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Новини За кордоном
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Молдова (1305) протест (2248) Кишинів (21) Майя Санду (205)

Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду

Учасники акції протесту в Молдові ухвалили резолюцію з вимогою відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

У резолюції на уряд покладається відповідальність за "катастрофічну соціально-економічну ситуацію" і відсутність "ефективних заходів проти пандемії коронавірусу".

"Ми вимагаємо терміново розпустити парламент. Обраний президент має ухвалити рішення відповідно до положень Конституції. Дата дострокових парламентських виборів має бути призначена президентом після консультацій із політичними партіями", - йдеться в резолюції.

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Її автори також зажадали анулювати пакет законів, який було прийнято цього тижня коаліцією Ігоря Додона та Ілана Шора.

Організатори мітингу стверджують, що в маніфестації в неділю взяли участь понад 50 тис. осіб. Крім того, за їхніми даними, багато хто не зміг доїхати, оскільки поліція не пустила їх у Кишинів. Зокрема, на околицях столиці Молдови на узбіччях припарковані десятки тракторів, на яких у Кишинів хотіли приїхати фермери, щоб долучитися до акції протесту.

Маніфестація тривала дві години і завершилася мирно.

Під час виборів президента 15 листопада лідерка партії "Дія і солідарність", колишня прем’єрка Мая Санду набрала 57,72% голосів, а чинний президент Ігор Додон - 42,28%. Повноваження Додона закінчуються 23 грудня 2020 року. Інавгурація нового президента відбудеться 24 грудня.
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Топ коментарі
+21
Додон - выйди вон !
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06.12.2020 14:37
+17
Правильно,адекватным людям надо заступиться за смелую девушку-президента.
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06.12.2020 14:37
+10
оце діло а чому ми мовчимо також цю оліргхію вшияку
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06.12.2020 14:39
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Додон - выйди вон !
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06.12.2020 14:37 Відповісти
Дуте ін пула!!!)))
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06.12.2020 14:46 Відповісти
пула в смысле путен?
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06.12.2020 15:39 Відповісти
Молдавською -Пулайло(молд.)-)(уйло(укр.) !!!)))
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06.12.2020 16:10 Відповісти
Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду - Цензор.НЕТ 2380
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06.12.2020 18:50 Відповісти
Додон - такой додон Акция протеста прошла в Кишиневе: принята резолюция об отставке правительства и отмене законов, урезающих полномочия Санду - Цензор.НЕТ 1864
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06.12.2020 14:40 Відповісти
Презервейшн !!)))
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06.12.2020 14:46 Відповісти
Молодцы ! Давите гнид рашистских ! Украине нужно брать пример
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06.12.2020 15:13 Відповісти
Правильно,адекватным людям надо заступиться за смелую девушку-президента.
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06.12.2020 14:37 Відповісти
Все вірно!! Ви Молдова ,а не Бесарабія !!!))))
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06.12.2020 14:38 Відповісти
оце діло а чому ми мовчимо також цю оліргхію вшияку
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06.12.2020 14:39 Відповісти
не вийде, у какаяразніца крєпко в очке засела.
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06.12.2020 21:38 Відповісти
щось таке мичало яничаро
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06.12.2020 22:50 Відповісти
Народ Молдавии должен поддержать своего президента. Это у наш шмаркля, а у них президент.
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06.12.2020 14:48 Відповісти
Наразі у них президент І.Додон (він вам принагідно каже мулцумєск фромоас! Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду - Цензор.НЕТ 5344 ). М. Санду ще офіційно не вступила на посаду...
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06.12.2020 16:09 Відповісти
пока вона тягне на президента, заявки достойні. а так ще подивимось.
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06.12.2020 21:39 Відповісти
Нещодавно Парламент забрав у Президента такі повноваження...
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06.12.2020 16:36 Відповісти
Так Прем'єр-Міністр Молдови Кіку за дострокові вибори парламенту! Зокрема, заявляє "Ион Кику: Я совершенно согласен с тем, что этот парламент следует распустить как можно скорее, если не сразу. ... Говорю вам, мы сделаем все возможное, чтобы распустить парламент, не подвергая страну риску катастрофы".
І в цій же статті говориться "большинство депутатов считает, что парламент нужно распустить"...
Так в чому проблема? Чому нема рішення самого парламенту про саморозпуск і дострокові?
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06.12.2020 14:53 Відповісти
Этот кику,до того как стал премьер-министром,был советником у додона! Так что верить таким людям,-это себя не уважать.
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06.12.2020 17:29 Відповісти
Еще одни требуют полного локдауна.
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06.12.2020 15:11 Відповісти
как говорят молдаване Майа приде порядок наведе.
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06.12.2020 15:37 Відповісти
Представьте себе,какой у нас президент (который еще у власти),парламент и правительство,в нынешнем году,из за засухи и пандемии,фермеры понесли огромные убытки,и вместо того чтобы им как то помочь,эти соССиалисты увеличивают им налоги с 8% до 12%! Это чистое издевательство над народом! Вот что делают с народом эти твари в московских ошейниках!
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06.12.2020 17:25 Відповісти
Парламент Молдавии в первом чтении утвердил законопроект о функционировании языков, в соответствии с которым русскому возвращается статус языка межнационального общения.

«Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения в Республике Молдова», - говорится в тексте законопроекта.
Помимо этого, депутаты проголосовали за отмену так называемого закона о запрете иностранной пропаганды. Этот закон вступил в силу в феврале 2018 года. Он запрещал ретрансляцию на территории Молдавии программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, за которые сейчас проголосовал парламент, позволят вернуть в Молдавии в полном объеме российские теле- и радиопрограммы.
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06.12.2020 18:09 Відповісти
Что,ТВАРЬ ХОЛОПСКАЯ,появился? А до сих пор кто то не разрешал общаться на русском? И пропагандонские ваши каналы нужны здесь не нашему народу,а вам ТВАРЯМ НЕМЫТЫМ,чтобы распространять вашу ложь и дезинформацию! Засунь свой язык себе в задницу и иди лижи под хвостом у окурка,может к вечеру нальют тебе какие-то помои в миску под столом! ПШОЛ ВОН ХОЛОП! Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду - Цензор.НЕТ 1461
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06.12.2020 18:49 Відповісти
Ниче-ниче, соседняя Румыния вправит мозги кишиневским рашистам.
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06.12.2020 22:08 Відповісти
 
 