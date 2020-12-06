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Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, -

Явка виборців в Кривому Розі під час повторного голосування за станом на 16:00 склала 28%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Громадянської мережі "Опора".

"Для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 17,54%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 22,5%. Під час повторного голосування 15 листопада у 7 містах вона склала 18,6%. А по всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 27%", - підкреслює "Опора".

Також читайте: Надійшло 20 повідомлень про порушення на виборах у Кривому Розі. Складено 1 адмінпротокол, - поліція
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Топ коментарі
+1
Та вгамуйтесь ви вже з цими криворогими виборами! Теж мені подія світового масштабу. Що СН, що ОБЗЖ - кремлівська гопота.
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06.12.2020 18:27
+1
Он жінка каже Шо по тєліку розповідають як у Кривому розі до сих пір приходять голосувати з паспортами совєцького союза Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 3014
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06.12.2020 21:19
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Ти ба ,які криворожанці свідомі !! Є з кого приклад брати,такого знаного земелю мают !!)))
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06.12.2020 17:47 Відповісти
Та вгамуйтесь ви вже з цими криворогими виборами! Теж мені подія світового масштабу. Що СН, що ОБЗЖ - кремлівська гопота.
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06.12.2020 18:27 Відповісти
сажите спасибо Пете. и другим "патриотам" тому ж Турчинову как главе или секретарю РНБО

ибо мером еще с 2016 мог быть кандидат о Самопощи.

но Петя ( после принятие закона большинствоа в Раде) подписал закон о проведении новых выборов.

а напомню
2 тур.
Молибог
Вилкул.

Молибог выигрует в 6 из 8 районах города.
в 1м райене идет аномально высокая явка. и аномально высокий рейт Вилкула ( команда регионов кто не вкурсе))

итог в городе с 640к жителей
выигрует Вилкул дето 700 голосов.

и вместо того чтобы сделать переголосования в том районне де аномальная явка------- мы имеем новые выборы с 14 кандидатами...

и пост. скриптум. глава ЦВК работающий при Пете-- он же Охендовский. на этих выборах прошел от блока Вилкула 2номером кажись в обласную Днепровскую Раду Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 4056

Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 6924
спасибо "патриоту" Пете за регионалов в горсовете... Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 8233

отак ваш патриот "боролся" с Рыгами Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 4056
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06.12.2020 19:08 Відповісти
Мені здається, що ти зарано обізвав себе "Володар Світу". Тобі б, спочатку, до школи піти та грамоті навчитись, а то тебе може зрозуміти тільки навіжений. Або проспись і тобі попустить.
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06.12.2020 19:38 Відповісти
то есть тебе о патриотизме Пете мне нечего поведать?

а номерок в нике это твой номерок по списку ботом? или воображения кроме рендомный чисел и букав больше нету?
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06.12.2020 20:08 Відповісти
Ты на каком языке пишешь, светоч образованности?
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06.12.2020 20:14 Відповісти
Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 4776 отвечай по делу троль серийный
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06.12.2020 20:32 Відповісти
Владыка, тебе пора на вечерний укол, а то бедная медсестра тебя по всей психбольнице ищет. Пожалей медработника, ей еще клизму тебе на ночь ставить. А если ты, величайший из пациентов, до сих пор не знаешь откуда берут номера после фамилии, то это упущение твоего учителя информатики. А, может, и родителей.
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06.12.2020 20:49 Відповісти
Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 236 сколько словоблудия. пиши пиши.

а че эт "патриот" перешел на русский?) Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 4658 Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 1927
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06.12.2020 23:26 Відповісти
Ну при всем моем скепсисе к Пете, но и вы заявляете какой-то бред, с точки зрения юриспруденции. Значит, выборы идут во всем городе, в одном районе результаты не такие, как хочется - значит, нужно делать переголосование именно в этом районе. С чего это вдруг?
Если разница так была невелика - что мешало Молибогу выиграть при переголосовании?
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07.12.2020 06:56 Відповісти
))) аномально высокая явка. + заявленные нарушения.+ вполне возможно зафиксированый подвоз людей

------
тогда вопрос ---- почему сделали полностью перевыборы с 1го тура????

был второй тур --- были в нем фальсификациии . -- ладно сделайте полностью перевыборы второго тура.

но делают перевыборы. в которых участвует 14 кандидатов
где логика воообще?? по какому это закону?? может нам еще в 2004 на выборах президента нужно было не повторно Ющенко Янык а делать опять 1ый тур??? Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 5941

Стаття 81. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним
1. Дільнична виборча комісія приймає рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин
3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним з окремих місцевих виборів усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці з таких місцевих виборів, вважаються такими, що не підлягають врахуванню




таким образом можно было вполне законно лишить регионалов мерского кресла

п.с да может я тоже не силен. но нулевая логика делать перезапуск выборов.. да еще с 1го тура.. где зравый смысл вообще
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07.12.2020 19:00 Відповісти
Бо вибори давно пора проводити через додаток "Дія" . Інакше середній вік виборця швидко наблизиться до 65+ . Молодь не розуміє , для чого ті всі мішки з макулатурою , черги , карусєлі , і чому вибрати девайс чи кросовки на Розетці можна з дивана з хати , а якогось чЄрта щоб вибрати - потрібно вдягатися , взуватися , десь бігти , вистоювати в чергах , щось мазюкати . А потім дивитися , як орангутанги волочать мішки з макулатурою в столицю і члени комісій сплять на них в коридорах комісій .
Боже , це така дич .
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06.12.2020 19:04 Відповісти
А коллегия выборщиков в США не дичь? Не обязательно старое обязательно плохое.
Если проводить выборы через "Дию", в том виде как она есть сейчас - то выбрать нужного кандидата можно будет нажатием кнопки, вне зависимости от реальных предпочтений электората
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07.12.2020 06:59 Відповісти
кривойрог это цель Украины? откуда столько внимания к обычному городу?
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06.12.2020 19:39 Відповісти
Зачем тебе обычный человек задавать такие сложные вопросы? А потом ждать, что ответят какому-то Андрею Черевко с обычным порядковым номером ab226fee
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06.12.2020 21:14 Відповісти
криворожденный указал и всё покатилось
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06.12.2020 19:44 Відповісти
Он жінка каже Шо по тєліку розповідають як у Кривому розі до сих пір приходять голосувати з паспортами совєцького союза Явка на виборах у Кривому Розі на 16:00 становила 28%, - "Опора" - Цензор.НЕТ 3014
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06.12.2020 21:19 Відповісти
 
 