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Надійшло 20 повідомлень про порушення на виборах у Кривому Розі. Складено 1 адмінпротокол, - поліція
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Станом на 15:00 6 грудня в поліцію Кривого Рогу надійшло 20 заяв і повідомлень, пов'язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Дніпропетровської області.
За фактом пошкодження бюлетеню правоохоронцями складено адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП. За іншими фактами тривають перевірки та приймають відповідні рішення.
"6 грудня до поліції надійшло повідомлення, про те що на одній із виборчих дільниць у Металургійному районі міста, чоловік отримавши бюлетень, порвав його.
Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол. Матеріали направлено до суду для розгляду", - підкреслюється в повідомленні.
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Валерий Матушкин
показати весь коментар06.12.2020 16:48 Відповісти Мені подобається 0
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