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Держприкордонслужба (4365) контрабанда (1549)

На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Події

На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

На пункті пропуску "Мілове" на українсько-російському кордоні прикордонники Луганського загону разом зі співробітниками митниці виявили приховані медпрепарати і товари.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Під час перевірки на смузі руху "зелений коридор" автомобіля "Volkswagen Caddy", яким намагався виїхати до Росії 46-річний громадянин України, у прикордонників виникли підозри щодо можливих сторонніх прихованих вкладень в автівці.

Автомобіль направили на додатковий огляд і вже через декілька хвилин, заглянувши під обшивку дверцят, правоохоронці зрозуміли, що не прогадали. "Volkswagen" був повністю набитий різними медичними препаратами, автозапчастинами, взуттям та товарами будівельного призначення.

Співробітники митниці на водія склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ "Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю".

Окрім штрафу, українець позбувся товару та свого "Volkswagen Caddy".

Загальна сума оцінки вилученого автомобіля та товару становить понад 193 тисячі гривень.

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На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба 01
На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба 03

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Топ коментарі
+20
Кацапам уже не хватает лаптей, будут во вьетнамках лапти клеить На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5105
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06.12.2020 16:28
+14
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !! УкрТб ,це розплідник параноїдальної маячні "Русского мира" !!)))
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06.12.2020 16:58
+11
Я розумію коли ловлять тих що ввозять щось без декларування, це контрабанда. Але навіщо карати за те що вивозять не заборонені до вивозу речі? Особливо тапочки. Він що вкрав їх? Вклав свої гроші, підтримав власного товаровиробника хотів якусь копійку заробити, а в нього і товар конфіскували і авто. Нехай в кацапів голова болить, що їм ввозять. Я б цього мужика відпустив.
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06.12.2020 16:58
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Кацапам уже не хватает лаптей, будут во вьетнамках лапти клеить На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5105
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06.12.2020 16:28 Відповісти
Ласти потрібно їм завезти і клей.
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06.12.2020 16:59 Відповісти
надеюсь это таки поможет ватанам клеить ласты!
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06.12.2020 17:05 Відповісти
Нехай із шин старих роблять, як в Африці.На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357

На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357 На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3555

На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357
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06.12.2020 17:11 Відповісти
Надьожні такі, з КАМАЗових На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 606
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06.12.2020 21:16 Відповісти
Ого. Флакон Доксорубіцину 650 гривень коштує.
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06.12.2020 16:31 Відповісти
Це ліки від раку
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06.12.2020 21:16 Відповісти
На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8177 а нашо він кацапурам ліки возить
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06.12.2020 16:34 Відповісти
Ниже.
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06.12.2020 16:37 Відповісти
Это Меловое, Его как и Гоптовку используют как ворота транзита Украина - Россия - ЛДНР.
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06.12.2020 16:36 Відповісти
Там кордон по вулиці проходить !!))
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06.12.2020 16:56 Відповісти
колючку натянули
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06.12.2020 19:58 Відповісти
в Імперії вже давно з ліками скрутно до того ж дуже багато контрафакту.
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06.12.2020 16:44 Відповісти
Жесть! Канал Мураева включил в эфир представителя боевиков ЛНР. Он заявил, что Донбасс - не Украина
https://youtube.com/watch?v=I6VrdQa2ZXg
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06.12.2020 16:46 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !! УкрТб ,це розплідник параноїдальної маячні "Русского мира" !!)))
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06.12.2020 16:58 Відповісти
Я розумію коли ловлять тих що ввозять щось без декларування, це контрабанда. Але навіщо карати за те що вивозять не заборонені до вивозу речі? Особливо тапочки. Він що вкрав їх? Вклав свої гроші, підтримав власного товаровиробника хотів якусь копійку заробити, а в нього і товар конфіскували і авто. Нехай в кацапів голова болить, що їм ввозять. Я б цього мужика відпустив.
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06.12.2020 16:58 Відповісти
Ви зовсім нічого не розумієте- "тапочки" раритетні мабуть з автографом Полякової🙂
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06.12.2020 18:16 Відповісти
а елочных шаров с логотипом армии рашки там не было? блин ну шо у нас залюди? я бы точно года на два этих перевозчиков на киче притормозил....
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06.12.2020 17:41 Відповісти
Это гуманитарная помощь жертвам рашистского режима. Вот будет смех, если лет через 5 мы действительно будем возить гуманитарную помощь в разоренную гражданской войной рашку.
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06.12.2020 18:02 Відповісти
Возить будем продукты. ГСМ, медикаменты, но в обмен на территории и культурные ценности, вывезенные из Украины-Руси ранее.
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06.12.2020 22:01 Відповісти
Кацапские блохеры на ютубе рассказывают там в аптеках полная }|{опа, встают с колен аж гай шумит
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06.12.2020 18:38 Відповісти
Теперь козломордые будут бродить по рускому миру босиком и умирать без медпрепаратов. Это типа микросанкции, от которых ватникам всегда смешно.
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06.12.2020 21:59 Відповісти
оцінки вилученого автомобіля та товару становить понад 193 тисячі гривень.

це аБСОЛЮТНИЙ МІЗЕР
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06.12.2020 22:56 Відповісти
 
 