая машина востребована в меньшей степени, поэтому Китай для нее - основной рынок», - пояснил Кладов.
Свой двигатель
По словам Кладова, в случае выхода Украины из проекта Россия готова предложить свой двигатель: «Мы изначально китайцам предлагали, а давайте разработаем двигатель российский под эту машину». Но топ-менеджер «Ростеха» уверен, что Украина из проекта не выйдет. «Они заинтересованы сделать все, чтобы не выйти. К тому же «Мотор Сич» продала, если не ошибаюсь, 60% своих акций китайцам», - пояснил собеседник РБК.
Создаваемые запорожским заводом «Мотор Сич» двигатели Д-136 мощностью 11,4 тыс. лошадиных сил, разработанные еще в советское время, позволяют Ми-26 максимальной взлетной массой 56 т поднимать до 20 т груза в транспортной кабине и столько же на внешней подвеске.
Сейчас ни на Западе, ни в Китае, ни в России альтернативы турбовального двигателя такой мощности, как украинский Д-136, нет, утверждает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, работа над российским аналогом - ПД-12В - завершится лишь через несколько лет. Причем «замена двигателя потребует перепроектирования вертолета», замечает эксперт.
Считается что двигатель (как и вертолёт) - устарели. Если Россия и будет делать его аналог - то новый и с нуля, при том под новый вертолёт. И будет оно готово ближе к 2030 году.
Здесь и отношение к этому вопросу И.П.Смешко (ХАРД3 с Влащенко), примерно на 17 минуте.