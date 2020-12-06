На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На пункті пропуску "Мілове" на українсько-російському кордоні прикордонники Луганського загону разом зі співробітниками митниці виявили приховані медпрепарати і товари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Під час перевірки на смузі руху "зелений коридор" автомобіля "Volkswagen Caddy", яким намагався виїхати до Росії 46-річний громадянин України, у прикордонників виникли підозри щодо можливих сторонніх прихованих вкладень в автівці.

Автомобіль направили на додатковий огляд і вже через декілька хвилин, заглянувши під обшивку дверцят, правоохоронці зрозуміли, що не прогадали. "Volkswagen" був повністю набитий різними медичними препаратами, автозапчастинами, взуттям та товарами будівельного призначення.

Співробітники митниці на водія склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

Окрім штрафу, українець позбувся товару та свого "Volkswagen Caddy".

Загальна сума оцінки вилученого автомобіля та товару становить понад 193 тисячі гривень.

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